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Управляемые ФАБ против укрепрайонов противника.ВСУ и НАТО не знают,как реагировать на действия ВС РФ

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В студии – директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин. Ведущая – Анна Скок.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=il5PQCizoWA
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 0 0
    йуцй 27 мин. назад

      Нормальная но не для победы над врагом. Только постоянное продвижение по завладению и освобождению занятых врагом территорий дает в конечном итоге Победу.

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