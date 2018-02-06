Новости Украины и Новороссии 06 февраля 2018

Украинцы боятся волны нападений, преследований и «кидков» по зарплате на работе.

О том, как меняется отношение к Украинцам в Польше — в материале украинского издания «Страна», главный редактор которого, как сообщала «Русская Весна», был вынужден бежать в Австрию и просить там убежища.

У поляков трудится около 1,5 миллиона украинцев. Эксперты агентства по трудоустройству Personnel Service подсчитали, что в каждой второй польской фирме работает уроженец Украины.

После введения безвиза наплыв украинских рабочих в Польшу еще увеличился.

Закон, который за прославление Бандеры и ОУН-УПА* может наказать на три года тюрьмы, поставил под удар украинцев. Бьют тревогу в объединении украинцев в Польше.

«Этот закон доказывает, что в польском обществе растет волна национальной, расовой и религиозной агрессии. С этим надо что-то делать. Вместе с другими нацменьшинствами мы будем добиваться переговоров с правительственной партией о его отмене. А общины не часто объединяются в одном вопросе», — сказал «Стране» глава объединения Петр Тима.

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О том, что проголосованный закон может негативно сказаться и на украинских трудовых мигрантах, заявил и вице-премьер Павел Розенко.

«Неконкретные нормы или нормы, которые требуют дополнительной трактовки, на самом деле могут представлять угрозу для украинцев, которые работают в Польше или пытаются просто поехать в Польшу для туристической экскурсии или какой-либо бизнес-поездки», — заявил вице-премьер Розенко.

А экс-министр обороны Украины Александр Кузьмук и вовсе пригрозил полякам восстанием украинских заробитчан.

«Если вспоминать историю 100, 200 лет назад, даже короля Болеслава, 1000 лет назад, то мы столько наберем, что те миллион двести тысяч украинцев, которые сегодня работают в Польше, о которых сегодня вспомнили: „а может, с ними что-то будет“. Да это пятый украинский фронт пошел в Польшу. И ничего с ним не будет. Да он схватится за колы, если мы будем вспоминать всех казаков от Львова до Киева повешенных», — заявил экс-министр обороны.

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С какими чувствами украинцы в Польше на самом деле ждут вступления в силу «антибандеровского закона», разбиралась «Страна».

Требуют говорить по-польски в людных местах

Многие украинцы в Польше и ранее чувствовали ущемление.

«Если раньше на украинцев нападали в основном радикалы, то теперь меняется отношение рядовых поляков. По тем настроениям, которые я наблюдаю, скорее всего, дальше будет только хуже. Ехала в автобусе, разговаривала по телефону с подругой по-украински, так один с виду приличный мужчина лет 50-ти сделал замечание.

Мол, в Польше нужно говорить по-польски, а не нравится — назад уезжайте. И добавил так зло: „Бандеровка“», — рассказала «Стране» об инциденте Галина Федив из Львова, которая работает швеей под Варшавой.

Многие жители Украины уверены, что унижать украинцев станут еще чаще.

«„Бандеровцами“ обзывают и в транспорте, и детей в смешанных классах. И началось все это еще до закона, года два уже, как власть в Польше поменялась. А особенно когда Волынскую трагедию признали геноцидом.

Качиньский (глава правящей партии. — прим. ред.) недолюбливает украинцев, а полиция закрывает глаза на нападения на украинцев. Наше посольство отстраняется», — говорит другая заробитчанка Оксана Гузар, она трудится медсестрой в Лодзе.

Агрессию вызывает даже желто-голубой браслетик

Двух ее знакомых украинцев избили прямо на улице. Спровоцировать агрессию, по ее словам, может что угодно: украинский язык, желто-голубой браслетик на руке.

«У меня 12-летний сын носит футболку с трезубцем (знаете, такие, которые стали популярны во время Майдана). Ему в школе учителя посоветовали не носить ее. Она, мол, бандеровская. Так, может, уже за трезубец в Польше будут арестовывать? Дожились», — жалуется заробитчанка Оксана Гузар.

Петр Тима, который возглавляет украинскую общину, также говорит, что некоторые поляки считают даже трезубец и вышиванку бандеровскими символами.

«Как-то пограничники заставили юношу снять футболку с трезубцем», — говорит Тима.

Иногда доходит до прямых угроз.

По словам Гузар, у ее подруги-украинки, которая тоже живет и работает в Польше, начались проблемы из-за проукраинских постов в соцсети.

