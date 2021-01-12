В очередном прямом эфире моего инстаграмма (https://instagram.com/nstarikovru), что проходит каждую неделю по субботам в 18-00, было много интересных вопросов от подписчиков. Что из этого получилось – смотрите в новом видеоролике.

Хронометраж:

00:00 — Кто стоял за захватом Капитолия в США

11:30 — Что произошло 9 января 1905 года

17:00 — Как Великобритания соперничала с Францией

19:59 — Почему Россия не поддерживает протесты в США

22:38 — Как относились к преступлениям нацистов в СССР

24:18 — Как искоренить русофобию

25:17 — Почему не должно быть памятника Краснову

27:23 — Для чего нужен коронакризис

28:40 — Про сделку Гор-Черномырдин и поставку титана

30:28 — Замалчивают ли КОБ

31:47 — Зачем нужен цифровой рубль

35:55 — Что будет дальше в США

37:02 — Кто такие «Новые люди»

37:27 — Как будут развиваться отношения России и Казахстана

40:43 — Была ли виновна жена Молотова

41:35 — О необходимости создания единого учебника по истории

42:36 — Зачем нужна военная база в Судане

43:57 — О программах с Михаилом Поповым

44:50 — Чем был обусловлен Уотергейтский скандал

47:37 — Когда уйдёт Силуанов

47:52 — Как национализировать Центральный Банк

48:07 — Про НОД и Евгения Фёдорова

48:39 — Когда в России будут достойные зарплаты

49:43 — Про новую книгу Николая Старикова

50:40 — Как будет действовать Единая Россия на выборах

51:22 — Про статью Путина об уроках Второй Мировой войны

52:15 — О необходимости культурного суверенитета

53:20 — Можно ли восстановить СССР

55:36 — Какую политику сейчас ведёт Лукашенко

56:25 — Что будет с Евросоюзом

57:54 — О новом 1937 году

59:20 — Могла ли Россия сохранить нейтралитет в Первой Мировой войне

1:00:30 — О форме правления в Киргизии

1:00:37 — Когда ЗА ПРАВДУ придёт в ГосДуму

1:01:13 — Как предотвратить майдан в России

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Прямой эфир каждую субботу в 18:00 Дорогие друзья!

Каждую субботу в 18:00 мы встречаемся с вами в моём Инстаграмме: https://instagram.com/nstarikovru Приходите, подключайтесь к трансляции. Рад ответить на все задаваемые вопросы!

P.S. Предыдущие выпуски прямых эфиров: