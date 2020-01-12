Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 12 января 2020

На месте гибели Касема Сулеймани организован стихийный мемориал

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На протестах в Тегеране был задержан посол Великобритании (ФОТО)

Вечером 11 января во время студенческих протестов в Тегеране был задержан посол Великобритании Роберто Макэрой. Его как участника антиправительственных выступлений задержали агенты иранских сил безопасности и несколько часов удерживали под стражей, пока не установили его личность. Дипломата задержали, когда он снимал на свой смартфон протестующих. Как сообщала «Русская Весна», акция проходила перед Технологическим университетом имени Амира Кабира под лозунгом «Отставки недостаточно, нужно судебное преследование» и была направлена против Корпуса стражей исламской революции (КСИР), который взял на себя ответственность за ошибочный ракетный удар по самолету «Международных авиалиний Украины». Иранское новостное агентство Fars News сообщает подробности инцидента: во время задержания Макэрой говорил только по-английски и отказывался называть свое имя. Покинув место протестов, он всё же представился на персидском, заявив, что он дипломат. Своё нахождение среди протестующих, которые скандировали радикальные лозунги против законных властей Ирана, он пояснил желанием выразить сочувствие родственникам жертв авиакатастрофы. Макэрой был освобожден после того, как силы безопасности опознали его по согласованию с МИД. Другое иранское информагентство Tasnim сообщает, что дипломат обвиняется в «подстрекательстве к радикальным действиям» и 12 января он будет вызван в МИД Ирана. Поддержку протестующим немедленно выразил госсекретарь США Майк Помпео и Дональд Трамп, который сделал запись в своем Twitter на персидском, заявив, что поддерживал тех, кто выступает против властей Ирана с самого начала своего президентского срока. Читайте также: Президент Ирана позвонил Зеленскому и обратился к Украине

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Сирия: Боевики Идлиба отправили гонцов к Армии России

Умеренные боевики в провинции Идлиб понимают бесперспективность противостояния Сирийской армии. Отряды из местных жителей готовы пойти на конфликт с радикальными джихадистами и оставить ключевой город в провинции без боя под гарантии безопасности со стороны России. Подробности «Русской Весне» рассказал военный источник. Предновогоднее наступление САА на Маарэт-ан-Нууман остановилось в нескольких километрах от города. Результатом его стали десятки отбитых у противника и взятых под контроль правительственными силами небольших населённых пунктов с южного и восточного направлений от него, а также крупный город Джарджаназ и территории вокруг них. Ну и, конечно же, отметим выход правительственных сил на максимально близкое расстояние к трассе М5 на участке Маарэт-ан-Нумана. По набранному темпу и результатам наступления правительственные силы должны были сразу же после взятия Джарджаназа взять и основную цель наступления на Маарэт-ан-Нуман. Но пока решено было остановить наступление. Причиной тому стали просьбы о перемирии и переговорах со стороны командиров некоторых группировок, находящихся в Маарэт-ан-Нуумане. Давно уже не является секретом, что состав группировок, воюющих в идлибской зоне против правительства, очень неоднородный. Основной силой на сегодняшний день остаются группировки, связанные с «Хайят Тахрир аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра»*). Однако недовольство результатами их бурной деятельности все больше нарастает среди протурецких группировок и формирований так называемой территориальной обороны. В состав последних входят, как правило, бойцы из числа местных жителей, которым не особо близки идеи террористов «Нусры» и протурецких боевиков, которым после поражения от Сирийской Арабской армии будет некуда деваться. Умирать за идеи ХТШ и протурецких НВФ они также не горят желанием. Прекрасно понимая, чем закончится штурм Маарэт-ан-Нумана, боевики этих группировок начали отправлять гонцов с предложениями о сдаче города без боя в обмен на свою амнистию и дальнейший переход на сторону правительства. В общем, сейчас появился шанс повторить вариант южных провинций Сирии 2018 года, где большие территории с множеством населенных пунктов были сданы боевиками без боя под гарантии России. Тогда все прошло удачно, и на сегодня есть возможность повторить такие же договорённости и в идлибской зоне. Понятно, что ХТШ на такое никогда не пойдут и будут продолжать настаивать на сопротивлении правительственным силам. Протурецкие группировки все также продолжат взывать к Турции и надеяться на ее помощь. Но все дело в том, что именно группировки территориальной обороны представляют в Маарэт-ан-Нумане большинство. Плюс жители города, которые давно уже хотят определенности, прекращения войны и очень не хотят разрушений и жертв, которые неизбежны при вооруженном противостоянии. В общей сложности, из безоговорочно поддерживающих «Нусру» гражданских и боевиков наберется порядка 5000. Находятся они преимущественно в трёх населённых пунктах к востоку от Маарэт-ан-Нумана. Это Маар Шурин, Тель Менис и Маар Шамша. В самом же Маарэт-ан-Нумане находятся порядка 50 000 человек. Так что при желании местным вполне реально вынудить непримиримых боевиков покинуть этот район и договориться с правительственными силами о сдаче города. Удастся ли реализовать такой вариант событий, мы увидим уже в ближайшее время. Первый шаг для этого уже сделан — Сирийская арабская армия прекратила боевые действия до 14 января и готова обсудить условия перемирия. Читайте также: Сирия: Армия России спасает брошенную Штатами пехоту Коалиции США (+ФОТО) *Запрещенная в РФ террористическая организация

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290 убитых: Как крейсер ВМС США сбил иранский авиалайнер

Депутат донецкого парламента Владислав Бердичевский убежден, что признание собственной ошибки Ираном делает честь властям Исламской Республики. В отличие от многих других участников ближневосточной напряженности, они нашли в себе мужество в этой непростой ситуации взять на себя ответственность, написал он в своём блоге. Депутат напомнил, что и раньше происходили подобные случаи — ошибочно сбивали самолеты гражданской авиации. Так, летом 1988 года американский ракетный крейсер USS Vincennes, находящийся в Персидском заливе, выпустил ракету класса «земля-воздух» по иранскому авиалайнеру Airbus A300B2–203 компании Iran Air, выполнявшему коммерческий рейс Тегеран-Бендер-Аббас-Дубай. На борту воздушного лайнера находились 290 человек (включая 66 детей). Все пассажиры и члены экипажа погибли. Американское командование хоть и признало свою ошибку, утверждая, что огонь якобы вёлся по неправильно идентифицированному предполагаемому истребителю F-14 ВВС Ирана, настаивало на корректности действий офицеров ракетного крейсера, отдававших приказ о пуске ракеты. Ни о каких извинениях с американской стороны не было и речи. Более того, командир корабля позже был представлен к государственной награде. Капитан 1 ранга Уильям Роджерс III был награждён Медалью Почёта за хорошую службу в период с 1987 по 1989 год. Президент США Рональд Рейган назвал произошедшее «правильными оборонительными действиями», и лишь по итогам решения Международного суда Соединённые Штаты были вынуждены выплатить компенсации семьям сотен людей, убитых американскими военными. 26 февраля 1996 г. Вашингтон заставили выплатить Ирану компенсацию в размере 61,8 миллионов долларов за 248 погибших, из расчета 300 тысяч долларов за каждую трудоспособную жертву и 150 тысяч за каждого иждивенца. Компенсировать стоимость авиалайнера Airbus (около 30 млн долларов) Белый дом отказался. К слову, эта авиакатастрофа является крупнейшей по числу жертв за всю историю Ирана. Нечто похожее мы наблюдали и в 2014 году, когда был сбит малайзийский «Боинг», пролетавший над Донбассом по маршруту Амстердам — Куала-Лумпур. Тогда украинские власти также не смогли найти мужества признать вину. Более того, воспользовались популярной, но ничем не подтвержденной версией о причастности к трагедии России. Таким образом в глазах мирового сообщества украинские власти полностью сняли с себя вину за крупнейшую в XXI веке авиакатастрофу — тогда погибли 298 человек. Следствие по этому происшествию ведется до сих пор, однако нет уверенности, что виновные будут наказаны, ведь за это время оно приобрело очевидный политический окрас. Эти примеры ещё раз подчеркивают, насколько непростое и достойное решение приняло правительство Ирана, не побоявшись взять на себя столь тягостную ответственность. Как верно отметил донецкий парламентарий: «Иран продемонстрировал честь и достоинство варварам и лицемерам». Читайте также: Армия Ирана призналась в уничтожении украинского «Боинга» Андрей Васильев, специально для «Русской Весны»

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Признание Ирана в гибели украинского «Боинга» кишит нестыковками

Иран официально признал вину в гибели украинского Boeing 737-800. Военные заявили, что приняли самолет за крылатую ракету и открыли огонь из средств ПВО. Иран считает, что к трагедии привела человеческая ошибка, спровоцированная «авантюризмом США». Однако эксперты видят в этой версии противоречия и полагают, что признание стало результатом торга или давления на Тегеран.

В субботу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев ждет от Ирана «полного признания вины» в причастности к крушению самолета, а также официальных извинений. Так он отреагировал на официальные заявления Тегерана о том, что самолет Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) был сбит иранскими ПВО в минувшую среду.

Как пишет Зеленский в Facebook, Украина также ждет от Ирана возвращения тел погибших, выплат компенсаций и официальных извинений по дипломатическим каналам.

Утром в субботу министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал причиной крушения «человеческую ошибку» в кризисный период из-за «авантюризма» США. До этого в Тегеране все последние дни заявляли про некий технический сбой и возгорание одного из двигателей. «Мы глубоко сожалеем о случившемся, приносим свои извинения и соболезнуем нашему народу и семьям всех жертв трагедии», – написал Зариф в Twitter.

В свою очередь президент Ирана Хасан Роухани выразил соболезнования семьям погибших и указал, что ответственные за эту «непростительную ошибку» будут привлечены к ответственности. «Выпущенные из-за человеческой ошибки ракеты привели к ужасной катастрофе украинского самолета и гибели 176 невинных людей», – пишет Роухани в Twitter.

По его словам, «в условиях угроз, поступавших со стороны американского режима-агрессора, и запугивания иранской нации после мученической смерти Касема Сулеймани, вооруженные силы Ирана были приведены в стопроцентную боевую готовность для защиты от вероятных атак со стороны США». При этом Роухани, отмечает РИА «Новости», призвал устранить все слабые точки ПВО, чтобы такие катастрофы никогда не повторялись впредь.

В заявлении генштаба вооруженных сил Ирана говорится, что после иранских ударов по базам США в Ираке «значительно увеличилось количество полетов американских военных самолетов». А украинский Boeing пролетал рядом с военным объектом Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и по форме и по высоте полета был принят за вражеский самолет. Он был сбит в условиях повышенной боевой готовности, связанной с возможным ответом США на удары по базам в Ираке.

Позже КСИР взял на себя ответственность за сбитый лайнер, о чем сообщил командующий ВВС и Военно-космическими войсками КСИР, бригадный генерал Амир-Али Хаджизаде. Он пояснил, что система ПВО приняла самолет за крылатую ракету. Также в субботу стало известно о решении Ирана передать Франции бортовые самописцы разбившегося Boeing 737.

Самолет Boeing 737-800 МАУ загорелся в воздухе и упал через несколько минут после взлета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли все находившиеся на борту 176 человек, большинство из них были гражданами Ирана и Канады. Ранее в тот день Иран обстрелял баллистическими ракетами две военных базы США в Ираке в ответ на убийство американцами командующего спецподразделением «Аль-Кудс» в составе КСИР Касема Сулеймани.

Уже на следующий день после трагедии западные страны заговорили о том, что вероятной причиной гибели самолета могло стать попадание ракеты. В частности, именно такую версию выдвинул Пентагон, уточнив, что выстрел мог быть сделан случайно из зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Tор-M1» иранской армии. Похожую версию высказали следом премьер-министры Канады и Великобритании Джастин Трюдо и Борис Джонсон.

Между тем в России сомневаются, что признание Ирана в гибели украинского «Боинга» действительно подтверждает вину Тегерана. Экс-начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев назвал признание результатом давления стран Запада на Иран.

По его словам, окончательные выводы может озвучить только международная комиссия после расшифровки «черных ящиков».

«Таких ошибок не бывает. Украина до сих пор не признала, что она уничтожила в 2001 году российский Ту-154 над Черным морем, а здесь обратный процесс – не прошло и трех суток после трагедии, а иранцы уже во всем признались», – сказал Хатылев.

Собеседник указал, что головная часть ракеты 9М330 ЗРК «Тор», судя по опубликованным в Сети снимкам, «лежала чуть ли не под самолетом в исключительно исправном, идеально покрашенном состоянии». Более того, любой гражданский самолет оборудован транспондерами, поддерживает связь с диспетчерами, и военные не могут не знать, что это за объект. «Это все присуще товарищам американцам. С 1978 года зафиксировано семь случаев уничтожения самолетов при помощи американских действий. Вырисовывается целая методика», – уверен Хатылев.

Он напомнил, что одними из первых о версии удара по самолету ракетой заявили в Канаде, у которой нет средств космической разведки. «Она есть только у США и России, а у всех остальных купленная информация. Только мы и американцы можем подтвердить, что проводились какие-то действия. Но мы молчим! Заявляют только американцы. Ракета «Тор», имеющая 12-километровую границу дальности поражения, могла бы лететь к этому самолету не дольше одной секунды. Как за одну секунду спутник мог обнаружить два пуска ракет, которые попали именно в этот самолет? Это вызывает не сомнения, а бурные эмоции. Это не диверсия, это подстроено под то, чтобы во всем обвинить Иран и заставить его признаться. Возможно, иранцы оценили ситуацию и пошли на меньшее зло, чтобы не идти на большее», – полагает эксперт.

Экс-начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России не исключает, что на самом деле в зоне полета украинского авиалайнера мог находиться американский разведывательный беспилотник, который был направлен в Иран после удара Тегерана по базам США в Ираке.

«Именно по этому беспилотнику могла производиться стрельба. На Западе говорили, что Иран не специально стрелял по лайнеру, а по ошибке», – предположил Сергей Хатылев.

С тем, что решение Ирана оказалось политическим, согласен редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. Он особо подчеркнул, что если бы это был зенитно-ракетный комплекс «Тор-М1», о котором говорилось в предположительных и обвинительных версиях, то две его ракеты «разорвали бы самолет в воздухе». «Если факт того, что самолет был сбит ракетой, признан уже всеми сторонами, то под этот сценарий попадает только переносной зенитный ракетный комплекс. Иран фактически пошел на политическую сделку со следствием и в результате все остались при своих мнениях. Запад, с одной стороны, говорит, что Иран – фактически террористическая страна, с другой – его все хвалят за смелость принять решение взять вину на себя», – сказал Леонков.

Он отметил, что в руководстве Ирана конкурируют два направления: одно ориентировано на Запад, а другое – на собственные интересы. «Представитель собственных интересов – генерал Касем Сулеймани – был ликвидирован США в самом начале года. То есть победила проамериканская позиция. Это выбор Ирана. Они выбрали наименьшее зло, как они считают, и признались во всем», – подчеркнул эксперт.

По словам Леонкова, во всей этой истории было бы неправильно бросать тень на российские ЗРК, потому что их применение было бы возможным в случае, если бы «самолет резко изменил параметры полета: высоту, скорость, развернулся бы в сторону аэропорта, отключил бы транспондер». Однако данные по траектории полета рейса украинского авиалайнера показывают, на это обратил внимание Telegram-канал «Милитарист», что самолет не совершал необычных отклонений и летел по привычной траектории.

«Тогда бы система противовоздушной обороны могла бы воспринять его как некий чужеродный летающий объект в небе. Если бы комплекс был в боевом положении, то выпускать самолет из аэропорта является ничем иным, как преступлением. Поэтому если самолет взлетел, а он взлетел через полтора часа после отмены воздушной тревоги, то диспетчеры были уверены в полной безопасности следования самолета по маршруту», – считает Алексей Леонков.

Между тем вся эта ситуация может обернуться удорожанием рейсов, которые раньше летали над Ираном. Как рассказал президент Фонда развития инфраструктуры воздушного транспорта «Партнер гражданской авиации» Олег Смирнов, из-за ограничений полетов над территорией Ирана продолжительность рейсов может увеличиваться до полутора часов и приведет к излишним расходам авиакомпаний. «Но государства должны предпринимать меры, как компенсировать дополнительные расходы авиакомпаниям из-за облета территории Ирана. Если государство не поможет, то авиакомпаниям придется повышать цены на билеты», – предупредил Смирнов.

По его словам, длительность запрета полетов над Ираном будет зависеть от геополитических факторов. «В регионе страшная заваруха. В соседнем с Ираном Ираке стоят американские войска. Ирак требует их вывода, США не подчиняются, а Иран открывает по американцам огонь. Все это – военные действия. Какие могут быть полеты в такой ситуации? Надо прекратить их! Когда все стороны сядут за стол переговоров, вот только тогда можно возвращаться к полетам», – пояснил эксперт.

Смирнов напомнил, что Росавиация в опережающем темпе рекомендовала гражданским самолетам отказаться от полетов над Ираном, а также Ираком и близлежащими районами, где идут военные действия. Однако из данных Flightradar следует, что «Аэрофлот» все еще выполняет рейсы в Иран, а S7, «Уральские авиалинии» и Royal Flight продолжают летать над территорией страны в Дубай.

На Западе подошли к запрету жестче. Федеральное авиационное управление США запретило американским гражданским самолетам полеты над территорией Ирака, Ирана, водами Персидского и Оманского заливов на следующий день после гибели украинского «Боинга».

Андрей Резчиков

К оглавлению | Источник: voicesevas.ru

США против Ирана: Перспективы “более безопасного региона”

Рассмотрев ранее возможные ходы Ирана в Ближневосточной гибридной войне, некоторые из которых уже были реализованы, будет уместно оценить и потенциальные шаги США, которые будут предприниматься как с целью срыва иранских планов, так и с целью достижения генеральной цели по свержению действующего политического режима в Иране.Убийство Сулеймани и Мухандиса с одной стороны обнажило ряд проблем стоящих перед американской политикой на Ближнем Востоке, а с другой стороны в определенном смысле является производным от тех процессов, которые развивались еще при администрации Обамы и расцвели пышным цветом при администрации Трампа. За последние годы США испытали серьезные проблемы:1. В Сирии, где им не удалось свергнуть Асада, создать суннитское или курдское государство, выгнать Иран и ограничить влияние России. На текущий момент США достаточно бессодержательно оккупируют кусок территории Сирии без внятной стратегической цели, просто потому, что просто уйти, будет еще более чревато для имиджа, нежели попытки делать вид, что все это было ради нефти, во что даже в США немногие верят.2. В Йемене поддерживаемая США саудовская коалиция так и не смогла победить поддерживаемых Ираном хуситов, а Саудовская Аравия и ОАЭ, просто завязли в Йемене, к удовлетворению Ирана, который смог создать своим оппонентом свою вариацию "заафганивания", из которой не видно разумного выхода, что уже привело к выходу США и еще ряда стран из войны и повышению издержек для Саудовской Аравии.3. В Афганистане за последние годы обстановка системно ухудшалась и о победе над Талибаном речь уже давно не идет. Речь идет о договоренностях с Талибаном и попытках спасти лицо после 18 лет войны и оккупации.4. Ну и наконец в Ираке мы видели системный рост иранского влияния, особенно после 2014 года, которое уже привело к тому, что руководство страны в значительной степени ориентируется не на Вашингтон, а на Тегеран, а войска США ныне оказались в подвешенном состоянии, перехода от статуса "союзников" к статусу "оккупантов".Ситуация находится на грани стратегического отступления США с Ближнего Востока, когда сразу в трех странах вопрос прямо стоит о необходимости вывода оккупационных войск.На фоне этого возрастало влияние не только Ирана, но и Китая, России, Турции. Вакуум силы был заполнен другими игроками, что подпитывало мнения о том, что реальная многополярность уже наступила.США утеряв роль арбитра и безусловного авторитета, ныне оказались связаны альянсом с Израилем и саудовским блоком, что конечно уступает их возможностям времен Буша-младшего, когда США позиционировали себя выше любых блоков. Но времена изменились и США играют в ту же игру, что и их оппоненты. Наиболее остро для администрации Трампа стоит вопрос Ирана. Если конфликт с Россией и Китаем это длительный забег, который быстро в любом случае не решить, то более слабный, но весьма амбициозный Иран, за 5 лет кардинально перекроил карту влияния в регионе. Шиитский мост создал вполне осязаемую угрозу Израилю, а позиции США в Ираке, которые еще недавно казались незыблемыми, подвергаются прямой атаке, как в политическом, так и в военном отношении, при этом сам Ирак недостаточно субъектен, чтобы взять свою судьбу в свои руки.Сами по себе удары по иранским прокси не сильно помогают – ни в Сирии, ни в Ираке, ни в Йемене, потеря дешевой пехоты и материальных ресурсов, причем как правило даже не иранской, не сильно чувствительна для Тегерана, тем более что убийства про-иранских ополченцев на территории других стран, скорее увеличивают приток желающих пополнить ряды тех или иных иранских клиентов. Убийство Сулеймани и Мухандиса, а также неудачная попытка убить куратора "иранского военторга" в Йемене, указывает на то, что США пытаются адаптировать свою стратегию и нанести "удар по штабам", чтобы ослабить иранскую прокси-сеть в ее организационном компоненте. В свзяи с этим можно ожидать, что за включением в список "террористических групп" "Катаиб Хезбаллы" и "Асаиб Ахль-аль-Хак", могут последовать другие попытки ослабить иранское влияние путем убийства значимых элементов иранского гибридного влияния. Но как показывает практика "Ансар Аллах" и "Хезбаллы", шиитские военизированные структуры достаточно устойчивы к таким потерям и находят возможности заменять погибших военных и политических лидеров, поэтому конечно США не рассчитывают, что только методом политических убийств, они смогут переломить ситуацию в свою пользу.Так как основная цель, это свержения режима аятолл в Иране, то наиболее логичным способом устранения проблем создаваемых шиитскими группами по всему региону, это подорвать основной источник их силы. Для этого на Иран оказывается длительное экономическое, политическое и информационное давление.В экономическом отношении мы видим системное ужесточение режима санкций, которые будут ужесточаться и далее, распространяясь не только на Иран, но и на те государства и компании, которые позволяют Ирану частично обходить американские санкции. Разумеется, в силу позиции Китая, России и того же Ирака, о полной изоляции Ирана речь не идет, но экономическое воздействие на население нарастает. Ухудшение уровня жизни в связи с санкциями и объективными внутренними проблемами иранского управления, по замыслу Вашингтона, должны спровоцировать по-настоящему массовые протесты, которые при поддержке про-американских, при-израильских и про-саудовских медийных и подрывных структур, обеспечат свержение режима аятолл, и позволят США изменить не только динамику, но и вектор развития всего региона в свою пользу, что косвенно ударит и по интересам Китая и России. Перманентная зона нестабильности в Сирии, Ираке и Иране, это одной из чаяний США, так как это позволит заблокировать реализацию опасного для американской гегемонии проекта "Один пояс – один путь". Поэтому, борясь против Ирана, США будут как и ранее использовать опцию хаотизации региона, в том числе и с помощью подконтрольных джихаидстских организаций. Да, в Сирии эта стратегия потерпела поражение, а заигрывание с ИГИЛ в Афганистане не позволило создать желаемый противовес Талибану. Но тот же Ирак, до сих пор полностью не оправился от войны и там есть немало сухого хвороста, который можно поджечь, если угроза вывода войск станет неизбежной, а фактор курдского сепаратизма еще можно попробовать оживить, даже несмотря на многочисленные предательства американцами курдов.Поверь ме. Этот путь будет более быстрым.Разумеется, когда мы говорим об американской политике, надо понимать, что внутри американского истеблишмента есть разные мнение насчет того, что делать с Ираном и Ираком. Возможно, Трамп действительно не против уйти из Сирии и Ирака, но как мы видим, мнение неоконов куда как важнее, поэтому "мы уходим – нет мы не уходим", "вот вам наше письмо от уходе – ой извините, мы его вам написали по ошибке", "мы уважаем суверенитет Ирака – отзовите решение или мы отберем ваши деньги". Это верхушка айсберга глубинных противоречий внутри республиканской партии и администрации Трампа, а ведь есть еще позиция демократической партии, которая открыто критикует текущий курс в отношении Ирана и постоянно педалирует тему ошибочности выхода из "Ядерной сделки" и авантюризма администрации Трампа, зачастую ретранслируя тезисы иранской и российской пропаганды. Нельзя исключать, что если Трамп проиграет выборы в 2020-м году, демократическая партия может хотя бы частично отыграть назад в вопросе ядерной сделки, свалив издержки американской политики на Трампа. Но до выборов еще 10 месяцев, поэтому банкует Трамп и неоконы.Практически нет вероятности, что произойдет реальная деэскалация и США при Трампе заключат реальный договор с Ираном. Как показал пример КНДР, подход Трампа к переговорам не работает на этом уровне, запугивать получается лишь собственных вассалов, а маленькие, но гордые "страны-изгои" (не говоря уже о Китае с Россией), регулярно делают совсем не то, чего от них хотят США. Поэтому, как представляется, США будут идти по пути контролируемой эскалации, периодически провоцируя и атакуя Иран (в рамках гибридной войны), сохраняя при этом максимальное экономическое и политическое давление. США вряд ли рассчитывают, что смогут переломить негативный тренд антиамериканизма в мире в целом и на Ближнем Востоке в частности. Но попробовать демонизировать Иран, они могут. В этом плане история с украинским "Боингом" достаточно удобна для США, так как позволяет переключить внимание с неприятной темы прямого удара Ирана по американским объектам в Ираке, а также попытаться расширить международную поддержку своих действий, так как после убийства Сулеймани даже среди самых верных вассалов царил разброд и шатание связанный с непониманием, чего же США хотят добиться. Демонизация Ирана необходима, чтобы оправдать последующие атаки на эту страну. Поэтому текущая информационная война против Ирана в мейнстримовых СМИ и подконтрольных социальных медиа, это подготовка к будущим ударам по Ирану.Поэтому, если рассматривать потенциальные действия США в ближайшие месяцы, то можно выделить следующее:1. Усиление экономического и санкционного давления на экономику Ирана, а также осуществление попыток ограничить каналы обхода санкций через Ирак. Фактически, США терроризируют население Ирана, чтобы заставить тот изменить свою политику. Этот же подход применяется и в отношении других стран.2. Максимальная информационная, политическая, дипломатическая и финансовая поддержка протестов в Иране направленных против Хаменеи и Роухани, а также анти-иранских и анти-шиитских настроений в Ливане и Ираке. Ухудшение уровня жизни людей это способ направить их гнев против главного врага.3. Борьба с решением иракского парламента и формирование удобного для США правительства, которое либо откажется от текущих требований к Вашингтону, либо будет их профанировать, затягивая вопрос о выводе войск. Попутно будет попытка вызвать внутренний кризис в Ираке, что не так уж сложно.4. На случай, если дела в Ираке будут ухудшаться, США будут рассматривать вариант с локализацией своего присутствия в Иракском Курдистане для сохранения возможности продолжать оккупацию Восточной Сирии с выводом войск из остального Ирака после выплаты Багдадом компенсаций.5. Активизация наступательных действий против сети КСИР и "Сил Кудс" в Ираке и Йемене, а также усиление давления на ливанскую "Хезбаллу" с целью замедлить рост иранского влияния и по возможности, остановка этого процесса – как путем политических убийств, так и ударами по шиитским прокси.6. Завершение войны в Афганистане в 2020-м году в этой связи представляется важным не только с точки зрения выполнения предвыборных обещаний, но и купирования потенциальной возможности для Ирана использовать военную помощь Талибану для асимметричного удара по США.7. В Йемене США могут вернуться к стратегии неофициальных точечных операций, чтобы подорвать позиции КСИР и снизить те издержки, которые несет Саудовская Аравия от "Йеменской Язвы". Не исключены попытки возобновления полоценной морской блокады западного побережья Йемена.8. Наверняка мы будет наблюдать нарастание угрозы суннитского терроризма, как с целью хаотизации региона, так и с целью разжигания суннитско-шиитского конфликта, дабы страшные для Израиля кадры встречающихся представителей "ХАМАС" и "Хезбаллы" не стали новой нормой на Ближнем Востоке.9. Также последует продолжение череды провокаций в Персидском заливе и Ормузсском проливе, где Иран будут продолжать пытаться взять на слабо, не выходя за определенные рамки, которые ведут к терминальным для региона сценариям. Это же касается и поставок иранской нефти в Сирию.10. Можно ожидать активизации кибератак против Ирана, его промышленной и гражданской инфраструктуры, в особенности если вопрос обогащения урана с целями двойного назначения перейдет в практическую плоскость.Чисто военный сценарий, как показало поведение Белого Дома, для США нежелателен, иначе бы они не стали договариваться через Катар с Тегераном об "ограниченном ответе". США согласились играть по правилам "гибридной войны", пожертвовав имиджем страны, которую нельзя бомбить. Отыграть эту жертву они расчитывают на следующем этапе войны, считая, что в любом случае Иран потерял больше с гибелью Сулеймани и Мухандиса.С учетом уже рассмотренных ранее потенциальных действий Ирана, 2020-й год станет годом активного противоборства США с иранской стратегией, где обе стороны будут действовать в рамках "гибридной войны" (за исключением терминальных сценариев связанных с прямой военной конфронтацией и крупной региональной войной, особенно привязанной к выборам в США), где прольется немало крови, а борьба за умы населения региона будет становиться все более ожесточенной. США не могут отступить, потому что уход из Ирака и Сирии без решения иранского вопроса будет всеми воспринят как победа Ирана, которому в наследство от американской ближневосточной политики осталась шиитская дуга протянувшаяся от Тегерана до Бейрута. Такой исход очевидно нанесет еще один сокрушительный удар по роли США как мирового гегемона, что понимают все заинтересованные стороны – как оппоненты, подталкивающие США и Трампа к уходу, так и союзники и сателлиты США, которые из страха перед влиянием Ирана, пытаются сохранить американское присутствие. Особенно это касается Израиля, который после неудачного развития событий в Сирии, оказался в ситуации худшей, чем был в начале Сирийской весны. Это же касается и Саудовской Аравии, которая в противоборстве с Ираном, понесла тяжелые материальные и человеческие потери.Иран в свою очередь не может отступить, так как он уже вложил в свою стратегию слишком много материальных и человеческих ресурсов, взяв на себя повышенные обязательства как флагмана шиитского мира возглавляющего Ось Сопротивления США и Израилю. Убийство Сулеймани не изменит целей Ирана и скорее наоборот, усилит позиции ястребов, которые ратуют за более активное развитие операций за рубежом, используя текущие выгоды связанные с широкой сетью иранских прокси-сетей. Плюс ко всему, России и Китаю выгодно ограниченно поддерживать Иран, так как борьба США с Ираном отвлекает часть сил гегемона на Ближний Восток и не дает ему сосредоточится против двух главных оппонентов. Иран является деятельным актором, разрушающим старый международный порядок построенный на американской гегемонии. Иран открыто оспаривает эту гегемонию на Ближнем Востоке, чем подрывает общемировые позиции США. Поэтому Вашингтон может либо признать поражение, что будет еще одним шагом вниз с горы былого величия, либо же примерно наказать Иран, чтобы продемонстрировать способность к доминированию над сильным региональным оппонентом, попутно преодолевая внутренние разногласия в Вашингтоне, которые разъедают здание имперского величия не меньше, нежели про-иранские прокси разъедают бывшую американскую вотчину на Ближнем Востоке.А теперь прибаьте к этому активность ИГИЛ, затухающую войну в Сирии, палестино-изральский конфликт, курдско-турецкую войну, амбиции Эрдогана, втягивание части государств региона в Ливийскую прокси-войну и получите облик "дивного нового мира".В этом отношении слова Трампа о том, что после убийства Сулеймани Ближний Восток стал более безопасен, как никогда далеки от истины. Наоборот, уже первые дни нового 2020-го года показали, что регион становится все более небезопасным местом, в том числе и для тех, кто напрямую в конфликт не втянут.

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Бешеные подонки: США угрожают Ираку после убийства генерала Сулеймани

Ранее «Русская Весна» сообщала, что Дональд Трамп сделал невероятное по своей наглости заявление по поводу Ирака. То, что он самовлюбленный самодур, известно уже давно. Но с каждым годом его президентства эти качества прогрессируют. Иракское правительство и парламент выступили против нахождения в стране контингента оккупационных войск НАТО после наглого убийства в аэропорту Багдада иранского генерал-полковника КСИР Касема Сулеймани. В ответ на это Трамп заявил, что США могут вывести войска из Ирака только в том случае, если правительство ближневосточной страны заплатит Вашингтону. Мол, Штаты вложили в строительство посольства и баз миллиарды долларов, поэтому иракцы должны выплатить компенсацию. «Я считаю, что они заплатят, в противном случае мы останемся там», — подытожил он. А в субботу в СМИ появились сообщения, что Белый дом пригрозил правительству Ирака отключить его от счётов в Федеральном резервном банке Нью-Йорка, на которые поступают и хранятся деньги от продажи нефти, в том случае, если американские войска будут выдавливаться из этой ближневосточной страны. Бесчеловечный подход американских политиков продолжает шокировать. Американцев в Ирак никто не звал, строить там свои базы и посольство их тоже не просили. США вторглись в эту страну под надуманным предлогом, дабы разрушить ее и подчинить. До сих пор американский оккупационный контингент базируется там, да еще и перенаправляет через Ирак контрабандную нефть из Сирии. Но обо всем по порядку. Не просто так войну США в Ираке называют «войной из пробирки». В далеком 2003 году Колин Пауэлл, который был по тем временам госсекретарем, принес на заседание ООН пробирку с порошком. Он заявил, что это споры сибирской язвы, которую производят в Ираке. Абсурдность этой ситуации говорит сама за себя. Как, вообще, возможно принести на такое мероприятие подобное вещество? Но в итоге этот лживый предлог и стал причиной для введения в Ирак американских войск. Ну и, конечно, борьба с терроризмом. Позже было доказано, что никаких запретных веществ вроде сибирской язвы в Ираке не производят, но США там уже так прочно обосновались, что речи о выводе войск и не шло. И это еще одно доказательство, что пробирка была лишь вымышленной причиной. По тем временам Ирак был одним из наиболее благополучных государств Ближнего Востока. Неплохое образование и здравоохранение, приличные доходы, сильная армия, которая поддерживала палестинские движения. Примечательно, что Штаты финансируют Израиль. Так что американские политики хотели поймать сразу всех зайцев: расколоть арабский мир, помочь Израилю (в меньше степени), получить доступ к иракским углеводородам, создать себе плацдарм для оккупации Сирии. В наследство от США Ираку достались разрушенная экономика, мародерство, вандализм, работорговля, нехватка продуктов. Уже не говоря о том, что часть территории теперь не принадлежит правительству страны. В 2006 году там появилась террористическая группировка «Исламское государство Ирака»*, ну и американцы решили остаться там для дальнейшей борьбы с терроризмом, который сами там и развели. В 2013 году боевики перешли границу Сирии, а за ними в САР пришли американцы. И после этого Трамп смеет заявлять, что Ирак еще что-то должен США. Может, еще и Сирия должна? Но это типичная политика США: прийти, куда не звали, прикрывать грязные делишки благом, а потом еще и требовать что-то. Читайте также: Армия Ирака опровергла данные Пентагона об ударе Ирана по базам США Людмила Корсунова, специально для «Русской Весны» *Запрещённая в РФ террористическая организация

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«Русские, признайтесь и покайтесь!» — как уничтожение «Боинга» в Иране используют против России

Депутат Мосгордумы и журналист ВГТРК Андрей Медведев считает, что сбитый иранскими военными украинский «Боинг» послужит инструментом в информационной войне против России. «Вопросов, оттого, что Иран признал вину за сбитый Боинг, меньше не стало. Нет, понятно, что случилась трагическая ошибка. Понятно и то, что последние дни шли некие закулисные переговоры Ирана и западных стран. Не просто так вчера на экстренную встречу собрались главы МИД стран ЕС с участием Генсека НАТО Яна Столтенберга. Понятно, что и Франция и Германия не просто так очень осторожно высказывались по ситуации. Точно были какие-то закрытые контакты с США по линии разведок. Вероятно, через Ирак. Да и в самом Иране шли внутренние процессы. Там тоже искали оптимальное решение. Но я не об этих вопросах, а об информационной войне. Для меня ключевой вопрос видео якобы „попадания ракеты в самолет“, опубликованное как-то очень вовремя в прежде спавшем десять лет ТГ канале и не менее своевременно верифицированное западными СМИ? Оно настоящее или нет? Если настоящее, то кто и почему точно знал что снимать и в какой точке (не верю, что случайный очевидец не проявил бы ни одной эмоции)? Зачем с первого дня общественное мнение готовили к версии с иранской ракетой? А разгонять ее начали синхронно как западные СМИ так и наша либеральная сетка. Накануне вечером все тот же ТГ канал с лондонской пропиской (а в Иране, кстати, ТГ даже более популярен, чем в России) сообщил: There are some rummors that tomorrow the Iranian government is going to take the responsibility of shoot down the flight752 which they want to tell everyone this happened because of human mistake. И ту же версию разгонял со вчерашнего вечера известный иранский блогер Нариман Гариб. Иными словами, все последние дни информационная война была важнее всех заявлений политиков на ту же тему. И это еще не финал, очевидно. Теперь будет разыгрываться новая история по малазийскому Боингу. И нет, не про то, что Украине пора признаться, что это ПВО ВСУ сбили самолет. Напротив. Сейчас будет так: вот видите, Bellincat и Conflict Intelligence Team по Ирану видео опубликовали и вон, Тегеран признался. Значит и по Донбассу они были правы. Русские, признайтесь и покайтесь!

Или как вариант: вот вам новые санкции.

Всякие „Радио Свобода“ уже начали процесс. Дальше будет больше». Читайте также: Неожиданно: Кум Путина вывез Зеленского из Омана через Москву?

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Всемирный день сопротивления: Иран не забудет убийство генерала Сулеймани

Тегеран объявил дату гибели легендарного генерал-полковника КСИР Касема Сулеймани, убитого 3 января в результате подлого авиаудара боевого дрона США в Ираке, Международным днём сопротивления, сообщают СМИ Исламской республики. Секретарь Верховного совета по делам культурной революции Саид Реза Амели рассказал, что указ о внесении в календарь страны Всемирного дня сопротивления (World Day of Resistance), который теперь будет ежегодно отмечаться 3 января, подписал президент Ирана Хасан Роухани. Чиновник также поведал о создании международной премии памяти жертв (World Sacrifice Award), которая будет названа в честь генерала Сулеймани. Как ранее сообщала «Русская Весна», в ночь со 2 на 3 января американская армия совершила в районе международного аэропорта Багдада акт агрессии, целью которого стал командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерал-полковника Касем Сулеймани, заместитель командира иракского шиитского ополчения «Хашд аш-Шааби» («Силы народной мобилизации») Абу Махди аль-Мухандис, а также несколько сопровождавших их высокопоставленных офицеров КСИР и иракских ополченцев. В Белом доме обвинили их в организации нападения на посольство США в Багдаде 31 декабря 2019 г. Читайте также: Президент Ирана сделал жёсткое заявление по сбитому украинскому «Боингу»

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В Тегеране был задержан посол Британии





Ближний Восток не дает заскучать.



В Тегеране силами безопасности был задержан (по другим данным – арестован) британский посол Роб МакЭйр, который принимал участие в протестах против иранского правительства у университета имени Амира Кабира и распевал в толпе антиправительственные кричалки.

Посол утверждает, что просто пришел посмотреть на протесты и пофотографировать их.

Позднее, он был освобожден. Посла заставили удалить отснятые материалы.

Депутат парламента Ирана заявил https://twitter.com/rh_albasha/status/1216097715219812353, что посол при задержании обмочился (само собой, если иранцы не троллят, быть ему героем мемов)

Завтра его уже официально вызовут в МИД Ирана по поводу этой истории. Послу вменяется подстрекательство к беспорядкам.

* * *



Ираку официально грозят заблокировать его основной счет ФРС, через который идут операции с международной торговлей нефтью.

Фактически, у Ирака грозят отобрать деньги, которые хранятся в американском банке. Еще одни наивные деятели, которых пример Венесуэлы и ряда других стран ничему не научил. Хранение денег в американском банке означает, что их могут заблокировать/изъять в любой момент под тем или иным предлогом.

Речь идет о как минимум 3 млрд. долларов в Федеральном Резервном Банке США https://www.wsj.com/articles/u-s-warns-iraq-it-risks-losing-access-to-key-bank-account-if-troops-told-to-leave-11578759629

Причем в 2015 году США уже затягивали эту удавку на шее Ирака, приостанавливая доступ к счету в Федеральном Резервном банке. Как не трудно догадаться, потерпев неудачу при голосовании в парламенте ввиду недостатка политического влияния, США пытаются задействовать экономические рычаги давления на Ирак, чтобы вынудить его отказаться от решения о выводе американских войск. Фактически, это самый банальный шантаж – отмените ваше решение или мы отберем ваши деньги.

Граждане, храните деньги в Сберегательной Кассе. А в американском банке не храните.

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Путин прокомментировал сообщения о наёмниках из ЧВК «Вагнер» в Ливии (ВИДЕО)

Президент России Владимир Путин допустил, что в Ливии могут быть российские граждане, участвующие в военных действиях, в том числе и в составе ЧВК «Вагнер», однако они не представляют интересы Российской Федерации. «Если там и есть российские граждане, они не представляют интересов российского государства и денег от российского государства не получают», — сказал Путин на совместной с канцлером Германии Ангелой Меркель пресс-конференции, отвечая на вопрос, сколько российских наемников из ЧВК Вагнера действуют сейчас в Ливии. Также российский лидер заявил, что в Ливии находится «много всяких наемников», в том числе тех, кто до этого был в сирийском Идлибе. Читайте также: СРОЧНО: Путин назвал сроки окончания строительства «Северного потока — 2» На видео с 15:47

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