«После того как приняли этот закон, ей начали сотнями приходить сообщения в „личку“, эсэмэски с угрозами от поляков. Пишут: „Бандеровцы, вон из Польши!“, „Ты ответишь за Бандеру, курва“. Приятельница теперь без сопровождения не выходит на улицу. Сама она не хочет об этом публично рассказывать, боится мести», — рассказывает Гузар.

А франковчанин Олег Пелех волнуется за свой бизнес. Он открыл в Польше мастерскую по ремонту обуви и боится потерять клиентов.

«Один поляк пришел, услышал, что я из Украины, развернулся и ушел. Это было еще осенью, когда в Сейме начали против Бандеры выступать. А теперь просто страшно признаваться, что я сам-то — с родины Бандеры, мои предки жили недалеко от Старого Угринова. Лучше, наверное, говорить, что приехал из Донецка. Хотя вряд ли поможет, да и по говору слышно, что я «западенец», — делится Пелех.

За адрес с улицей Бандеры — штраф

Боятся «раскрывать карты» и украинцы, которые на Украине живут на улицах Бандеры, Шухевича, героев УПА*.

«Когда я устраивалась на предыдущую работу на мясокомбинат, и работодатель узнал мой домашний адрес во Львове (я живу на улице героев УПА), то ехидно спросил: и как, мол, живется на улице „забойцев“ (убийц)? А потом — то штраф выпишет на ровном месте, то отматерит. А теперь боюсь, как бы на новом месте не кинули по деньгам. Некоторым уже не доплатили», — сетует в разговоре со «Страной» Галина Федив.

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В быту украинцы тоже боятся неприятностей и роста негатива.

«Отхожу недавно от кассы в „склепе“ (магазин по-польски. — прим. ред.) в Жешуве, ко мне подходит охранник и просит показать сумку. Этого оказалось недостаточно. Меня отвели в служебное помещение и устроили досмотр с ощупыванием. Ничего не нашли, конечно, и не извинились даже.

Было очень противное чувство, будто меня раздели догола. Заподозрили, что я что-то украла. Почему прицепились именно ко мне, а не к другим людям из очереди, я догадываюсь. У меня на сумке была украинская ленточка. Видимо, решили: раз украинка — значит что-то украла», — делится инцидентом заробитчанка Мария.

По рассказам украинцев, за последние месяцы украинцев уже не раз проверяли в магазинах. Самый нашумевший случай произошел в сентябре минувшего года в городе Барлинек у границы с Германией.

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Владелец магазинов Bimex Ежи Битель тогда повесил табличку на польском и украинском языках с призывом проверять украинцев на кассе.

Позже он объяснял это тем, что украинец украл у него две сумки продуктов.

«Поляк может что-то украсть раз в месяц. С украинцами такие истории случаются даже четыре раза в неделю. Я должен был нанять двух дополнительных охранников», — посетовал Битель.

А месяц назад прогремела еще одна история о дискриминации украинцев в Польше. В строительной компании под Варшавой сотрудников-украинцев заставили носить одежду в цветах украинского флага.

В дирекции тогда оправдывались, мол, так они помечают тех, кто не говорит по-польски.

Отношение зависит от должности

Впрочем, многие украинские заробитчане говорят, что не сталкивались в Польше с плохим отношением и не ждут нападок из-за «антибандеровского закона».

«Люди везде разные. В Украине тоже много радикалов. Мне попадались порядочные работодатели, все знакомые поляки доброжелательные и с уважением относятся к работающим в их стране украинцам. Наоборот, зазывают новых работников.

Поляк не будет таскать кирпичи на стройке за те же деньги, что и наш. Он лучше поедет в Германию и заработает там втрое больше.

В общественных местах тоже не сталкивался с неадекватами. Может, просто повезло. А этот закон — просто политика, у них же в следующем году выборы в парламент, вот и пиарятся на Бандере. А простые люди, мне кажется, не стали относиться к нам ни хуже, ни лучше», — поделился мыслями Игорь Маслянык, который три года работает программистом в Польше.

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Впрочем, считает он, отношение во многом зависит от должности и места работы: «Те, кто заняты интеллектуальным трудом, общаются с более развитыми и прогрессивными людьми. Они ездят на машинах, а не в общественном транспорте. Не исключаю, что работяг, которых все-таки большинство, могут обижать».

Дмитрий Мицкевич

* запрещенная в РФ экстремистская группировка