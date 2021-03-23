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Роман Разум: фильм «Ополченочка», «московские бандеровцы» и невидимая линия фронта

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На Донбассе идет война. Она идет уже седьмой год и конца этому не видно. Украинскими нацистами совершенны чудовищные преступления.
И те, кто столкнулся со всем этим кошмаром лицом к лицу пошли в армию, чтобы воевать и победить.
Есть в армии ДНР и ЛНР и множество …женщин. В том числе уникальный, полностью женский танковый экипаж! Такого, кстати, не было и в период Великой Отечественной!

Гостем в новом выпуске программы «По-СтАриковски» стал Роман Разум. Старший лейтенант армии ЛНР, руководитель ансамбля «Новороссия». Поэт, композитор, музыкант.
И автор идеи, продюсер фильма о войне, который только, что снят на Донбассе.

«Ополченочка» – так называется эта картина, путь которой к российскому зрителю активно пытаются заблокировать одни и ускорить другие.

  • Кто такие «московские бандеровцы», и как они мешают встрече картины «Ополченочка» и российского зрителя?
  • Кто помогал и помогает в создании фильма?
  • Как было решено показать в картине неимоверную жестокость украинских нацистов? Откуда в начале ХХI века появились подобные нелюди?
  • Кто хотел получить фильм о Донбассе «без политики и войны»?
  • Как сам Роман Разум «попал под влияние западной культуры» и как он из под него вышел? Какую роль в этом сыграл его отец?
  • Что такое «цепь героев» и как фильм «Ополченочка» формирует новую культуру?
  • Что мешает картине попасть в широкий покат? Как и чем можно помочь, чтобы фильм увидел массовый российский (и не только российский) зритель?

Ответы на эти и другие вопросы Роман Разум даст в новом выпуске программы «По-СтАриковски», посвященном фильму «Ополченочка», правде о войне на Донбассе и странной ситуации вокруг этой картины.

Хронометраж:
00:00 — Об истории создания фильма «Ополченочка»
07:29 — О «палках в колёса» патриотическому кино
09:52 — Может ли патриот России увлекаться западной культурой
12:22 — Как на Украине воспитали нацистов
14:40 — Разум о взрослении и переломных моментах в жизни
17:22 — Про новую культуру Донбасса и цепь Героев
19:26 — Разочарован ли Донбасс в России
22:19 — Три интересных истории со съёмок фильма «Ополченочка»

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P.S. Предыдущие выпуски программы:

Источник: https://nstarikov.ru/roman-razum-film-opolchenochka-moskovskie-banderovcy-i-nevidimaja-linija-fronta-125712
Метки: блог, Видео
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