Больше, чем любовь. Больше, чем любовь. Николай Заболоцкий и Екатерина Клыкова. Знаменитые романы и любовные истории. Истории великой любви

В 1956 году в жизни Николая Заболоцкого произошло то, к чему он, испытавший уже, как ему казалось, все самое страшное, совершенно не был готов. От него ушла жена.

Программы цикла «Больше, чем любовь» – это истории великой любви, запечатлённые в письмах и документах, стихах и картинах, звуках и знаках. Такие романы становилась не меньшими событиями культуры, чем сами произведения литературы, музыки или живописи.

Герои программ – незаурядные личности, оставившие яркий след в истории, науке и культуре, и собственной жизнью показавшие, каких вершин способен достичь человек в своих чувствах. О таких взаимоотношениях можно с полным правом сказать: это «больше, чем любовь».