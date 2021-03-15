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За что убили Александра II, Зоя Космодемьянская и Сталин

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В очередном прямом эфире моего инстаграмма (https://instagram.com/nstarikovru), что проходит каждую неделю по воскресеньям в 18-00, было много разных вопросов от подписчиков моей страницы в соцсети Инстаграм.
Что из этого вышло – смотрите в видео.

Хронометраж:
00:00 — Об убийстве императора Александра II
07:50 — Про подвиг Зои Космодемьянской и приказ Сталина «гнать немцев на мороз»
13:52 — О съезде муниципальных депутатов в Москве
15:28 — Почему США разрушили Югославию
17:59 — Почему Гитлер не напал на Швейцарию
20:39 — Кто финансировал Фиделя Кастро и Кубинскую революцию
26:00 — Что сегодня происходит на Донбассе
28:18 — О целях Коминтерна
30:10 — О роли Сталина в победе в Великой Отечественной войне
31:37 — Оправданы ли возрастные ковид-ограничения
34:27 — Об отношении к Александру Руцкому
35:41 — За что убили Кеннеди
37:03 — Почему Чечня должна быть частью России
38:02 — Про роль КГБ в развале СССР
40:14 — Кто был заказчиком убийства Сталина
43:29 — О Молдавии и Приднестровье
44:43 — О протоколах допроса генерала Павлова
45:10 — О программе «По-СтАриковски»
46:00 — О книгах Алексея Исаева
46:17 — Про сделку Гор-Черномырдин
47:00 — За кого голосовать на выборах 2021
48:01 — Нужно ли России расширять зону влияния
51:44 — Почему Светлану Сталину не репрессировали
53:14 — Какие предприятия необходимо национализировать
54:34 — Вернётся ли Украина в состав России
56:08 — О фильме «Ополченочка»
56:48 — О социалистической партии «Справедливая Россия — За Правду»

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Прямой эфир каждое воскресенье в 18:00

Дорогие друзья!
Каждое воскресенье в 18:00 мы встречаемся с вами в моём Инстаграмме: https://instagram.com/nstarikovru Приходите, подключайтесь к трансляции. Рад ответить на все задаваемые вопросы!

P.S. Предыдущие выпуски прямых эфиров:

Источник: https://nstarikov.ru/za-chto-ubili-aleksandra-ii-zoja-kosmodemjanskaja-i-stalin-125411
Метки: блог, Видео
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