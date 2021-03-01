В очередном прямом эфире моего инстаграмма (https://instagram.com/nstarikovru), что проходит каждую неделю по воскресеньям (с 07.02.2021) в 18-00, было много разных вопросов от подписчиков моей страницы в соцсети Инстаграм. Что из этого вышло – смотрите в видео.

Хронометраж:

00:00 — О новой социалистической партии «Справедливая Россия – За Правду»

10:48 — Почему остановили голосование о восстановлении памятника Дзержинскому

16:54 — Есть ли у Юлии Навальной гражданство Германии

18:58 — Как ведётся предвыборная информационная война

21:04 — Кому выгоден миф о глобальном потеплении

22:40 — Будут ли признаваться российские паспорта ДНР и ЛНР

25:23 — Нужен ли институт прописки

26:33 — Что будет с Платошкиным

27:22 — Для чего нужен закон о Конституционном собрании

30:32 — Что будет после вступление Ирана в ЕАЭС

31:24 — Что такое инклюзивный капитализм

33:00 — О тайминге на телепередачах

34:17 — Почему России нужны хорошие отношения с Северной Кореей

39:43 — Зачем Сталин депортировал народы во время войны

41:22 — Как умер Сталин

42:04 — Нужно ли закрыть «Эхо Москвы»

43:05 — Кому было выгодно убийство Немцова

47:29 — О необходимости объединения патриотических сил

49:13 — Какая идеология нужна России

50:23 — Был ли Хрущев британским агентом

54:01 — О фильме «Крымский мост»

56:27 — Почему нам не нужен Ельцин-Центр

57:07 — Как новая социалистическая партия будет воплощать свои идеи

59:41 — Кто «кормит» российскую пятую колонну

1:01:15 — Почему уничтожили Колонну Славы при Сталине

1:04:00 — О разнице идеологий у патриотических объединений

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Прямой эфир каждое воскресенье в 18:00 Дорогие друзья!

Каждое воскресенье в 18:00 мы встречаемся с вами в моём Инстаграмме: https://instagram.com/nstarikovru Приходите, подключайтесь к трансляции. Рад ответить на все задаваемые вопросы!

P.S. Предыдущие выпуски прямых эфиров: