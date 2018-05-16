В.Л. Авагян: Вверх или в сторону?

Хочет он или не хочет – а что ещё он скажет? Если он отдаст Карабах или подпишет с Турцией договор о дружбе – его убьют, и это даже в Америке понимают. Есть вещи, через которые не переступить. Пашинян выразил надежду на развитие отношений с Москвой в военно-технической отрасли, вспомнил парад Победы, выразив «восхищение достижениями российского военно-промышленного комплекса».

Многие пишут, что последние события в Армении (абрикосовое брожение) – опасны для России. Они действительно опасны. Но не тем, что Армения отделится от России: Армения никуда не денется. Гравитация великой державы, единственного гаранта существования армян на планете (стиснутых в тисках геноцида с востока и запада) для Еревана непреодолима. Не секрет, что Запад симпатизирует Пашиняну, и наверное, это у них взаимно. Но официально Пашинян поспешил заверить «в неизменности стратегических союзнических отношений между Арменией и Россией и отметил, что по этому вопросу в Армении «существует консенсус».



Так что опасность исходит не с этой стороны. Во-первых, Россия Армению не потеряет. Во-вторых, даже если потеряет – это будет трагедией Армении, а не России. Но в чём подвох?

Дело в том, что Армения по своей современной структуре – «маленькая Россия». В ней российская модель отношений и присутствуют все проблемы РФ, конечно, в увеличенном, но всё же пропорциональном виде.



И то, что случилось в Армении (а там случилось то, что люди просто устали ждать чего-то и очертя голову бросились в неизвестность, как порой отчаявшийся Робинзон бросается в океан на хрупком плотике) – вполне может случиться и в России.

Может выйти так, что люди устанут ждать. Устанут не от лица премьера Медведева (ибо кому какое дело до лица в телевизоре?), а от того, что ничего не меняется. А устав – потеряют бодрость инстинкта самосохранения, потеряют бдительность – попросту махнув на неё рукой. И разразись майдан – люди скажут «чума на оба ваших дома», не испытывая симпатии ни к одной из сторон. Считая их в равной степени чужими и враждебными: и американских шпионов, и доморощенных бар.

- Конечно, американские шпионы нас убьют… – соглашаются усталые люди. – А эти что, помилуют, что-ли?!

Если такое случится – возникнет эффект домино или раскладка мировой матрёшки. Рухнет неказистая российская власть – рухнет с ней и нечто куда более ценное, чем она: российская державность. А если рухнет российская державность – то рухнет в кровавый ад с бешеными псами и вся мировая цивилизация.

Каждому своё больнее: для меня самое близкое – то, что турки с двух сторон вырежут армян, как давно мечтали (Россия не давала). Жителю Донбасса – то, что укрозомби вырежут Донецк и Луганск. Крымчанину – то, что вырежут Крым. Жителю Тирасполя – то, что вырежут Приднестровье. Сербу – жальче всего Сербию, греку – Грецию, болгарину – Болгарию, и т.п.

Поднявшись над личной болью – прошу увидеть картину мира в целом: ребята, американцы сумасшедшие! Увидьте этот мир будущего – весь в пожарах и криках убиваемых детей! Империя-паразит, США, не оставит на свете ни одного уголка, куда не заглянут горе и скорбь: ибо сдержки у неё, в виде России, не останется!

Неказистая и корявая российская власть, к которой лично я не испытываю никаких симпатий, которая сформировалась по итогам «цветной революции» 1991 года, которая стояла у истоков расчленения исторической России (нужной не только русским – всему человечеству нужной!) – это крепь в шахте.

И кривая и гниловатая – но подпирает мегатонны тяжёлого грунта у нас над головами… Может, одного пинка хватит, чтобы её вышибить, ибо поставлена она некрепко, да только потом уж завалит всех без разбору в глубокой могиле…

Поймите, это не краснобайство и не кривляние. В моих словах и знания теоретика и большой жизненный опыт старика. Можно устать и смирится с падением того, что утомило выше крыши… Но смирившись – шагнём в общечеловеческое небытие…

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Выход из тупика – к которому должны подтолкнуть и «бескровные» (пока) армянские события, порождённые безнадёгой социально-экономического положения населения бывшей АрмССР – антилиберальные преобразования внутри власти, внутрисистемная её осторожная, разминирующая переделка.

Нормальную страну с большими перспективами бурно шедшего прогресса путём «перестройки» превратили чёрти во что. А если наоборот? Если «чёрти-что» путём «перестройки» (конечно же, иной) – попытаться превратить обратно в нормальную страну?

Давайте попробуем, ну что мы теряем? Ведь если мы не вернёмся на торный путь развития из болота экономического либерализма – мы всё равно все погибнем. Так чего нам бояться?!

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Я вам предлагаю кратчайшую версию экономической науки, несколько упрощённую, но она хороша тем, что ею (текстом в два абзаца) могут овладеть самые широкие массы. Овладеть – и не делать наиболее распространённых майданных ошибок!

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Экономика как сфера переработки ресурсов и распределения благ ВСЯ выстроена на законе сохранения вещества и энергии. Если вы начнёте с него – вы всё в экономике поймёте.

Вы будете знать то, о чём и не догадываются отравленные либерализмом: если что-то пропало, оно не могло исчезнуть бесследно, оно у вас украдено.

Наоборот, если что-то появляется – оно не появляется из ниоткуда, само по себе. Оно продукт правильной организации переработки ресурсов. Рост народного потребления – продукт роста производства, а не роста "свобод". Продукт строительства объектов, а не болтовни субъектов.

В этой кристальной простоте нет места ни «экономическим чудесам», ни «экономическим кризисам». В ней нет места «деньгам из воздуха» или «необходимости повышения пенсионного возраста».

Всякое ухудшение жизни[1] – означает, что кто-то начал вас обирать. Путь же к улучшению жизни (если не рассматривать воровство как вариант) – только один: правильная организация занятости, сопровождаемая постоянным ростом зарплат. Если ваши зарплаты не растут – значит, ваша занятость неправильно организована.

Например, если у вас нет квартиры – то одно из двух: либо её вообщене построили, либо, построив – у вас украли. Следовательно, и вопросов только два:

- Если не построили, то почему? Кто помешал строительным бригадам, кто застопорил их работу и зачем?

- Если украли – то кто? И почему это ему удалось, осталось безнаказанным?

Труд, приложенный к ресурсам правильно – создаёт постоянно растущую массу благ. Если она не расхищается паразитами и не выводится на сторону – то она (масса благ) постоянно нарастает. Это просто неизбежно, понимаете? Если кран открыт, а слив заткнут – то любая ёмкость наполняется водой.

Проблем у экономики две. Первая: нет ума и воли наладить правильную обработку наличных ресурсов[2]. Вторая: произведённые из ресурсов блага расхищаются социальными паразитами. Переработчик делает благо – но сделав, лишается его[3].

Значит, и решения только два:

1. Нужно прекратить отток «сырых» ресурсов, перерабатывая их по максимуму у себя (и тем создавая рабочие места). Нужно закупать извне не готовый ширпотреб, а технологии организации его производства (иначе страна обречена быть пожираемым лимитрофом – обречена на тьму нищеты и невежества).

Грубо говоря: если вы купили в Китае станки для пошива тапочек, то вы создали рабочие места своим гражданам. А если купили партию готовых тапочек – то вы лишили своих граждан рабочих мест. Потому как – раз есть станки, то нужно на них кому-то шить; а раз есть готовые тапки – зачем тогда шить тапки на станках?

2. Нужно пресечь социальный паразитизм, нужно начать и победно вести борьбу с «нетрудовыми доходами». Кто-то считает это «совковым выражением», а я – правдой жизни. Ибо по закону сохранения вещества и энергии всякий нетрудовой доход – является вычетом из трудового, и иным путём возникнуть не может. Даже если человек клад нашёл[4].

Такая вот нехитрая, но верная схема ответа на вопрос – как устроена жизнь?

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Законы экономики стабильны, и если власть их не соблюдает – власть деградирует. А если оппозиция их не воспринимает – то и оппозиция деградирует. Иногда они деградируют вместе, это наиболее распространённый вариант пост-советизма.

Это когда у оппозиции нет ни одного ответа на главные вопросы жизнеорганизации, которых и у власти тоже нет.

И получаются на пост-советских просторах дуэли двух баранов, у которых одинаково бараньи мозги.

Много и справедливо написано о тупости майданов, о тупости их вождей и бесперспективности их лозунгов. Сокрушить остатки порядка они могут, а что-то выстроить на руинах – неспособны. В итоге жесточайшие потрясения для общества – оказываются, в лучшем случае, игрой с нулевой суммой: «тех же щей пожиже (или погуще) влей!»

Но армянское абрикосовое брожение наших дней показывает, что власть, застрявшая в косности, неспособная противопоставить майданному разрушительству созидательной, позитивной программы роста, программы пошаговых улучшений – обречена.

Это тоже объективное явление, это не потому, что я так хочу или ещё кто-то так хочет. Мы можем очень активно не хотеть, плеваться ругательствами и заниматься «магизмом проклинаний» (преуспели на этой почве «патриотические» СМИ РФ), налагать на смутьянов страшные заклятия в рамках охранительного шаманизма… Толку не будет!

Власть, которая не в состоянии прочитать и понять приведённый выше ЛИСТОК ТЕКСТА (где я вывожу экономику из закона сохранения вещества и энергии) – сама себе подписывает приговор.

У неё всё время будет что-то «из ниоткуда» возникать (чёртики из табакерки имени Павла I выпрыгивать[5]) и всё время будет что-то «в никуда» пропадать (зарплаты, пенсии, пособия, социальные гарантии). А вы будете стоять в позе губошлёпа, не понимая (иногда искренне) – откуда дерьмо повылезло и в какую прорву блага провалились?

Если вы не отслеживаете процесс движения блага от первичной стадии (дары природы) до конечной, потребительской (все степени техно-передела), то вы просто не владеете потоками благ, вы своим гражданам и не защитники и не кормильцы.

Если истоки реки, поящей город, в руках врага – то враг легко перекроет реку, пустит по другому руслу – и вы вынуждены будете сдать город на милость победителя. В современном варианте – очень жестокого и бесчеловечного победителя, имейте в виду!

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Но как быть, если власть сама испятнана трупными пролежнями прозападного либерализма? Что она тогда может дать людям, кроме постоянного воспроизводства безнадёжности и тухлого запаха передержанного через все сроки застоя?

Если она, вместо того, чтобы организовать и защитить национальное производство – источник человеческого благоденствия – прилипла к нему, как паразит? И умеет только откачивать соки из не ею организованного и не ею защищённого?

Это и создаёт питательный бульон для монстров прозападного путча. Не то, чтобы их кто-то сильно любит в народе, но – утопающий хватается за соломинку.

Да, спору нет, через несколько лет он проклянёт и себя, и свои площадные иллюзии, оказавшись на пролёт ниже по лестнице безысходности. Но суть-то в том, что нельзя вечно сидеть на одной лестничной клетки, и думать, что это «стабильность»! Тот, кто отказывается вести людей вверх – обрекает их в итоге упасть вниз. И ладно, если только на один этаж! Падение – такая штука, никогда заранее не знаешь, где оно закончится…

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Главный обман буржуазной демократии, неизбежно и фундаментально вмонтированный в её конструкцию – в том, что она не хочет выполнять волю своих избирателей. Она выполняет волю какого-то теневого заговора, каких-то сросшихся мафиозных кланов, какого-то глубинного государства, иногда – иностранного посольства, но никогда – волю избирателей не берёт в расчёт.

А значит, все надежды купить себе отказом от будущего право покапризничать в настоящем – биты. И будущего нет, и текущие капризы тоже никто не разбежался выполнять…

Когда человек понимает, что все перспективные планы во благо его детей свёрнуты, всякий рациональный долгосрочный расчёт – который можно убедительно объяснить и мотивировать в независимой аудитории – отброшен, то человек сердится.

Рассердившись, он думает переизбрать очередную «банду ***цина», и с удивлением обнаруживает, что никаких возможностей переизбрать её у него не осталось! То есть её конечно «переизберут», когда сочтут нужным там, где нас нет. И может, даже посадят. Может, даже публично осудят. Но к нам это никакого отношения не имеет. Хотим мы или не хотим – от нас уже ничего не зависит. История кончилась!

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Принципиальная разница между социализмом и демократией в том, что социализм – философия дела, а демократия – философия процедуры. Социализм адресуется к реальному, демократия – к номинальному. В социализме важно то, что есть, а при демократии – как назовут. При социализме вор определяется самим актом воровства, а при демократии – «не пойман – не вор».

Постепенно и мы, оголтелые внучата Брежнева, недалёкий и малоумный приплод страны советов – начинаем понимать подвох:

- Сделать жизнь лучше – это одна задача.

- Поменять лицо во власти – совсем другая задача.

Иногда они пересекаются, но чаще параллельны. Лица во власти можно менять регулярно, по календарю. Или нерегулярно – майданами. Далеко не факт, что жизнь от этого станет лучше. Далеко не факт, что она вообще от этого как-то изменится. Может, например, стать хуже, и значительно хуже. А может вообще ничего не поменяться.

Допустим, вы крестьянин, и помещик Сидор отбирал у вас половину урожая… А потом помещика убили, и пришёл взамен Сидора Пафнутий, и тоже отбирает ту же самую половину… Вам что с того? Вам что Сидор стоил пол урожая, что Пафнутий, вам никакой разницы нет. А ну как Пафнутий станет брать больше? Тогда разница уже есть, тогда Сидора начинаешь чтить, как «золотой век»…

"Смена лиц" во власти для разумного человека – вообще не задача. Она может рассматриваться как служебная под-задача при решении реальной, значимой проблемы.

Но важнее всего, конечно, не лицо, а дело, которое делается. Или не делается.

И если оно хорошее – то какая разница, от чьего имени сделано? Равно как если оно плохое – тоже, какая разница?

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Обожествив смену лиц, превратив её в самоцель, шизофренически высчитывая «конституционные сроки» – миф демократии аннулировал здравомыслие деловой оценки.

Вопрос «что делать?» оказался отменён мелочной схваткой за корыто, за кормушку амбициозных прощелыг: «кому делать?». Например, в троице «Медведев-Кудрин-Навальный» все три лица смертельно переругались, но не по существу, а за кормушку. Кудрин считает, что Медведев занял его место, а Навальный подозревает в этом обоих «сислибов».

Но никакого мировоззренческого расхождения между ними нет! Это «три молодца, одинаковых с лица», они делят кормушку, а вот пенсионный возраст все втроём поднимать собираются – ибо «как же иначе?!». Все трое зовут «бороться с коррупцией», отказываясь признать очевидное: капитализм и есть коррупция, само разделение на богатых и бедных не может идти по чистым и открытым схемам!

Нормальная оппозиция должна оценивать дела политика. Это пытается с переменным успехом делать левая оппозиция. А либеральная оппозиция оценивает только одно: долго или недолго сидит на «бочке» конкретное лицо! Этим проходимцам другого дела нет, кроме как заменить чужих на себя, любимых, а потом делать то же самое, теми же методами!

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Нам нужна интеллектуальная оппозиция ясно продуманного и хорошо мотивированного ДЕЛА. Дела, а не фамилии! Программы, а не персоны!

Не вот эта, выращенная на плесневой культуре американских грантов, дрянь, которая ни о чём не умеет лопотать, кроме «безграничной свободы», и с уровнем мышления питекантропа («всё развалим – тут то и жизнь хорошая начнётся!»).

А нормальная, устойчивая в принципах и намеренная следовать законам восходящей экономики.

До тех пор, пока все игрища будут вокруг корыта (конституционных сроков пребывания лица во власти, неважно какого – лишь бы не более N лет) – ни нас с вами, ни всё человечество ничего хорошего не ждёт…

[1] За исключением очевидного форс-мажора – войн, землетрясений, иных масштабных катастроф, не зависящих от воли человека.

[2] Когда, скажем Молдова идиотской политикой закрывает для себя российский рынок вина – она, конечно, гробит своё виноделие. Ибо кому нужны молдавские вина в краю тосканских, рейнских, французских и испанских виноградников? Это всё равно, что в Грецию возить оливки из Воркуты…

[3] Примеров тому полно: сколько строителей или работников на фабриках стройматериалов остаются в наши дни без квартир? Человек своими руками построил десятки этажей – но не получил из них даже комнаты. Он произвёл за многие годы многие тонны кирпичей – а сам не имеет ничего, выстроенного из его кирпича!

[4] Нашёл древний клад – например, золотые монеты. Пошёл его тратить. Купил какие-то блага, отнюдь не древние, а современные. Продукты чужого труда забрал – а продуктов своего взамен не внёс. Так или иначе – но это негативно скажется на чьём-то трудовом доходе, ибо масса благ (см. закон сохранения) убыла без компенсации.

[5] Например – феномен либеральной оппозиции, не имеющей корней в народе, неразрывно связан со свободным хождением и односторонней конвертацией инвалюты в стране. Если кто-то, кроме власти, распоряжается ресурсами территории, распределением благ – то он, как минимум, СОВЛАДЕЛЕЦ, если не более. Если вы пустили к себе в дом чужого распределителя, то неизбежно пустите в дом и чужого распорядителя, поскольку распределение благ и распоряжение людьми неразрывно взаимосвязаны. Сила вашего площадного могильщика – в долларах США, а доллар США вы чтите, как величайшую ценность!





В.Л. Авагян





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