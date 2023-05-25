Полная изоляция страны, или Как поднять экономику
Профессор, доктор экономических наук Валентин Катасонов объясняет, почему современная модель мировой экономики разрушается, как изоляция российской экономики может спасти страну от краха, а также, почему именно сталинская модель экономики может стать спасительной альтернативой.
Ведущий – Илья Бокатов
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