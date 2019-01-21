Гайдаровский шабаш: «Лучшие умы России» нашаманили стране путь в светлое завтра



Организаторами форума, как всегда, выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики имени Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России. Участниками форума являются как всегда высшие чиновники правительства, представители бизнеса и академических кругов.



Повестка дня насчитывает десятки тем для обсуждения.



Вот и в этом году обсуждаются вопросы, начиная от криптовалют и кончая театром будущего. Как всегда, от обилия обсуждаемых вопросов и многоглаголания участников начинает «ехать крыша» (у тех, кто терпеливо в течение трех дней посещает все возможные секции и поглощает всю вербальную информацию).

В последние три-четыре года форум выглядел уже совсем бледно, у многих людей он стал вызывать раздражение и даже возмущение. Однако форум дожил до своего десятилетнего юбилея. Так что же не нравится в этом форуме?

Во-первых, на трибуне фигурируют одни и те же лица.

Во-вторых, произносимые на трибуне слова уже совершенно «эмансипировались» от реальной жизни, а идеи отдельных ораторов очень напоминали фантазии барона Мюнхгаузена.



В русском языке имеется немало слов для обозначения этого феномена: пустословие, празднословие, суесловие, словоблудие, болтовня, трепотня и т. п.



Художественно одаренные комментаторы также используют более красочные словосочетания: тары-бары-растабары, сотрясение воздуха, словоизвержение, плетение словес и т. п.

Настроение от прослушивания или прочтения выступлений ключевых фигур форума у нормального человека, как правило, портится, поскольку в основном это люди, которые либо занимают ключевые посты во власти, либо на эту власть так или иначе влияют.



Иногда вкрадывается такая мысль: форум был кем-то специально придуман для того, чтобы «дурость» чиновников «была видна».



Вот, например, в прошлом году активными участниками словоблудия на форуме были: Д. Медведев, А. Силуанов, Г. Греф, А. Чубайс, А. Кудрин, А. Шохин, В. Мау и другие.



Впрочем, наши тактичные журналисты попытались сконцентрировать внимание аудитории не на выступлении премьера, а на транспортном средстве, на котором тот прибыл на форум.



А приехал он на лимузине «Кортеж» отечественного производства. Тем самым было продемонстрировано не на словах, а на делах, что правительство практически занимается импортозамещением.



Бюджетные расходы в создание лимузина составляют более 12 млрд. рублей. И, как обещают в Минпроме, со временем цена автомобиля может стать вполне «разумной» и, возможно, опустится до 10 млн. рублей. Основной заказчик автомобилей — гараж особого назначения Федеральной службы охраны.



Судя по всему, на сегодняшний день это самое главное наше достижение в области промышленного импортозамещения.Прошло два первых дня нынешнего форума и многие из «героев» уже «отстрелялись».



Например, премьер-министр Дмитрий Анатольевич Медведев. Комментировать его выступления всегда сложно. Про такие выступления обычно говорят: «перепутал Божий дар с яичницей». Про яичницу у Дмитрия Анатольевича ничего не было, а вот про омлет он в своем выступлении упомянул.

Комментировать выступления не интересно, все то же, что и в прошлые годы. Хотелось бы поговорить о самом феномене под названием «Гайдаровский форум». Явление интересное и многоплановое.

С экономической точки зрения, этот форум является демонстрацией торжества экономического либерализма. Уже и либерализм в мире закатывается, уже повсеместно усиливается протекционизм, начинаются торговые войны, а на Гайдаровском форуме по-прежнему талдычат о «рынке», «конкуренции», «свободном предпринимательстве» и т. п.



Как в свое время сказал финансовый спекулянт Джордж Сорос, «музыка уже не играет, а они продолжают танцевать». Видимо, прозорливый Сорос это говорил, имея в виду наших экономических либералов.

На Гайдаровском форуме наши либералы регулярно произносят клятвы верности «вашингтонскому консенсусу». Вот, например, в 2014 году США и их западные союзники ввели против России экономические санкции.



А премьер-министр Медведев на форуме 2015 года произнес ритуальную клятву на верность идеалам либерализма, адресованную Вашингтону и Брюсселю.



Во-первых, во всеуслышание заявил: Россия по-прежнему открыта всему миру.



Во-вторых, торжественно пообещал: «Мобилизационной экономики не будет».



