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Часть 23. 1918. Затопление Черноморского флота/ Дмитрий Пучков и Егор Яковлев

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Очередная серия «Настоящей игры престолов». В этом выпуске речь о событиях 1918-го года, когда в Цемесской бухте были затоплены корабли Черноморского флота. Видео вышло в 2017 году на площадках Дмитрия Пучкова. В связи с ростом аудитории и сохранившейся актуальностью темы публикуем его на нашем канале.
#цифроваяистория #егоряковлев #дмитрийпучков #настоящаяиграпрестолов

Фестиваль «Цифровая история» в Калининграде: https://tsifrovaya-istoriya.timepad.ru/event/2364392/

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Kxr3B3u0Fks
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