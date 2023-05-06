Почему «Вагнер» заявил об уходе из Артёмовска?
В студии – директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин. Ведущая – Анна Скок.
Также смотрите: Игорь Шишкин: Польшу и Германию активно втягивают в войну на Украине https://www.youtube.com/watch?v=4E6rHbIUSbk&ab_channel=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%A2%D0%92
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#ДеньТВ #Кремль #беспилотник #атака #Сорокин #Вагнер #Бахмут #Артёмовск
Махновщина периода гражданской войны. Ликвидировать все ЧВК которые создали шойгу газпром и другие олигархи. Нужно военное положение,законодательство соответствующее,усиление репресий за преступления должностных лиц всех рангов и чинов,ВПК не исполняющих требования времени и СВО.
Почему, почему? Пандору не читал тут в 17 еще году было написано, что запаса снарядов в РФ на неделю Курской битвы. Стратегия современной войны я.о. без него нужны тонны снарядов, самоходки, штурмовики Ил 2, а не Су 35, не ака 5.6 а винтовка 9 мм и пулемет хороший. Патроны новые нужны. А как думал Пригожин, так бы все воевали, если бы было все что надо.