В-третьих, успокоил тех, кто организовал против России экономические санкции: мы не отказываемся от своих обязательств (т.е. будем исправно платить, погашать, поставлять и т. п.).

С политико-экономической точки зрения, Гайдаровский форум можно назвать сборищем компрадорских чиновников и компрадорской буржуазии.



Слово «компрадоры» традиционно применяется в отношении тех лиц, которые формально являются гражданами колонии (полуколонии), но действуют в интересах метрополии.



В нашем случае Россия оказалась после окончания холодной войны в положении полуколонии, а метрополией выступают Соединенные Штаты Америки. Компрадорские чиновники и компрадорская буржуазия России работают в интересах Запада очень эффективно: каждый год из страны утекает не менее 100 млрд долл.



Это та дань (контрибуция или репарация), поступление которой должен обеспечивать компрадорский альянс чиновников и бизнесменов России.

С правовой точки зрения, это сборище людей, среди которых даже сейчас можно видеть таких субъектов, коим по российским законам надо находиться не в комфортных креслах форума, а в иных местах. Взять, к примеру, завсегдатая форума А. Чубайса.

В 2017 году в «Роснано», где он уже долгие годы является руководителем, были выявлены гигантские хищения. Но как человек, представляющий интересы метрополии, в России Анатолий Борисович, видимо, имеет иммунитет от судебных преследований, какого не может обеспечить иностранцам даже дипломатический иммунитет.



Но ведь «Роснано» — мелкий эпизод на фоне той беззаконной приватизации, которая была проведена Чубайсом в 90-е годы.

Целый ряд лет в президиуме форума находился первый вице-премьер Игорь Шувалов. А ведь он «засвечивался» в офшорных скандалах (вспомним, в частности, историю с так называемым «панамским досье»).



Но всех этих «героев», находящиеся на яркой сцене форума, никто не трогает. Отсюда и такая удивительная безответственность чиновников, которые не отвечают ни за свои слова, ни за свои дела (или свое бездействие).

С духовной точки зрения, форум — типичный шабаш людей, которые служат бесам. У «героев» гайдаровского форума окончательно оказались размытыми грани между добром и злом. Святитель Николай Сербский называл таких существ, напоминающих людей, «бесоподобными».



Они — носители религии, которой нет в официальном списке религий и конфессий Российской Федерации. Это религия маммоны — языческого бога богатства. С точки зрения христиан, маммона — не бог, а то существо, которое противостоит истинному Богу. В Евангелии прямо сказано: «Не можете служить Богу и маммоне» (Мф. 6:24).

Итак, Гайдаровский форум — сборище людей, исповедующих религию маммоны на территории России. У них есть свои капища, свои духовные наставники, свои ритуалы и жертвоприношения. Наконец, у них есть свои «святые».



Примерами языческих «капищ» на территории России являются «Горбачев-Фонд», «Ельцин-центр», «Гайдаровский форум». Каждое из капищ посвящено своему «святому». Гайдар — тоже «святой» для поклонников беса маммоны.

С одной стороны, Гайдар — это вполне конкретный человек, которого звали Егор Тимурович, который на нашей земле жил и творил (вернее — разрушал) в период с 1956 по 2009 гг. Биография его очень поучительна. И, как мне кажется, до конца не изучена.

Вот, например, такой фрагмент его биографии. В 1980-е годы он проходил обучение в Лондоне в Институте экономических проблем — ИЭП (Institute for Economic Affairs — ІЕА). Указанный институт занимался и занимается активной подготовкой «экономических кадров» для разных стран.



И тут еще одна интересная деталь. Институт ІЕА был учрежден Обществом «Мон Пелерин» (англ. The Mont Pelerin Society — MPS). MPS — международная организация, которая, как сообщает ее официальный сайт, была основана 36 учёными 10 апреля 1947 года на конференции, проводившейся под руководством известного экономиста австрийской школы Фридрихом фон Хайеком.

Без всяких предисловий скажу, что общество «Мон Пелерин» является масонской ложей, причем весьма закрытой. С самого начала поддерживалась и финансировалась британской разведкой.



Примечательно время создания общества — 1947 год. Т.е. начало холодной войны Запада против СССР. На «Мон Пелерин» была возложена задача участвовать в экономической войне против Советского Союза и стран народной демократии. Путем идеологического расшатывания советской экономической системы. Об этом можно прочитать во многих зарубежных и отечественных публикациях.



Например, Джон Колеман (бывший сотрудник британских спецслужб) в своей книге «Комитет 300» пишет, что общество «Мон Пелерин» «представляет собой экономический фонд, предназначенный для распространения ложных экономических теорий и оказания влияния на экономистов западного мира, чтобы они следовали тем моделям, которые этот фонд время от времени выпускает в свет.



Его выдающимися практиками являются Фон Хайек и Милтон Фридман».

Уж если речь зашла об обществе MPS и его дочерней структуре — ИЭП, то скажу, что в 1983—1985 гг. через ИЭП прошли такие «герои перестройки» в нашей стране, как Анатолий Чубайс, Егор Гайдар, Владимир Потанин, Владимир Мау, Евгений Ясин, Петр Авен, Александр Шохин, Борис Федоров, Константин Кагаловский и другие.



И многие из этих фигур красовались и продолжают красоваться в президиуме Гайдаровского форума.

Все помнят Егора Гайдара лишь со времени, когда начался развал Советского Союза. В частности, именно он был одним из главных авторов Беловежского соглашения, уничтожившего СССР.



Когда Гайдар возглавил правительство, началась «шоковая терапия» в экономике (уничтожение централизованного управления и переход к стихийному рынку), которая осуществлялась по рецептам «духовного наставника» Егора Тимуровича американского экономиста Милтона Фридмана. Были отпущены цены, появились миллионы бедных и голодных людей в России.



«Если наши враги нас ругают, значит, мы все делаем правильно», — говаривал в свое время И.В. Сталин. А в американских СМИ можно было встретить много восторженных оценок роли Гайдара в реформировании российской экономики, он четко исполнял возложенную на него роль. «Если тебя хвалит враг — подумай, какую глупость ты совершил», — говорил Август Бебель.



Можно немного переиначить: «Если тебя хвалит враг — подумай, какую подлость ты совершил».



Егор Тимурович, однако, не отягощал себя нравственными мучениями, он подобно биороботу просто совершал подлости против России.Гайдар был один из тех, кто на практике реализовывал замысел США — вводил в состав органов исполнительной власти американских советников, якобы для укрепления экспертной базы министерств и ведомств (почти все они были агентами или сотрудниками ЦРУ США).



Сыграл свою демоническую роль Егор Тимурович и в расстреле Белого Дома в 1993 году, в прекращения деятельности Съезда народных депутатов и Верховного Совета России. Тесно взаимодействовал с таким реформатором-разрушителем, как Анатолий Чубайс, т.е. Егора Гайдара можно считать соучастником приватизации и связанного с ней ограблении всего народа.

Но Гайдар — это не только конкретный Егор Тимурович. Гайдар — также символ духовной родословной, берущей начало от Каина. Кстати, духовное родство тесно переплетается с кровным.



Вспомним, кто был дедушкой у Егора Тимуровича. Этот дедушка, «легендарный» Аркадий Гайдар, в 18 лет уже командовал полком в гражданскую войну. После войны ему снились «кровавые мальчики», и он лечился в психиатрических заведениях. В периоды «просветов» писал книжки для детей.

Яблоко от яблони далеко не падает. Дочь Егора Тимуровича — Мария. О ней немало писалось в российской прессе. Отмечу лишь, что в 2015 году она отказалась от российского гражданства. Стала профессиональной русофобкой, свою подрывную деятельность против России ведет из-за границы.

Итак, Гайдар — это не только конкретная фигура нашей совсем недавней истории. Он на наших глазах становится неким «священным» символом российских бесоподобных либералов, олицетворяющий собой беспринципность, безжалостность, трусость, предательство, разрушение, лицемерие, продажность, космополитизм и другие качества, которые у русского православного человека ассоциируются с бесами.

Гайдаровский форум можно рассматривать как некое мистическое действо, как некую коллективную молитву бесам.



Пребывание на форуме обычного человека и его вольное или невольное участие в этой молитве может сделать его также бесоподобным. Происходит некая таинственная «инициация».



Так что лучше этот шабаш не посещать даже ради любопытства. Не забывайте мудрые слова первого псалма: «Блажен муж, иже не иде на совет».

В.Ю. Катасонов

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