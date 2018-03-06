Работает ли импортозамещение в России? — впечатляющая аналитика (ФОТО)

Ситуация в российской экономике имеет огромное значение для стран ближнего зарубежья, однако очень мало освещается и анализируется.

Например, практически не обсуждается вопрос успехов и неудач программы импортозамещения, хотя эта тема может быть интересна многим другим странам. И для понимания ситуации в России. И для того, чтобы учесть ее позитивный и негативный опыт.

Безусловно, здесь есть, о чем говорить. В российской экономике после периода рецессии, вызванной падением цен на нефть, есть позитивные сдвиги. Официальные итоги 2017 года в России еще не подведены. Росстат констатирует, что за первые три квартала прошлого года ВВП вырос на 1,6%.

По оценкам одного из крупнейших западных банков «Goldman Sachs», общегодовой рост российской экономики составил — 2,2%, что заметно больше, чем в Великобритании (1,5%), Японии (1,6%) или Франции (1,8%). Эти оценки не учитывают скачок цен на нефть в конце 2017-го, который реально начинает сказываться на экономических показателях только в январе—феврале.

Так что причины успешного выхода России из кризиса нужно искать в сфере не только сырьевого производства. Значительную часть роста российской экономике обеспечивает именно промышленное производство, в том числе связанное с импортозамещением.

Рост происходит не в последнюю очередь благодаря росту производства технологичной продукции, которая отвоевывает и российский, и внешний рынки.

Автомобилестроение

Переживает ренессанс автомобилестроение, которое всегда считалось «больным местом» России. В 2017 году в стране было выпущено 1,4 млн автомобилей (+21% к уровню прошлого года), экспорт за рубеж вырос на 47% и превысил планку в 1 млрд долл. выручки.

Аналитики компании «Mitsubishi» прогнозируют, что в ближайшие годы рост автомобильного рынка в России сохранится, а к 2022 году — ожидается удвоение его объемов.

Производство растет и у традиционных российских автозаводов, и у предприятий иностранных компаний. Последние вынуждены не просто собирать машины, а сосредотачивать в России большую часть цепочек производства.

В 2014 году локализация производства составляла в среднем 45% по автопрому, а в ближайшие 2 года показатель будет доведен минимум до 60%. Уже сейчас ряд моделей, включая, например, Renault Logan имеют локализацию более 70%.

ВПК

Блестящие результаты показал военно-промышленный комплекс. По последним данным, в минувшем году Россия продала на иностранных рынках вооружения на сумму 14 млрд долл., что более чем на 100% превосходит показатель 2016-го.

Основной сенсацией года на этом рынке стали контракты на покупку вооружений с Турцией и Саудовской Аравией, традиционными союзниками США, на сумму около 6 млрд долл.

Что касается российской армии, то она не только полностью покрывает свои потребности в вооружениях за счет отечественного производства, но и становится «законодательнице» технологической «моды» для армий мира.

IT-сектор

Выросло в течение 2017 года производство российских компьютеров и комплектующих, достигнув 32,6 млрд р. (+16,4%). Интенсивный рост производства электроники связан в том числе с тем, что ряд крупных иностранных компаний, как «LG Electronics», переносят в последние годы свои производства в Россию.

Не дремлют и отечественные компании. Летом впервые за долгое время в стране начался выпуск нового компьютера «Эльбрус 101-PC», разработанного ИНЭУМ им. И.С. Брука.

Растет отечественное производство компьютерных программ. По предварительным оценкам «Руссофт», совокупный оборот отрасли в 2017 году составляет 13,6 млрд долл (+13%).

Внутренний рынок постоянно растет за счет программ перехода на отечественные приложения в госучреждениях, но также увеличивается и объем экспорта, достигающий 8,6 млрд или более 60% вала выпуска. Еще более 2,7 млрд долл выручки получили российские поставщики на программные услуги и сопровождение своих продуктов на иностранных рынках.

Собственно, успехи российского программного обеспечения стали причиной агрессивной атаки США против бренда антивирусных программ «Касперский».

Одним из наиболее заметных прорывов года стал выпуск российской компанией «Яндекс» голосового помощника с элементами искусственного интеллекта «Алиса». (Я сталкивался с тем, что «Яндекс» некоторые пользователи в Центральной Азии считают американским брендом, но это российская компания, основанная Аркадием Воложем еще в 1990-е).

Продовольствие и АПК Отмечается рост производства российской сельхозтехники совокупной стоимостью более 107 млрд рублей (+21%). Растет производство тракторов 2,4 тыс. ед. (+12%), 5,7 тыс комбайнов (+14%). Отечественная сельхозтехника активно отвоевывает российский рынок, на котором ее долю планируется увеличить в ближайшие годы с 56% до 80%.

На этом фоне растет и производство сельхозпродукции, особенно продуктов питания, что является важной частью продовольственной безопасности страны. Достигло очередных локальных и исторических максимумов производство в России зерна 134 млн т (+11,2%), сливочного масла 269 тыс. т (+7,8%), мяса 10,3–10,4 млн т (+4–5%).

Общий экспорт российской сельхозпродукции на мировые рынки достиг в 2017 году 20 млрд долларов.

При этом доля импортных продуктов в российской розничной торговле сократилась с 34% в 2014-м до 23% в конце 2016-го.

И даже кино

Российские производители наступают даже на таких экзотических рынках, как кинематограф.

В течение 2017 года сборы российских картин в прокате стали основным драйвером роста и выросли на 51%, зарубежные — примерно на 2%. Общие сборы достигли 13 млрд рублей и заняли 25,6% российского кинорынка.

Отмечается, что впервые за долгие годы в течение 2017-го сразу 3 фильма собрали более 1 млрд рублей каждый «Движение вверх», «Последний богатырь», «Притяжение».

Тяжелые направления

Импортозамещение в ряде областей идет крайне медленными темпами, в том числе из-за того, что соответствующие отрасли в России воссоздаются с нуля, в условиях дефицита производственных линий, кадров и слишком большого давления импорта.

Одним из таких проблемных направлений является станкостроение. В 2014 году было решено ускорить перехода отечественной промышленности, особенно ВПК, на станки и производственные линии собственного производства. На тот момент доля импорта в станочном парке России достигала 87%. В 2017-м за счет создания собственных производств удалось сократить эту долю до 70%.

Несмотря на внушительный оставшийся объем работы, программа производства отечественных станков внушает большие надежды. Процесс запущен и набрал хороший темп. Изменение рыночной конъюнктуры заставляет некоторых западных производителей, как «DMG Mori» или «Okuma», начинать перенос своих предприятий в Россию.

Хуже ситуация в сфере производства нефтедобывающего оборудования. Доля импорта в этой сфере сокращается, но слишком медленно — с 57% рынка за импортными поставками в 2014-м до 52% — в 2017 году.

По некоторым оценкам, зависимость от импорта особо критична при реализации проектов в Арктике, где доля импортного оборудования может достигать 70%. При такой динамике нет уверенности, что Минэнергетики удастся выйти на целевой показатель в 40% в ближайшие годы. Поставленная цель достижима только при вводе больших объемов производств в течение 2018 года.

Наконец, к числу проблемных секторов можно отнести фармацевтику. Формально уже сейчас почти 85% жизненно важных лекарственных препаратов, продаваемых в России, производятся на территории страны. Однако в этой отрасли давно идет непростая борьба за фактическую локализацию производства.

Здесь есть достаточно ограниченные успехи. В 2015 году уровень частичной локализации производства лекарств оценивался в 38,5% препаратов, в 2017-м — 54%. Уровень развертывания полного цикла фармакологического производства за этот период практически не изменился, оставаясь на уровне 9–10% от множества выпускаемых препаратов.

В течение последнего времени под влиянием новой нормативной базы ряд компаний, включая «Roshe», «Амджен» и «ViiVHealthcare», заявили о готовности развертывать в России лекарственные производства полного цикла, в основном, — на базе предприятия «Фармстандарт» в Уфе.

Появляются и успешные отечественные стартапы, например, производство препаратов на базе фосфора-32, открытое в Томске специалистами местного политехнического университета.

Однако очевидно, что это — лишь «начало большого пути», который еще предстоит проделать.

Практика импортозамещения

Масштабные программы импортозамещения в России имеют в основе следующие явления:

Быстрая инфляция рубля 2014–2015 гг., в результате которой импортные товары на российском рынке резко выросли в цене, что сделало неизбежным поиск отечественных аналогов;

Санкционная война, в ходе которой поставки ряда товаров либо оказались затруднены, либо прекратились;

Частичное восстановление финансовых и кадровых ресурсов страны в 2000-е, что позволило создавать или воссоздавать иновационные производства;

Прямые государственные инвестиции в модернизацию старых и создание новых производств, которые во многом запустили описанный процесс.

В настоящий момент в России действует более 1100 проектов по импортозамещению в критически важных отраслях, из которых 342 — вышли на стадию серийного производства, а более 760 — еще находятся «на финальной стадии реализации».

Совокупный бюджет импортозамещающих программ изначально оценивался в 159 млрд рублей. Однако с учетом тарифного протекционизма, повышения стоимость госзаказов и расширения перечня намеченных программ — расходы могут быть выше.

Как показали приведенные выше данные, программа импортозамещения в России оказалась успешной минимум частично. По ее результатам, явно вырос уровень производства агротехники, автотранспорта, компьютерных программ, продовольствия и электроники. Есть некоторые успехи в сфере станкостроения и фармации.

Изначально локомотивами процесса выступали крупные государственные компании, включая «Ростех». Однако со временем развивать и расширять производственные площадки на территории России начали и частные инвесторы, в том числе зарубежные.

В конце важно оговориться, что программа импортозамещения не была сама по себе связана с какими-либо социальными жертвами. Рост платежеспособного спроса в России стал одним из драйверов экономического роста 2017 года.

Программа импортозамещения была скорей ответом на возникновение кризиса в экономике, и в какой-то мере — ответом успешным.

Никита Мендкович

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