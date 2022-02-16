Больше, чем любовь. Николай Лесков. Знаменитые романы и любовные истории. Истории великой любви

"В молодости я был настоящим аггелом", – скажет он о себе. Аггелы – это бывшие ангелы, низринутые с небес за гордость и преслушание. Можно ли ужиться с таким? Ответ, пожалуй, очевиден.



Программы цикла «Больше, чем любовь» – это истории великой любви, запечатлённые в письмах и документах, стихах и картинах, звуках и знаках. Такие романы становилась не меньшими событиями культуры, чем сами произведения литературы, музыки или живописи.

Герои программ – незаурядные личности, оставившие яркий след в истории, науке и культуре, и собственной жизнью показавшие, каких вершин способен достичь человек в своих чувствах. О таких взаимоотношениях можно с полным правом сказать: это «больше, чем любовь».