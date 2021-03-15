В очередном прямом эфире моего инстаграмма (https://instagram.com/nstarikovru), что проходит каждую неделю по воскресеньям в 18-00, было много разных вопросов от подписчиков моей страницы в соцсети Инстаграм.

Что из этого вышло – смотрите в видео.

Хронометраж:

00:00 — Об убийстве императора Александра II

07:50 — Про подвиг Зои Космодемьянской и приказ Сталина «гнать немцев на мороз»

13:52 — О съезде муниципальных депутатов в Москве

15:28 — Почему США разрушили Югославию

17:59 — Почему Гитлер не напал на Швейцарию

20:39 — Кто финансировал Фиделя Кастро и Кубинскую революцию

26:00 — Что сегодня происходит на Донбассе

28:18 — О целях Коминтерна

30:10 — О роли Сталина в победе в Великой Отечественной войне

31:37 — Оправданы ли возрастные ковид-ограничения

34:27 — Об отношении к Александру Руцкому

35:41 — За что убили Кеннеди

37:03 — Почему Чечня должна быть частью России

38:02 — Про роль КГБ в развале СССР

40:14 — Кто был заказчиком убийства Сталина

43:29 — О Молдавии и Приднестровье

44:43 — О протоколах допроса генерала Павлова

45:10 — О программе «По-СтАриковски»

46:00 — О книгах Алексея Исаева

46:17 — Про сделку Гор-Черномырдин

47:00 — За кого голосовать на выборах 2021

48:01 — Нужно ли России расширять зону влияния

51:44 — Почему Светлану Сталину не репрессировали

53:14 — Какие предприятия необходимо национализировать

54:34 — Вернётся ли Украина в состав России

56:08 — О фильме «Ополченочка»

56:48 — О социалистической партии «Справедливая Россия — За Правду»

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Прямой эфир каждое воскресенье в 18:00 Дорогие друзья!

Каждое воскресенье в 18:00 мы встречаемся с вами в моём Инстаграмме: https://instagram.com/nstarikovru Приходите, подключайтесь к трансляции. Рад ответить на все задаваемые вопросы!

P.S. Предыдущие выпуски прямых эфиров: