Новости Украины и Новороссии 16 января 2019
- 11:38 ВНИМАНИЕ: Ограничение подачи воды в Донецке.
- 08:39 Порошенко рассказал, почему Украину «не обстреливают» российские танки.
- 08:04 Эксперт назвал очередным анекдотом новую энергетическую программу Порошенко.
- 07:59 СРОЧНО: Львовянку-антифашистку прямо сейчас выдворяют из России на Украину (ВИДЕО).
- 02:30 Кому был выгоден Большой договор между Украиной и Россией (ФОТО).
- 00:01 На Украине планируют возобновить выпуск Ан-124 «Руслан» без российских комплектующих.
- Вчера 22:39 Сеть в шоке: пьяный Порошенко читает церковную проповедь и призывает покаяться (ВИДЕО).
- Вчера 22:06 Пopoхобот Бaбчeнко унизил Шapия.
- Вчера 21:59 В центре нейрореабилитации ДНР прошло праздничное мероприятие для детей-инвалидов.
ВНИМАНИЕ: Ограничение подачи воды в Донецке
До 16:00 16 января в нескольких районах Донецка может наблюдаться сокращение подачи воды.
Как рассказали «Русской Весне» в министерстве строительства и ЖКХ ДНР, это связано с плановым отключением электроэнергии на Донецкой фильтровальной станции (ДФС).
«ДФС сегодня с 8:00 до 16:00 остановила свою работу в связи с выполнением работ на энергетическом оборудовании.
В результате остановки возможно сокращение подачи воды на 25% в Киевском, Куйбышевском, Петровском, Кировском и частично Ленинском районах Донецка», — сообщил первый замминистра строительства и ЖКХ Республики Виталий Кижаев.
Он отдельно отметил, что остальные объекты водоснабжения и водоотведения работают в штатном режиме, сбоев в их работе нет.
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Порошенко рассказал, почему Украину «не обстреливают» российские танки
О психологическом эффекте противотанковых комплексов Javelin рассказал украинский президент Петр Порошенко. Он заявил, что после появления этих комплексов у ВСУ якобы прекратились танковые обстрелы украинских позиций в Донбассе.
По словам Порошенко, таковы психологические результаты предоставления Украине Javelin. Он отметил, что противник прекратил обстрелы, зная о возможности использования ВСУ комплексов Javelin с ракетами, которые используют теплонаведение для попадания в цель. Информацией об этом поделилось УНИАН.
Порошенко считает, что российские танкисты «отказываются выезжать на позиции» из-за появления в частях ВСУ такого оружия.
Как сказали эксперты в высказываниях Порошенко содержится намек на возможную переброску комплексов в Донбасс. При этом, по данным RT, Javelin поставили Киеву с условием, что их не разместят в зоне силовой операции.
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Эксперт назвал очередным анекдотом новую энергетическую программу Порошенко
Тема энергонезависимости от России является востребованным популистским трендом на Украине, к которому периодическим возвращаются все политики данной страны, включая и действующего президента Петра Порошенко.
Порошенко продолжает играть в газовый популизм
Сегодня Порошенко заявил, что его целью на следующие пять лет является превращение Украины в энергонезависимую страну, причем он сделал в данном пассаже важное уточнение, которое касается полного удовлетворения украинских потребностей в газе.
Фактически, Порошенко поставил задачу полного замещения импортного газа собственным производством.
Естественно, Порошенко не просто так сказал про «пять лет», поскольку в марте текущего года на Украине состоятся президентские выборы, где действующий украинский лидер планирует переизбраться, несмотря на свой небольшой электоральный рейтинг.
Другой вопрос, что если обратить внимание на украинские экономические дела, то данный пассаж является абсурдным, поскольку украинская политика по газу, во-первых, привела к переплате за реверс российского газа, а, во-вторых, к увеличению потребления угля, а также к пиковым показателям электрогенерации всех четырех атомных станций на Украине, что на практике является технологическим риском.
Данные по 2018 году уточняются, но в 2017 году 55 процентов украинской электроэнергии было произведено атомными станциями, которые закупают ядерное топливо исключительно у России – все эксперименты с западным топливом на Запорожской АЭС носят на сегодняшний день провальный характер. Это видно хотя бы по пролонгации российско-украинского соглашения на поставку ядерного топлива.
