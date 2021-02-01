Порядок в партии и в Госдуме – как средство от беспорядка на улице
В очередном прямом эфире моего инстаграмма (https://instagram.com/nstarikovru), что проходит каждую неделю по субботам в 18-00, речь зашла об очередных беспорядках, которые на 31 января подготовили Навальный, Волков и их западные кураторы, а также об объединении лево-патриотических партий и многом-многом другом. Ответил на десятки ваших вопросов. Что из этого вышло – смотрите в видео.
Хронометраж:
00:00 — О попытках организовать беспорядки в Москве
05:43 — Про обьединение СР, ЗА ПРАВДУ и Патриотов России
10:02 — Что случилось с Партией Великое Отечество
15:06 — Что происходит с делом Виктора Бута
15:55 — В чем ошибка Саддама и Каддафи
18:12 — Почему Запад решил, что дни Путина у власти сочтены
19:39 — За кого голосовал Николай Стариков в 90-х
20:09 — Мнение об Игоре Панарине
20:56 — О новой политике Байдена
24:21 — За кого хотят голосовать россияне
25:19 — О Российской политике в отношении Прибалтики
26:13 — Готова ли Россия снова стать социалистической
27:05 — Возможно ли «убрать» Чубайса из России
28:32 — Кто «спонсирует» политические партии
29:42 — О Донбассе и воссоединении Русского народа
33:29 — О поправках к Конституции и национализации элит
34:45 — О прогулках Гвардии Захара Прилепина
35:17 — Про политику в спорте
37:59 — Может ли Россия навести порядок на постсоветском пространстве
39:37 — О соцсетях как средстве политического шантажа
40:48 — Почему профессор Матвеев отрицает преступления нацизма
44:34 — Вернётся ли Донбасс в состав России
45:14 — Об идеологии КОБ
45:39 — О Байдене и продлении СНВ-3
47:30 — Был ли Свердлов замешан в покушении на Ленина
47:42 — О чем должны говорить на российских ток-шоу
48:48 — О новой партии и сохранении движения ЗП
53:03 — Зачем Певчих говорит о смерти Навального
53:58 — Кто возглавит новую объединённую партию
Прямой эфир каждую субботу в 18:00
Дорогие друзья!
Каждую субботу в 18:00 мы встречаемся с вами в моём Инстаграмме: https://instagram.com/nstarikovru Приходите, подключайтесь к трансляции. Рад ответить на все задаваемые вопросы!
P.S. Предыдущие выпуски прямых эфиров:
- 23 января – уроки и последствия, Справедливая Россия – За Правду
- Пока Навальный не сел,1984 в США, нефть и санкции
- Трамп – не Че Гевара, цифровой рубль и достойные зарплаты
- Ковид-паспорта, антисталинские мифы, ЕС и АЭС
- Сталин, территория Казахстана, Шнуров и Путин
- Байден, «спящие», депутат Фёдоров и Швейцария
- Чубайс – телефон, Сталин и бесплатный хлеб, черносотенцы
- На самоизоляции о коронавирусе, истории и геополитике
- Трамп и ЦРУ, Платошкин и Майя Санду
- О сакральной жертве в Минске и итогах выборов в США