Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 12 января 2020

Депутат Мосгордумы и журналист ВГТРК Андрей Медведев считает, что сбитый иранскими военными украинский «Боинг» послужит инструментом в информационной войне против России.

«Вопросов, оттого, что Иран признал вину за сбитый Боинг, меньше не стало. Нет, понятно, что случилась трагическая ошибка.

Понятно и то, что последние дни шли некие закулисные переговоры Ирана и западных стран. Не просто так вчера на экстренную встречу собрались главы МИД стран ЕС с участием Генсека НАТО Яна Столтенберга. Понятно, что и Франция и Германия не просто так очень осторожно высказывались по ситуации. Точно были какие-то закрытые контакты с США по линии разведок. Вероятно, через Ирак.

Да и в самом Иране шли внутренние процессы. Там тоже искали оптимальное решение.

Но я не об этих вопросах, а об информационной войне.

Для меня ключевой вопрос видео якобы „попадания ракеты в самолет“, опубликованное как-то очень вовремя в прежде спавшем десять лет ТГ канале и не менее своевременно верифицированное западными СМИ? Оно настоящее или нет?

Если настоящее, то кто и почему точно знал что снимать и в какой точке (не верю, что случайный очевидец не проявил бы ни одной эмоции)? Зачем с первого дня общественное мнение готовили к версии с иранской ракетой? А разгонять ее начали синхронно как западные СМИ так и наша либеральная сетка. Накануне вечером все тот же ТГ канал с лондонской пропиской (а в Иране, кстати, ТГ даже более популярен, чем в России) сообщил:

There are some rummors that tomorrow the Iranian government is going to take the responsibility of shoot down the flight752 which they want to tell everyone this happened because of human mistake.

И ту же версию разгонял со вчерашнего вечера известный иранский блогер Нариман Гариб.

Иными словами, все последние дни информационная война была важнее всех заявлений политиков на ту же тему.

И это еще не финал, очевидно. Теперь будет разыгрываться новая история по малазийскому Боингу. И нет, не про то, что Украине пора признаться, что это ПВО ВСУ сбили самолет. Напротив.

Сейчас будет так: вот видите, Bellincat и Conflict Intelligence Team по Ирану видео опубликовали и вон, Тегеран признался. Значит и по Донбассу они были правы.

Русские, признайтесь и покайтесь!

Или как вариант: вот вам новые санкции.

Всякие „Радио Свобода“ уже начали процесс. Дальше будет больше».

