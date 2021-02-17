В очередном прямом эфире моего инстаграмма (https://instagram.com/nstarikovru), что проходит каждую неделю по воскресеньям (с 07.02.2021) в 18-00, было много разных вопросов от подписчиков моей страницы в соцсети Инстаграм.

Что из этого вышло – смотрите в видео.

#Хрущев #Китай #фонарики

Хронометраж:

00:00 — О празднике 14 февраля и акциях «оппозиции»

04:15 — О необходимости выдачи российского гражданства жителям Донбасса

05:49 — Про несостоявшийся импичмент Трампу

09:03 — Что рекомендует смотреть Николай Стариков

14:49 — Про психотропные средства и работу служб

15:23 — Почему Хрущев передал Порт-Артур Китаю

20:43 — О вербовке иностранными государствами

21:52 — Как бороться с фальсификациями на выборах

22:58 — Как ЗА ПРАВДУ будет бороться за интересы россиян

24:22 — Можно ли снизить ключевую ставку ЦБ

25:46 — Про общественное движение ПВО

27:20 — О снижении процента по ипотеке и рыночной экономике

30:27 — Как должна развиваться IT-индустрия

31:01 — Будет ли Россия разрывать отношения с ЕС

32:12 — О президентских выборах 2024

33:00 — Зачем нужен закон о созыве Конституционного собрания

35:16 — Зачем Юлия Навальная уехала в Германию

37:14 — Кто такой депутат Бондаренко

38:30 — Для чего нужно объединяться на политическом поле

41:28 — Где Навальный взял своих подписчиков

44:11 — Об интервью либеральным СМИ

45:50 — Будет ли национализация приватизированных предприятий

46:46 — О ЧВК как инструменте внешней политики

48:08 — О роли Конституции в изменении системы

50:53 — Для чего нужны поправки к Конституции

51:32 — О словаре Патриотов Отечества

52:05 — О роликах на экономические темы

53:38 — Про задачи новой патриотической партии на выборах 2021

55:27 — Как объединённая левая партия будет бороться за права россиян

57:00 — О тонкостях подачи информации в СМИ

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Прямой эфир каждую субботу в 18:00 Дорогие друзья!

Каждое воскресенье в 18:00 мы встречаемся с вами в моём Инстаграмме: https://instagram.com/nstarikovru Приходите, подключайтесь к трансляции. Рад ответить на все задаваемые вопросы!

P.S. Предыдущие выпуски прямых эфиров: