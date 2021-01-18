В очередном прямом эфире моего инстаграмма, что проходит каждую неделю по субботам в 18-00, было много интересных вопросов от подписчиков. Что из этого получилось – смотрите в новом видеоролике.

Хронометраж:

00:00 — Что случилось в 1973 году

08:49 — Про Новочеркасские события 1962 года

11:45 — О романе Оруэла «1984» и жизни США

17:11 — Хорошо ли работает ФСИН России

19:06 — О программе «По-СтАриковски»

20:25 — О символике нацистов

21:28 — Почему необходим стабильный рубль и при чем тут ЦБ

23:32 — Для чего Навального возвращают в Россию

29:06 — О терактах в Первомайском и Вильнюсе

31:44 — Нужно ли России стать унитарным государством

32:51 — Можно ли не пустить Навального в Россию

33:53 — Что будет с Молдавией, Белоруссией и Донбассом в 2021

34:44 — О книгах «Сталин. После войны»

35:58 — Про обложки журнала «The Economist»

36:35 — О политических партиях России

37:23 — Какая форма правления подходит для России

40:43 — Нужны ли сейчас изменения внутри страны

42:02 — Почему Навального должны арестовать

43:56 — Будут ли партии ЗА ПРАВДУ мешать прийти во власть

45:25 — Какие политические взгляды должны быть на высших государственных постах

46:32 — Какие книги о блокаде нужно прочесть

48:27 — Что сказал Шредер о присоединении Крыма

49:31 — Почему товарищ, а не господин

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Прямой эфир каждую субботу в 18:00 Дорогие друзья!

Каждую субботу в 18:00 мы встречаемся с вами в моём Инстаграмме: https://instagram.com/nstarikovru Приходите, подключайтесь к трансляции. Рад ответить на все задаваемые вопросы!

P.S. Предыдущие выпуски прямых эфиров: