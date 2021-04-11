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Почему немцы хотят переехать в Россию

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Сегодня Россия выглядит «островом Свободы» в бушующем море ковидных ограничений и карантинов, которое буквально залило Европу.
И вот результат — некоторые семьи, живущие в Германии, начинают планировать переехать в Россию.
Что является причинами такого решения, каковы побудительные причины отъезда из «социального рая» — эта тема стала предметом обсуждения в очередном выпуске программы «По-СтАриковски». Гостем стала наша соотечественница, мать трех детей Наталья Вэгнер.

Именно беспокойство за судьбу детей стало стержнем желания вернуться в Россию — но теперь уже с сыновьями и мужем – самым настоящим немцем.

— Как на желание уехать повлиял ковид или оно возникло ещё до локдаунов и всеобщих карантинов?
— Какие ограничения есть в немецкой школе, должны ли школьники носить маски?
— Как эти ограничения можно обойти и что в итоге из этого получается?
— С какого возраста в Германии начинается ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ секс-просвещение в школе и можно ли пропускать подобные «уроки»?
— Как работает ювенальная юстиция в Германии?
— Кому в целом «на Германии жить хорошо», но почему радоваться этому вовсе не приходится?
— Есть ли разница в менталитете у русского и немца и в чем она заключается?
— Куда делись беженцы и видно ли их сейчас в Германии?
— Где сейчас система образования лучше?
— Что сегодня нужно в Германии сделать, чтобы просто сходить в магазин?

Ответы на эти и другие вопросы в новом выпуске программы «По-СтАриковски», где мать трех детей Наталья Вэгнер расскажет, почему она видит их будущее в России, а не в Германии.

Хронометраж:
00:00 — Почему граждане Германии хотят жить в России
03:09 — О германском локдауне длиной в год
09:17 — Как изменились доходы немцев в коронакризис
14:07 — Какое «светлое будущее» готовят для молодежи в Германии
15:25 — О «сексуальном образовании» и толерантности в немецких школах
18:45 — О ситуации с беженцами в Берлине
20:15 — Почему немцы предпочитают российское образование

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P.S. Предыдущие выпуски программы «По-СтАриковски»:

Источник: https://nstarikov.ru/pochemu-nemcy-hotjat-pereehat-v-rossiju-126331
Метки: блог, Видео
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