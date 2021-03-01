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Дзержинский, заказ на очернение, гражданство Навальной

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В очередном прямом эфире моего инстаграмма (https://instagram.com/nstarikovru), что проходит каждую неделю по воскресеньям (с 07.02.2021) в 18-00, было много разных вопросов от подписчиков моей страницы в соцсети Инстаграм. Что из этого вышло – смотрите в видео.

Хронометраж:
00:00 — О новой социалистической партии «Справедливая Россия – За Правду»
10:48 — Почему остановили голосование о восстановлении памятника Дзержинскому
16:54 — Есть ли у Юлии Навальной гражданство Германии
18:58 — Как ведётся предвыборная информационная война
21:04 — Кому выгоден миф о глобальном потеплении
22:40 — Будут ли признаваться российские паспорта ДНР и ЛНР
25:23 — Нужен ли институт прописки
26:33 — Что будет с Платошкиным
27:22 — Для чего нужен закон о Конституционном собрании
30:32 — Что будет после вступление Ирана в ЕАЭС
31:24 — Что такое инклюзивный капитализм
33:00 — О тайминге на телепередачах
34:17 — Почему России нужны хорошие отношения с Северной Кореей
39:43 — Зачем Сталин депортировал народы во время войны
41:22 — Как умер Сталин
42:04 — Нужно ли закрыть «Эхо Москвы»
43:05 — Кому было выгодно убийство Немцова
47:29 — О необходимости объединения патриотических сил
49:13 — Какая идеология нужна России
50:23 — Был ли Хрущев британским агентом
54:01 — О фильме «Крымский мост»
56:27 — Почему нам не нужен Ельцин-Центр
57:07 — Как новая социалистическая партия будет воплощать свои идеи
59:41 — Кто «кормит» российскую пятую колонну
1:01:15 — Почему уничтожили Колонну Славы при Сталине
1:04:00 — О разнице идеологий у патриотических объединений

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Прямой эфир каждое воскресенье в 18:00

Дорогие друзья!
Каждое воскресенье в 18:00 мы встречаемся с вами в моём Инстаграмме: https://instagram.com/nstarikovru Приходите, подключайтесь к трансляции. Рад ответить на все задаваемые вопросы!

P.S. Предыдущие выпуски прямых эфиров:

Источник: https://nstarikov.ru/dzerzhinskij-zakaz-na-ochernenie-grazhdanstvo-navalnoj-125000
Метки: блог, Видео
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