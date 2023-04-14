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Три пути импортозамещения, или Хайтек – не всегда наилучшее решение

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Андрей Масалович, специалист в сфере кибербезопасности, продолжает рассказывать про успехи российских компаний в технологическом развитии вопреки/благодаря всем проблемам.

Ведущий – IT-директор холдинга «ССиТ» Валентин Каськов

00:00 Вступление
00:25 Прорывные проекты в микроэлектронике
03:07 О государственно-частном партнерстве
05:30 Росатом выкупает российских производителей микроэлектроники
06:30 ChatGPT уже не лидер в сфере ИИ. Проект Kandinsky
06:55 Наши беспилотные автомобили
09:26 Уход Siemens и локализация производства скоростных поездов
12:20 Высокие технологии – не всегда наилучшее решение
14:20 Не импортозамещение, а экспортоориентированность
16:19 3 пути импортозамещения и стол капитана КГБ
23:55 Что оставит человека без работы
25:00 “Зловещая долина” ИИ
28:35 Вопрос про авторство в работах ИИ и технологии дипфейков
33:05 У России очень хорошие шансы по развитию технологий
33:33 О кадровом голоде

ТГ-канал «Точка сборки» — https://t.me/aurora_technology

#АндрейМасалович #ВалентинКаськов #ТочкаСборки
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Ckm2-de8_vY
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