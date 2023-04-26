Управляемые ФАБ против укрепрайонов противника.ВСУ и НАТО не знают,как реагировать на действия ВС РФ
В студии – директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин. Ведущая – Анна Скок.
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Нормальная но не для победы над врагом. Только постоянное продвижение по завладению и освобождению занятых врагом территорий дает в конечном итоге Победу.