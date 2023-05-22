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Железнодорожный «фронт». «Прорыв» Хрулёва/ Сергей Сигачёв и Егор Яковлев

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Продолжение беседы с историком транспорта Сергеем Сигачёвым. В этом выпуске речь о кризисах, постигших железнодорожную систему во время Великой Отечественной войны, и деятельности наркома Андрея Васильевича Хрулёва, сумевшего эффективно решить задачи военного времени.
#цифроваяистория #егоряковлев #великаяотечественнаявойна #хрулев

В Музее РЖД https://rzd-museum.ru/ Санкт-Петербург, проходит выставка посвященная ключевым эпизодам деятельности Андрея Васильевича Хрулёва — генерала армии, легендарного наркома путей сообщения и руководителя Тыла Красной армии.

Мемуары генерала Хрулёва: https://general-khrulev.com/memoirs/

Трансляция фестиваля «Цифровая история» в Калининграде: https://youtube.com/live/2gaOGh0MUwM

Экскурсии с экспертами «Цифровой истории»: https://vk.com/egortrip

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=YFQczh4tVmM
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