У Украины существует атомная и угольная зависимость от России
По углю на Украине вообще сложилась анекдотичная ситуация – после того, как «ветераны АТО» под руководством лица, именующего себя «Семеном Семенченко», осуществили блокаду Донбасса, данный энергоресурс закупается Киевом на внешнем рынке.
Команда Порошенко придумала схему «Ротердам+» и попыталась сделать из нее очередной пустопорожний политический лозунг, но на мировом рынке просто не оказалось угля нужных Украине сортов. Поэтому Киев вынужден сегодня закрывать глаза на то, что этот энергоресурс закупается в основном у России, причем на практике это чаще всего все тот же уголь с Донбасса.
Потребление газа на Украине, благодаря коллапсу местной промышленности, сократилось до отметки в 40 млрд кубов, причем национальное производство дает, максимум, 20 млрд кубов, и нет практической возможности для увеличения данного показателя.
Еще здесь нужно отметить, что Украина раньше и, тем более, при Советском Союзе потребляла гораздо больше газа, на чем и базировалось все ее промышленное производство, а также наиболее технологичные предприятия с самой высокой добавленной стоимостью.
Дальнейшее сокращение потребления газа на Украине приведет к краху местной экономики
Теперь все они остановлены, а в этом государстве сейчас нет не то, что нормальной – Украина стала страной «работающих бедных», а любой работы, вследствие чего, порядка 5 млн украинцев вынуждены трудиться за границей, т.е. в России, Польше и других странах.
Конечно, чисто теоретически, возможно дальнейшее сокращение потребления газа на Украине, и даже до 20 млрд кубов, что сегодня дает местное производство, но это, во-первых, приведет к дальнейшему сворачиванию местной экономики и, как следствие, к снижению уровня жизни. Во-вторых, это станет причиной еще большего оттока населения, вследствие чего, на Украине очень скоро останутся только дети и старики.
И очевидно, что в такой ситуации невозможно будет поддерживать производство газа даже на уровне в 20 млрд кубов, ведь при таком раскладе нельзя будет обеспечить эффективный спрос на газ, а, значит, и рентабельность национальной газовой добычи.
Заместитель декана факультета мировой экономики ВШЭ Андрей Суздальцев в разговоре с ФБА «Экономка сегодня» заметил, что такие заявления Порошенко подтверждают тот факт, что на украинских выборах попросту нет внятной экономической повестки.
Реализация планов Порошенко может привести к коллапсу украинского народного хозяйства
«На самом деле, в условиях, когда на Украине идет война, говорить о каких-либо инвестициях в украинскую экономику нет возможности. И это важно, поскольку без инвестиций нельзя изменить реальный дизайн украинской экономики», – заключает Суздальцев.
Что касается газа, то, как замечает эксперт, от него отказаться невозможно, и не потому, что он необходим для жизни украинских домохозяйств, ведь без данного энергоресурса на Украине, совершенно точно, не будет существовать внятной национальной промышленности.
«Для того, чтобы не закупать российский газ, Украина успела сделать немало. Например, эта страна уничтожила свою экономику. Если эти 20 млрд кубов газа, которые нужны для жизни домохозяйств, Украина в лучшие годы добывала сама, то с промышленности все совсем иначе. Так что, эти планы Порошенко, в случае своей реализации, будут носить людоедский характер. Это, можно сказать, нехороший анекдот», – резюмирует Суздальцев.
Ведь очевидно, что любое перераспределение даже текущего скромного потребления на Украине приведет к тому, что данный процесс очень серьезно ударит по украинским гражданам, чье качество жизни в последние пять лет и так просело ниже плинтуса.
«Ценой такой политики будет сокращение потребления, ведь больше 20 млрд кубов Украина добыть не в силах», – констатирует Сузальцев.
Впрочем, нужно отметить, что на собственное газовое производство Киев собирается выделить серьезные субсидии, и, возможно, что эта риторика является оправданием очередных махинаций со стороны коммерческих компаний, принадлежащих Порошенко.
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СРОЧНО: Львовянку-антифашистку прямо сейчас выдворяют из России на Украину (ВИДЕО)
Украинской журналистке, антифашистке Елене Бойко грозит выдворение на Украину. Тревогу бьют политолог и депутат Госдумы 5-го созыва Сергей Марков и журналист Руслан Осташко.
Львовянка Елена Бойко, 1959 года рождения, в 2014-15 годах стала известна рядом антивоенных и антинацистских выступлений. Угрозы со стороны националистов и СБУ вынудили её бежать в Россию в августе 2015 года. В Москве она стала завсегдатаем телевизионных шоу, активистом Комитета спасения Украины и Партии русских Украины «Парус» Юрия Кота.
Сейчас Бойко выдворяют из России на Украину.
Так, журналист Руслан Осташко менее часа назад написал, что Елену вывели из поезда, идущего до Харькова, и силой посадили в оливковый автомобиль марки Renault (гос номер О663ХЕ 31).
«Везут в сторону пункта пропуска “Нехотеевка”. Оттуда прямая дорога только в Харьков», — пишет Осташко на своей странице в соцсети.
«Это выдворение, которое продолжается уже почти 2 месяца, вызывает все эти недели огромный восторг бандеровцев в Украине и всех, кто ненавидит Россию. Это показывает, что с российскими законами по этой теме и с их реализацией что-то явно не то. Бандеровцы уже тысячи раз написали и сказали: “Помните, что всех, кто критикует бандеровцев и поддерживает Россию, — ждёт плохое будущее. Потому что Россия их обязательно бросит на растерзание. Россия их обязательно предаст. Обязательно бросит”. И высылка Елены Бойко поэтому вызывает их восторг как подтверждение их слов», — пишет Сергей Марков на своей странице в соцсети.
«Если бандеровцы правы, если Россия так легко готова предать своих друзей, то никто на Украине не будет за Россию.
Возможно, там есть какие-то другие обстоятельства, — так объясните их ясно и понятно. Снимите с души друзей России в Украине тяжелый камень подозрения, что в России к власти пробрались предатели и трусы, которые предают Россию.
Возможно, Бойко нарушила какой-то пункт миграционного законодательства. Но за это нельзя приговаривать к убийству. Потому что передать Бойко бандеровцам — это значит обречь ее на смерть или на предательство. Потому что неонацисты и враги России уже расправились с тысячами друзей России, как Бойко. Только предательство может спасти ей жизнь в случае выдачи в руки бандеровского режима. Такая политика совершенно не допустима», — продолжает он.
Политолог настаивает на том, что давно пора объявить киевский бандеровский режим репрессивным и запретить передавать в руки этого режима людей, если они занимались политической деятельностью против этого бесчеловечного режима. Сергей Марков уверен в том, что именно так Россия и сделает и чем быстрее, тем лучше.
«Нельзя передавать друзей России в руки врагов России», — заключил он.
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Кому был выгоден Большой договор между Украиной и Россией (ФОТО)
Двадцать один год назад — 14 января 1998 года — украинский парламент ратифицировал Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, который по инициативе Петра Порошенко прекратит свое действие 1 апреля 2019 года.
Он был подписан 31 мая 1997 года в Киеве тогдашними президентами — Леонидом Кучмой и Борисом Ельциным — и получил название Большого договора.
В свою очередь Россия ратифицировала этот документ почти год спустя — 25 декабря 1998 года. Сам же договор вступил в силу почти через два года после его подписания — 1 апреля 1999 года.
Согласно статье 40 договора он должен был действовать в течение 10 лет. При этом, если нет возражений с двух сторон, то каждые 10 лет соглашение автоматически продлевалось. Так, в 2009 году (кстати, при президенте Викторе Ющенко, известном своей склонностью к украинскому национализму) он и был продлен до 1 апреля 2019 года.
Однако в 2018 году Петр Порошенко, воспользовавшись положением, которое ему давал документ, о том, что за 6 месяцев до завершения действия договора одна из сторон может уведомить другую о своем нежелании продлевать его действие, начал движение в сторону его фактической денонсации.
В конце августа Порошенко отдал поручение МИД подготовить соответствующие документы для его расторжения. В сентябре СНБО Украины принял решение о прекращении действия договора с 1 апреля 2019 года. В свою очередь Порошенко утвердил это решение. После чего российскому МИДу была вручена официальная нота.
В декабре 2018 года Порошенко подает в Раду соответствующий законопроект. Он был проголосован депутатами, а затем и подписан президентом. Таким образом, через 20 лет после вступления в силу Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией практически почил в бозе. До его окончания осталось 2,5 месяца.
Итак, для чего был подписан этот договор?
Самое главное в нем для подписавших его сторон: Украине он был нужен для того, чтобы Российская Федерация признала наконец-то её восточные границы и вхождение в свой состав Крыма, переданного еще при Хрущеве УССР от РСФСР. Таким образом, окончательно признавались целостность и нерушимость украинской территории.
Россия же в обмен на это сохраняла свою военно-морскую базу в Севастополе. Правда, все это определялось тремя отдельными договорами. Однако без них Россия отказывалась подписывать Большой договор.
Также этот договор был важен тем, что стороны гарантировали права граждан России и Украины на территории друг друга, права украинского меньшинства в России на украинский язык и права русского меньшинства на русский язык на Украине, взаимно признавали дипломы своих учебных заведений, люди всю жизнь, проработавшие в России, имели теперь право на пенсии на Украине, и, наоборот, стороны соглашались на делимитацию и демаркацию государственной границы между странами, отменялся НДС на экспорт, разрешалось напрямую устанавливать экономические связи между приграничными регионами.
Тот, кто будет читать стенограмму обсуждения в Раде ратификации Большого договора, обратит внимание, что за него были прежде всего левые партии — коммунисты, социалисты, селяне, аграрии, будущие регионалы, выходцы из восточных регионов страны и, как ни странно, национал-демократы из «Руха» и «Реформ». Против — украинские националисты и выходцы прежде всего из Галичины.
В целом хотя обсуждение ратификации было эмоциональным, под час жестким и даже со взаимными обвинениями, оно прошло цивилизованно — без драк и бросания дымовых шашек, как это было в 2010 году во время ратификации Харьковских соглашений, продлевавших пребывание российского Черноморского флота в Севастополе.
В стенах Верховной Рады на ратификации, помимо депутатов, присутствовали министры Кабмина во главе с премьер-министром Валерием Пустовойтенко. Вел заседание спикер Александр Мороз.
На вопросы депутатов отвечал министр иностранных дел Украины Геннадий Удовенко, который непосредственно занимался выработкой пунктов Большого договора.
Первым вопрос задал представитель националистической структуры «Союз украинских офицеров», парламентарий из депутатской группы «Вперед, Украина!» полковник Вячеслав Белоус. Он поинтересовался у министра, как же, мол, исполнялся прежний договор между Украиной и Россией, заключенный еще при СССР в 1990 году, если в результате последняя якобы отторгла от Украины 1027 га земли в Сумской области.
Второй вопрос депутата касался соглашений по Черноморскому флоту. Мол, почему Удовенко не сообщает, что и они должны быть ратифицированы Радой.
Министр отвечает, что таких соглашений по флоту три, создана рабочая группа во главе с мэром Севастополя Виктором Семеновым, но 14 января этот вопрос рассматривать не будут. Пока соглашения еще недоработаны — просто надо еще разработать шесть дополнительных.
А что касается 1027 га, то Удовенко ничего об этом неизвестно.
Если Белоус не очень был рад этому договору, то выступавший вслед за ним депутат от фракции Социалистической и Селянской партии Украины, представитель Донецкой области Владимир Черепков, наоборот, демонстрировал оптимизм.
Он с ходу заявил, что если бы у нынешнего президента Кучмы в его избирательной программе не было бы пункта о сближении украинского и русского народов, то он бы не видал президентства как своих ушей.
Черепков интересуется у Удовенко: если каждый год только по НДС Украина теряет от одного до полутора миллиардов долларов, не считает ли Удовенко, что если бы подобный договор был заключен два-три года назад, были бы у нас такие невыплаты зарплат, пенсий и стипендий, которые являют собой на сегодня национальную угрозу?
Удовенко соглашается, что действительно, если бы этот договор был бы подписан раньше и если б соглашение по Черноморскому флоту было подписано еще 5 лет назад, то есть еще при президенте Леониде Кравчуке, то многих проблем бы в отношениях двух стран не было бы. Он напоминает, что Ельцин подписал указ, который ликвидировал взимание НДС с товаров, которые экспортируют с Украины. По словам Удовенко, в этом была заслуга тогдашнего украинского вице-премьера Сергея Тигипко.
Глава парламентского комитета по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений этнический венгр Михаил Товт благодарит Удовенко за проделанную работу по поддержке в этом договоре прав украинского меньшинства в России и призывает коллег поддержать ратификацию этого документа.
Поддерживает договор и один из руководителей агропромышленного подкомитета депутат Парасунько. Он представляет Виннитчину, которая в нулевых годах окончательно станет базовым регионом Петра Порошенко.
Депутат эмоционально говорит Удовенко, что абсолютное большинство его избирателей поддерживают углубление культурных и экономических связей с Россией. Депутаты, в частности представитель фракции национал-либералов «Реформы» Сергей Соболев, интересуются: а как российские коллеги, готовы ли голосовать за ратификацию? Удовенко отвечает, что, по его сведениям, и коммунисты, и «Наш дом — Россия», и «Российские регионы», и «Яблоко», и аграрная фракция за ратификацию.
Соболев, как и его коллега Белоус, также интересуется судьбой Черноморского флота, в частности его разделом. Удовенко отвечает то же самое, что и Белоусу: документы по Черноморскому флоту еще в работе, и они будут ратифицироваться отдельно.
Националистически ориентированный депутат Юрий Кармазин интересуется, нет ли какого подвоха в ратифицируемом договоре, а именно каких-то дополнительных к нему соглашений, о которых не знают депутаты. И опять вопрос о документах по Черноморскому флоту: не является ли нарушением украинской Конституции то, что Рада еще не утвердила договоры по флоту, а они уже действуют.
Удовенко успокаивает Кармазина: нет никаких дополнительных соглашений, а соглашения по Черноморскому флоту мы представим позже.
На этом обсуждение Мороз прерывает и дает выступить депутату-коммунисту Борису Олейнику, главе парламентского комитета по международным связям и связям с СНГ.
Он сообщает, что все без исключения профильные парламентские комитеты, которые рассматривали ратифицируемый договор, вынесли положительный вердикт. Однако в самом комитете по международным связям и связям с СНГ депутаты — украинские националисты — Ярошинский, Стецько, Шандрюк, Лукьяненко, Хмара и другие — выступили за то, чтобы договор с Россией отклонить. Однако, несмотря на эту позицию, его комитет проголосовал за одобрение этого документа. Олейник читает проект текста ратификации договора, подготовленный его комитетом.
После этого спикер Мороз сообщает залу, что подготовлены два документа по поводу ратификации. Один, который зачитал Олейник, а другой, альтернативный, подготовлен националистами от партий «Национального фронта».
С докладом по поводу альтернативного постановления выступает депутат Шандрюк, представляющий Львов. Он говорит, что их документ предлагает ратификацию отклонить, пока не будет выработан договор по Черноморскому флоту.
Также среди причин отказа в ратификации названо то, что из документа убраны положения о возвращении Россией культурных ценностей Украине, убраны сроки делимитации государственной границы. Альтернативщиков беспокоит, что отказ от сроков демаркации границы не позволяет начать разработку нефтяных и газовых месторождений в Черном и Азовском морях. Вспомним, что спустя 15 лет многие из этих месторождений в Черном море достались России после присоединения Крыма.
Шандрюк в качестве примера «цивилизованного» поведения в вопросе о разделе морского шельфа приводит в пример позицию Румынии, которая согласилась делимитировать границу в Черном море отдельным договором. Напомним, что в результате этого самого договора Румыния уже при Викторе Ющенко отобрала по суду у Украины остров Змеиный, рядом с которым находились нефтеносные шельфы.
Президент РФ Б.Ельцин и Президент Украины Л.Кучма во время подписания Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной в рамках официального визита Б.Ельцина в Киев. 31 мая 1997 г.
Не понравилось националистам, что в договоре нет пункта, согласно которому Россия вместе с Украиной будет нести расходы на компенсацию депортированным народам. Имеются в виду крымские татары. Интересно, что после воссоединения Крыма с Россией последние получили такие права и блага, какие им не снились при независимой Украине.
Также негативно альтернативщики отнеслись к тому, что Россия не хочет брать никаких обязательств по возвращению 84 миллиардов карбованцев (что составляет, по мнению Шандрюка, 40 млрд долларов), которые Сбербанк СССР изъял на территории Украины, и части активов СССР, которые также оценены депутатом в сумму 40-50 млрд долларов.
Вспомнил Шандрюк и неурегулированность отношений и территориального спора из-за Курил Российской Федерации. Мол, договор может втянуть Украину в международные противоречия, в том числе и с дружественной Украине Японией.
Шандрюк сообщил депутатам, что Россия согласилась подписать договор, только если Украина согласится на окончательное урегулирование проблемы Черноморского флота. Это следует понимать как согласие Киева на пребывание российского Черноморского флота в Севастополе.
После выступления Шандрюка слово берет Иван Чиж и от имени фракции социалистов и селян одобряет договор. Мало того, он требует поименного голосования за ратификацию. Мол, в российском парламенте против нее только фракция русских националистов Владимира Жириновского, а поименное голосование покажет, что против ратификации в Раде только те, кто не является патриотом Украины. Чиж намекает, что это украинские националисты.
В ответ националист Оробец соглашается с поименным голосованием, но с противоположной целью, чтобы выявить всех тех, кто проголосует за ратификации. Также он призывает генпрокурора Украины возбудить уголовное дело против участников переговорного процесса с украинской стороны, в том числе и Удовенко, а также поставить вопрос про импичмент Кучмы.
Следом выступает Вячеслав Черновол, лидер «Руха», он призывает ратифицировать договор, несмотря на то что не все вопросы с Россией решены, так как неподписание может привести к военному конфликту с Россией, а последний — к гибели украинской державы.
Он даже вступает в полемику с националистом Оробцом, который обвинил его в подкупе орденом Ярослава Мудрого, врученным ему Кучмой. Позиция «Руха» понятна, все-таки Геннадий Удовенко связан с «Рухом» и после отставки с поста министра иностранных дел его политическая карьера будет связана с этой партией, которую он, в конце концов, возглавит.
От «Партии регионального возрождения Украины», будущей «Партии регионов», выступил дончанин Юрий Болдырев, который в будущем стал депутатом-регионалом. Он, как и его фракция, выступает в поддержку ратификации, однако с одним но.
Цитируем: «…пункт 4 статьи 12 говорит о том, что Украина и Россия должны предоставить равные возможности и условия и равноценную государственную поддержку русскому языку на территории Украины и украинскому на территории Российской Федерации. Здесь содержится, на наш взгляд, существенный изъян. Что касается равных возможностей и условий, то, безусловно, да. Вне всякого сомнения, и возможности, и условия должны быть равны. Но что касается государственной поддержки, то, вне всякого сомнения, нет. Потому что в Украине более 50 процентов населения говорят и думают на русском языке и хотят, чтобы их дети изучали русский язык. И более 20 процентов населения — это просто этнические русские, которые не могут обойтись без образования на русском языке».
Уже когда этот текст вышел, Болдырев следующим образом прокомментировал своё тогдашнее выступление.
«В этой цитате не всё изложено. Ещё я в том выступлении с трибуны Рады назвал УПЦ КП во главе с Филаретом Денисенко бесовской сектой. После чего тогдашний премьер Пустовойтенко сделал выговор Геннадию Самофалову — главе нашей фракции, Геннадий стал меня журить, а я ответил: «Геннадий, ты скажи ему, что я действовал в интересах апостола Петра, а на Пустовойтенко мне начхать».
Поддерживает Болдырева и представитель фракции «Социально-рыночный выбор» Михаил Чечетов, который в нулевых станет одним из самых заметных депутатов из фракции «Партии регионов».
Экс-премьер-министр Евгений Марчук также поддерживает ратификацию договора и называет его документом конституционного уровня, который делает в будущем невозможным конфликты между Украиной и Россией.
Екатерина Ващук от имени «Аграрной партии» сообщает, что ее политическая сила также единогласно выступает за ратификацию. Петр Симоненко и фракция коммунистов тоже «за».
Выступавший вслед за лидером коммунистов глава правительства Валерий Пустовойтенко сообщил депутатам, насколько важно для экономики Украины заключение договора с Россией. По его словам, подписание одного только договора по Севастополю уменьшило украинский долг России на 1 миллиард гривен.
Последним берет слово сам Мороз и предлагает депутатам ратифицировать договор. После чего он ставит его на голосование. В итоге — 317 депутатов из 450, то есть две трети депутатского корпуса, проголосовали тогда за ратификацию.
Голосование «за» по фракциям: коммунисты — 77 из 77, «Центр» —38 из 41, селяне и социалисты — 36 из 36, «Реформы» — 21 из 29, «Единство» — 25 из 28, «Вперед, Украина!» — 14 из 26, Аграрная фракция — 23 из 23, «Независимые» — 19 из 20, «Рух» — 12 из 21, «Социально-рыночный выбор» — 17 из 19, внефракционные — 27 из 41.
Кто же — Украина или Россия — больше выиграл от ратификации Большого договора?
Думается, что все-таки Украина. Россия так и не добилась от Украины того, чего мечтала от нее добиться тогдашняя российская политическая элита, а именно того, чтобы русский язык стал вторым государственным, само же государство перешло от унитарного к федерально-земельной форме устройства.
Москва не добилась от Киева твердых гарантий нейтралитета во внешней политике и вхождения Украины в ту или иную форму экономического союза с Россией, а также твердого отказа украинских властей от создания «единой поместной православной церкви».
Единственным безусловным достижением России было сохранение базы российского Черноморского флота в Севастополе. Однако если учитывать, что у Украины на тот момент не было никаких сил и возможностей заставить российский флот уйти из Севастополя, вряд ли это было большим успехом.
А вот украинским националистам, которые еще 21 год назад выглядели в Раде откровенными маргиналами, удалось, воспользовавшись отказом России от территориальных претензий и желания давить на Украину из-за гуманитарных вопросов, стать в течение 20 лет на Украине мейнстримом, что в итоге Россия и пророссийские регионы пожали в виде двух майданов, подавления Русской весны на Юго-Востоке и войны в Донбассе в 2014 году.
История с Большим договором должна научить российскую элиту, что отказ от реализации национальных интересов и замена их на эрзац-договоры ни к чему хорошему не приводит.
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Александр Чаленко, Украина.ру
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
На Украине планируют возобновить выпуск Ан-124 «Руслан» без российских комплектующих
Госпредприятие «Антонов» намерено возобновить сборку самолетов Ан-124 «Руслан» без российских комплектующих. Об этом заявил первый заместитель генерального директора концерна «Укроборонпром» Сергей Омельченко в эфире телеканала «Прямой».
Он отметил, что сейчас разрабатывается новая электроника самолета.
«Мы уже сейчас на завершающей стадии того, что полностью переделывается вся электронная составляющая этого транспортного самолета. И мы надеемся, что она будет окончательно принята инженерной группой и группой конструкторов ГП «Антонов» уже в этом году, для того чтобы начать сборку первого самолета, который не будет иметь никакого российского комплектующего изделия», — заявил он.
Омельченко также уточнил, что Украина пока сотрудничает в вопросе отдельных комплектующих с несколькими международными компаниями, осуществляющими производство авиационной техники.
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Сеть в шоке: пьяный Порошенко читает церковную проповедь и призывает покаяться (ВИДЕО)
Президент Украины вновь шокировал общественность, выступив на публике в пьяном виде.
В этот раз глава украинского государства во время благодарственного молебна за получение томоса и образование Православной церкви Украины в кафедральном соборе Святой Троицы в Луцке призвал недовольных сходить в так называемую Православную церковь Украины и покаяться.
«Сейчас кого-то корчит, кто-то очень недоволен тем, что у нас есть томос. Кому-то не нравятся наши благодарственные молитвы, когда мы благодарим Бога за это. Кто-то ищет в этом томосе отсутствие автокефалии — не найдете, и не слушайте ваших инструкций из Москвы — они точно до добра не доведут», — заявил Порошенко.
«Ищут, что митрополия не есть самостоятельность. Это неправда… мой совет — сходите в Православную церковь Украины покайтесь, сходите на исповедь, причаститесь, оно точно отпустит и будет легче вам», — добавил президент, оживленно жестикулируя.
Пользователи Сети, обсуждая видеоролик, отметили, что «пьянство — это нормальное состояние Порошенко» и поинтересовались «как это развидеть?»
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