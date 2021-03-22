В очередном прямом эфире моего инстаграмма (https://instagram.com/nstarikovru), что проходит каждую неделю по воскресеньям в 18-00, было много разных вопросов от подписчиков моей страницы в соцсети Инстаграм.

Что из этого вышло – смотрите в видео.

#Байден #коронакризис #сатанисты

Хронометраж:

00:00 — Как расценить слова Байдена о Путине

06:08 — Как работает цензура в Инстаграм

08:16 — Как Горбачёв вёл страну к распаду

12:00 — За кого голосовать на выборах в сентябре 2021

12:56 — Чем сегодня занимается Чубайс

14:12 — Будет ли полная ковид-изоляция в 2021 году

17:41 — О программе партии «Справедливая Россия — За Правду»

18:48 — Об экономической программе «Курс Благополучия»

19:34 — О настольных книгах Николая Старикова

24:17 — Про социалистическую партию «Справедливая Россия — За Правду»

25:18 — Об аресте Ахры Авидзба в Абхазии

25:54 — Кто в России отвечает за высокие технологии

26:47 — Когда на Руси будет жить хорошо

27:34 — Зависит ли экономика Британии от доллара

28:45 — Почему США признали захват Голанских высот

29:41 — Об отношении к академику Сахарову

30:56 — Как отличить «левых» от «правых»

33:30 — Про экологические проекты СРЗП

34:10 — О правых партиях в Германии

35:16 — Про исторический ревизионизм и диктатуру пролетариата

36:11 — Отличаются ли русские от украинцев

37:15 — О влиянии евреев в российской элите

38:27 — Как научиться разбираться в политике

39:34 — Об отношении к Солженицыну

40:17 — Когда цены перестанут расти

42:12 — Зачем Путину хорошие отношения с Израилем

42:35 — Про зелёную энергетику и суть мировой экономики

46:09 — О задержании пензенского губернатора и предвыборных чистках

48:37 — Как депутат Фёдоров выслуживается перед Единой Россией

49:41 — Что помешало Байдену благополучно подняться на борт самолета

50:18 — Как решить проблемы Казахстана

51:03 — Возможна ли блокировка Ютуба

51:39 — Могут ли США «обнулить» экономику

52:53 — Про Книги Елены Прудниковой

53:30 — Об оценке деятельности Анатолия Шария

54:33 — О книге «Лицом к лицу с Америкой»

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Прямой эфир каждое воскресенье в 18:00 Дорогие друзья!

Каждое воскресенье в 18:00 мы встречаемся с вами в моём Инстаграмме: https://instagram.com/nstarikovru Приходите, подключайтесь к трансляции. Рад ответить на все задаваемые вопросы!

P.S. Предыдущие выпуски прямых эфиров: