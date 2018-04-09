Глобализация как «гибридная война» и миссия в ней России

Концептуал СМИ Аналитическая записка ВП СССР

Глаз «непрофессионального политика» видит

в каждом ходе шахматной игры — конец партии

(Отто фон Бисмарк)

1.Вспомним лорда Палмерстона (1)

«… я утверждаю, что недальновидно считать ту или иную страну неизменным союзником или вечным врагом Англии. У нас нет неизменных союзников, у нас нет вечных врагов. Лишь наши интересы неизменны и вечны, и наш долг — следовать им» (Речь Палмерстона в Палате общин 1 марта 1848 г.)

Но по существу Палмерстон был не прав: просто на Англию заправилами библейского проекта глобализации была возложена определённая миссия по осуществлению этого проекта, которую её правящая «элита» стала считать своею «национальной идеей» (2), в результате чего возникла Британская империя, трансформировавшаяся к настоящему времени в «Британское содружество наций», многие из которых сложились и существуют на костях истреблённых британцами народов.

Палмерстону принадлежит ещё одно высказывание: «Как тяжело жить, когда с Россией никто не воюет».

В общем, это необходимый и вполне достаточный минимум сведений, которые следует знать о Британии и её политике в прошлом, настоящем и будущем (при условии сохранения в ней тирании масонской глобально-политической мафии и режима фальшь-демократии).

Шекспир, Голсуорси, Джером, Британский музей (3), галерея Тейт, «британские учёные» и т.п. — всего лишь мишура, препятствующая осознанию этой сути Великобритании.

2. Инцидент со Скрипалями и его значение

4 марта 2018 г. премьер-министр Британии Тереза Мэй официально обвинила Россию в покушении на убийство Сергея Скрипаля (4) и его дочери Юлии в Солсбери. В ходе этого инцидента также пострадал британский полицейский, оказавшийся на месте покушения и пытавшийся оказать Скрипалям помощь. Согласно британской версии для покушения было применено боевое отравляющее вещество нервнопаралитического действия, произведённое в России.

Британское обвинение бездоказательно, (5) но тамошние «ляди» и «жентельмены» требуют, чтобы им верили на слово, а встречное требование предъявить доказательства воспринимают как оскорбление. После этого Лондон объявил о высылке 23 российских дипломатов. 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Австралия, Молдавия, Албания, Македония и Украина, руководство которых искренне поверило британским «лядям» и «жентельменам», либо вынуждено делать вид, что им верит, также выслало некоторое количество российских дипломатов, а руководство НАТО сократило число сотрудников российского представительства при штаб-квартире. В результате инцидента со Скрипалями начался новый этап обострения взаимоотношений России и государств Запада.

Реакция Российского официоза в аспекте требования доказательств виновности России была бы полностью адекватной, если бы британская сторона действительно искренне заблуждалась, выдвигая обвинения против России, а не выдвигала бы умышленно заведомо бездоказательные обвинения, одновременно также умышленно игнорируя предусмотренные международным правом процедуры расследования инцидентов с применением химического оружия или с подозрением на его применение.

По сути Британия обвинила Россию в следующем:

в нелегальной разработке и производстве химического оружия вопреки принятым на себя обязательствам в соответствии с подписанной Россией «Конвенцией о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении» (1993 г.);

в нарушении спецслужбами России неписаного этического кодекса отношения друг к другу спецслужб разных государств и их сотрудников;

в систематическом ведении на протяжении длительного времени (6) диверсионно-террористической деятельности на территории Великобритании как в отношении граждан России, так и в отношении подданных британской короны.

И проистекающую из этого свода обвинений программу на будущее огласил министр иностранных дел «правительства Елизаветы Георгиевны» (7) Бо́рис Джонсон:

«Мы конечно не знаем еще пока точно, что случилось в городе Солсбери, но если первое очень не хорошее впечатление подтвердится, то это будет еще одно преступление в длинном списке преступлений, в которых мы можем обвинить Россию. И становится ясно, что Россия во многих отношениях сейчас это сила зла, деструктивная сила, и Великобритания должна возглавить попытки мира что-то с этим делать».

Ничего нового, если помнить воззрения Палмерстона…

Планы расчленения России и колонизации её обломков — неотъемлемая составляющая политики заправил Запада в целом и государств его лидеров (в разные эпохи это разные государства) на протяжении многих столетий, которую можно проследить со времён ледового побоища (5 апреля 1242 г. по юлианскому календарю), а то и с ещё с более ранних времён.

Соответственно все британские обвинения в адрес России и в связи с инцидентом со Скрипалями, и в связи с другими загадочно умершими на территории Великобритании политическими, криминальными и бизнес-персонажами имеют одну цель: морально оправдать во мнении обывателей государств Запада собственную диверсионно-террористическую деятельность на территории России в ходе ведения многовековой «гибридной войны» за мировое господство хозяев библейского проекта порабощения человечества от имени Бога.

И эта диверсионно-террористическая деятельность Великобритании против России имеет давнюю историю: убийство Ивана Грозного, убийство императора Павла, кураторство в отношении заговора декабристов, убийство императора Николая I (8), убийство императора Александра III, убийство Г.Е. Распутина (Новых), кураторство в отношении организаторов «февральской буржуазно-либерастической революции», кураторство в отношении марксистов-троцкистов, кураторство в отношении Н.С. Хрущёва и диссидентов послесталинской эпохи, кураторство в отношении чеченских сепаратистов и террористов в начальный период становления постсоветской России, кураторство в отношении либеральной «общественности» в наши дни (9).

В этой связи отметим, что экстренный вылет В.В. Путина из Австралии в Россию после саммита G20 в 2014 г. в Брисбене (Brisbane), — вполне оправданное профилактирование последствий прощального завтрака, которым завершался тот саммит, и который В.В. Путин проигнорировал.

3. Почему Россия для Запада — «империя зла»

«Много лет назад Кеннан (американский посол в СССР Джордж Кеннан, известный как «архитектор холодной войны» — прим. ВЗГЛЯД), по сути, сказал, что проблемы в американо-российских отношениях имеют структурный характер», — напомнил он. «Что интересно, в конце холодной войны все говорили: «Ох, Кеннан, да ты просто гений!». И потом все забыли о его словах: «Проблема не столько в том, что они коммунисты, а в том, что они русские». Ага, сейчас они не коммунисты, и отношения просто прекрасны!» — с иронией добавил профессор (10)». (Американский профессор: Мы не поладим с Москвой, потому что они — русские) (11).



Всё сказано предельно откровенно:

Мы для них «империя зла» потому, что мы — русские (12), хотя характеристики пресловутой «русскости» американским политологом не названы.

И это обстоятельство обязывает показать различие характеристической сути региональных цивилизаций Запада и России.

С Западом всё просто. Запад мировоззренчески давно порабощён библейским проектом установления анонимного для жителей Земли безраздельного мирового господства от имени Бога и помимо Бога. Средствами его реализации являются:

заповеданная в Ветхом завете транснациональная иудейская монополия на ростовщичество как инструмент скупки мира со всеми его обитателями и их собственностью;

новозаветное молчание о способах искоренения ростовщичества и псевдохристианские заповеди терпеть происходящее с верой в благое воздаяние после Судного дня за несправедливости в период жизни на Земле;

культ мифа об интеллектуальном превосходстве евреев-иудеев над прочими и корпоративно организованный контроль еврейских диаспор и масонства над такими общественными институтами всех государств Запада как наука, система образования, средства массовой информации, сфера художественного творчества и развлечений.

Эти три положения касаются как эпохи, когда ветхозаветно-талмудическое и новозаветно-псевдохристианское вероучения были основой культуры стран Запада, так и последующей эпохи светского буржуазного либерализма, в которую все три выше названные функции библейского проекта защищены исторически сложившейся психодинамикой порабощённых им обществ и действующим в них законодательством: законодательство стоит на страже интересов банков — «ростовщических колхозов»; а любое упоминание евреев-иудеев в негативном контексте во многих странах расценивается юридически как ксенофобия и антисемитизм в то время, как ксенофобские и расистские высказывания представителей иудейских диаспор о своём превосходстве и человеческой неполноценности неевреев-неиудеев остаются без юридических последствий.

Смысл жизни людей в этой региональной цивилизации — потребительское благополучие, получение удовольствий, что должно обеспечиваться: 1) инициативой частных предпринимателей, 2) принципом «каждый платит за себя сам» и сопутствующей ему жаждой наживы любыми путями, 3) государственным регулированием внутрисоциальных отношений на основе соблюдения юридической законности.

С Россией дело обстоит сложнее. В 1866 г. Ф.И. Тютчев заметил: «Умом Россию не понять, / Аршином общим не измерить: / У ней особенная стать, / — В Россию можно только верить». Читая эти строки, надо понимать, что сам Ф.И. Тютчев получил образование европейского типа, т.е. владел «общеевропейским аршином» — был носителем «общеевропейского стандарта миропонимания». С его времён образование общеевропейского типа, в том числе и в области гуманитарно-обществоведческих дисциплин, в России стало не просто массовым, но по существу безальтернативно обязательным. Однако многие его носители — глупцы в сопоставлении с Ф.И. Тютчевым потому, что убеждены в том, что «общеевропейским аршином» («общечеловеческими ценностями» — в терминологии наших дней) можно измерить всё, включая Россию, Китай, Индию, мир ислама. Хотя жители государств Запада, а также и их учёные и политики — вовсе не «общечеловеки», но свои стандарты разного рода, включая и стандарты миропонимания, именно они норовят возвести в ранг «безальтернативно общечеловеческих».

Поэтому на основе гуманитарно-обществоведческого образования, идентичного западному, не только невозможно понять суть России, но невозможно понять и проблемы глобального характера, затрагивающие всё человечество, все народы; более того, почти все проблемы такого рода созданы тем, что многие общества живут под властью гуманитарно-обществоведческого образования западного толка и не задумываются о выработке альтернативной ему культуры миропонимания (13).

А для осознания сути пресловутой «русскости», необходимо выйти за пределы ограничений, налагаемых стандартом миропонимания Запада, и понять следующее.

Жизнь глобальной цивилизации — процесс взаимодействия друг с другом (включая и культурный обмен) нескольких региональных цивилизаций, каждая из которых в этом процессе продолжает жить своею жизнью, либо развиваясь, либо деградируя. При этом своеобразие каждой из региональных цивилизаций состоит не только в образе жизни их обществ, который доступен для восприятия стороннему наблюдателю. Это наблюдаемое туристами и аналитиками своеобразие вовсе не характеризует суть соответствующей региональной цивилизации. Суть любой региональной цивилизации характеризуется теми идеалами, которые она несёт через века, хотя её реальный образ жизни может быть сколь-угодно далёк от этих идеалов (14). Хранителями и ретрансляторами в последующие поколения этих идеалов являются те, кто входит в состав генетического ядра цивилизации — её народов (15). И пока генетическое ядро воспроизводится, пока оно хранит и ретранслирует последующим поколениям идеалы, характеризующие суть цивилизации, — цивилизация жива и обладает потенциалом реализации этих идеалов.

Россия — одна из региональных цивилизаций. От прочих региональных цивилизаций планеты Россия отличается тем, что это цивилизация в границах общего всем её народам государства: в отличие от России другие государства в своём большинстве сами являются частями той или иной региональной цивилизации.

Главный характеристический идеал России как многонациональной цивилизации — неотмирная справедливость. Отсюда и самоназвание-цель — Святая Русь.

Однако понятие «справедливость» плохо поддаётся определению в терминах Западной науку и юридически не кодифицируется по ряду взаимосвязанных и проникающих друг в друга причин:

во-первых, есть идеал неотмирной справедливости, который должен быть осознан и реализован в результате развития общества (16)



и во-вторых, есть исторически преходящее понимание справедливости, которое обусловлено:

имеющимся исторически сложившимся качеством жизни общества со всеми его достоинствами и пороками,

исторически сложившимся миропониманием общества,

устремлённостью общества к идеалу неотмирной справедливости в том виде, в каком этот идеал осознаётся в каждую историческую эпоху.

Изменчивость осознания идеала неотмирной справедливости в течении жизни общества и осознание в качестве исторически сложившейся несправедливости того, что в прошлом представляло собой текущий идеал справедливости — делают невозможной юридическую кодификацию «справедливости по-русски», устойчивую в преемственности поколений.

Один из аспектов справедливости по-русски — отсутствие в общества паразитизма вообще и тем более системно организованного паразитизма — эксплуатации «человека человеком».

Понятно, что с таким пониманием справедливости Запад, основой культуры которого является паразитизм вообще и системно организованный ростовщический паразитизм глобальных масштабов, в частности, — не может.

Поэтому Россия отторгает вторгающуюся в неё извне несправедливость в любых формах (отторжение — это вопрос времени, необходимого для осознания той или иной несправедливости и её искоренения), а юридическую законность признаёт только в том, что соответствует непрестанно меняющейся целесообразности общественного развития и политики в направлении реализации неотмирной справедливости.

Потребительское благополучие, жизнь в своё удовольствие — сами по себе в России не имеют смысла, если царит несправедливость: это видно по эпосам всех народов, живущих в России. И так обстоит дело в жизни всех тех, кто входит в генетическое ядро Русской многонациональной цивилизации, хотя в жизни тех, кто в него не входит, всё или почти всё может противоречить цивилизационным идеалам, характеризующим суть России. А поскольку основная масса населения не входит в генетическое ядро цивилизации, то она может жить иначе и достаточно часто живёт иначе. И эта её инакость, доходящая в судьбах многих людей до полного отрицания всеми их делами жизни цивилизационных идеалов России, является основанием для того, чтобы приверженцы библейского европоцентризма приходили к двум взаимоисключающим друг друга и ошибочным (каждый по-своему) выводам:

Россия — европейская держава (17), поскольку православие — верования большинства русских — одна из разновидностей библейского христианства, как и у всех автохтонных народов Европы;

Россия населена дикарями, не способными воспринять «цивилизованный» — т.е. европейский, Западный — образ жизни, в силу чего территория России подлежит зачистке от дикарей потому, что они — неисправимые русские. Но поскольку «дикари» вооружены оружием, мощь которого сопоставима, а то и превосходит мощь оружия «цивилизованных людей», то эти «русские дикари» — не просто «империя зла», а воплощённое «мировое зло».

Ещё одно различие Запада и России состоит в том, что:

Запад не в глобальных масштабах, а в своём собственном регионе, реализовал свои цивилизационные идеалы (потребительское благополучие, получение удовольствий, что должно обеспечиваться: 1) инициативой частных предпринимателей, 2) принципом «каждый платит за себя сам» и 3) государственным регулированием внутрисоциальных отношений на основе соблюдения юридической законности), но поскольку этот результат был достигнут с нарушением объективных закономерностей, которым подчинена жизнь людей и обществ, то далее Западу предстоит жить в режиме «Вселенная 25 (18), т.е. население будет биологически вырождаться и культурно деградировать до тех пор, пока Запад будет сохранять приверженность своему образу «жизни» и считать его безальтернативно правильным.

Россия свои цивилизационные идеалы начала осознавать во второй четверти XIX века (19) и к концу ХХ века выразила их в своей собственной гуманитарно-обществоведческой науке в качестве Концепции общественной безопасности (КОБ) (20), что открывает возможности к воплощению древних наших цивилизационных идеалов в жизнь в процессе реализации Человечного проекта глобализации.

Т.е. будущее — за нами, и вопрос в том, как его реализовать благим образом для всего человечества. Для этого сначала поясним термины «психтроцкизм» и «большевизм».

Троцкизм — это вовсе не одна из разновидностей марксизма. Троцкизм — явление психическое, т.е. это — выражение особенностей психики индивида. Троцкизму в искреннем личном проявлении благонамеренности его приверженцами свойственен конфликт между индивидуальным сознанием и бессознательным — как индивидуальным, так и коллективным, порождаемым всеми троцкистами в их совокупности. И в этом конфликте злобно торжествует коллективное бессознательное троцкистов, подавляя личную осознаваемую благонамеренность каждого из них совокупностью дел их всех.

Это — особенность психики тех, кого угораздило стать троцкистом, а не особенность той или иной конкретной идеологии. Психическому типу «троцкиста» могут сопутствовать самые различные идеологии. Именно по этой причине — чисто психического характера — равноправные отношения с троцкизмом и троцкистами персонально на уровне интеллектуальной дискуссии, аргументов и контраргументов — бесплодны и опасны для тех, кто рассматривает троцкизм в качестве одной из идеологий либо не видит за идеологией его реальной ПОД-идеологической дефективно-психической подоплеки, не зависящей от облекающей её идеологии, которую психтроцкист может искренне неоднократно менять на протяжении своей жизни.

Интеллект, к которому обращаются в дискуссии в стремлении вразумить собеседника, или выявить совместно с ним истину, на основе которой можно было бы преодолеть прежние проблемы во взаимоотношениях с ним, — только одна из компонент психики в целом. Но психика в целом (в случае её троцкистского типа) не допускает интеллектуальной обработки психтроцкистом информации, которая способна изменить ту доктрину, которую в данный момент отрабатывает та из многих идеологически оформленных ветвей троцкизма, к которой психологически принадлежит конкретный индивид психтроцкист.

Эта психическая особенность (20), свойственная многим индивидам, — исторически более древнее явление, чем марксистский троцкизм в коммунистическом движении ХХ века. Для этого свойства психики индивидов не нашлось в прошлом иных слов, кроме «одержимость» и «шизофрения». А в эпоху господства материалистического мировоззрения для этого явления вообще не стало в языке слов, отвечающих существу этого типа психической ущербности, которое было названо сызнова, но не по его существу, а по псевдониму одного из его наиболее ярких представителей троцкизма в коммунистическом движении ХХ века.

Троцкизм по его существу — шизофреническая, агрессивная политически-деятельная психика, которая может прикрываться любой идеологией, любой социологической доктриной.

Для политической практики психтроцкизма в последние века характерны призывы к соблюдению норм демократии — её формальных процедур и законности, за которыми однако скрывается мафиозная организованность троцкистов-лидеров — посвящённых, манипулирующих толпой, вовлекаемой в публичные демократические процедуры. Это было характерно и для деятельности Л.Д. Троцкого и его сподвижников, и для деятельности активистов-пропагандистов буржуазного либерализма:

главное обвинение со стороны Л.Д. Троцкого и К о в адрес И.В. Сталина и большевиков — подавление внутрипартийной демократии и дискуссий, хотя сами троцкисты не брезговали убийствами (в том числе и посредством подконтрольных им спецслужб) своих политических противников;

главное обвинение со стороны либералов в адрес их противников (включая и претензии к И.В. Сталину и большевикам) — несоблюдение «норм демократии» и нарушение «прав человека», хотя фальшь-демократия западного образца реально неработоспособна в силу двух причин:

некомпетентность электората, не способного предвидеть последствия своего выбора;

подконтрольность всех сфер жизни общества диктатуре масонской мафии, которая не брезгует ни политическими убийствами неугодных (Линкольн, Кеннеди — в частности), ни манипулированием невежественным и не способным мыслить электоратом.

Поэтому буржуазный либерализм, под властью которого живёт Запад и который пытается контролировать Россию после 1991 г., — одно из течений психтроцкизма, что ярко выражается и в политическом поведении «неоконов» США, и в позиции правительства Елизаветы Георгиевны в отношении России после того, как Б.Н. Ельцин перестал быть «зиц-президентом» в новой колонии Запада под названием «демократическая Российская Федерация».

Большевизм, как учит история КПСС, возник в 1903 г. на II съезде РСДРП как одна из партийных фракций. Как утверждали его противники, большевики до 1917 г. никогда не представляли собой действительного большинства членов марксистской партии, и потому оппоненты большевиков в те годы всегда возражали против их самоназвания. Но такое мнение проистекало из непонимания разнородными меньшевиками сути большевизма.

Большевизм — это не русская разновидность марксизма и не партийная принадлежность. Суть большевизма не в численном превосходстве приверженцев неких идей над приверженцами других идей и бездумной толпой, а именно в другом: в искреннем стремлении выразить и воплотить в жизнь идеалы той самой «неотмирной справедливости», включая долговременные стратегические интересы трудового большинства, желающего, чтобы никто не паразитировал на его труде и жизни. Иными словами, исторически реально в каждую эпоху суть большевизма в деятельной поддержке переходного процесса от исторически сложившегося толпо-“элитаризма” к многонациональной человечности Земли будущей эры.

Без понимания этих различий по сути большевизма и психтроцкизма невозможно адекватное понимание истории и политических перспектив. Соответственно такому пониманию сути большевизма — большевизм существовал и действовал задолго до появления марксизма, РСДРП (б) — ВКП (б), и слов «большевик» и «большевизм». Уход этих слов из политического лексикона после XIX съезда ВКП (б) — КПСС, после отступничества партийно-советской «элиты» от цивилизационных идеалов России и её деятельной политики по сдаче СССР Западу, после построения в постсоветской России «элитарно»-корпоративной прозападной государственности — ничего не изменил: большевизм как был свойственен генетическому ядру Русской многонациональной региональной цивилизации в древности, так и продолжает быть свойственен ему и в настоящее время вне зависимости от того сколь часто употребляется это слово либо оно будет заменено в перспективе каким-то иным — более точно выражающим суть этого явления в новых исторических условиях.

Марксизм изначально представляет собой псевдонаучную светскую разновидность библейского проекта порабощения человечества и должен был разрешить проблемы, порождаемые жизнью общества на основе либерально-рыночной экономической модели, а именно:

классовые антагонизмы;

гонку потребления, в которой без пользы перемалываются природные ресурсы и жизни людей, и которая ведёт к уничтожению биосферы и человечества.

