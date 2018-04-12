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Д.Медведев: «За шесть лет мы прошли путь, на который другие страны тратили десятилетия…» —

17:29. 12 апреля 2018 Просмотров - 80 Нет комментариев Опубликовал:

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Непостижимые маневры .

В марте текущего года Соединенные Штаты обложили Россию дополнительными санкциями, а Россия, видимо, в знак благодарности, направила в экономику США 13,5 млрд долларов. 

В конце марта США установили заградительные пошлины на сталь в размере 25% и алюминий – в размере 10%, тем самым повысив цену на ввозимую продукцию. А в России применили налоговый маневр и снизили цену на свою продукцию для зарубежных потребителей и увеличили цены для своих. То есть в США заботятся о своей стране, в России заботятся о странах Запада! 
В 2017 году начали расти цены на нефть. Одновременно с ростом нефтяных цен в России начал стремительно набирать рост импорт. С января 2017 года рост импорта иногда превышал 30% и за год вырос на 24%. 
Начавшийся 2018 год не снизил темпы роста импорта, и уже в январе Росстат отметил его рост 26%. Причем большая часть импорта приходится на страны дальнего зарубежья, а на страны СНГ – в 10 раз меньше. 
Рост закупок продовольствия составил 12,4%. Импорт рыбы вырос на 24%, масла растительного – на 16%, сахара – на 33%. И так по всей номенклатуре. 
Зато «в рамках программы импортозамещения» добыча рыбы сократилась на 12%, производство молока – на 1,8%, своих овощей вырастили всего лишь на 2% больше, но это цифра условная, овощи выращивают граждане, а они перед статистикой не отчитываются. 
Совершенно очевидно, как только появились нефтяные деньги, правительство забросило импортозамещение и принялось спасать чужую экономику. Да, собственно, никакого импортозамещения и не было. Если взять динамику производства основных видов продукции, то говорить не о чем! 
Производство автобусов, по сравнению с 2013 годом, сократилось на 15 000 штук, гражданских самолетов – в пять раз, вертолетов – в 2 раза, велосипедов – в 2 раза. 
Наши магазины завалены чужой одеждой, а свою скоро перестанут выпускать. В 2010 году изготовили 1,6 млн штук пальто, сейчас – один миллион, костюмов в 2014 году – 5,5 млн штук, сейчас – на миллион меньше, чулочно-носочных изделий выпускали 89 млн пар в 2010 году, сейчас – 55 млн пар. Недавно в Подмосковье закрыли чулочную фабрику. 
Производственные мощности простаивают, люди лишаются работы. Использование основных производственных мощностей за 10 лет не возросло. В производстве стройматериалов осталось 55%, в пищевой промышленности в среднем – около 60%, в текстильной – 50%, в машиностроении – около 30%, а в таких отраслях, как станкостроение, в 2013 году было 24%, стало 14%. В тракторостроении было 40%, стало 12%. В производстве грузовых, легковых автомобилей и автобусов – около 40%. Фактически больше половины промышленности у нас не работает, о каком импортозамещении можно говорить в таком случае?! 
Мало того что заводы используются меньше чем наполовину, само их оборудование катастрофически стареет. Даже в самой богатой отрасли – добывающей – износ с 2006 года достиг 57,5%. Доля полностью изношенного оборудования в экономике России растет с 13% в 2010 году до 17% в 2017 году. 
В 2017 году введено в эксплуатацию 82 производства, в то время как закрыто 37 тысяч! Цифры несопоставимые. 

***

В сельском хозяйстве брошенные пашни зарастают кустарником и заболачиваются. Бездумное желание сформировать в стране класс фермерства разрушило всю систему организации сельскохозяйственного комплекса. 
Крупные животноводческие хозяйства могут выживать либо благодаря взяткам, либо связью с властными структурами, как в случае с компанией «Мираторг». 
Агрохолдинги агрессивно захватывают рынки, их концентрация приобретает гипертрофированные размеры. В настоящее время на три ведущих агрохолдинга страны приходится более 20% производства мяса. 
Около 50% сельхозорганизаций не получают господдержку вообще, либо получают ее в минимальном размере. 
Правительство призывает выращивать больше продукции, но при этом не закупает даже части урожая по фиксированной цене для госрезервов. В итоге получается, что в России выращивают много зерна, но от этого нищенствуют аграрии. При советской власти государство скупало зерно, аграрии знали, сколько денег получат, соответственно, могли спрогнозировать, сколько комбайнов и тракторов смогут купить. 
Когда же будет расти экономика? При нынешнем правительстве – никогда! Идет имитация активной деятельности правительства, и не более того! 

***

Боролись с инфляцией методом экономического спада и снижения уровня жизни. И преуспели в этом! Уровень жизни снизили за 3 года на 11%, экономика на нуле, инфляция 2,5%. Ну и что дальше? 
Кредиты как были недоступны, так и остались 12–18%, а должны были быть 5–6% при данной инфляции. 
Потребительский спрос снизился, потому что на 11% снизился уровень жизни. 
Объем инвестиций в основные фонды в обрабатывающей отрасли сокращается с 2013 года. 
Импорт растет и не дает отечественному производству подняться с колен. 
Выходит, добились только понижения макроэкономических показателей и всё! Разве мы этого ждали? 
Вместе с этим, похоже, борьба с инфляцией закончилась, и правительство начало ее снова раздувать при помощи налогов, тарифов и цен. 
США ввели заградительные пошлины на сталь, алюминий… А правительство России делает налоговый маневр – понижает цены для зарубежных потребителей и увеличивает для своих! И не только это! 
Уже обсуждается вопрос повышения подоходного налога с 13% до 15%, то есть уменьшение зарплаты на 2 процента. Введение торгового сбора повысит цены на 5 или более процентов. Отмена льготной ставки по налогу на добавленную стоимость (НДС) в размере 10% означает, что продовольствие, товары для детей и лекарства повысятся в цене на 8%. 
Таким образом, рукотворная инфляция составит примерно 13% и снижение доходов на 2%. С учетом инфляции и падения доходов населения предыдущих 4 лет уровень жизни снижается на пятом году на 58,15% по сравнению с 2014 годом. Или, иными словами, россияне станут жить наполовину хуже, чем в 2014 году. 

***

Однако «Ромир» недавно сообщил, а министр Топилин подтвердил, что российские граждане настолько разбогатели, что у них появились лишние деньги в размере 19 000 рублей ежемесячно. Как они считали, сложно представить, если, согласно данным Росстата, 43% населения имеют доходы менее 20 000 рублей в месяц, у них уж точно лишних денег нет! Еще 20% населения могут сэкономить 19 000 рублей, если будут сидеть на прожиточном минимуме. Но на российский прожиточный минимум прожить нельзя. Таким образом, более 60% населения не имеют лишних денег, к ним можно прибавить еще 20% населения, которые имеют доход около 50 000 рублей, но вряд ли им удастся найти лишние деньги. 
При этом не надо забывать, что с 1 января начала действовать новая дифференциация акцизных ставок на автомобили мощностью от 150 л.с. Для этих машин  акциз вырастет на 2,5–3,4 тыс. рублей. Этот акциз будут оплачивать грузовики, а они будут его закладывать в стоимость перевозки товаров, так что оплачивать это «добро» будет народ. 
Дважды вырастут акцизы на бензин. Также подрастет акциз и, соответственно, – цены на сигареты. 
Налог на имущество растет, как бамбук. Неслучайно власти уже оправдываются, что он не должен быть выше рыночной стоимости. Но факт есть факт! Если в 2015 году он рассчитывался как 20% платежа, исходя из кадастровой стоимости, и 80% – из инвентаризационной, то по итогам 2017 года пропорция составила 60 на 40%. 
Наконец, с 1 июля во всех регионах страны вырастут тарифы на коммунальные услуги от 3,3 до 6%. То есть тенденция ограбления народа сохраняется. 
В апреле Минфин вышел на внутренний долговой рынок с государственными ценными бумагами для населения. Первый выпуск составил 20 млрд рублей. Опять изъятие денег у населения! 

***

Центральный банк разработал очередной пенсионный маневр. Вместо работодателя взносы на накопительную часть будущей пенсии будет делать сам работник, отчисляя 6% с заработной платы. Взносы будут направляться в негосударственные пенсионные фонды. А это значит, что люди своих денег больше никогда не увидят. Ну, а если не будут платить, останутся без пенсии! 
У 40 банков в 2017 году отозвана лицензия на осуществление финансовой деятельности. Идет широкомасштабное ограбление населения через закрытие банков, и это мы видим по пикетам вокруг Думы. 
Ущерб от политики Банка России с момента перехода к целевым показателям по инфляции уже превысил 10 трлн рублей в пересчете на невыпущенную продукцию и 3 трлн рублей невложенных капитальных инвестиций, не говоря уже о потерянных рабочих местах и снижающихся все это время доходах населения. 
Изменить денежно-кредитную политику можно через национализацию Центрального банка, подведение твердой базы под национальную валюту – золото, эмиссию денег под промышленные инвестиционные проекты. 
Экономическая политика держится на трех китах – доступных кредитах, оптимальном налогообложении и потребительском спросе. И пока эти условия не будут выполнены, экономика не поднимется. Совершенно очевидно, что с этим правительством Россия никогда не выйдет на уровень развития, ее удел – плестись в хвосте событий, терпеть санкции, унижения и оскорбления. И все из-за бездарного руководства, которому от стыда надо бы уйти в отставку, но, к сожалению, не хватает совести!

 

Источник: www.sovross.ru

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