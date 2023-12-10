Больше, чем любовь. Николай Некрасов. Поэзия сердца. Проза любви. Знаменитые романы и любовные истории. Истории великой любви

Николай Некрасов появился в панаевской гостиной зимой 1842 года и сразу влюбился в хозяйку дома Авдотью Яковлевну Панаеву. Поэта не остановило даже то, что муза была женой друга. Чернышевский называл историю отношений Некрасова и Панаевой "поэзией сердца", сам Некрасов – "прозой любви", Чуковский ограничился лаконичным – "ад".

Программы цикла «Больше, чем любовь» – это истории великой любви, запечатлённые в письмах и документах, стихах и картинах, звуках и знаках. Такие романы становилась не меньшими событиями культуры, чем сами произведения литературы, музыки или живописи.

Герои программ – незаурядные личности, оставившие яркий след в истории, науке и культуре, и собственной жизнью показавшие, каких вершин способен достичь человек в своих чувствах. О таких взаимоотношениях можно с полным правом сказать: это «больше, чем любовь»