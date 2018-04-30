В СССР военнопленных поляков-фашистов было больше, чем итальянцев-фашистов-главных союзников Гитлера

Европа против СССР: Польша – гиена в овечьей шкуре

Совсем недавно всему свету стало известно, кто больше всех пострадал в результате Второй мировой войны. Оказалось, что это Польша, которая на весь мир заявила о том, что «самой большой жертвой Второй мировой войны является именно она». Сначала ее захватил Гитлер, а затем, мол, оккупировал Сталин. Цель при этом поляками ставится сугубо прагматическая – заставить заплатить и Германию, и Россию «невинной жертве оккупантов» Польше огромные суммы в виде компенсаций.

«Это охватывает весь размах поля боя от Арктического океана до Черного моря. Сейчас в этих областях сражаются наши германские солдаты, и вместе с ними в их рядах финны, итальянцы, венгры, румыны, словаки, хорваты и испанцы идут в бой. К нам присоединились бельгийцы, голландцы, датчане, норвежцы и даже французы».



Польша сама являлась активным игроком и агрессором в переделе Европы накануне Второй мировой войны.

Запад сегодня исходит пеной, клеймя позором так называемый пакт Молотова-Риббентропа. И при этом упорно замалчивается, что первой страной, с которой Гитлер подписал серьезный внешнеполитический документ, была Польша.



А именно, 26 января 1934 г. Польша и Германия заключили декларацию о дружбе и ненападении сроком на 10 лет. Потом последовало множество двусторонних переговоров, на которых в том числе обсуждались и совместные действия против СССР. Вот свидетельство немецкого министра иностранных дел Риббентропа после своего визита в Польшу о точке зрения своего польского коллеги Юзефа Бека.



«Г-н Бек не скрывал, что Польша претендует на Советскую Украину и на выход к Черному морю».

Польский национализм 1918-1939 гг. мало чем отличался в своих проявлениях от самых одиозных режимов того времени. В списке преступлений режима Пилсудского – преследования национальных меньшинств, украинцев, белорусов, угнетение Православной Церкви.



Скажем, до 1939 г. в Польше было уничтожено почти 700 церквей, оставалось 150, да и те вскоре должны были быть закрыты.

Геринг на похоронах Пилсудского в Кракове. 1935 г.

Чувствуя свою идейную близость с польским режимом, на похороны главы Польши Пилсудского в мае 1935 г. в Краков приехали высшие лидеры III рейха, включая Геринга. А Гитлер почтил своим присутствием храм святой Ядвиги в Берлине, где проходила траурная церемония прощания с Пилсудским. В СССР нацистские бонзы ранга Геринга никогда не бывали.

Польский антисемитизм

Особую «любовь» поляки испытывали к евреям. Стоит вспомнить так называемое Збоншинское выдворение.



В 1938 г. в Германии помимо полумиллиона немецких евреев проживали ещё примерно 50 тыс. евреев, имевших польские паспорта. Польша, как и нацистская Германия, старалась всеми правдами и неправдами избавиться от своего еврейского населения.



31 марта 1938 г. польский президент подписал закон, который уполномочил министра внутренних дел лишать гражданства польских граждан, проживающих за пределами страны более пяти лет и «потерявших связь с польским государством».



15 октября 1938 г. в Польше была принята поправка к закону о гражданстве, которая предоставляла лишь двухнедельный срок для перерегистрации утративших силу загранпаспортов. Т.е. за 14 дней около 50 тыс. человек должны были лично посетить польское консульство, что было физически невозможно.



Те же, кто не получил соответствующий штамп в паспорт, автоматически утрачивали гражданство и не могли вернуться в Польшу. Соответственно, они лишались и права находиться на территории Германии. 28 и 29 октября немецкой полицией были арестованы около 18 тыс. человек, которые не успели оформить паспорта.



Их доставили к немецко-польскому пограничному местечку Збонщин и погнали в сторону польской границы. Польские пограничники погнали людей обратно. Немцы воспрепятствовали их возвращению.



Есть свидетельства, что и та, и другая сторона открывала предупредительный огонь. Люди метались по нейтральной полосе в течение трех суток. Наконец, польское правительство пошло на попятную и согласилось в обмен на прекращение немцами насильственной депортации продлить срок перерегистрации паспортов до 31 июля 1939 г.

Широко известна история с евреями в Едвабне, где в июле 1941 г. поляками были зверски убиты, по разным данным, от 340 до 1600 евреев.

Можно предположить, что польский антисемитизм во многом стал причиной того, что именно в Польше, при молчании её жителей, а зачастую и при их участии, фашисты раскинули по всей стране целую сеть крупнейших концлагерей, где методично уничтожали миллионы евреев вплоть до их освобождения Красной Армией.

«С жадностью гиены…»

Во все предвоенные года (1918-1939 гг.) Польша рассматривалась Западом как важнейшее звено «санитарного кордона» против СССР. С началом же активизации в конце 30-х гг. военных действий в Европе, Польша, наряду с главным агрессором – фашистской Германией, также возжелала реализовать свои немалые территориальные амбиции. Например, отхватить солидный кусок Литвы.



Повод нашелся – в марте 1938 г. на польско-литовской границе был обнаружен убитый польский солдат. Варшава тут же обвинила в этом убийстве литовскую сторону, а в польской прессе была развёрнута кампания с требованием начать войну с Литвой, чтобы захватить Каунас (тогдашнюю литовскую столицу).

В ночь с 16 на 17 марта 1938 г. Варшава предъявила Литве ультиматум. Литве предлагалось отказаться от Вильно и Виленской области. Литовское правительство должно было принять этот ультиматум в течение 48 часов.



В случае отказа Польша угрожала применить силу. 100-тысячная польская армия уже готовилась к вторжению в Литву, и только твердая позиция СССР и Франции остановили вторжение.

Польские танки в Тешине. 1938 г.

В результате «мюнхенского сговора» 1938 г. вслед за Германией именно поляки предъявили территориальные претензии фактически загнанной в угол Чехословакии (ультиматум по Тешинской области), требуя немедленного удовлетворения своих территориальных претензий.



Более того, Польша отказала СССР в праве на пропуск соединений РККА через свою территорию для оказания помощи Чехословакии. 1 октября Польша захватила Тешинскую область, где проживало 80 тыс. поляков и 120 тыс. чехов.



Как приятный бонус Польша прихватила промышленный потенциал региона. Расположенные там предприятия давали в конце 1938 г. почти 41% выплавляемого в Польше чугуна и почти 47% стали.

Как писал по этому поводу в своих мемуарах Черчилль, Польша «с жадностью гиены приняла участие в ограблении и уничтожении чехословацкого государства».

Известно, что формальным поводом к войне послужил отказ Польши удовлетворить претензии Германии.



Немцы требовали вернуть город Данциг (сейчас его называют Гданьск), отторгнутый от Германии по Версальскому договору 1918 г. (взамен полякам предлагались территории восточнее и южнее Польши), разрешить постройку шоссейной и железной дорог между Восточной Пруссией и собственно Германией и продлить договор о дружбе и ненападении на 15 лет.



24 октября 1938 г. немцы озвучили свои требования. Поляки ответили категорическим «нет». Тогда немцы решили настоять на своем с помощью военной силы, и 1 сентября, как гласит официальная историография, началась Вторая мировая война.

В первые дни войны гражданские лица и военнослужащие польской армии устроили настоящую резню мирных жителей немецкой национальности в городах Быдгощ (бывший германский Бромберг), Шулитц, а также в десятках других селений в районе Познани (Позена). Вошедшие в эти города наступающие подразделения вермахта обнаружили, что их улицы покрыты трупами мужчин, женщин, малолетних детей и стариков.



Массовые захоронения были найдены также в городских окрестностях. Всего пропало без вести и было убито более 58 тыс. человек.

Жертвы резни в Быдгощи. 1939 г.

Против кого они «сопротивлялись»

В годы Второй мировой войны Польша оказалась под оккупацией Германии. И в Польше, как считается, было сильное антифашистское движение «Сопротивления» (эта точка зрения устоялась во многом благодаря усилиям самих поляков). Однако цифры говорят о другом.



В ходе югославского «Сопротивления» погибло около 300 тыс. человек (из 16 млн населения страны), албанского – почти 29 тыс.(из 1 млн населения), в то время как польского – 33 тыс. (из 35 млн).



Таким образом, доля населения, погибшего в реальной борьбе с фашизмом в Польше, в 20 раз меньше, чем в Югославии, и почти в 30 раз меньше, чем в Албании…

Зато на фронте борьбы с СССР поляки (и добровольцы, и мобилизованные) в количественном отношении чуть ли не превосходили некоторых официальных союзников Германии.



Скажем, в плену у Красной армии за время Великой Отечественной войны поляков-военнопленных, одетых в немецкую униформу, оказалось — 60 280 человек, то есть больше, чем военнопленных из фашисткой Италии, главного союзника III рейха (48 957 военнопленных итальянцев).

Только с территории польской части Верхней Силезии в немецкую армию было мобилизовано свыше 100 000 поляков.



По данным военной разведки Красной армии, в 1942 г. поляки составляли 40-45% личного состава 96-й пехотной дивизии вермахта, около 30% 11-й пехотной дивизии (вместе с чехами), около 30% 57-й пехотной дивизии, около 12% 110-й пехотной дивизии.

Были и польские эсэсовские формирования. Первой ласточкой стал Горальский легион Ваффен-СС. Горалы – это этническая группа внутри польской нации. В 1942 г. фашисты созвали горальский комитет в Закопане.



Был назначен «Goralenführer» Вацлав Кржептовский. Затем приняли решение о создании горальского добровольческого легиона Ваффен-СС, приспособленного для действий в гористой местности. Кржептовскому удалось собрать 410 горцев. Но после медицинского осмотра в органах СС осталось 300 человек.

Другой польский легион СС был сформирован в середине июля 1944 г. В него вступили 1500 добровольцев польской национальности. В январе 1945 г. легион разделили на две группы и направили для участия в антипартизанских операциях в Тухольских лесах. Долго повоевать им не дали – в феврале обе группы были уничтожены Красной армией.

Особо стоит коснуться Армии Крайовой (вооружённые формирования польского подполья во время Второй мировой войны), которая сегодня безоглядно героизируется в Польше.



В своей подпольной борьбе АК руководствовалась концепцией двух врагов, к числу которых причисляла и Германию, и СССР. Как «аковцы» воевали с немцами – с этим пусть разбираются сами поляки. А вот, как они боролись с СССР.



Например, все военные эшелоны из Германии на восточный фронт беспрепятственно проходили через Польшу – «аковцы» в упор их не видели. И их тотальное бездействие пришлось компенсировать белорусским партизанам в ходе «Рельсовой войны» в 1943-1944 гг., которые пустили под откос сотни фашистских поездов, набитых техникой, военными материалами и живой силой.

Зато «аковцы» отметились террором, убийствами и зверствами по отношению к мирным жителям Белоруссии, Украины, а также – к бойцам и командирам Красной Армии. В 1994 г. у нас было собрание документов под названием «НКВД и польское подполье».



Вот несколько донесений HKBД из этой книги, касающихся деятельности АК в тылу советских войск на освобождённых землях в 1944-м, 1945-м и даже в 1946 г.



«С 1 по 10 июня 1945 г. на территории Польши бандами «АК» совершено 120 вооружённых налётов на органы общественной безопасности и милиции, мелкие группы советских и польских военнослужащих, а также на гражданское население украинской и белорусской национальности; убито 16 советских военнослужащих, 3 польских, 27 сотрудников органов общественной безопасности и милиции, 25 членов ППР и активистов, 207 — гражданского населения».

Из донесения от 23 апреля 1946 года: «Убито и ранено: 25 военнослужащих Красной Армии, 45 военнослужащих Войска Польского, 7 государственных служащих, 64 местных жителя».

Всего за 4 месяца 1946 года (январь—апрель) «аковцами» было убито 836 человек из числа советских и польских военнослужащих вместе с местным населением.

И это лишь небольшая часть мартиролога Армии Крайовой, опубликованного в сборнике.

Вот так Польша, эта «невинная овечка», «жертва германо-советской агрессии и оккупации», выглядит в свете реальных исторических данных и фактов.





Николай Ветров,

Агентство СЗК