Диверсия? Терроризм? Госизмена? «Бомбический» Цифровой Рубль
Недавний диалог с Заместителем Министра финансов Российской Федерации и заместителем председателя Банка России заставили бить в набат.Мудрый человек держит деньги в голове, но не в сердце. Д. СвифтПлакали наши денежки!Ресурс экономической модели капитализма исчерпан. Мир стоит на пороге грандиозных изменений. Идёт глобальная перестройка. Экономическая ситуация для всех становится сложнее и непонятнее: санкции убивают самих санкционеров, рукотворные кризисы приводят к незапланированным эффектам, беднеющие народы не хотят умирать и сопротивляются.Но олигархические властные элиты и ультра-глобалисты не предполагают что-либо принципиально менять в процессах дальнейшего традиционного капиталистического ГРАБЕЖА НАГРАБЛЕННОЙ ГЛОБАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ – всё те же «сдержки и противовесы», «гибкие красные линии», «бряцанье силой оружия», «сказки про превосходство, избранность и исключительность», «договорняки и ножи в спину», «мародерство на трупах», «отвлечение внимания народов на негодный объект», «устрашение и обман», «подавление...
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