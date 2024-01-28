В 2023 г. Путин подписал закон о цифровом рубле. Точнее никакого специального закона нет, есть лишь изменения в нескольких статьях Гражданского кодекса, которые вводят в оборот новую форму российской национальной валюты. Это нововведение вызывает у россиян неоднозначные чувства. По данным ВЦИОМ, пользоваться им планируют только 12% населения, а около 60% настроены к нему весьма скептически. Ну, а нашу редакцию просто завалили просьбами дать разъяснения по поводу целей, с которыми государство идёт по пути цифровизации финансов, потенциальных выгод для власти и купного бизнеса и рисков для простого человека. И, конечно, главный вопрос: не станет ли цифровой рубль путёвкой в цифровой концлагерь, где большой брат будет контролировать каждый шаг простого человека и, управлять его поведением, как марионеткой, дёргая за финансовые ниточки.

0:00 Цифровой рубль – это страшно

2:16 Что такое цифровой рубль?

6:23 Отличие цифрового рубля от криптовалюты

8:32 Кому нужен цифровой рубль?

12:07 Libra – несостоявшаяся мировая цифровая валюта

15:29 Цифровой юань

21:54 Цифровой концлагерь в России

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Комментарий редакции

В данной лекции рассматриваются следующие основные тезисы:

1. В мире наблюдается тенденция к снижению использования наличных денег и росту безналичных платежей. В России доля наличных платежей также сокращается.

2. По мере роста безналичных платежей усиливается контроль государства над денежным обращением, которое всё больше концентрируется в коммерческих банках.

3. Одновременно растёт популярность криптовалют, которые находятся вне контроля государств. Это угрожает монетарному суверенитету стран.

4. Для сохранения контроля над денежным обращением многие страны вводят цифровые валюты центральных банков. Цифровой рубль в России – одна из таких валют.

5. Цифровые валюты центробанков позволяют государству получить полный контроль над финансовыми потоками в стране.

6. В России значительная часть экономики находится в "серой" зоне и опирается на использование наличных денег. Полный переход на цифровой рубль может иметь негативные социальные последствия.

Вывод: введение цифрового рубля усилит контроль государства над экономикой, но несёт и риски для социально незащищённых слоёв населения. Полная цифровизация денежного обращения в России в настоящее время представляется преждевременной.