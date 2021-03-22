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Байден и сатанисты, Совет Европы и коронакризис

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В очередном прямом эфире моего инстаграмма (https://instagram.com/nstarikovru), что проходит каждую неделю по воскресеньям в 18-00, было много разных вопросов от подписчиков моей страницы в соцсети Инстаграм.
Что из этого вышло – смотрите в видео.

#Байден #коронакризис #сатанисты

Хронометраж:
00:00 — Как расценить слова Байдена о Путине
06:08 — Как работает цензура в Инстаграм
08:16 — Как Горбачёв вёл страну к распаду
12:00 — За кого голосовать на выборах в сентябре 2021
12:56 — Чем сегодня занимается Чубайс
14:12 — Будет ли полная ковид-изоляция в 2021 году
17:41 — О программе партии «Справедливая Россия — За Правду»
18:48 — Об экономической программе «Курс Благополучия»
19:34 — О настольных книгах Николая Старикова
24:17 — Про социалистическую партию «Справедливая Россия — За Правду»
25:18 — Об аресте Ахры Авидзба в Абхазии
25:54 — Кто в России отвечает за высокие технологии
26:47 — Когда на Руси будет жить хорошо
27:34 — Зависит ли экономика Британии от доллара
28:45 — Почему США признали захват Голанских высот
29:41 — Об отношении к академику Сахарову
30:56 — Как отличить «левых» от «правых»
33:30 — Про экологические проекты СРЗП
34:10 — О правых партиях в Германии
35:16 — Про исторический ревизионизм и диктатуру пролетариата
36:11 — Отличаются ли русские от украинцев
37:15 — О влиянии евреев в российской элите
38:27 — Как научиться разбираться в политике
39:34 — Об отношении к Солженицыну
40:17 — Когда цены перестанут расти
42:12 — Зачем Путину хорошие отношения с Израилем
42:35 — Про зелёную энергетику и суть мировой экономики
46:09 — О задержании пензенского губернатора и предвыборных чистках
48:37 — Как депутат Фёдоров выслуживается перед Единой Россией
49:41 — Что помешало Байдену благополучно подняться на борт самолета
50:18 — Как решить проблемы Казахстана
51:03 — Возможна ли блокировка Ютуба
51:39 — Могут ли США «обнулить» экономику
52:53 — Про Книги Елены Прудниковой
53:30 — Об оценке деятельности Анатолия Шария
54:33 — О книге «Лицом к лицу с Америкой»

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Прямой эфир каждое воскресенье в 18:00

Дорогие друзья!
Каждое воскресенье в 18:00 мы встречаемся с вами в моём Инстаграмме: https://instagram.com/nstarikovru Приходите, подключайтесь к трансляции. Рад ответить на все задаваемые вопросы!

P.S. Предыдущие выпуски прямых эфиров:

Источник: https://nstarikov.ru/bajden-i-satanisty-sovet-evropy-i-koronakrizis-125658
Метки: блог, Видео
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