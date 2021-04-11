Почему немцы хотят переехать в Россию
Сегодня Россия выглядит «островом Свободы» в бушующем море ковидных ограничений и карантинов, которое буквально залило Европу.
И вот результат — некоторые семьи, живущие в Германии, начинают планировать переехать в Россию.
Что является причинами такого решения, каковы побудительные причины отъезда из «социального рая» — эта тема стала предметом обсуждения в очередном выпуске программы «По-СтАриковски». Гостем стала наша соотечественница, мать трех детей Наталья Вэгнер.
Именно беспокойство за судьбу детей стало стержнем желания вернуться в Россию — но теперь уже с сыновьями и мужем – самым настоящим немцем.
— Как на желание уехать повлиял ковид или оно возникло ещё до локдаунов и всеобщих карантинов?
— Какие ограничения есть в немецкой школе, должны ли школьники носить маски?
— Как эти ограничения можно обойти и что в итоге из этого получается?
— С какого возраста в Германии начинается ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ секс-просвещение в школе и можно ли пропускать подобные «уроки»?
— Как работает ювенальная юстиция в Германии?
— Кому в целом «на Германии жить хорошо», но почему радоваться этому вовсе не приходится?
— Есть ли разница в менталитете у русского и немца и в чем она заключается?
— Куда делись беженцы и видно ли их сейчас в Германии?
— Где сейчас система образования лучше?
— Что сегодня нужно в Германии сделать, чтобы просто сходить в магазин?
Ответы на эти и другие вопросы в новом выпуске программы «По-СтАриковски», где мать трех детей Наталья Вэгнер расскажет, почему она видит их будущее в России, а не в Германии.
Хронометраж:
00:00 — Почему граждане Германии хотят жить в России
03:09 — О германском локдауне длиной в год
09:17 — Как изменились доходы немцев в коронакризис
14:07 — Какое «светлое будущее» готовят для молодежи в Германии
15:25 — О «сексуальном образовании» и толерантности в немецких школах
18:45 — О ситуации с беженцами в Берлине
20:15 — Почему немцы предпочитают российское образование
P.S. Предыдущие выпуски программы «По-СтАриковски»:
- Эскалация на Донбассе, Мария Бутина у Навального
- Игорь Скляр о Времени, Брежневе, Гармонии и Поступке
- Роман Разум: фильм «Ополченочка», «московские бандеровцы» и невидимая линия фронта
- Джанго: Русский язык и музыка, майдан и хаос – оружие доллара
- За что убили Александра II, Зоя Космодемьянская и Сталин
- Иван Миронов: покушение на Чубайса, Смертная казнь и Высшая каста
- Дзержинский против Невского: кому это выгодно
- Гостиницам нужны туристы и помощь государства
- Россия – Империя, писатели, охота и жуки
- «Новичок», маргарин «Навальный» и проблемы российских фермеров
- Признание Донбасса, реакция Вашингтона и наши отношения
- Анна Шафран о COVID-паспортах и дистанционке. ФАН-ТВ
- Геополитика России в 2021 году: где наше слабое место. ФАН-ТВ
- Александр Казаков: что ждать в новом 2021 году
- Как Горбачев сдал Германию, и было ли это необходимо
- Eсть ли смысл в Международном праве в 2021 году
- Итоги 2020 года и искусственный кризис в мировой экономике
- Игорь Шишкин о русофобии и антисоветизме. ФАН-ТВ
- «Северный поток — 2», Навальный и закулисные договоренности. ФАН-ТВ
- Как России преодолеть демографический кризис? ФАН-ТВ