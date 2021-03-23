На Донбассе идет война. Она идет уже седьмой год и конца этому не видно. Украинскими нацистами совершенны чудовищные преступления.

И те, кто столкнулся со всем этим кошмаром лицом к лицу пошли в армию, чтобы воевать и победить.

Есть в армии ДНР и ЛНР и множество …женщин. В том числе уникальный, полностью женский танковый экипаж! Такого, кстати, не было и в период Великой Отечественной!

Гостем в новом выпуске программы «По-СтАриковски» стал Роман Разум. Старший лейтенант армии ЛНР, руководитель ансамбля «Новороссия». Поэт, композитор, музыкант.

И автор идеи, продюсер фильма о войне, который только, что снят на Донбассе.

«Ополченочка» – так называется эта картина, путь которой к российскому зрителю активно пытаются заблокировать одни и ускорить другие.

Кто такие «московские бандеровцы», и как они мешают встрече картины «Ополченочка» и российского зрителя?

Кто помогал и помогает в создании фильма?

Как было решено показать в картине неимоверную жестокость украинских нацистов? Откуда в начале ХХI века появились подобные нелюди?

Кто хотел получить фильм о Донбассе «без политики и войны»?

Как сам Роман Разум «попал под влияние западной культуры» и как он из под него вышел? Какую роль в этом сыграл его отец?

Что такое «цепь героев» и как фильм «Ополченочка» формирует новую культуру?

Что мешает картине попасть в широкий покат? Как и чем можно помочь, чтобы фильм увидел массовый российский (и не только российский) зритель?

Ответы на эти и другие вопросы Роман Разум даст в новом выпуске программы «По-СтАриковски», посвященном фильму «Ополченочка», правде о войне на Донбассе и странной ситуации вокруг этой картины.

Хронометраж:

00:00 — Об истории создания фильма «Ополченочка»

07:29 — О «палках в колёса» патриотическому кино

09:52 — Может ли патриот России увлекаться западной культурой

12:22 — Как на Украине воспитали нацистов

14:40 — Разум о взрослении и переломных моментах в жизни

17:22 — Про новую культуру Донбасса и цепь Героев

19:26 — Разочарован ли Донбасс в России

22:19 — Три интересных истории со съёмок фильма «Ополченочка»

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P.S. Предыдущие выпуски программы: