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Игорь Скляр о Времени, Брежневе, Гармонии и Поступке

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Времени нет. Время всегда «то», оно всегда одинаково. Меняются обстоятельства, но человек всегда обладает свободой выбора.
И ещё – Его Величество случай. Но не все умеют его использовать, не каждый его видит.

Культура, Время, История – в очередном выпуске программы «По-СтАриковски», где гостем стал народный артист России Игорь Борисович Скляр.

  • Чем гордились подростки города Курска, где вырос будущий народный артист?
  • Какую роль в его судьбе сыграл случай? И как Игоря Скляра на его счастье догнали и поймали в Московском метро? И кто это сделал?
  • Кто для России Владимир Высоцкий и почему Игорь Скляр «не пошел» в шоу-бизнес?
  • Какую роль в жизни Игоря Борисовича играет нумерология и «таинственное число 18»?
  • Какой фильм самый любимый и какие роли интереснее всего играть?
  • В недавней картине «Рубеж» Игорь Скляр сыграл комиссара. Какая самая впечатляющая сцена была в этом фильме и есть ли секреты «как её играть»?
  • Как получилось, что в охваченной трауром по умершему Брежневу, Игорь Скляр вполне официально пел и плясал?
  • В каком «кавалерийском полку» служил артист и почему это вовсе не шутка и не фигура речи?

Ответы на эти и другие вопросы в новом выпуске программы «По-СтАриковски», где гостем стал замечательный актер театра и кино Игорь Борисович Скляр.

Хронометраж:
00:00 — О времени, насущном и вечном
06:49 — Игорь Скляр о своём детстве
13:18 — Об актерском ремесле и музыке
18:28 — О смерти Брежнева и съемках фильма «Мы из Джаза»
24:00 — Про службу в кавалерийском полку
27:23 — Будет ли Игорь Скляр писать мемуары

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P.S. Предыдущие выпуски программы «По-СтАриковски»:

Источник: https://nstarikov.ru/igor-skljar-o-vremeni-brezhneve-garmonii-i-postupke-126045
Метки: блог, Видео
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