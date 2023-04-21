Главная » Политика, Экономика

О цифровом рубле

7 0


О цифровом рубле

Банк России разъяснил, что такое цифровой рубль, в чем его особенности. Электронная валюта, к введению которой готовится регулятор, еще задолго до начала тестирования обросла большим количеством слухов.

ЦБ заверил, что цифровые рубли (https://t.me/suverennews/337) не заменят наличные деньги, которые останутся в обороте. Это означает, что сократится стоимость эквайринга, также данная ситуация в положительном русле повлияет на снижение инфляции. В целом цифровой рубль будет очень удобен для нашей страны.

Электронная валюта станет третьей формой финансовых расчетов. Она будет присутствовать наряду с наличными и безналичными средствами. Хранить ее предполагается в цифровых кошельках граждан и компаний, которые будут открываться при помощи платформы Банка России. Все операции (https://t.me/suverennews/1269) будут проходить там же. Вероятно, будет создано банковское приложение.

В связи с этим электронная валюта не будет привязана к конкретной кредитной организации или кошельку. У граждан России, наконец, появится счет в ЦБ. Цифровой рубль будет точно так же подчиняться закону — в отношении него будет соблюдаться банковская тайна.

https://t.me/suverennews/2152 – цинк

Также сегодня Набиуллина заявила, что переводы в цифровых рублях будут бесплатными для граждан, сумма для пополнения цифрового кошелька составит 300 тыс. руб. в месяц.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8304901.html
Метки: деньги, Набиуллина, Россия, рубль
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Сергей Глазьев: Российской экономике нужны цифровые рубли
Трамп – не Че Гевара, цифровой рубль и достойные зарплаты
Тайные виды ЦБ на цифровой рубль
Меры по преодолению экономического кризиса – часть 2
Сергей Глазьев: Кризисная воронка

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru