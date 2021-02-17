14 февраля, недоимпичмент, Хрущев и Китай
В очередном прямом эфире моего инстаграмма (https://instagram.com/nstarikovru), что проходит каждую неделю по воскресеньям (с 07.02.2021) в 18-00, было много разных вопросов от подписчиков моей страницы в соцсети Инстаграм.
Что из этого вышло – смотрите в видео.
#Хрущев #Китай #фонарики
Хронометраж:
00:00 — О празднике 14 февраля и акциях «оппозиции»
04:15 — О необходимости выдачи российского гражданства жителям Донбасса
05:49 — Про несостоявшийся импичмент Трампу
09:03 — Что рекомендует смотреть Николай Стариков
14:49 — Про психотропные средства и работу служб
15:23 — Почему Хрущев передал Порт-Артур Китаю
20:43 — О вербовке иностранными государствами
21:52 — Как бороться с фальсификациями на выборах
22:58 — Как ЗА ПРАВДУ будет бороться за интересы россиян
24:22 — Можно ли снизить ключевую ставку ЦБ
25:46 — Про общественное движение ПВО
27:20 — О снижении процента по ипотеке и рыночной экономике
30:27 — Как должна развиваться IT-индустрия
31:01 — Будет ли Россия разрывать отношения с ЕС
32:12 — О президентских выборах 2024
33:00 — Зачем нужен закон о созыве Конституционного собрания
35:16 — Зачем Юлия Навальная уехала в Германию
37:14 — Кто такой депутат Бондаренко
38:30 — Для чего нужно объединяться на политическом поле
41:28 — Где Навальный взял своих подписчиков
44:11 — Об интервью либеральным СМИ
45:50 — Будет ли национализация приватизированных предприятий
46:46 — О ЧВК как инструменте внешней политики
48:08 — О роли Конституции в изменении системы
50:53 — Для чего нужны поправки к Конституции
51:32 — О словаре Патриотов Отечества
52:05 — О роликах на экономические темы
53:38 — Про задачи новой патриотической партии на выборах 2021
55:27 — Как объединённая левая партия будет бороться за права россиян
57:00 — О тонкостях подачи информации в СМИ
Прямой эфир каждую субботу в 18:00
Дорогие друзья!
Каждое воскресенье в 18:00 мы встречаемся с вами в моём Инстаграмме: https://instagram.com/nstarikovru Приходите, подключайтесь к трансляции. Рад ответить на все задаваемые вопросы!
P.S. Предыдущие выпуски прямых эфиров:
- Навальный в суде и высылка дипломатов, Фёдоров и ЕдРо
- Порядок в партии и в Госдуме – как средство от беспорядка на улице
- 23 января – уроки и последствия, Справедливая Россия – За Правду
- Пока Навальный не сел,1984 в США, нефть и санкции
- Трамп – не Че Гевара, цифровой рубль и достойные зарплаты
- Ковид-паспорта, антисталинские мифы, ЕС и АЭС
- Сталин, территория Казахстана, Шнуров и Путин
- Байден, «спящие», депутат Фёдоров и Швейцария
- Чубайс – телефон, Сталин и бесплатный хлеб, черносотенцы
- На самоизоляции о коронавирусе, истории и геополитике