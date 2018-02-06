Новости Украины и Новороссии 06 февраля 2018
- 07:00 «Бандеровка!» — украинка рассказала, как в Польше реагируют на мову.
- 06:00 В Киеве придумали «Аркан» для дончан.
- 05:30 В ЛНР готовятся к съемкам художественного фильма о войне на Донбассе (ФОТО).
- 00:31 «Генералы крайне тупы, отношение к солдату унизительное»: Оценка, данная ВСУ израильским офицером, вызвала ярость у приближенных Порошенко.
- Вчера 23:10 Полгода без Ирины.
- Вчера 22:29 В Сумской области разбили очередную памятную доску.
- Вчера 22:28 Украина выплатила МВФ $375 млн .
- Вчера 21:52 Мы расскажем завтра, за что напaли позавчера.
- Вчера 20:48 Украина занимает лидирующее место в мире по количеству самоубийств.
- Вчера 19:24 Полторак по дешевке загонит Джавелины ЛДНР – Семченко.
«Бандеровка!» — украинка рассказала, как в Польше реагируют на мову
Украинцы боятся волны нападений, преследований и «кидков» по зарплате на работе.
О том, как меняется отношение к Украинцам в Польше — в материале украинского издания «Страна», главный редактор которого, как сообщала «Русская Весна», был вынужден бежать в Австрию и просить там убежища.
У поляков трудится около 1,5 миллиона украинцев. Эксперты агентства по трудоустройству Personnel Service подсчитали, что в каждой второй польской фирме работает уроженец Украины.
После введения безвиза наплыв украинских рабочих в Польшу еще увеличился.
Закон, который за прославление Бандеры и ОУН-УПА* может наказать на три года тюрьмы, поставил под удар украинцев. Бьют тревогу в объединении украинцев в Польше.
«Этот закон доказывает, что в польском обществе растет волна национальной, расовой и религиозной агрессии. С этим надо что-то делать. Вместе с другими нацменьшинствами мы будем добиваться переговоров с правительственной партией о его отмене. А общины не часто объединяются в одном вопросе», — сказал «Стране» глава объединения Петр Тима.
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О том, что проголосованный закон может негативно сказаться и на украинских трудовых мигрантах, заявил и вице-премьер Павел Розенко.
«Неконкретные нормы или нормы, которые требуют дополнительной трактовки, на самом деле могут представлять угрозу для украинцев, которые работают в Польше или пытаются просто поехать в Польшу для туристической экскурсии или какой-либо бизнес-поездки», — заявил вице-премьер Розенко.
А экс-министр обороны Украины Александр Кузьмук и вовсе пригрозил полякам восстанием украинских заробитчан.
«Если вспоминать историю 100, 200 лет назад, даже короля Болеслава, 1000 лет назад, то мы столько наберем, что те миллион двести тысяч украинцев, которые сегодня работают в Польше, о которых сегодня вспомнили: „а может, с ними что-то будет“. Да это пятый украинский фронт пошел в Польшу. И ничего с ним не будет. Да он схватится за колы, если мы будем вспоминать всех казаков от Львова до Киева повешенных», — заявил экс-министр обороны.
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С какими чувствами украинцы в Польше на самом деле ждут вступления в силу «антибандеровского закона», разбиралась «Страна».
Требуют говорить по-польски в людных местах
Многие украинцы в Польше и ранее чувствовали ущемление.
«Если раньше на украинцев нападали в основном радикалы, то теперь меняется отношение рядовых поляков. По тем настроениям, которые я наблюдаю, скорее всего, дальше будет только хуже. Ехала в автобусе, разговаривала по телефону с подругой по-украински, так один с виду приличный мужчина лет 50-ти сделал замечание.
Мол, в Польше нужно говорить по-польски, а не нравится — назад уезжайте. И добавил так зло: „Бандеровка“», — рассказала «Стране» об инциденте Галина Федив из Львова, которая работает швеей под Варшавой.
Многие жители Украины уверены, что унижать украинцев станут еще чаще.
«„Бандеровцами“ обзывают и в транспорте, и детей в смешанных классах. И началось все это еще до закона, года два уже, как власть в Польше поменялась. А особенно когда Волынскую трагедию признали геноцидом.
Качиньский (глава правящей партии. — прим. ред.) недолюбливает украинцев, а полиция закрывает глаза на нападения на украинцев. Наше посольство отстраняется», — говорит другая заробитчанка Оксана Гузар, она трудится медсестрой в Лодзе.
Агрессию вызывает даже желто-голубой браслетик
Двух ее знакомых украинцев избили прямо на улице. Спровоцировать агрессию, по ее словам, может что угодно: украинский язык, желто-голубой браслетик на руке.
«У меня 12-летний сын носит футболку с трезубцем (знаете, такие, которые стали популярны во время Майдана). Ему в школе учителя посоветовали не носить ее. Она, мол, бандеровская. Так, может, уже за трезубец в Польше будут арестовывать? Дожились», — жалуется заробитчанка Оксана Гузар.
Петр Тима, который возглавляет украинскую общину, также говорит, что некоторые поляки считают даже трезубец и вышиванку бандеровскими символами.
«Как-то пограничники заставили юношу снять футболку с трезубцем», — говорит Тима.
Иногда доходит до прямых угроз.
По словам Гузар, у ее подруги-украинки, которая тоже живет и работает в Польше, начались проблемы из-за проукраинских постов в соцсети.
«После того как приняли этот закон, ей начали сотнями приходить сообщения в „личку“, эсэмэски с угрозами от поляков. Пишут: „Бандеровцы, вон из Польши!“, „Ты ответишь за Бандеру, курва“. Приятельница теперь без сопровождения не выходит на улицу. Сама она не хочет об этом публично рассказывать, боится мести», — рассказывает Гузар.
А франковчанин Олег Пелех волнуется за свой бизнес. Он открыл в Польше мастерскую по ремонту обуви и боится потерять клиентов.
«Один поляк пришел, услышал, что я из Украины, развернулся и ушел. Это было еще осенью, когда в Сейме начали против Бандеры выступать. А теперь просто страшно признаваться, что я сам-то — с родины Бандеры, мои предки жили недалеко от Старого Угринова. Лучше, наверное, говорить, что приехал из Донецка. Хотя вряд ли поможет, да и по говору слышно, что я «западенец», — делится Пелех.
За адрес с улицей Бандеры — штраф
Боятся «раскрывать карты» и украинцы, которые на Украине живут на улицах Бандеры, Шухевича, героев УПА*.
«Когда я устраивалась на предыдущую работу на мясокомбинат, и работодатель узнал мой домашний адрес во Львове (я живу на улице героев УПА), то ехидно спросил: и как, мол, живется на улице „забойцев“ (убийц)? А потом — то штраф выпишет на ровном месте, то отматерит. А теперь боюсь, как бы на новом месте не кинули по деньгам. Некоторым уже не доплатили», — сетует в разговоре со «Страной» Галина Федив.
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В быту украинцы тоже боятся неприятностей и роста негатива.
«Отхожу недавно от кассы в „склепе“ (магазин по-польски. — прим. ред.) в Жешуве, ко мне подходит охранник и просит показать сумку. Этого оказалось недостаточно. Меня отвели в служебное помещение и устроили досмотр с ощупыванием. Ничего не нашли, конечно, и не извинились даже.
Было очень противное чувство, будто меня раздели догола. Заподозрили, что я что-то украла. Почему прицепились именно ко мне, а не к другим людям из очереди, я догадываюсь. У меня на сумке была украинская ленточка. Видимо, решили: раз украинка — значит что-то украла», — делится инцидентом заробитчанка Мария.
По рассказам украинцев, за последние месяцы украинцев уже не раз проверяли в магазинах. Самый нашумевший случай произошел в сентябре минувшего года в городе Барлинек у границы с Германией.
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Владелец магазинов Bimex Ежи Битель тогда повесил табличку на польском и украинском языках с призывом проверять украинцев на кассе.
Позже он объяснял это тем, что украинец украл у него две сумки продуктов.
«Поляк может что-то украсть раз в месяц. С украинцами такие истории случаются даже четыре раза в неделю. Я должен был нанять двух дополнительных охранников», — посетовал Битель.
А месяц назад прогремела еще одна история о дискриминации украинцев в Польше. В строительной компании под Варшавой сотрудников-украинцев заставили носить одежду в цветах украинского флага.
В дирекции тогда оправдывались, мол, так они помечают тех, кто не говорит по-польски.
Отношение зависит от должности
Впрочем, многие украинские заробитчане говорят, что не сталкивались в Польше с плохим отношением и не ждут нападок из-за «антибандеровского закона».
«Люди везде разные. В Украине тоже много радикалов. Мне попадались порядочные работодатели, все знакомые поляки доброжелательные и с уважением относятся к работающим в их стране украинцам. Наоборот, зазывают новых работников.
Поляк не будет таскать кирпичи на стройке за те же деньги, что и наш. Он лучше поедет в Германию и заработает там втрое больше.
В общественных местах тоже не сталкивался с неадекватами. Может, просто повезло. А этот закон — просто политика, у них же в следующем году выборы в парламент, вот и пиарятся на Бандере. А простые люди, мне кажется, не стали относиться к нам ни хуже, ни лучше», — поделился мыслями Игорь Маслянык, который три года работает программистом в Польше.
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Впрочем, считает он, отношение во многом зависит от должности и места работы: «Те, кто заняты интеллектуальным трудом, общаются с более развитыми и прогрессивными людьми. Они ездят на машинах, а не в общественном транспорте. Не исключаю, что работяг, которых все-таки большинство, могут обижать».
Дмитрий Мицкевич
* запрещенная в РФ экстремистская группировка
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В Киеве придумали «Аркан» для дончан
Поездки «пенсионных туристов» из Донецка и Луганска отслеживают с помощью автоматизированной системы, пишет КП.ру.
— Представляешь, четыре месяца подряд катаюсь в Мариуполь, чтобы возобновить пенсию, все бесполезно, — поведала мне знакомая харцызянка Алла Демидовна. — Та же история у мужа. Он работал на шахте «Харцызская», потом на «Коммунисте».
Сейчас на Украине у шахтеров пенсии выросли чуть ли не в два раза. Мы очень надеялись на эту прибавку. Считай, не для себя. Ведь мы постоянно помогаем дочери — она работает в ЖЭКе, зарплата копеечная, а растит двух детей.
Неожиданно лишили выплат
Алла Демидовна и ее муж перестали получать пенсии с 1 октября — на Украине как раз стартовала пенсионная реформа. Сначала супруги думали, что это обычная задержка, связанная с перерасчетом. Тем более что говорили сразу — переселенцы из Донбасса будут получать позже остальных граждан Украины.
— Нам в Пенсионном фонде так и заявили: подождите, дойдет и до вас очередь, — рассказала Алла Демидовна. — Мы с мужем в октябре сразу поехали в Мариуполь, чтобы узнать — может, какие-то документы понадобятся для перерасчета.
А в декабре в квартиру, где мы числимся как переселенцы, пришла проверка из собеса. Пришлось срочно ехать, объясняться. Успели в трехдневный срок. Раньше после таких проверок нам продолжали платить пенсию. А тут тишина.
Поехали в январе в Пенсионный фонд, и там нас ошарашили: вы, мол, в ДНР постоянно живете, никакие вы не переселенцы, мы списки из погранслужбы получили, там ваши фамилии есть.
История Аллы Демидовны и ее мужа далеко не единичная. От многих знакомых приходилось слышать, что после прохождения всех процедур с проверками им так и не возобновили выплаты. А списки, на которые сослались в Пенсионном фонде, действительно существуют и обновляются чуть ли не каждую неделю.
Донецк приравняли к загранице
Недавно сотрудники украинской организации «Право на защиту» провели большое исследование. Они пообщались с представителями 101 управления Пенсионного фонда Украины (УПФУ) и 112 управлений соцзащиты населения (УТСЗН). И практически во всех органах этих социальных служб подтвердили, что получают списки переселенцев через систему «Аркан».
В обиходе это слово означает веревку с петлей на конце для ловли жертвы. А еще так зовется гуцульский ритуальный танец. Кому первому пришла идея назвать систему именно так, неизвестно. Да и не важно — главное, что власти Украины с этим согласились. А правозащитники в Киеве, Европе и США не возмутились.
И теперь во всех социальных службах незалежной знают, что «Аркан» — это автоматизированная система обмена информацией по контролю лиц, транспортных средств и грузов, пересекающих государственную границу, в том числе линию соприкосновения в Донбассе. Управляет системой погранслужба Украины.
— Из списков можно узнать о превышении допустимого срока отсутствия переселенца на подконтрольной территории по месту регистрации (более 60 дней), что может повлечь за собой приостановление выплат и отмену справки переселенца, — рассказали в правозащитной организации.
— Информация от Госпогранслужбы вообще может стать основанием прекращения социальных и пенсионных выплат. Собственно, списки из «Аркана» несут большой риск для переселенцев, которые получают какие-либо выплаты.
Человеческий фактор
В социальных службах по-разному реагируют на эти списки. В подавляющем большинстве УПФУ (88%) сначала отсылают их в УТСЗН для дополнительной проверки фактического проживания переселенцев. А остальные управления сразу приостанавливают выплату пенсий «заарканенным».
— Так, в Вознесеновском районе Запорожья (бывший Орджоникидзевский район расположен в центре города, здесь чаще всего регистрируются призжающие из ДНР пенсионеры. — прим. ред.) на основании данных системы «Аркан» за полгода отменили 700 справок ВПЛ без проведения дополнительных проверок, соответственно, были приостановлены пенсионные и социальные выплаты. Хотя при этом сами сотрудники УТСЗН и УПФУ жалуются, что в списках много неточной и устаревшей информации, — отметили правозащитники.
Кстати, бывают и приятные исключения. Один мой знакомый пенсионер (имя свое он, по понятным причинам, попросил не называть) похвастался, что лишь изредка ездит на Украину — раз в 4–5 месяцев. И при этом исправно получает пенсию.
В тех же социальных службах Мариуполя по-разному относятся к пенсионерам из ДНР. Кто-то сочувствует дончанам и не реагирует на информацию из «Аркана». А есть и те, кому попросту некогда заниматься проверками переселенцев. Тут уж как кому повезет.
Алле Демидовне с мужем не повезло. И теперь супруги не знают, как выживать дальше. ДНРовской пенсии им самим с натяжкой хватит. А ведь надо же и внуков поднимать.
Проверка
70 процентов переселенцев подозреваются в «туризме». Такие данные содержатся в отчете Министерства социальнй политики Украины.
В «Донецкой области» многие переселенцы приезжают за получением украинской пенсии, а после этого возвращаются на неподконтрольную территорию. Об этом говорится в отчете побывавших в «области» советников по вопросам внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) Министерства социальной политики Украины.
Всего же переселенцев на Украине числится в незалежной 1 миллион 493 тысячи. Такую цифру озвучили в социальном ведомстве в конце января. Причем было отмечено, что число ВПЛ постоянно растет. Поэтому не зря весь декабрь работали в «Донецкой области» киевские специалисты Минсоцполитики.
Теперь в столице Украины знают, что рост идет за счет «пенсионных туристов». Значит, в скором времени следует ожидать решительных действий украинских властей по затягиванию «Аркана» на шее донецких стариков.
О том, что такой сценарий возможен, не раз заявлял министр соцполитики Андрей Рева. Реальных переселенцев, по его мнению, всего 300 тысяч. Именно они могут рассчитывать на выплаты. Остальные — после «освобождения» Донбасса.
Анатолий Васильев
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В ЛНР готовятся к съемкам художественного фильма о войне на Донбассе (ФОТО)
2 февраля 2018 г. Луганская кинокомпания «Лугафильм», при поддержке Казачьей медиа-группы и МКСМ ЛНР, начали всереспубликанский кастинг на роли в первом полнометражном художественном фильме, который будет сниматься в Донбассе.
Мы поприсутствовали на мероприятии и пообщались с автором идеи Романом Разумом и сценаристом фильма Борисом Табачником. «Нам готовы помогать все, кому не безразлична история нашего отечества», — говорят авторы.
Роман Разум не нуждается в широком представлении. Он офицер НМ ЛНР, руководитель ВИА «Новороссия» и директор Продюсерского Центра «Родина».
— Роман, расскажите, кто придумал название «Ополченочка»?
— Основным толчком для формирования проекта стала песня «Ополченочка», которую я посвятил всем девушкам, которые взяли оружие и пошли защищать нашу Родину.
Тема женского героизма очень сильно тронула меня. Никогда не мог представить, что наши женщины такие отважные и смелые.
Раньше говорили, что на Донбассе самые красивые девушки, а теперь еще гордо и уверенно мы заявляем, что на Донбассе самые красивые и отважные женщины! Однажды мне посчастливилось пообщаться с ополченочкой-танкистом, которая служила в 2015 году в ЛНР.
Меня потрясла ее история. Она рассказывала все на эмоциях, пытаясь передать, что такое для нее был танк. Танк был ей домом, мужем, братом… Это были самые яркие и в то же время самые опасные моменты ее жизни. Вот так у меня родилась идея сделать фильм о женском танковом экипаже.
— Что вы хотите показать или сказать миру в своем фильме?
— Основная задача фильма — через образы героев привлечь внимание молодежи к армейской жизни. Через патриотизм и отвагу показать силу духа народа Донбасса.
Цель фильма — создать культурный и информационный прорыв. Снять первый полнометражный художественный фильм в Донбассе.
В основу сценария фильма легла история женского танкового экипажа, который принимал участие в боевых действиях. Фильм наполнен историями людей, прошедших героический боевой путь. Здесь каждый из нас сможет увидеть что-то свое, родное и до боли знакомое.
Картина будет наполнена музыкой и неугасаемым патриотическим оптимизмом, который продолжает спасать наш народ в это сложное и тревожное время.
— Кто принимает участие в работе над картиной?
— Режиссером-постановщиком выступает московский режиссер, имя которого мы пока держим в секрете. Одну из главных ролей в фильме сыграет актриса, режиссер, вдова боевого атамана Павла Дремова — Татьяна, жительница Санкт-Петербурга.
На протяжении первой половины февраля мы занимаемся отбором претендентов на роли в картине. Предполагаемое время проведения съемок — весна-лето 2018 г. Надеемся, что к концу года зритель сможет увидеть все, что у нас получилось.
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Борис Табачник — молодой и талантливый творческий человек. Некоторое время он работал журналистом в нашей газете. Поэтому мне особенно приятно было узнать, что он стал автором сценария к фильму.
— Борис, что подвигло тебя принять участие в проекте?
— Я — патриот своей Родины! И пусть я не воевал с автоматом в руках, но я хочу таким образом внести свой вклад в Победу над нацистской идеологией. Для меня все началось в 2016 г., когда увидел объявление Романа. Он искал желающих написать сценарий к этому фильму. Мы познакомились, поговорили и стали работать.
Я рад, что наши идеи и взгляды во многом совпали.
Я считаю, что это очень острая и важная тема, когда мы говорим о женщинах в танке. Это изначально не укладывается в голове. Как такие хрупкие, красивые создания могут управлять танком?
Проект изначально очень острый и амбициозный.
Мы будем подвержены жесткой критике, особенно со стороны наших «больных братьев». Мы замахнулись на создание первого художественного фильма о войне на Донбассе в то время, как война еще, возможно, в самом разгаре.
— И вам не кажется, что такой фильм немного не ко времени?
— Кто-то говорит, что такие фильмы должны сниматься спустя 20 лет, чтобы осознать всю полноту совершенных преступлений. Кто-то считает, что это должны делать великие профессионалы киноиндустрии. Но мы делаем то, что подсказывает наше сердце. Мы хотим сделать фильм не о политике и не о том, как все это произошло.
Не пытаясь объединить причину и следствие, мы хотим показать судьбы определенных героев нашего времени. Хотим пробудить в молодом поколении чувство патриотизма и уважения к нашим современным героям.
Украинская пропаганда работает сильнее, чем наша. Ведь мы по-прежнему остались в формате нашего исторического прошлого и с трепетом охраняем культурное наследие наших предков.
Украинским пропагандистам очень сложно, они ставят все с ног на голову, меняют историю, культуру, все запрещают, разбивают, всячески показывая, что они не русские, что они против России. Они выделяют громадные бюджеты и делают остросюжетные блокбастеры, показывая своих героев-киборгов, с позором проигравших сражение в донецком аэропорту.
А нам не нужно делать фильм-блокбастер с огромным бюджетом, потому что мы снимаем фильм о правде. О настоящих героях с честными и искренними судьбами. Мы снимаем настоящий народный фильм.
Вячеслав Третьяков, для «Русской Весны»
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«Генералы крайне тупы, отношение к солдату унизительное»: Оценка, данная ВСУ израильским офицером, вызвала ярость у приближенных Порошенко
Майор израильской армии Виктор Верцнер, который с начала «АТО» помогает ВСУ, написал нелицеприятный пост об украинских вооруженных силах.
Его запись вызвала яростную контратаку чиновников от армии, близких к администрации президента. Видимо, их расстроила ирония Верцнера насчет «сильнейшей армии в Европе» — тезис, неоднократно повторяемый Петром Порошенко в своих выступлениях.
Мнение Верцнера тем более болезненно для властей, что израильтянин критикует ВСУ с позиций как бы друга.
Во-первых, он как волонтер поддерживает то, что делает армия на Донбассе, и помогает ей с 2014 года, включая проведение тренингов.
Во-вторых, будучи офицером ЦАХАЛ, Вернцер не понаслышке знает, как должна функционировать воюющая армия. У израильтян на протяжении десятков лет — перманентные конфликты с соседями, при том, что экономика развивается не в пример украинской.
«Генералы крайне тупы»
В записи в соцсети, которая вызвала «холивар», Верцнер заявил следующее:
«1. Генералы, с которыми имел «честь» общаться, абсолютно профессионально не пригодны, зачастую крайне тупы.
2. Отношение к солдату унизительное, часто издевательское.
3. Система обучения командного состава устарела и не соответствует современным стандартам и вызовам.
4. Нерациональное распределение бюджета.
5. Повсеместное кумовство.
6. Задницы вылизываются повсеместно.
7. Показуха превыше всего!
8. Коррупция и распилы.
9. Синдром — «мы все сами знаем лучше вас».
10. Синдром — «сильнейшая армия в Европе».
Несколько примеров:
Полк специального назначения, я в гостях вместе с волонтерами, зам. министра, американским военным атташе. Стол ломится, водка рекой, все в форме! Блюда приносят симпатичные девушки в вышиванках. Я вышел в туалет и спросил у одной из них: «Девушка, вы кто?» Ответ: «Мы связистки». Занавес.
Тренировочная база под Киевом, зима, -7°, срочники моют вагонку мокрыми тряпками голыми руками, потому что на следующий день приезжают представители НАТО. Занавес.
Штабные учения в бригаде, я наблюдаю с восхищением со стороны. Никогда не видел такой слаженной работы штаба, еще и по стандартам НАТО, что в новинку для Украины.
Пока не заметил листики с текстом перед каждым офицером. Занавес».
Пост Верцнера набрал более 700 реакций в Facebook. Позже волонтер заявил, что советник президента и «главволонтер» Юрий Бирюков объявил ему «священную войну».
«Да что этот фотограф понимает»
Спор Верцнера с Бирюковым разгорелся в комментариях у последнего. Как выяснилось, не так давно в Минобороны и АП передали обращение эксперта НАТО Глена Гранта, в котором он указывал на слабые места украинской армии и давал рецепты, как ликвидировать пробелы.
Однако, как возмущаются волонтеры «АТО», в военном ведомстве не слышно никакой реакции на предложения британского военного эксперта.
Верцнер предположил, что в Минобороны сидят «толстопузики», которые «знают все лучше всех».
«Вам предлагали помощь многие и постоянно! Но ваши „толстопузики” (генералами их назвать не могу) знают и умеют все лучше всех. Но где результат?! Вам передали это письмо перед публикацией. Скажите честно — что вы с ним сделали?» — пишет израильтянин.
Юрий Бирюков предложил израильтянину повторить свои слова лично генералам: «Смелый, готов про „толстопузика” сказать в лицо командующему АТО, генерал-лейтенанту Забродскому? Я это прямо вот на следующей неделе организую, очень хочу посмотреть».
На что Верцнер ответил, что вся украинская видимость реформ работает только на красивую картинку.
Также Бирюков отметил, что письмо, про которое говорит его оппонент, считает бредом, поскольку там, в числе прочего, было предложено приготовить ВМС к затоплению Черноморского флота РФ в Севастополе. В ответ на это Верцнер привел пример из шестидневной войны: «Группа водолазов с зарядами для подрыва египетских военных судов вышла через люк подводной лодки и пробралась вглубь порта — водолазам удалось повредить или уничтожить две египетские подводные лодки и два ракетных катера типа «Оса».
Также Верцнер пытался донести до собеседника, что система на Украине неэффективна и что эксперты со стороны пытаются помочь ее наладить, но их не слушают. Бирюков лишь отмахнулся тем аргументом, что Израиль получает крупную военную помощь от США.
На что Верцнер ответил, что деньги США — это 15% военного бюджета Израиля.
В споре участвовали и другие комментаторы, в частности, один из них заявил, что Украине не дают обещанное оружие — мол, если бы так же «помогали» Израилю, то этого государства бы уже не было.
«Ордена и медали за целую войну в Израиле получают человек 6–7»
После перепалки в комментариях у Бирюкова Виктор Верцнер написал еще один пост, в котором рассказал, как получают награды в израильской армии, и задал язвительный вопрос про украинских генералов:
«Начальник генштаба Армии Обороны Израиля носит звание генерал-лейтенанта. Израильская армия, при мобилизированном резерве, в разы больше украинской при том, что страна более чем в 4 раза меньше, по населению.
Ордена и медали? За целую войну их получают человек 6–7. Генералы никогда не награждаются! Звание генерала уже достаточно отмечает заслуги человека. А как там дела у Генералов армии с иконостасом на пузе?»
В комментариях некоторые пользователи попытались вступиться за украинцев: «Сравнение с израильской армией неуместно. Израильская армия находится постоянно в действии почти 70 лет, Украина не воевала почти 70 лет». На что израильтянин ответил, что не видит никакой связи этого факта и наличия большого числа генералов с многочисленными наградами.
В комментариях к посту объявился журналист Юрий Бутусов, который потроллил защитников военной бюрократии Украины: «Да, Верцнер цинично втерся к нам в доверие, все выведал, все секреты и подло нанес удар по самой больной теме — по нашим полководцам!»
Также под постом отметились комментаторы, которые заявляли, что Израилю еще самому далеко до образцовой армии, и даже обвинили эту страну в том, что она воюет с подростками. Однако на вопросы Верцнера об украинских генералах так никто и не ответил.
Отдельной претензией «порохоботов» к Верцнеру стала его вторая профессия — фотограф. Им ответили «атошные волонтеры».
«Виктор Верцнер (Victor Vertsner) не только майор армии Израиля, не только военный специалист, помогающий становлению армии Украины, но и… фотограф. Очень классный фотограф. Талант. Но наши порохолизы считают этот факт чуть ли не унижением для Верцнера-майора и оскорблением для нашего генералитета. Подумать только, какой-то фотограф учит нас воевать!
К нашему стыду, почти все наши генералы не могут быть никем, кроме наших генералов. Ведь чтобы быть агрономом, фотографом, строителем, надо уметь делать хоть что-то ещё, а не только лизать начальственные сапоги», — написал «волонтер» Юрий Касьянов.
Доцент кафедры военной журналистики КНУ им. Шевченко Александр Курбан также стал на сторону израильтянина.
«Из известного израильского волонтера, общественного лоббиста интересов Украины Виктора Верцнера пытаются сделать врага.
Некоторых „толстопузиков” (украинских генералов и чиновников МО, — ред. В. В.) просто пучит тот факт, что „свадебный фотограф” из земли обетованной учит их жить.
А что ж вы молчали, когда он собирал средства нам в помощь, организовывал акции поддержки Украины в Израиле, тренировал наших нацгвардейцев в Гостомеле (спал в дырявой палатке, ел из общего котла, зарплаты не получал)?».
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Полгода без Ирины
Напишите что-то хорошее
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В Сумской области разбили очередную памятную доску
В Сумской области в городе Кролевец местные жители разбили очередную доску погибшим на Донбассе карателям.
Была уничтожена доска служившему в 58-й мотопехотной бригаде артиллеристом (про нее в обозримой перспективе будет отдельный материал) Александру Терещенко.
Погиб Терещенко 13 декабря 2017 года (с учетом того, что он был артиллеристом. скорее всего накрыли "героя" в ходе контрбатарейной работы).
Доска провисела недолго. 22 января ее повесили, а уже 5 февраля местные ее демонтировали. Молекулярная гражданская война она такая.
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Украина выплатила МВФ $375 млн
Украина перечислила Международному валютному фонду очередной платеж по основной сумме кредита в рамках программы stand-by 2014 года на 375 млн долларов.
Об этом в понедельник, 5 февраля, сообщает пресс-служба Нацбанка Украины.
Отмечается, что уже завтра, 6 февраля, Украина оплатит в пользу МВФ еще 87 млн долларов в качестве процентов по программе stand-by 2014 года и по реализуемой в настоящее время программе расширенного финансирования EFF.
Ранее в НБУ заявили, что в 2018 году Украине предстоит выплатить по валютным долгам 7,4 млрд долларов. При этом регулятор не ожидает сокращения международных резервов.
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Мы расскажем завтра, за что напaли позавчера
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Украина занимает лидирующее место в мире по количеству самоубийств
Украина входит в список стран с самыми высокими показателями самоубийств. Поэтому украинцы нуждаются в создании горячей линии для предотвращения суицидов, сообщает пресс-служба Минздрава Украины.
Такую линию в Украине попытается создать экс-глава общественной организации LifelineAustralia Пит Шмигель. Пока что участники проекта разрабатывают оперативный план и сотрудничают с международными донорскими сообществами.
«В Австралии, благодаря работе национальной горячей линии, удается спасать 50 тысяч жизней ежегодно. Мы уверены, что создание такой линии здесь поможет спасти жизнь многим украинцам», — отметил Шмигель.
По его словам, среди 25 стран из стран-лидеров по количеству суицида, Украина имеет едва ли не самые большие показатели. На количество самоубийств влияет как конфликт на Донбассе, так и эмоциональный кризис.
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Полторак по дешевке загонит Джавелины ЛДНР – Семченко
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хохляцкое нутро всё равно вылезет. Скока его не прячь:
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4931599
БЕЛГРАД, 5 февраля. /ТАСС/. Министерство обороны Хорватии потребовало от Украины заменить некачественно отремонтированные самолеты МиГ-21 новыми истребителями. Как сообщает газета Jutarnji list со ссылкой на осведомленный источник в оборонном ведомстве, речь идет о замене минимум четырех самолетов.
Скандал с “фальшивыми” МиГами разгорелся в Хорватии в 2016 году, когда оказалось, что большинство из 12 отремонтированных украинским предприятием “Укрспецэкспорт” самолетов непригодны к полетам.
на прошлой неделе минобороны Хорватии направило Украине соответствующую служебную ноту. Загреб потребовал от Украины предоставить новые самолеты взамен некачественно отремонтированных в 2014 году. Договор о ремонте самолетов и закупке подержанных машин предполагал, что истребители прослужат еще 10 лет – до 2023 года, однако уже через пару лет ВВС Хорватии признали машины непригодными к полетам: из них текло масло, протекали топливные баки, отказывали бортовые навигационные системы. Один из последних полетов чудом не закончился гибелью экипажа – несмотря на отказ техники хорватские пилоты смогли посадить машину.
на прошлой неделе минобороны Хорватии направило Украине соответствующую служебную ноту. Загреб потребовал от Украины предоставить новые самолеты взамен некачественно отремонтированных в 2014 году. Договор о ремонте самолетов и закупке подержанных машин предполагал, что истребители прослужат еще 10 лет – до 2023 года, однако уже через пару лет ВВС Хорватии признали машины непригодными к полетам: из них текло масло, протекали топливные баки, отказывали бортовые навигационные системы. Один из последних полетов чудом не закончился гибелью экипажа – несмотря на отказ техники хорватские пилоты смогли посадить машину.
Издание сообщает, что пять самолетов оказались старыми машинами, бывшими на вооружении ВВС Болгарии до 1998 года. “Укрспецэкспорт” купил их на запчасти, а затем перебил номера на истребителях, перекрасил их и продал под видом “глубоко модернизированной техники”. Также оказалось, что Болгария после списания пяти МиГ-21 официально оповестила НАТО об уничтожении самолетов, и неизвестно, как они попали на Украину.
В 2014 году украинская государственная компания “Укрспецэкспорт” отремонтировала семь хорватских МиГ-21, а также продала Загребу еще пять таких машин. 12 самолетов были переданы хорватским ВВС в июле 2015 года, однако, по данным издания, они сразу стали ломаться, и восемь месяцев спустя в эксплуатации осталось только три. Как указывал Jutarnji list, существуют серьезные подозрения, что вся документация являлась поддельной, а ремонт самолетов вообще не проводился”.
опять рука Москвы будет…