Наживка в нём для будущих жертв — обещание свободы, справедливости, искоренения эксплуатации «человека человеком» в условиях социализма-коммунизма. А суть в том, что реальная власть над обществами и человечеством в целом должна была остаться в руках мафии посвящённых, поскольку теория познания диалектического материализма (первый приоритет обобщённых средств управления / оружия) несообразна ни Жизни в целом, ни организации чувств и психики человека, а политэкономия «мраксизма» (учение о хозяйственной деятельности) метрологически несостоятельна, вследствие чего не может быть связана ни с бухучётом на микроуровне экономики, ни с макроэкономической статистикой государства.

И хотя марксизм в наибольшей мере был востребован в России, но утверждать, что сатанист Маркс вместе с русофобом Энгельсом задумал специфически антирусский проект — было бы неправильно. Марксизм изначально был таким же антирусским, как и антикитайским, антинемецким и вообще — античеловечным без различия национальностей. Россия же приняла марксизм двояко:

во-первых, обещание социализма-коммунизма было воспринято за истину генетическим ядром народов России, поскольку провозглашаемые нравственно-этические нормы социализма-коммуниз¬ма (свобода, отсутствие эксплуатации «человека человеком», единая этика для людей вне зависимости от их происхождения, национальной, классовой принадлежности), а отсутствие в марксизме необходимого научно-методологического обеспечения социальных преобразований и организации жизни коммунистического общества — не было выявлено и осознанно;

во-вторых, в России со времён смутного времени (если не ранее того) были «элитарные» субкультуры, суть которых — отказ от собственного творчества и подражательство «передовому Западу» (22) в попытках разрешить те или иные проблемы собственного Отечества.

Первые стали большевиками, для которых «марксизм — не догма, а руководство к действию», а действие — построение реального социализма как способа реализации цивилизационных идеалов региональной цивилизации России. А вторые стали «истинными марксистами» — троцкистами. Сначала этот симбиоз большевиков и марксистов-троцкистов в ноябре 1917 г. взял в свои руки государственную власть и начал строительство СССР, а потом между ними разразился конфликт на тему: «социализм в СССР — ширма на тирании внутрипартийной мафии? либо социализм в СССР — это на самом деле власть народа и его свобода?».

Этот конфликт был многоплановый: на скоротечном публичном плане большевики во главе с И.В. Сталиным разгромили троцкистов в партии в государстве к 1930 г. В этом конфликте И.В. Сталин смог показать в принципе безыдейной бюрократии, что он — для неё «хозяин», и бюрократия с этим согласилась, а простонародье поддерживало большевистско-бюрократический режим (тоже симбиоз двух сил). Л.Д. Троцкий опирался на политиканствующих солдафонов (типа М.Н. Тухачевского) в армии и спецслужбах, а также и на интеллигенцию — большей частью гуманитарную» (т.е. получившую не естественнонаучное, а противоестественно-гуманитарное образование и на художественно-творческие личности — типа нынешнего Кирилла Серебренникова). Понятно, что боевой потенциал бюрократии был выше, чем потенциал политиканствующих солдафонов и говорунов, вследствие чего истинные марксисты-троцкисты проиграли. После этого большевики, воздействуя на безыдейную бюрократию, начали строительство культуры, развитие личности в которой обеспечило бы жизненную состоятельность Конституции СССР 1936 г. (23) Однако этот процесс не был завершён. Его завершению воспрепятствовали вторая мировая война, а потом убийство И.В. Сталина и Л.П. Берии и становление бюрократии в качестве паразитического общественного класса. В результате с середины 1950 х гг. СССР оказался под властью нового поколения троцкистов, которые в конечном итоге утратили марксистскую идейность и снюхались со своими зарубежными аналогами — психтроцкистами либерального толка ведущих государств Запада. В результате их совместных усилий при попустительстве населения страны СССР прекратил существование.

