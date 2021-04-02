Времени нет. Время всегда «то», оно всегда одинаково. Меняются обстоятельства, но человек всегда обладает свободой выбора.

И ещё – Его Величество случай. Но не все умеют его использовать, не каждый его видит.

Культура, Время, История – в очередном выпуске программы «По-СтАриковски», где гостем стал народный артист России Игорь Борисович Скляр.

Чем гордились подростки города Курска, где вырос будущий народный артист?

Какую роль в его судьбе сыграл случай? И как Игоря Скляра на его счастье догнали и поймали в Московском метро? И кто это сделал?

Кто для России Владимир Высоцкий и почему Игорь Скляр «не пошел» в шоу-бизнес?

Какую роль в жизни Игоря Борисовича играет нумерология и «таинственное число 18»?

Какой фильм самый любимый и какие роли интереснее всего играть?

В недавней картине «Рубеж» Игорь Скляр сыграл комиссара. Какая самая впечатляющая сцена была в этом фильме и есть ли секреты «как её играть»?

Как получилось, что в охваченной трауром по умершему Брежневу, Игорь Скляр вполне официально пел и плясал?

В каком «кавалерийском полку» служил артист и почему это вовсе не шутка и не фигура речи?

Ответы на эти и другие вопросы в новом выпуске программы «По-СтАриковски», где гостем стал замечательный актер театра и кино Игорь Борисович Скляр.

Хронометраж:

00:00 — О времени, насущном и вечном

06:49 — Игорь Скляр о своём детстве

13:18 — Об актерском ремесле и музыке

18:28 — О смерти Брежнева и съемках фильма «Мы из Джаза»

24:00 — Про службу в кавалерийском полку

27:23 — Будет ли Игорь Скляр писать мемуары

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P.S. Предыдущие выпуски программы «По-СтАриковски»: