Альтернатива альтернативам, или Точка сборки профессионалов
Экономисты нам рассказывают про проценты прироста ВВП и предлагают верить, что это отражает реальную ситуацию в экономике. Однако эта наукообразная абракадабра никак с действительностью не связана. Со своей стороны, мы верим в мечту о национализации как рецепте исправления всех несправедливостей, и что возвращение плановой экономики снова даст рывок в развитии. А, еще нужно от доллара с евро отказаться и тут же ввести суверенный рубль… На самом деле, это старая сказка на новый лад: «По щучьему хотенью, по Емелину веленью»… Борис Марцинкевич рассуждает о либеральной идеологии и предлагаемой альтернативе.
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