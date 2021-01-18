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Пока Навальный не сел,1984 в США, нефть и санкции

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В очередном прямом эфире моего инстаграмма, что проходит каждую неделю по субботам в 18-00, было много интересных вопросов от подписчиков. Что из этого получилось – смотрите в новом видеоролике.

Хронометраж:
00:00 — Что случилось в 1973 году
08:49 — Про Новочеркасские события 1962 года
11:45 — О романе Оруэла «1984» и жизни США
17:11 — Хорошо ли работает ФСИН России
19:06 — О программе «По-СтАриковски»
20:25 — О символике нацистов
21:28 — Почему необходим стабильный рубль и при чем тут ЦБ
23:32 — Для чего Навального возвращают в Россию
29:06 — О терактах в Первомайском и Вильнюсе
31:44 — Нужно ли России стать унитарным государством
32:51 — Можно ли не пустить Навального в Россию
33:53 — Что будет с Молдавией, Белоруссией и Донбассом в 2021
34:44 — О книгах «Сталин. После войны»
35:58 — Про обложки журнала «The Economist»
36:35 — О политических партиях России
37:23 — Какая форма правления подходит для России
40:43 — Нужны ли сейчас изменения внутри страны
42:02 — Почему Навального должны арестовать
43:56 — Будут ли партии ЗА ПРАВДУ мешать прийти во власть
45:25 — Какие политические взгляды должны быть на высших государственных постах
46:32 — Какие книги о блокаде нужно прочесть
48:27 — Что сказал Шредер о присоединении Крыма
49:31 — Почему товарищ, а не господин

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Прямой эфир каждую субботу в 18:00

Дорогие друзья!
Каждую субботу в 18:00 мы встречаемся с вами в моём Инстаграмме: https://instagram.com/nstarikovru Приходите, подключайтесь к трансляции. Рад ответить на все задаваемые вопросы!

P.S. Предыдущие выпуски прямых эфиров:

Источник: https://nstarikov.ru/poka-navalnyj-ne-sel-1984-v-ssha-neft-i-sankcii-123488
Метки: блог, Видео
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