Одна из самых продолжительных и страшных осад в мировой истории унесла жизни более миллиона жителей второго по значимости города Советского Союза.

«Непоколебимо решение фюрера сровнять Москву и Ленинград с землей, чтобы полностью избавиться от населения этих городов, которое в противном случае мы потом будем вынуждены кормить в течение зимы…» — так ]]>писал ]]>в своем дневнике начальник Генерального штаба германских сухопутных войск Франц Гальдер 8 июля 1941 года, в самом начале операции «Барбаросса».

Стремительный прорыв группы армий «Север» через Прибалтику привел к тому, что уже летом противник вышел на подступы к Ленинграду. Из Карелии к городу приближалась финская армия.

Немецкая пехота на подступах к Ленинграду. – Narodowe Archiwum Cyfrowe

8 сентября 1941 года немецкие войска взяли город Шлиссельбург на берегу Ладожского озера, замкнув тем самым кольцо блокады вокруг Ленинграда по суше.

В блокированном со всех сторон втором крупнейшем городе Советского Союза в ловушке оказалось около полумиллиона советских войск, почти все военно-морские силы Балтийского флота и до трех миллионов гражданского населения.

Бои за Ленинград - Борис Кудояров/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Тем не менее, последовавшая вскоре попытка взять город штурмом провалилась. Ленинград к середине сентября был превращен в настоящую крепость.

На ближайших подступах к нему было создано свыше 600 км противотанковых рвов и проволочных заграждений, 15 тысяч дотов и дзотов, 22 тысячи огневых точек, 2300 командных и наблюдательных пунктов. Непосредственно в Ленинграде организовали 4600 бомбоубежищ, способных вместить до 814 тысяч человек. Весь центр города был покрыт маскировочными сетями для защиты от вражеской авиации.

Противовоздушная оборона города. – Давид Трахтенберг/Sputnik

Единственной ниточкой, связывающей осажденный Ленинград с «большой землей», был водный путь через Ладожское озеро — так называемая «Дорога жизни». Именно по нему шел подвоз продовольствия и эвакуация населения.

Пытаясь уничтожить эту последнюю коммуникацию, немцы предприняли прорыв к реке Свирь, где надеялись соединиться с финскими войсками. 8 ноября был взят Тихвин и перерезана единственная железная дорога, по которой грузы для Ленинграда доставлялись на восточный берег Ладожского озера. Это привело к снижению и так скудного пайка для жителей города. Однако, благодаря упорному сопротивлению Красной Армии планам противника не удалось сбыться — Тихвин был отбит спустя месяц.

«Дорога жизни» – Рафаил Мазелев/russiainphoto.ru

Тем не менее, ограниченное снабжение по воздуху и через Ладожское озеро не могло покрыть потребности такого крупного мегаполиса. Солдаты на передовой получали по 500 грамм хлеба в день, рабочие — до 375 граммов, а иждивенцы и дети — всего по 125 граммов.

С наступлением суровой зимы 1941-1942 гг. в Ленинграде начался массовый голод. «Съедено было все: и кожаные ремни, и подметки, в городе не осталось ни одной кошки или собаки, не говоря уже о голубях и воронах. Не было электричества, за водой голодные, истощенные люди ходили на Неву, падая и умирая по дороге. Трупы уже перестали убирать, их просто заносило снегом. Люди умирали дома целыми семьями, целыми квартирами», — ]]>вспоминал ]]>Евгений Алешин.

Дети блокады – Борис Уткин/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Некоторые не останавливались на животных и птицах. Органы НКВД зафиксировали более 1700 случаев каннибализма. Неофициальных было еще больше.

Трупы воровали из морга, кладбищ или забирали прямо с улиц. Случались и убийства живых людей. Из ]]>справки ]]>управления УНКВД по Ленинградской области от 26 декабря 1941 года: «21 декабря Воробьев В.Ф. 18 лет, безработный, убил топором свою бабушку Максимову 68 лет. Труп разрубил на части, печень и легкие, варил и ел. Обыском квартиры обнаружены части трупа. Воробьев показал, что совершил убийство на почве голода. Экспертизой Воробьев признан вменяемым».

Траурная процессия на Невском проспекте – Сергей Струнников

Весной 1942 года Ленинград стал постепенно приходить в себя после пережитого зимнего кошмара: в неоккупированных пригородах создавались подсобные хозяйства для снабжения горожан овощами, улучшилось питание, снизилась смертность, частично заработал общественный транспорт.

Важным и вдохновляющим событием стало прибытие в город партизанского обоза из оккупированных Новгородской и Псковской областей. Сотни километров партизаны скрытно прошли по тылам немецких армий, чтобы 29 марта пробиться через линию фронта к Ленинграду. На 223 подводах жителям города привезли 56 тонн муки, зерна, мяса, гороха, меда и масла.

Global Look Press

Красная Армия не прекращала попыток прорваться к городу с самых первых дней установления блокады. Однако все четыре крупные наступательные операции, проведенные в 1941-1942 годах, окончились провалом: не хватало ни людей, ни ресурсов, ни боевого опыта. «Мы наступали 3-4 сентября от Черной речки на Келколово, — ]]>вспоминал ]]>участвовавший в Синявинской операции 1942 года заместитель командира 939-го полка Чипышев, — без артиллерийской поддержки.

Снаряды, присланные для дивизионных пушек, к нашим 76-миллиметровым не подходили. Гранат не было. Пулеметы немецких дзотов оставались неподавленными, и пехота несла огромные потери». Тем не менее, для противника эти атаки не проходили бесследно: постоянное давление советских войск сильно изматывало немецкую группу армий «Север», лишало ее пространства для маневра.

2-я Синявинская операция 1942 года – Всеволод Тарасевич/Sputnik

После разгрома немецких войск под Сталинградом инициатива в войне стала постепенно переходить к Красной Армии. 12 января 1943 года советское командование приступило к осуществлению наступательной операции «Искра», которая наконец-то завершилась успехом. Советские войска освободили город Шлиссельбург и очистили южное побережье Ладожского озера, восстановив сухопутное сообщение Ленинграда с «большой землей».

Советские разведчики на Пулковских высотах – Борис Кудояров/Sputnik

«Кажется, девятнадцатого января 1943 года я уже собиралась ложиться спать, в одиннадцать часов слышу, что радио, кажется, заговорило», — ]]>вспоминала ]]>медсестра Нинель Карпенок: «Я подошла поближе, смотрю, да, говорят: "Слушайте извещение". Слушаем. И вдруг начали говорить, что прорвали блокаду. Ух! Мы тут выскочили. У нас была коммунальная квартира, четыре комнаты. И мы все выскочили, закричали, заплакали. Все такие были радостные: блокаду прорвали!»

«Блокада прорвана! Встреча в Рабочем поселке № 1 воинов 1-го батальона 123-й стрелковой бригады Ленинградского фронта с бойцами 372-й стрелковой дивизии Волховского фронта. 18 января 1943 года» – Борис Кудояров/russiainphoto.ru

Через год в ходе операции «Январский гром» советские войска, отбросив противника на 100 км от Ленинграда, окончательно сняли какую-либо угрозу городу. 27 января официально провозгласили днем снятия блокады, что было отмечено 24 залпами из 324 орудий. За те 872 дня, которые она продолжалась, от голода, холода, артиллерийских обстрелов и авиационных налетов погибло по разным оценкам от 650 тысяч до полутора миллиона ленинградцев.

Борис Егоров