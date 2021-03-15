За что убили Александра II, Зоя Космодемьянская и Сталин
В очередном прямом эфире моего инстаграмма (https://instagram.com/nstarikovru), что проходит каждую неделю по воскресеньям в 18-00, было много разных вопросов от подписчиков моей страницы в соцсети Инстаграм.
Что из этого вышло – смотрите в видео.
Хронометраж:
00:00 — Об убийстве императора Александра II
07:50 — Про подвиг Зои Космодемьянской и приказ Сталина «гнать немцев на мороз»
13:52 — О съезде муниципальных депутатов в Москве
15:28 — Почему США разрушили Югославию
17:59 — Почему Гитлер не напал на Швейцарию
20:39 — Кто финансировал Фиделя Кастро и Кубинскую революцию
26:00 — Что сегодня происходит на Донбассе
28:18 — О целях Коминтерна
30:10 — О роли Сталина в победе в Великой Отечественной войне
31:37 — Оправданы ли возрастные ковид-ограничения
34:27 — Об отношении к Александру Руцкому
35:41 — За что убили Кеннеди
37:03 — Почему Чечня должна быть частью России
38:02 — Про роль КГБ в развале СССР
40:14 — Кто был заказчиком убийства Сталина
43:29 — О Молдавии и Приднестровье
44:43 — О протоколах допроса генерала Павлова
45:10 — О программе «По-СтАриковски»
46:00 — О книгах Алексея Исаева
46:17 — Про сделку Гор-Черномырдин
47:00 — За кого голосовать на выборах 2021
48:01 — Нужно ли России расширять зону влияния
51:44 — Почему Светлану Сталину не репрессировали
53:14 — Какие предприятия необходимо национализировать
54:34 — Вернётся ли Украина в состав России
56:08 — О фильме «Ополченочка»
56:48 — О социалистической партии «Справедливая Россия — За Правду»
Прямой эфир каждое воскресенье в 18:00
Дорогие друзья!
Каждое воскресенье в 18:00 мы встречаемся с вами в моём Инстаграмме: https://instagram.com/nstarikovru Приходите, подключайтесь к трансляции. Рад ответить на все задаваемые вопросы!
P.S. Предыдущие выпуски прямых эфиров:
- Новые санкции, элиты и народ, частный бизнес и социализм
- Дзержинский, заказ на очернение, гражданство Навальной
- Феномен Clubhouse, Ленин и травля Соловьёва
- 14 февраля, недоимпичмент, Хрущев и Китай
- Навальный в суде и высылка дипломатов, Фёдоров и ЕдРо
- Порядок в партии и в Госдуме – как средство от беспорядка на улице
- 23 января – уроки и последствия, Справедливая Россия – За Правду
- Пока Навальный не сел,1984 в США, нефть и санкции
- Трамп – не Че Гевара, цифровой рубль и достойные зарплаты
- Ковид-паспорта, антисталинские мифы, ЕС и АЭС