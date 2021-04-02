Игорь Скляр о Времени, Брежневе, Гармонии и Поступке
Времени нет. Время всегда «то», оно всегда одинаково. Меняются обстоятельства, но человек всегда обладает свободой выбора.
И ещё – Его Величество случай. Но не все умеют его использовать, не каждый его видит.
Культура, Время, История – в очередном выпуске программы «По-СтАриковски», где гостем стал народный артист России Игорь Борисович Скляр.
- Чем гордились подростки города Курска, где вырос будущий народный артист?
- Какую роль в его судьбе сыграл случай? И как Игоря Скляра на его счастье догнали и поймали в Московском метро? И кто это сделал?
- Кто для России Владимир Высоцкий и почему Игорь Скляр «не пошел» в шоу-бизнес?
- Какую роль в жизни Игоря Борисовича играет нумерология и «таинственное число 18»?
- Какой фильм самый любимый и какие роли интереснее всего играть?
- В недавней картине «Рубеж» Игорь Скляр сыграл комиссара. Какая самая впечатляющая сцена была в этом фильме и есть ли секреты «как её играть»?
- Как получилось, что в охваченной трауром по умершему Брежневу, Игорь Скляр вполне официально пел и плясал?
- В каком «кавалерийском полку» служил артист и почему это вовсе не шутка и не фигура речи?
Ответы на эти и другие вопросы в новом выпуске программы «По-СтАриковски», где гостем стал замечательный актер театра и кино Игорь Борисович Скляр.
Хронометраж:
00:00 — О времени, насущном и вечном
06:49 — Игорь Скляр о своём детстве
13:18 — Об актерском ремесле и музыке
18:28 — О смерти Брежнева и съемках фильма «Мы из Джаза»
24:00 — Про службу в кавалерийском полку
27:23 — Будет ли Игорь Скляр писать мемуары
P.S. Предыдущие выпуски программы «По-СтАриковски»:
- Роман Разум: фильм «Ополченочка», «московские бандеровцы» и невидимая линия фронта
- Джанго: Русский язык и музыка, майдан и хаос – оружие доллара
- За что убили Александра II, Зоя Космодемьянская и Сталин
- Иван Миронов: покушение на Чубайса, Смертная казнь и Высшая каста
- Дзержинский против Невского: кому это выгодно
- Гостиницам нужны туристы и помощь государства
- Россия – Империя, писатели, охота и жуки
- «Новичок», маргарин «Навальный» и проблемы российских фермеров
- Признание Донбасса, реакция Вашингтона и наши отношения
- Анна Шафран о COVID-паспортах и дистанционке. ФАН-ТВ
- Геополитика России в 2021 году: где наше слабое место. ФАН-ТВ
- Александр Казаков: что ждать в новом 2021 году
- Как Горбачев сдал Германию, и было ли это необходимо
- Eсть ли смысл в Международном праве в 2021 году
- Итоги 2020 года и искусственный кризис в мировой экономике
- Игорь Шишкин о русофобии и антисоветизме. ФАН-ТВ
- «Северный поток — 2», Навальный и закулисные договоренности. ФАН-ТВ
- Как России преодолеть демографический кризис? ФАН-ТВ
- Пострыночная экономика и будущее Средневековье. ФАН-ТВ
- На самоизоляции о коронавирусе, истории и геополитике
А это кто?
И почему надо слушать его мнение?