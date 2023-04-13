Макрон против США: Франция склоняет ЕС к независимости от США | Геоэнергетика Инфо
Макрон против США: Франция склоняет ЕС к независимости от США. Геоэнергетика Инфо
Эммануэль Макрон снова заговорил о независимости ЕС. Президент Франции отводит Европе новую роль в противостоянии США и КНР. В интервью Макрон отметил, что ЕС в энергетике и военно-технической сфере стал слишком зависим от США. В частности, по его мнению, Европа должна перестать ориентироваться на доллар как валюту расчетов, иначе она «в какой-то момент просто выпадет из истории».
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