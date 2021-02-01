В очередном прямом эфире моего инстаграмма (https://instagram.com/nstarikovru), что проходит каждую неделю по субботам в 18-00, речь зашла об очередных беспорядках, которые на 31 января подготовили Навальный, Волков и их западные кураторы, а также об объединении лево-патриотических партий и многом-многом другом. Ответил на десятки ваших вопросов. Что из этого вышло – смотрите в видео.

Хронометраж:

00:00 — О попытках организовать беспорядки в Москве

05:43 — Про обьединение СР, ЗА ПРАВДУ и Патриотов России

10:02 — Что случилось с Партией Великое Отечество

15:06 — Что происходит с делом Виктора Бута

15:55 — В чем ошибка Саддама и Каддафи

18:12 — Почему Запад решил, что дни Путина у власти сочтены

19:39 — За кого голосовал Николай Стариков в 90-х

20:09 — Мнение об Игоре Панарине

20:56 — О новой политике Байдена

24:21 — За кого хотят голосовать россияне

25:19 — О Российской политике в отношении Прибалтики

26:13 — Готова ли Россия снова стать социалистической

27:05 — Возможно ли «убрать» Чубайса из России

28:32 — Кто «спонсирует» политические партии

29:42 — О Донбассе и воссоединении Русского народа

33:29 — О поправках к Конституции и национализации элит

34:45 — О прогулках Гвардии Захара Прилепина

35:17 — Про политику в спорте

37:59 — Может ли Россия навести порядок на постсоветском пространстве

39:37 — О соцсетях как средстве политического шантажа

40:48 — Почему профессор Матвеев отрицает преступления нацизма

44:34 — Вернётся ли Донбасс в состав России

45:14 — Об идеологии КОБ

45:39 — О Байдене и продлении СНВ-3

47:30 — Был ли Свердлов замешан в покушении на Ленина

47:42 — О чем должны говорить на российских ток-шоу

48:48 — О новой партии и сохранении движения ЗП

53:03 — Зачем Певчих говорит о смерти Навального

53:58 — Кто возглавит новую объединённую партию

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Прямой эфир каждую субботу в 18:00 Дорогие друзья!

Каждую субботу в 18:00 мы встречаемся с вами в моём Инстаграмме: https://instagram.com/nstarikovru Приходите, подключайтесь к трансляции. Рад ответить на все задаваемые вопросы!

P.S. Предыдущие выпуски прямых эфиров: