Сирия, ИГИЛ, последние новости 11 апреля 2018
- 10:16 СРОЧНО: ВМФ России направит в Сирию дополнительные боевые силы.
- 08:27 Трамп обсудил с советниками «обширный» удар по Сирии.
- 07:43 Ночь длинных “Томагавков”. Авиацию САА срочно перебазируют под зонтик российской ПВО-ПРО.
- 07:38 Хотелось бы увидеть доказательства вины Асада, прежде чем начинать войну, — ведущий Fox News (ВИДЕО).
- 07:35 Мэй отказала Трампу в ударе по Сирии без доказательств химатаки.
- 05:30 Третья Мировая в Сирии: Израиль атакует перед ударом США и контрударом России (ВИДЕО).
- 02:45 Сирия. Обстановка накалена: В небе самолёты Коалиции, гражданская авиация прекратила полёты.
- 02:21 Кадры с мертвыми детьми не поддаются описанию.
- 01:38 Какое оружие Россия и США могут применить в Сирии?.
- 01:17 В небо Сирии поднялись истребители ВКС РФ с противокорабельными ракетами (ФОТО).
- Вчера 23:53 Совбез ООН не принял российский проект резолюции по Сирии.
- Вчера 23:36 Россия, наложив вето на резолюцию США по Сирии, перешла красную черту, — постпред Британии.
- Вчера 22:57 СРОЧНО: Россия заблокировала в ООН проект резолюции США по Сирии.
СРОЧНО: ВМФ России направит в Сирию дополнительные боевые силы
Россия направит к берегам Сирии дополнительные силы флота.
Об этом «Русской Весне» стало известно от военного источника.
Задачу по увеличению военного присутствия в Средиземном море получило командование Военно-морского флота. В настоящее время определяется состав сил и средств для наращивания морской группировки за счёт боевых средств военных округов и флотов.
По предварительным данным, в том числе будут задействованы силы Черноморского флота, находящегося ближе всего к месту назначения. Также в Средиземноморье могут быть направлены ближайшие подводные лодки, находящиеся в походах.
В ближайшее время корабли отправятся в направлении базы ВМФ России в сирийском порту Тартус.
«Русская Весна» следит за развитием ситуации.
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Трамп обсудил с советниками «обширный» удар по Сирии
Во вторник президент США и его советники обсуждали вопрос о более серьезном, чем прошлогодний, ударе по Сирии.
Об этом сообщает газета The New York Times.
Напомним, 7 апреля 2017 года США нанесли ракетный удар по военной базе в провинции Хомс на западе Сирии. С боевых кораблей в Средиземном море по авиабазе «Шайрат» были выпущены около 60 ракет «Томагавк».
«Официальные представители администрации (во вторник — прим. ред.) заявили, что они рассчитывают на то, что новый удар будет более обширным, чем прошлогодний, вопрос вызвало только то, насколько обширнее он должен быть», — пишет издание.
Высказывались опасения, что «операция такого же масштаба… не будет эффективной для сдерживания военных усилий Сирии».
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В частности, сообщает газета, рассматривались предложения о том, чтобы в ходе новой операции, в отличие от удара 2017 года, «удары были бы нанесены не только по одной цели, и проведение операции не ограничивалось одним днем».
«Тем не менее, Дональд Трамп по-прежнему неохотно отнесся к более глубокому и длительному вовлечению США (в Сирию — прим. ред.)», — уточняет The New York Times.
«Направление бомбардировщиков и истребителей с американскими или французскими пилотами для ударов по сирийским аэродромам или другим целям считается рискованным, поскольку приведет к углублению конфликта, если кто-то из пилотов будет сбит.
Поэтому Пентагон склоняется к прошлогоднему варианту, когда два эсминца ВМС США осуществили пуск по авиабазе «Шайрат» 59 «Томагавков», — считает издание.
По его мнению, Франция и Великобритания готовы поддержать удар по Сирии, однако накануне британский премьер Тереза Мэй в телефонной беседе заявила президенту США Дональду Трампу, что не следует спешить с нанесением удара до получения весомых доказательств применения химоружия в сирийском городе Думе, о чем сообщила газета The Times.
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Ночь длинных “Томагавков”. Авиацию САА срочно перебазируют под зонтик российской ПВО-ПРО
США продолжают наращивать военную группировку у берегов Сирийской Арабской Республики. Помимо ракетного эсминца «Дональд Кук», французского фрегата D650, к берегам САР подходят и другие надводные и подводные корабли. Так, стало известно о том, что Пентагон планирует задействовать в нанесении ударов по военным объектам в Сирии субмарину Georgia (SSGN 729) типа «Огайо», которая вооружена 154 крылатыми ракетами Tomahawk.
Также к месту вероятного проведения военной операции подтягивается универсальный десантный корабль типа «Уосп», который на данный момент находится в Красном море. На борту УДК – около 1,8 тыс. морских пехотинцев. Можно предположить, что «подтягивание» «Уоспа» поближе к Сирии не более чем игра мускулами, ведь США, даже при этой агрессивной риторике, которая слышна сейчас, явно не пойдут на высадку десанта для того, чтобы его бросить в пекло боевых действий против САА на «земле».
Также недалеко от предполагаемого района операции находится ещё одна американская подводная лодка John Warner (SN-785) класса «Virginia» с более чем сотней крылатых ракет «Томагавк» на борту. Плюс к тому – эсминец USS Carney.
По понятным причинам, если США решат ударить десятками крылатых ракет с воздуха и воды, то наличествующих в САР средств ПВО-ПРО, включая в первую очередь российские, будет явно недостаточно для отражения основной атаки.
Отмечается активность британских самолётов-топливозаправщиков на Кипре (авиабаза Акротири), а также активность американских B-52 на авиабазе в Катаре. Здесь стоит напомнить, что на днях американские чиновники встречались с катарским руководством, которое, судя по всему, было проинформировано о планах по использованию катарских аэродромов как объектов для атаки Сирии.
Между тем, в израильских СМИ появились заявления со ссылками на «неназванные» источники в израильской разведке. В этих заявлениях говорится, что сирийская армия в последние сутки осуществляет передислокации своих ударных сил. Так, фактически рассредоточилась 4-я бронетанковая дивизия, которая принимает участие в боях против террористов в Восточной Гуте. Отмечено, что на российскую авиабазу «Хмеймим» перебрасываются наиболее боеспособные средства авиации ВВС САР с других сирийских военных аэродромов. Среди прочих – истребители МиГ-29, которые базируются на аэродромах провинции Дамаск, на данный момент фактически превращающейся в цель для натовской группировки войск. Таким образом, сирийское военное командование предпринимает все усилия с той целью, чтобы минимимизировать потери в случае натовской агрессии, которая может состояться уже грядущей ночью.
Если передислокация под российское “крыло” состоится, то для США может возникнуть вопрос: по каким объектам наносить удар? Бить по пустым аэродромам, чтобы в итоге лишить ВВС САР нескольких ВПП, – в США рассматривают и такой вариант.
Хотелось бы увидеть доказательства вины Асада, прежде чем начинать войну, — ведущий Fox News (ВИДЕО)
Год назад американцы были уверены, что отравляющий зарин в Сирии применили войска Асада, однако недавно министр обороны США признал, что доказательств на этот счёт у правительства США нет.
Об этом конфузе напоминает ведущий Fox News Такер Карлсон. Американский журналист сомневается и в свежих «доказательствах» того, что на минувших выходных президент Сирии якобы травил мирных жителей хлором, поскольку это противоречило бы стратегическим интересам сирийского правительства.
Об этом Карлсон сказал в ходе беседы с сенатором Роджером Уикером — республиканцем, представляющим штат Миссисипи.
Примечательно, что после того, как ведущий Fox News задал острые вопросы, собеседник поспешил записать его в «агенты Путина».
Ведущий Карлсон: Каким именно интересам национальной безопасности США послужит смена режима в Сирии?
Сенатор Роджер Уикер: Если вам небезразличен Израиль, вы должны по крайней мере интересоваться тем, что происходит в Сирии. Мы боремся там с ИГ*, Иран стремится к господству над целым регионом… Я думаю, у нашей страны есть в Сирии интересы.
Но касательно того, что говорил Трамп, когда был кандидатом, или ещё раньше… Знаете, став президентом США, вы получаете информацию, которой у вас не было, когда вы были кандидатом.
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И я ценю то, что президент собрал вокруг себя команду, которая внушает мне доверие. Думаю, министр Мэттис и председатель объединённого комитета начальников штабов генерал Данфорд дадут президенту хорошие советы. Сегодня вступил в должность Джон Болтон…
Согласен, вокруг него есть умные и достойные люди…
И я думаю, что в конечном итоге они скажут ему то, что он должен услышать.
Определённо, многие из этих людей умны. Но я хочу вернуться к основному вопросу — думаю, им задаются многие избиратели. Каким именно интересам национальной безопасности США это послужит? Вы сказали: «Если вам небезразличен Израиль…» Мне небезразличен Израиль.
Но в чём заключаются американские интересы национальной безопасности, которым пойдёт на пользу смена режима? Можно представить себе много возможных негативных последствий: смерти людей, расходы и так далее…
Каким же образом наша страна укрепит свою безопасность, свергнув Асада?
Не уверен, что нашей целью по-прежнему является смена режима. Это была цель Барака Обамы. Администрация Трампа о такой цели не заявляла. Но победа над ИГИЛ* в Ираке и Сирии — по-прежнему наша цель.
Верно.
И я думаю, это в интересах страны.
Но разве победа над ИГИЛ не была одной из целей правительства Асада? Ведь ИГ было радикальной суннитской группировкой, тогда как Асад — алавит, союзник шиитов. Он тоже боролся с ИГИЛ.
Так почему же нам, если мы считаем главным врагом ИГ, не встать технически на сторону Асада?
В этом смысле вы правы. Вы правы во многом. В Сирии всё сложно. Вне всякого сомнения. Тут нельзя разделить всех на положительных и отрицательных персонажей.
Верно.
Здесь я с вами соглашусь. Мы не занимаемся сменой режима — с этим бы я поспорил. Но в наших национальных интересах — убедиться, что ИГИЛ побеждено. И мы почти выполнили задачу.
Да.
Я просто думаю, что было бы ошибкой выводить войска в данный момент. Меня очень интересуют вопросы, которые вы задаёте, — о том, не является ли это (химическая атака в сирийском городе Думе. — прим. ред.) чем-то вроде мистификации, о том, что, может быть, этой атаки с применением ядовитого газа на самом деле не было, что это сделал кто-то другой…
Я этого не утверждаю.
Я бы сказал, что такой вопрос задаёт господин Путин, и он имеет на это право, как и вы. Я в данном случае на другой стороне.
Не уверен, что понимаю, на что вы намекаете, приплетая сюда Путина.
Нет, я просто говорю, что он задаёт тот же вопрос.
Ясно. Это не имеет отношения… Погодите, сенатор! Это не имеет отношения к тому, почему вопрос задаю я. Надеюсь, вы не пытаетесь поставить под сомнение мои мотивы, увязав меня с Путиным. Многие левые пытаются.
Позвольте снова спросить вас. Год назад нам говорили, что зарин в Сирии применил режим Асада. Два месяца назад мы узнали, что нам это точно не известно. Что нам об этом лгали.
Мне казалось, что вы, сенатор США, должны быть заинтересованы в выяснении истины. Потому что истина важна, разве не так?
Я считаю, задавать этот вопрос совершенно нормально для человека вашего положения. Я убеждён, что…
Почему же вы не задаёте этот вопрос?
Я убеждён… Я многое слышал за последний год, и я со своей стороны убеждён, что Башар Асад был очень даже причастен к атаке, проведённой год назад. Совет Безопасности ООН в настоящий момент…
Что заставляет вас так думать?
Информация, которую я слышал. Думаю, Совет Безопасности ООН сейчас дискутирует об этом…
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Можете ли вы охарактеризовать эту информацию для нас? Потому что министр обороны… Извините! Не в моих правилах прерывать вас, но вы намекнули, что я каким-то образом в союзе с Путиным. Так что, думаю, я могу требовать, чтобы вы ответили на этот вопрос…
Нет, я говорю, что вы задаёте тот же вопрос, что и он. И это справедливо.
О! Значит, я агент России! Понял. Всё правильно.
Я этого вовсе не утверждаю.
Но это же очевидный вопрос! И два месяца назад министр обороны сказал, что у нас нет доказательств. Но у вас, судя по всему, есть доказательства, которых нет у министра обороны. Можете ли вы охарактеризовать их для нас?
Нет.
Почему?
Я не стану углубляться.
Ясно. Итак, вы уверены, что нам точно известно, что режим Асада, действуя против собственных стратегических интересов, провёл на этих выходных атаку с применением хлора?
Такер, я как раз собирался сказать, что именно этот вопрос прямо сейчас изучает Совет Безопасности ООН. Президент Соединённых Штатов заключил, что Башар Асад был к этому причастен и несёт за это ответственность.
Ладно.
И я исхожу из того, что в основе его заявления — самые точные факты, которые он мог получить от министра обороны, председателя объединённого комитета начальников штабов и от своего нового советника по национальной безопасности.
Ясно. Наверное, Путину и мне хотелось бы знать об этом немного подробнее, прежде чем мы начнём из-за этого новую войну. Как вы считаете, это правомерный вопрос?
Я считаю, вы задаёте интересные вопросы, и их надо задавать.
Ясно. Ясно.
Для меня важно, что у нас есть там стратегические интересы, и нам нет смысла уходить, не сделав дело. Я бы в Сирии ориентировался на результат, а не на сроки.
Ясно. Это было показательно. Спасибо, сенатор, я вам признателен.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация.
Мэй отказала Трампу в ударе по Сирии без доказательств химатаки
Глава британского правительства Тереза Мэй в разговоре с президентом США Дональдом Трампом заявила, что для удара по Сирии Великобритании требуется больше доказательств совершения Дамаском химатаки.
При этом Мэй сказала, что международное сообщество «должно отреагировать», передает ТАСС со ссылкой на Times.
Газета пишет, что Мэй отказалась присоединяться к «быстрой расплате» и заявила, что Лондону «нужно больше доказательств предполагаемой химической атаки», передает РИА «Новости».
Третья Мировая в Сирии: Израиль атакует перед ударом США и контрударом России (ВИДЕО)
Известный российско-израильский публицист антисионистской направленности Исраэль Шамир рассказывает об обострившемся конфликте в Сирии.
Эксперт по Ближнему Востоку высказал своё мнение о том, что Израиль хитро атакует между возможным ударом США и контрударом России, он назвал цели и задачи Тель-Авива, а также напомнил о регулярных атаках Цахала в Сирии.
Исраэль Шамир подчеркнул, что своими действиями Израиль провоцирует Третью Мировую войну.
В ходе диалога с Дмитрием Линтером также были затронуты вопросы: когда война и где Красные линии? Пираты и Служба Внешней разведки Эстонии в одном флаконе. И причём здесь Сирия и Иран?
Как ранее сообщала «Русская Весна», в ночь на 9 апреля ВВС Израиля нанесли удар по сирийскому военному аэродрому Т-4 в провинции Хомс.
Напомним, что в результате удара Израиля по сирийской авиабазе погибли иранские военные.
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Сирия. Обстановка накалена: В небе самолёты Коалиции, гражданская авиация прекратила полёты
Ситуация вокруг Сирии продолжает обостряться, появились данные о ряде очень тревожных факторов.
Перед ожидаемыми ударами США и их союзников над Сирией перестали летать гражданские рейсы. Такие данные показывают сайты авиа-трекеры. Исключением является рейс Доха — Бейрут.
Телеканал «Аль-Джазира» сообщает, что авиация западной коалиции активизировала полёты в районе сирийско-иракской границы (около базы Эт-Танф). По всей вероятности — это разведывательные полёты.
В свою очередь сирийские военно-политические эксперты пишут, что интенсивность полётов не сильно превышает ту, что была в последние дни после начала обострения
Авторитетное французское издание Le Figaro пишет, что военная авиация ВВС Франции на авиабазе Сен-Дизье-Робинсон приведена в боевую готовность.
Поступает информация, что системы противоракетной обороны Вооружённых Сил САР были развернуты вокруг президентского дворца и здания Министерства обороны в Дамаске.
Малоизвестный российский аналитик Максим Сучков заявил, что вертолёты ВКС РФ якобы перебазированы с военных аэродромов в провинциях Хомс и Дамаск на авиабазу Хмеймим в Латакии для избежания риска быть пораженными ракетными ударами Коалиции. Это сообщение массово расходится оп социальным сетям и некоторым сайтам.
При этом, сирийские источники сообщают, что они обладают иной информацией — российская авиация остаётся на своих местах.
Обновлено
В Пентагоне продолжается совещание. Американские журналисты сообщают, что после его окончания будет озвучено решение США в отношении Сирии.
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Кадры с мертвыми детьми не поддаются описанию
Весьма интересное видео на тему того, как можно создать нужную картинку с детьми отравленными "химическим оружием".
На эту же тему:
Фотосессия мертвых: как «Белые каски» снимали жертв химатаки в Думе – https://diana-mihailova.livejournal.com/1867768.html
Как и в случае с провокацикй в Хан-Шейхуне при внимательном изучении видео и фотографий сделанных беовиками, сразу начали вылезать различные элементы постаночных фото.
Разумеется, как и в фильме "Хвост виляет собакой", реалистичность очередного предлога для войны не слишком заботит заказчика.
PS. Несмотря на то, что США фактически блокировали принятие в СБ ООН действенных механизмов расследования этой очевидной провокации, эксперты ОЗХО поедут в Сирию уже и без резолюции СБ ООН.
Какое оружие Россия и США могут применить в Сирии?
США в случае удара по Сирии могут применить крылатые ракеты, а также самолеты-невидимки и стратегические бомбардировщики, в то время как Россия может ответить своими крылатыми ракетами, пишет издание The National Interest.
Соединенные Штаты, как отмечает издание, могут нанести удары по объектам в Сирии крылатыми ракетами «Томагавк» и AGM-86, которые, как предполагается, способны обойти российские ЗРК С-300В4 и С-400, размещенные в Сирии.
Кроме того, в распоряжении Пентагона имеются стелс-бомбардировщики B-2 Spirit и истребители-«невидимки» F-22 Raptor, которые, впрочем, способны обнаружить российские системы ПВО.
Россия в свою очередь, как пишет The National Interest, может нанести ответный удар по базам США и их союзников на Ближнем Востоке и в Европе.
Для этого в распоряжении российских военных имеются крылатые ракеты Х-101, которыми вооружены стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160, а также крылатые ракеты «Калибр» морского базирования.
Ранее стало известно, что ударная группа ВМС США во главе с авианосцем «Гарри Трумэн» выдвигается из пункта постоянной дислокации в штате Виргиния в Средиземное море. В ее состав также входят ракетный крейсер и несколько ракетных эсминцев, ожидается, что в состав группы также войдет фрегат ВМС Германии.
Ранее СМИ сообщили, что к берегам Сирии направляются два американских корабля — USS Donald Cook и USS Porter. На их борту размещены несколько десятков крылатых ракет «Томагавк».
О выдвижении авианосной группы стало известно на фоне сообщений о применении химоружия в сирийском городе Дума. Западные страны обвинили в произошедшем официальный Дамаск, который, как и Москва, эти обвинения отвергает.
Власти США объявили, что изучают возможность «военного ответа» на действия властей Сирии. В понедельник Дональд Трамп сообщил, что примет решение о мерах против властей САР в ближайшие 48 часов. Россия предостерегла Вашингтон от начала боевых действий, предупредив, что это может привести «к самым тяжелым последствиям».
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В небо Сирии поднялись истребители ВКС РФ с противокорабельными ракетами (ФОТО)
Опубликовано фото с российским истребителем Су-34 с необычным грузом в сирийском небе.
Проправительственные медиа-активисты обратили внимание, что «сушка» несёт противокорабельные ракеты Х-35У.
Боевой самолёт ВКС РФ был замечен в небе провинции Латакия, где расположена российская авиабаза Хмеймим.
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Совбез ООН не принял российский проект резолюции по Сирии
Проект резолюции РФ о работе нового механизма по расследованию химатак в Сирии не получил в Совете Безопасности ООН необходимых 9 голосов в поддержку и не был принят.
Предложенный РФ документ получил поддержку шести стран, в том числе двух постоянных членов Совета — России и Китая, а также Боливии, Казахстана, Эфиопии и Экваториальной Гвинеи. Две страны — Кувейт и Кот-д’Ивуар воздержались при голосовании. Против документа выступили семь членов Совета.
Голосование состоялось во вторник, вскоре после рассмотрения американского проекта резолюции по учреждению новой миссии, принятие которого заблокировала Россия.
Россия во вторник выставила на голосование подготовленный еще в январе и доработанный в последние месяцы проект резолюции об учреждении механизма ООН по расследованию химических атак в Сирии (United Nations Independent Mechanism of Investigation, UNIMI). Российский проект отличался от документа США, которые настаивали на том, чтобы новый механизм определил виновных в использовании химического оружия в Сирии, а СБ ООН имел бы право санкционировать силовой ответ. В российском проекте отмечается, что Совет Безопасности ООН «досконально изучит» выводы комиссии, которая, однако сама не назовет виновных в преступлениях.
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Россия, наложив вето на резолюцию США по Сирии, перешла красную черту, — постпред Британии
Россия перешла красную черту, наложив вето на резолюцию США об учреждении нового механизма расследования химических атак в Сирии, заявила постпред Великобритании при ООН Карен Пирс.
«Россия переступила красную черту международного порядка, заблокировав резолюцию… Российские действия сегодня — шаг против правил и полномочий Совета Безопасности и более широко — ООН. Это шаг против международного мира, безопасности и нераспространения, а также шаг против человечества», — заявила Пирс на заседании Совета безопасности ООН.
Ранее Россия заблокировала в совете проект резолюции США об учреждении нового механизма расследования химических атак в Сирии. Речь шла о миссии, которая должна была заменить группу экспертов ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии (СМР).
В документе США настаивают, что после изучения доклада новой независимой миссии (UNIMI) Совет безопасности ООН должен заявить о нарушении резолюции 2118 (об установлении международного контроля над химическим оружием Сирии и его уничтожении) и принять меры по Главе VII Устава ООН (которая определяет действия в отношении угрозы мира).
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СРОЧНО: Россия заблокировала в ООН проект резолюции США по Сирии
Россия заблокировала на заседании Совбеза ООН проект резолюции США относительно ситуации с возможным применением химического оружия в сирийской Думе.
За документ проголосовали 12 членов Совета безопасности, против проголосовали Россия и Боливия, Китай воздержался.
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