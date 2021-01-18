Пока Навальный не сел,1984 в США, нефть и санкции
В очередном прямом эфире моего инстаграмма, что проходит каждую неделю по субботам в 18-00, было много интересных вопросов от подписчиков. Что из этого получилось – смотрите в новом видеоролике.
Хронометраж:
00:00 — Что случилось в 1973 году
08:49 — Про Новочеркасские события 1962 года
11:45 — О романе Оруэла «1984» и жизни США
17:11 — Хорошо ли работает ФСИН России
19:06 — О программе «По-СтАриковски»
20:25 — О символике нацистов
21:28 — Почему необходим стабильный рубль и при чем тут ЦБ
23:32 — Для чего Навального возвращают в Россию
29:06 — О терактах в Первомайском и Вильнюсе
31:44 — Нужно ли России стать унитарным государством
32:51 — Можно ли не пустить Навального в Россию
33:53 — Что будет с Молдавией, Белоруссией и Донбассом в 2021
34:44 — О книгах «Сталин. После войны»
35:58 — Про обложки журнала «The Economist»
36:35 — О политических партиях России
37:23 — Какая форма правления подходит для России
40:43 — Нужны ли сейчас изменения внутри страны
42:02 — Почему Навального должны арестовать
43:56 — Будут ли партии ЗА ПРАВДУ мешать прийти во власть
45:25 — Какие политические взгляды должны быть на высших государственных постах
46:32 — Какие книги о блокаде нужно прочесть
48:27 — Что сказал Шредер о присоединении Крыма
49:31 — Почему товарищ, а не господин
Прямой эфир каждую субботу в 18:00
Дорогие друзья!
Каждую субботу в 18:00 мы встречаемся с вами в моём Инстаграмме: https://instagram.com/nstarikovru Приходите, подключайтесь к трансляции. Рад ответить на все задаваемые вопросы!
P.S. Предыдущие выпуски прямых эфиров:
- Трамп – не Че Гевара, цифровой рубль и достойные зарплаты
- Ковид-паспорта, антисталинские мифы, ЕС и АЭС
- Сталин, территория Казахстана, Шнуров и Путин
- Байден, «спящие», депутат Фёдоров и Швейцария
- Чубайс – телефон, Сталин и бесплатный хлеб, черносотенцы
- На самоизоляции о коронавирусе, истории и геополитике
- Трамп и ЦРУ, Платошкин и Майя Санду
- О сакральной жертве в Минске и итогах выборов в США
- Выборы президента США и политическая борьба в России
- Как русская армия штурмовала Баку и Ереван