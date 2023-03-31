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Планетарный проект, или Россия в поисках смыслов

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Наше государство находится в постоянном поиске своего предназначения и идентичности. То мы ищем себя в споре между западниками и славянофилами, то назначаем себя по Александру Блоку скифами и азиатами «с раскосыми и жадными очами»; то мы открываемся миру, то создаем автаркию… В этих поисках мы регулярно теряем ориентиры. Есть ли альтернатива постоянному метанию между полюсами мнений и неоспариваемая цель? Обсуждают исполнительный директор Ассоциации музеев космонавтики России Александр Марусев и историк космизма Анастасия Гачева.
00:00 Вступление
01:18 В России идет внутренний процесс сборки.
02:24 О русской идее как всечеловечной идее
07:12 О создании планетарного проекта и созидательном сотрудничестве
11:06 Как реализовать планетарный проект в практическом смысле?
16:20 Почему произошел “сбой” Великой мечты?
21:30 Есть ли предпосылки для возврата на верный путь?
28:10 Почему Россия вышла из международной программы освоения Луны?
31:20 Об автаркии в космическом пространстве и предельной мечте
37:47 О непростом устройстве мира; о международной кооперации в ущерб национальным интересам
42:22 О космонавтике как о мирном созидании
47:12 О ноосфере и ее понимании

ТГ-канал «Точка сборки» — https://t.me/aurora_technology

#АлександрМарусев #АнастасияГачева #ТочкаСборки
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=L0x8cJB_GtA
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