Период истории России от беловежского сговора алкоголиков до настоящего времени это период, в котором:

открыто видимая доминанта — либерально-буржуазная масонская мафия пытается уничтожить русских «мирными средствами» (средствам ведения «гибридной войны»), расчленить и колонизировать Россию, контролируя органы государственной власти, СМИ, финансы и экономику через свою периферию отечественных либеральных идиотов и заведомо безыдейных рвачей-наёмников с кулацко-бандитской психологией, проникших на многие ключевые должности;

виртуально-структурно управляемый (24) процесс восстановления народами России полноты суверенитета, зримо выражающийся главным образом в трёх вещах:

в отсутствии поддержки электоратом приверженцев либерализма,

в росте статистики положительного отношения в новых поколениях к И.В. Сталину и Л.П. Берии и к эпохе, в которую они работали,

в ожидании простонародья, что В.В. Путин продолжит дело сталинского большевизма и очистит страну от либерализма и психтроцкизма.

Однако, противостояние марксистов-психтроцкистов и большевиков в сталинские времена, и противостояние буржуин-либералов-психтроцкистов и генетического ядра народов цивилизации России (безымянных большевиков наших дней) — одинаково затрагивает интересы заправил библейского проекта порабощения человечества.

Т.е. дело не в том, что Запад — его заправилы, публичные политики, журналисты, деятели искусств, включая и всевозможных «свободолюбивых» пидорасов, — недовольны тем, что Россия на президентских выборах проголосовала за В.В. Путина, с именем и с деятельностью которого заправилы Запада связывают не только утрату своих завоеваний 1985 — 1999 гг., но и ожидания новых утрат своих прошлых достижений в решении «Русского вопроса».

Дело в этом виртуально-структурно управляемом психодинамическом процессе возобновления самодержавия народов России в русле Богодержавия, с которым заправилы Запада не знают, что и как делать. И если в прошлом «угроза мировой экспансии большевизма» олицетворялась во мнении психтроцкистов-либералов Запада личностью И.В. Сталина, то теперь — отождествлять «мировое зло» с личностями В.В. Путина и его «карманных олигархов» им не следует, поскольку вхождение передовых государств Запада в алгоритмику типа «Вселенная 25» — алгоритмику самоуничтожения коренного населения Европы и постиндейского населения США — это «достижение» политиков самого Запада, свершившееся без каких-либо «происков Москвы». (25)



Однако большинству людей и на Западе, и в России непонятно: что сегодня происходит в мире? почему так ожесточилось противостояние Запада и Русской цивилизации? — Но это непонимание следствие того, о чём сказано в эпиграфе.

Тем не менее, конфликт психтроцкизма Запада и большевизма России вышел на новый уровень и обрёл глобальный масштаб. И именно в этом противостоянии деградации устремлённости к развитию решаются судьбы человечества.

Внутренний Предиктор СССР

4 — 7 апреля 2018 г.

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(1) Генри Джон Темпл, лорд Палмерстон; с 1802 года виконт (англ. Henry John Temple, 3rd Viscount of Palmerston, 20 октября 1784 — 18 октября 1865) — английский государственный деятель, долгие годы руководил обороной, затем внешней политикой государства, в 1855 — 1865 (с небольшим перерывом) был премьер-министром. (Викицитатник).

Фамилия «Temple» имеет значение — храм: из чего можно понять, что к не простому роду принадлежат сей британский политический деятель.

(2) См. об этом работу ВП СССР «“Сад” растёт сам?..» (2009 г.).

(3) Во многом музей разграбления англичанами культурного наследия других народов.

(4) Бывший полковник ГРУ, ставший предателем. После разоблачения и приговора его вместе с другими осуждёнными агентами спецслужб зарубежных государств обменяли на группу отечественных разведчиков, арестованных на Западе. После обмена Скрипаль жил в Великобритании, сохраняя гражданство России и наряду с ним получив британское подданство.

(5) Покушавшиеся на убийство не выявлены и не арестованы. Доказательств транспортировки боевого отравляющего вещества из России в Великобританию нет. Нет ничего кроме «highly likely» — «очень похоже», которое юридически ничего не значит.

(6) В связи с инцидентом со Скрипалями вспомнили «загадочные» смерти на территории Великобритании ряда других людей.



Почему такие смерти случаются только на территории Британии, а на территории других государств Запада ничего такого не происходит — либо «загадка истории», либо ещё одно из проявлений «коварства Москвы».

(7) У нас нет причин для того, чтобы королеву Великобритании титуловать «её величество», употребляя стандартный для Британии оборот речи «Правительство Её Величества».

(8) Позволило завершить «крымскую войну» Парижским мирным договором.

(9) В этом списке отсутствует император Александр II, поскольку в его биографии имел место роман с британской королевой Викторией. Виктория не пожелала отказаться от британской короны и стать супругой наследника Русского престола с перспективой стать и императрицей, а Александру не было позволено стать британским принцем-консортом. Внешняя политика же императора Александра II была во многом если и не пробританской, то «учитывавшей британские интересы» — как вследствие капитуляции России в «крымской войне» и Парижского мирного договора, так и вследствие особенностей миропонимания самого Александра, который пытался инициировать в России «догоняющую модернизацию», взяв за образец Великобританию.

(10) Уолтер Рассел Мид — профессор, специалист по международной политике и гуманитарным предметам, политический аналитик (США).

(11) Взгляд. Деловая газета.

(12) Есть такой исторический анекдот.

На балу в Зимнем дворце к маркизу Астольфу де-Кюстину, впоследствии автору книги «Россия в 1839 году», обратился император Николай I:

— Вы думаете, все эти люди вокруг нас — русские?

— Конечно, Ваше Величество…

— А вот и нет. Это — татарин. Это — немец. Это — поляк. Это — грузин, а вон там стоят eврeй и молдаванин.

— Но тогда кто же здесь русские, Ваше Величество?

— А вот все вместе они — русские!

(13) Редкое исключение — Япония. В Японии в июне 2015 г. ввели запрет на преподавание ряда гуманитарных дисциплин в вузах страны. «Министр образования Хакубун Шимомура направил в 86 государственных университетов Японии письмо, в котором призвал их сосредоточиться на областях знаний, «лучше отвечающих потребностям общества», то есть — сократить или и вовсе отменить учебные программы по гуманитарным и социальным наукам». (Соломонова И. Япония отменила гуманитарные науки. Почему это важно?).

Запрет на преподавание в вузах страны гуманитарно-обществоведческих дисциплин, сложившихся в культуре порабощения человечества на основе библейского проекта, — очередной шаг Японии к восстановлению полноты суверенитета, а не политика насаждения невежества и мракобесия.

«Власти Китая запретили продавать Библию в местных онлайн-магазинах. Крупнейшие ретейлеры уже прекратили распространять книгу» — Тоже полезно для защиты миропонимания собственного населения от порабощения библейским проектом.

(14) В терминах ДОТУ региональная цивилизация характеризуется потенциальным вектором целей, который не проявляется в силу разных причин в её текущем самоуправлении.

(15) О генетическом ядре народа (цивилизации) см. в работе ВП СССР «Разрешение проблем национальных взаимоотношений в русле Концепции общественной безопасности. О ликвидации системы эксплуатации «человека человеком» во многонациональном обществе».

(16) См. М.Ю. Лермонтов: «По небу полуночи ангел летел…», «Когда б в покорности незнанья / Нас жить Создатель осудил…»

(17) Приверженцам этого воззрения для начала следует посмотреть на географическую карту и оценить, сколько Европ со всеми их державами поместится на территории России.

(18) http://volnomuvolya.com/EKSPERIMENT-VSELENNAYA-25-MYSHINYJ-RAJ-OPISANIE.HTML



(19) См. стихотворения А.С. Хомякова осень 1839 г. — «России» (Гордись! — тебе льстецы сказали…), 23 марта 1854 г. — «России» (Тебя призвал на брань святую…), 3 апреля 1854 г. — «Раскаявшейся России»

(20) Естественно, что она «ненаучна», если соотноситься со стандартами социологии цивилизации Запада.

(21) Полная глухота к содержанию высказываемой в его адрес критики в сочетании с приверженностью принципу подавления в жизни деклараций, провозглашенных троцкистами, системой умолчаний, на основе которых они реально действуют, объединившись в коллективном бессознательном.

(22) Именно подражательство, а не перенятие у Запада тех или иных актуальных для России достижений культуры путём их освоения, а именно подражательство — напялить на себя или простонародье нечто западное, не изменив себя ни в чём для того, чтобы это перенимаемое органично влилось в культуру Отечества.

(23) См. работу ВП СССР «Введение в конституционное право».

(24) Об управлении на основе виртуальных структур см. ДОТУ.

(25) Хотя это произошло всё же не без происков, но это были происки не Москвы, а тех же самых закулисно-политических сил, которые в XIX веке предприняли неудачную попытку решить проблему общего кризиса буржуазно-либерального капитализма посредством мировой марксистской псевдосоциалистической революции. Против этих «ребят» у Запада вообще оружия нет, поскольку Запад полагает, что в природе нет и самих этих «ребят».

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