Операция «Искра»: как проходил прорыв блокады Ленинграда

Санкт-Петербург, Петроград, Ленинград, теперь опять Санкт-Петербург – этот город, и сейчас считающийся второй столицей России, с момента своего основания в 1703 году имел особое значение в судьбе нашего государства. Изначально это было «окно в Европу», потом «колыбель революции», даже потеряв столичный статус и получив после смерти Ленина его имя, город оставался символом государственности. И сдать его неприятелю означало начало глобального поражения. Во время Великой Отечественной войны, город, который оказался в блокаде немецко-фашистских захватчиков, держался до последнего. Держался и выстоял.

Мужеству и героизму защитников Ленинграда посвящены стихи и песни. Город держался не только на линии фронта, но и на самих жителях, которые в условиях блокады выживали на крошках хлеба, но при этом производили для фронта оружие и боеприпасы. Тогда, в суровых 1942-43 годах, страна знала – Ленинград держится – значит, и мы выдержим. 18 января 1943 года блокада была прорвана – городу дали сообщение с Большой землей. До полного освобождения оставался ещё целый год.

«В войну дом нашей семьи в поселке Усть-Ижора стоял в 5 километрах от линии фронта, где держали оборону героические защитники Ленинграда, – рассказывает военный историк Александр Зимовский. – Дом сохранился и поныне, и еще в конце 60-х на огородах находили множество осколков от немецких мин и снарядов. Один из моих родственников воевал в 72-м отдельном дивизионе бронепоездов, они действовали против немцев в районе железнодорожной станции «Лигово» (которая была на передовой с «их» стороны фронта). Поэтому прорыв блокады Ленинграда для меня – не просто календарная дата. Это невероятно эмоционально богатый пласт мировой, советской и российской военной истории».

В советские времена все появившиеся на свет в Ленинграде дети получали персональное свидетельство о рождении, на котором так и было написано: «Рожден в Ленинграде». Это, конечно, заслуга тех людей, которые пережили блокаду, тех кто участвовал в тяжелейших боях, в том числе связанных с освобождением города.

«Гитлер был маниакально одержим Ленинградом, точнее его уничтожением, – продолжает Александр Зимовский.– В 1942 году он снимает 11-ю полевую армию фельдмаршала Манштейна с южного направления и перебрасывает её под Ленинград. Начальник Генштаба Гальдер возражает, поскольку считает, что Сталинград важнее, и через несколько недель Гитлер его убирает со всех постов.

Манштейн прибывает на рекогносцировку на линию соприкосновения гитлеровских и советских войск. Это было в районе Колпино. И на расстоянии прямой видимости, без всякого бинокля, наблюдает дымящие трубы Ижорского завода. После взятия Севастополя, он планировал начать штурм Ленинграда 1 сентября, но уже через несколько дней войска под его командованием были втянуты в тяжелейшие оборонительные бои. Была очередная попытка Красной Армии прорвать блокаду Ленинграда. Успех ей не сопутствовал, однако идея взять Ленинград штурмом была окончательно похоронена. С этого момента ни один гений немецкого военного планирования вплоть до конца войны не ставил перед собой задачу по одновременному наступлению на двух и более участках Восточного фронта.

Фронтовики-ленинградцы зло шутили: «В 1941 году прорвать блокаду не сумели, зато от Москвы немцев отвлекли. В 1942 году не прорвались, зато Ленинград от штурма избавили». Настроение было такое, что медлить с прорывом блокады было уже никак нельзя. И неудачи быть просто не могло: предел для человека существует; и жителями, и защитниками города он был перейден не единожды. Немцы занялись укреплением своих оборонительных сооружений, а Ставка ВГК перешла к планированию решающего сражения по прорыву блокады. Это была операция «Искра».

Как всегда бывало в переломные моменты войны, руководить «Искрой» Сталин поручил Жукову. Вообще же все военачальники-мемуаристы сходятся в том, что в замысел операции до ее начала было посвящено не более 15 человек. Даже в переписке с Черчиллем Сталин не позволил себе ни одного намека по поводу намечающегося под Ленинградом мощнейшего деблокирующего удара.

12 января в 9 часов 30 минут по переднему краю гитлеровцев ударили две тысячи советских орудий. Два часа двадцать минут советская артиллерия Ленинградского фронта вела непрерывный огонь по левому берегу Невы. Затем по невскому льду пошли в атаку солдаты четырех дивизий первого эшелона. Пехоту поддерживали легкие танки и бронеавтомобили.

16 января Сталин позвонил Говорову (командующему Ленинградским фронтом) поинтересовался ходом операции и поручил взять Шлиссельбург не позднее, чем к исходу следующих суток. 18 января солдаты Восемьдесят шестой стрелковой дивизии (она же 4-я Ленинградская стрелковая дивизия народного ополчения) подняли над Шлиссельбургом Красное знамя.

Через 6 дней после начала операция «Искра» завершилась. Кольцо блокады было разорвано, теперь к Ленинграду вел десятикилометровый коридор, полностью контролируемый Красной Армией. Шел второй год войны. До полного снятия блокады оставалось ещё немногим более 12 месяцев.

Операция по прорыву блокады Ленинграда началась 12 января 1943 года. Ставка Верховного главнокомандования начала операцию с массированного авиационного бомбо-штурмового удара и артиллерийского сопровождения. Основные боевые действия проходили в районе Невского «пятачка», где наступление развивалось не очень удачно. 45-я гвардейская дивизия при поддержке танкового батальона сумела продвинуться не более чем на полкилометра. При форсировании Невы были потеряны все танки. Атака была сорвана. Войска были переправлены на рубеж в район Марьино, с задачей наступать на Шлиссельбург с юга, что привело к успеху операции.

Официальной датой прорыва блокады Ленинграда считается 18 января 1943 года, но ожесточенные бои на участках Ленинградского и Волховского фронтов продолжались ещё в течении всего месяца. Тогда удалось восстановить железнодорожное сообщение с осажденным городом, но до полной разблокировки Ленинграда потребовался ещё год ожесточенных боев на этом направлении.

Источник: https://nstarikov.ru/operacija-iskra-kak-prohodil-proryv-blokady-leningrada-112425