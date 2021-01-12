Трамп – не Че Гевара, цифровой рубль и достойные зарплаты
В очередном прямом эфире моего инстаграмма (https://instagram.com/nstarikovru), что проходит каждую неделю по субботам в 18-00, было много интересных вопросов от подписчиков. Что из этого получилось – смотрите в новом видеоролике.
Хронометраж:
00:00 — Кто стоял за захватом Капитолия в США
11:30 — Что произошло 9 января 1905 года
17:00 — Как Великобритания соперничала с Францией
19:59 — Почему Россия не поддерживает протесты в США
22:38 — Как относились к преступлениям нацистов в СССР
24:18 — Как искоренить русофобию
25:17 — Почему не должно быть памятника Краснову
27:23 — Для чего нужен коронакризис
28:40 — Про сделку Гор-Черномырдин и поставку титана
30:28 — Замалчивают ли КОБ
31:47 — Зачем нужен цифровой рубль
35:55 — Что будет дальше в США
37:02 — Кто такие «Новые люди»
37:27 — Как будут развиваться отношения России и Казахстана
40:43 — Была ли виновна жена Молотова
41:35 — О необходимости создания единого учебника по истории
42:36 — Зачем нужна военная база в Судане
43:57 — О программах с Михаилом Поповым
44:50 — Чем был обусловлен Уотергейтский скандал
47:37 — Когда уйдёт Силуанов
47:52 — Как национализировать Центральный Банк
48:07 — Про НОД и Евгения Фёдорова
48:39 — Когда в России будут достойные зарплаты
49:43 — Про новую книгу Николая Старикова
50:40 — Как будет действовать Единая Россия на выборах
51:22 — Про статью Путина об уроках Второй Мировой войны
52:15 — О необходимости культурного суверенитета
53:20 — Можно ли восстановить СССР
55:36 — Какую политику сейчас ведёт Лукашенко
56:25 — Что будет с Евросоюзом
57:54 — О новом 1937 году
59:20 — Могла ли Россия сохранить нейтралитет в Первой Мировой войне
1:00:30 — О форме правления в Киргизии
1:00:37 — Когда ЗА ПРАВДУ придёт в ГосДуму
1:01:13 — Как предотвратить майдан в России
Прямой эфир каждую субботу в 18:00
Дорогие друзья!
Каждую субботу в 18:00 мы встречаемся с вами в моём Инстаграмме: https://instagram.com/nstarikovru Приходите, подключайтесь к трансляции. Рад ответить на все задаваемые вопросы!
P.S. Предыдущие выпуски прямых эфиров:
- Ковид-паспорта, антисталинские мифы, ЕС и АЭС
- Сталин, территория Казахстана, Шнуров и Путин
- Байден, «спящие», депутат Фёдоров и Швейцария
- Чубайс – телефон, Сталин и бесплатный хлеб, черносотенцы
- На самоизоляции о коронавирусе, истории и геополитике
- Трамп и ЦРУ, Платошкин и Майя Санду
- О сакральной жертве в Минске и итогах выборов в США
- Выборы президента США и политическая борьба в России
- Как русская армия штурмовала Баку и Ереван
- Чем закончится Карабахская война, Чубайс на пенсии, уход от доллара