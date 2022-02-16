Главная » Видео, История, Творчество

Николай Лесков. Больше, чем любовь

68 0

Больше, чем любовь. Николай Лесков. Знаменитые романы и любовные истории. Истории великой любви
"В молодости я был настоящим аггелом", – скажет он о себе. Аггелы – это бывшие ангелы, низринутые с небес за гордость и преслушание. Можно ли ужиться с таким? Ответ, пожалуй, очевиден.


Программы цикла «Больше, чем любовь» – это истории великой любви, запечатлённые в письмах и документах, стихах и картинах, звуках и знаках. Такие романы становилась не меньшими событиями культуры, чем сами произведения литературы, музыки или живописи.

Герои программ – незаурядные личности, оставившие яркий след в истории, науке и культуре, и собственной жизнью показавшие, каких вершин способен достичь человек в своих чувствах. О таких взаимоотношениях можно с полным правом сказать: это «больше, чем любовь». 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=jiICmiStGzU
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
История антисемитизма в России.
Феномен Юрия Горного
Самопрограммирование-2: Прощение - Характер
Бэкграунд, выпуск-246 за 25 февраля 2012
Лев Толстой как хипстер

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru