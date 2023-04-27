Планы расчленения России в “Институте Хадсона”
Между тем в "Институте Хадсона" уже известная карта.
Финансируемый США "союз меча и орала" продолжает рассказывать, как в 2023-м году США расчленят Россию на десятки бантустанов.
Это к вопросу о целях США в идущей войне. Некоторые инфантилы у нас до сих пор наивно полагают, что идущая война их не коснется.
Еще бы они не рисовали карты..Бюджет военный -800млрд (свой станок ,лишь бы не сломался бумагу печатать)..китайский -триста и наш 88млрд..Каких мы хотим результатов и все -таки пока жиды не оегэшили всех -мы изобретаем и вовремя сумели необходимое оружие произвести -этих гиен отпугивать от тела России..Чтобы они все передохли в одну ночь гады..Надеюсь ,что все гады на небе переписаны…