Программа «ТОЧКИ СБОРКИ с Александром Пастуховым».Постановка вопросов. Реализация человеческого потенциала. Дорога на 300 лет. Смена горизонта мышления и планирования. Возможность останавливаться. Точки сборки как большие проекты, мобилизационные сверх задачи.Новый подход к Точке Сборки. Постулаты. Задачи программы. Обозначение концепции.Целеполагание на уровне цивилизации. Как мы потеряли СССР. Как сохранить разнообразие культур. Обретение субъектности. Альтернатива инклюзивного капитализма. Создание собственного проекта.Новая общественно экономическая формация. Форма собственности на активы, средства производства, захват эмиссионного центра преобразование капитализма в финансионализм. Как поменять ситуацию. Постановка целей.

История развития вычислительной техники в целях управления экономикой. Борьба за и против сохранения отечественных школ компьютер сайн. Поворотный момент. Опыт ошибок. Потеря цифрового суверенитета. Потеря ГосПлана.

Основания претензий для обеспечения цифрового суверенитета и формирования новых мировых стандартов ИТ индустрии.

Эксперты на линии:

Анатолий Отырба, профессор академии Геополитческих проблем.

Валерий Корнеев, автор концепции Универсализма.

Владимир Китов – 50 лет практики в системном программировании, руководитель разработки системного телемонитора ОБЬ — создатель лучшей в мире базовой технологи для больших цифровых систем. Руководитель проекта программного обеспечения международной системы космического спасения Коспас-Сарсат. Разработчик систем реального времени для ГосПлана СССР, член Совета Виртуального компьютерного Музея. Ведущий историк по мировой информатики, Старший научный лаборатории ИИ, бизнес-аналитики и нейротехнологий РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Ведущий: Александр Пастухов, экономист-кибернетик

Комментарий редакции

Ключевые тезисы беседы:

1. Советская власть задала мощный импульс развития страны – дала образование всему народу, в том числе женщинам. Это создало основу для развития науки и техники.

2. В СССР были созданы первые компьютеры и компьютерные школы, опираясь на мощную математическую базу. Советские ученые пользовались большим авторитетом в мире.

3. Проект создания глобальной компьютерной сети в СССР был предложен А.И. Китовым в 1960 году, за 10 лет до американской ARPANET. Это могло бы дать технологическое лидерство.

4. Однако в 1970-х было принято решение о копировании американских компьютеров IBM, вместо разработки собственных. Это привело к технологическому отставанию.

5. Тем не менее, в СССР были созданы собственные операционные системы и программное обеспечение, которые использовались во многих отраслях.

6. Опыт создания этих систем в СССР может быть полезен для разработки российских цифровых платформ и достижения технологического суверенитета сейчас.

Вывод: несмотря на отдельные ошибки, в СССР был накоплен большой опыт в области компьютерных технологий, который необходимо использовать для развития российской цифровой экономики и достижения технологической независимости.