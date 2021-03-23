Роман Разум: фильм «Ополченочка», «московские бандеровцы» и невидимая линия фронта
На Донбассе идет война. Она идет уже седьмой год и конца этому не видно. Украинскими нацистами совершенны чудовищные преступления.
И те, кто столкнулся со всем этим кошмаром лицом к лицу пошли в армию, чтобы воевать и победить.
Есть в армии ДНР и ЛНР и множество …женщин. В том числе уникальный, полностью женский танковый экипаж! Такого, кстати, не было и в период Великой Отечественной!
Гостем в новом выпуске программы «По-СтАриковски» стал Роман Разум. Старший лейтенант армии ЛНР, руководитель ансамбля «Новороссия». Поэт, композитор, музыкант.
И автор идеи, продюсер фильма о войне, который только, что снят на Донбассе.
«Ополченочка» – так называется эта картина, путь которой к российскому зрителю активно пытаются заблокировать одни и ускорить другие.
- Кто такие «московские бандеровцы», и как они мешают встрече картины «Ополченочка» и российского зрителя?
- Кто помогал и помогает в создании фильма?
- Как было решено показать в картине неимоверную жестокость украинских нацистов? Откуда в начале ХХI века появились подобные нелюди?
- Кто хотел получить фильм о Донбассе «без политики и войны»?
- Как сам Роман Разум «попал под влияние западной культуры» и как он из под него вышел? Какую роль в этом сыграл его отец?
- Что такое «цепь героев» и как фильм «Ополченочка» формирует новую культуру?
- Что мешает картине попасть в широкий покат? Как и чем можно помочь, чтобы фильм увидел массовый российский (и не только российский) зритель?
Ответы на эти и другие вопросы Роман Разум даст в новом выпуске программы «По-СтАриковски», посвященном фильму «Ополченочка», правде о войне на Донбассе и странной ситуации вокруг этой картины.
Хронометраж:
00:00 — Об истории создания фильма «Ополченочка»
07:29 — О «палках в колёса» патриотическому кино
09:52 — Может ли патриот России увлекаться западной культурой
12:22 — Как на Украине воспитали нацистов
14:40 — Разум о взрослении и переломных моментах в жизни
17:22 — Про новую культуру Донбасса и цепь Героев
19:26 — Разочарован ли Донбасс в России
22:19 — Три интересных истории со съёмок фильма «Ополченочка»
P.S. Предыдущие выпуски программы:
- Джанго: Русский язык и музыка, майдан и хаос – оружие доллара
- За что убили Александра II, Зоя Космодемьянская и Сталин
- Иван Миронов: покушение на Чубайса, Смертная казнь и Высшая каста
- Дзержинский против Невского: кому это выгодно
- Гостиницам нужны туристы и помощь государства
- Россия – Империя, писатели, охота и жуки
- «Новичок», маргарин «Навальный» и проблемы российских фермеров
- Признание Донбасса, реакция Вашингтона и наши отношения
- Анна Шафран о COVID-паспортах и дистанционке. ФАН-ТВ
- Геополитика России в 2021 году: где наше слабое место. ФАН-ТВ
- Александр Казаков: что ждать в новом 2021 году
- Как Горбачев сдал Германию, и было ли это необходимо
- Eсть ли смысл в Международном праве в 2021 году
- Итоги 2020 года и искусственный кризис в мировой экономике
- Игорь Шишкин о русофобии и антисоветизме. ФАН-ТВ
- «Северный поток — 2», Навальный и закулисные договоренности. ФАН-ТВ
- Как России преодолеть демографический кризис? ФАН-ТВ
- Пострыночная экономика и будущее Средневековье. ФАН-ТВ
- На самоизоляции о коронавирусе, истории и геополитике
- План Даллеса и смерть Сталина