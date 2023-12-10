Главная » Видео, История, Литература, Творчество

Николай Некрасов. Поэзия сердца. Проза любви. Больше, чем любовь

36 1

Больше, чем любовь. Николай Некрасов. Поэзия сердца. Проза любви. Знаменитые романы и любовные истории. Истории великой любви

Николай Некрасов появился в панаевской гостиной зимой 1842 года и сразу влюбился в хозяйку дома Авдотью Яковлевну Панаеву. Поэта не остановило даже то, что муза была женой друга. Чернышевский называл историю отношений Некрасова и Панаевой "поэзией сердца", сам Некрасов – "прозой любви", Чуковский ограничился лаконичным – "ад".

Программы цикла «Больше, чем любовь» – это истории великой любви, запечатлённые в письмах и документах, стихах и картинах, звуках и знаках. Такие романы становилась не меньшими событиями культуры, чем сами произведения литературы, музыки или живописи.

Герои программ – незаурядные личности, оставившие яркий след в истории, науке и культуре, и собственной жизнью показавшие, каких вершин способен достичь человек в своих чувствах. О таких взаимоотношениях можно с полным правом сказать: это «больше, чем любовь»

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=IobHHmNlh7I
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Н.А. Некрасов — „Я лиру посвятил народу своему…”
Непрочитанный Некрасов
Крестьянские дети и крестьянский быт в фотографиях Сергея Лобовикова
Гений уныния
Самопрограммирование-5: Любовь. Духовность. Вера
Один комментарий » Оставить комментарий

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru