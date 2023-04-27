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Планы расчленения России в “Институте Хадсона”

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Между тем в "Институте Хадсона" уже известная карта.



Финансируемый США "союз меча и орала" продолжает рассказывать, как в 2023-м году США расчленят Россию на десятки бантустанов.
Это к вопросу о целях США в идущей войне. Некоторые инфантилы у нас до сих пор наивно полагают, что идущая война их не коснется.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8318748.html
Метки: подрывная деятельность, Россия, США, холодная война
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 29316 24862
    марина только что

      Еще бы они не рисовали карты..Бюджет военный -800млрд (свой станок ,лишь бы не сломался бумагу печатать)..китайский -триста и наш 88млрд..Каких мы хотим результатов и все -таки пока жиды не оегэшили всех -мы изобретаем и вовремя сумели необходимое оружие произвести -этих гиен отпугивать от тела России..Чтобы они все передохли в одну ночь гады..Надеюсь ,что все гады на небе переписаны…

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