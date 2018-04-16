Сирия, ИГИЛ, последние новости 16 апреля 2018

WSJ: В Белом доме обсуждалась возможность удара по российским объектам в Сирии

Американское издание The Wall Street Journal выходит с материалом, в котором сообщается о тех вариантах ударов по Сирии, которые предлагались Дональду Трампу шефом Пентагона Джеймсом Мэттисом. Заявлено, что изначально на выбор предлагались следующие сценарии:



Первый: нанесение удара по объектам, «вероятно» связанным с «химической программой Асада».

Второй: удар по командным пунктам сирийских вооружённых сил и «вероятным центрам разработки химоружия».

Третий: удары по российским и сирийским средствам ПВО.

При этом утверждается, что сам Трамп собирался дополнить эту картину четвёртым вариантом – нанесением ударов по российским и иранским военным объектам в Сирии, однако против этого сценария высказался уже сам Джеймс Мэттис, который, несмотря на приписываемые ему черты «ястреба» и «бешеного пса», изначально выступал за отсрочку нанесения ударов – до получения результатов комиссии ОЗХО.



В итоге сошлись на втором варианте, выпустив по сирийским объектам 103 КР. В МО РФ утверждают, что сирийские средства ПВО перехватили 71 выпущенную по объектам в провинциях Дамаск и Хомс ракету.



Напомним, что накануне в ряде СМИ прошла информация об ударе по иранскому тренировочному лагерю на территории провинции Алеппо. Отмечено, что для нанесения удара мог использоваться беспилотник. Проиранские силы в САР эту информацию опровергают. Если удар действительно был, то получается, что использовался второй и частично четвёртый варианты, обсуждавшиеся в Белом доме.

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В США рассказали о варианте удара по Сирии с поражением ПВО России

Перед атакой на Сирию президент США Дональд Трамп рассматривал возможность нанесения ударов по российским объектам ПВО в стране, чтобы «нейтрализовать военные возможности Дамаска». Об этом говорится в свежем материале авторитетного американского издания The Wall Street Journal. В статье со ссылкой на осведомлённых неназванных источников говорится, что главе Белого дома было предложено три варианта атаки. Один из них предполагал удар по российским объектам ПВО. Ссылаясь на источники, автор статьи утверждает, что Трамп склонялся к утверждению наиболее жёсткого сценария, рассчитанного на полный слом обороноспособности сирийской армии, но в итоге уступил доводам министра обороны США Джеймса Мэттиса, который несмотря на свою репутацию «ястреба» призвал президента к сдержанности. Наиболее консервативным вариантом был удар по нескольким объектам, которые по мнению командования так называемой антитеррористической коалиции связаны с производством химического оружия. Второй — серия ударов по «большему количеству целей, включая научные центры якобы вовлечённые в процесс разработки и производства химоружия, а также командные пункты САА. Третий, как было сказано выше, затрагивал российские системы ПВО. Трамп одобрил некий «гибридный план», который являлся сочетанием первых двух вариантов. В итоге более 100 ракет нанесли удары по трём целям в Сирии. Стоит подчеркнуть, что подтверждения информации, изложенной в материале The Wall Street Journal от официальных лиц США или представителей коалиции не поступало. И нельзя исключать, что «неназванные источники» попросту являются фантазией редакции WSJ, а статья отвечает чаяниям аудитории или владельцев издания. Как сообщала «Русская Весна», Трамп уже начал оправдываться перед согражданами за удар по Сирии, нанесённый в ночь на 14 апреля. Читайте также: Китай бросает вызов США, размещая базу ВМФ у союзников непризнанных Республик

Мы разделили русских и турков и показали Путину, что мы не милые, — Макрон об истинных целях удара по Сирии

Президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что убедил главу Белого дома Дональда Трампа не выводить американские войска из Сирии, сообщает Reuters. Об этом он заявил в интервью французским СМИ. «Мы убедили его (Дональда Трампа. — прим. ред.), что их необходимо оставить на длительный срок», — добавил Макрон. «Мы также убедили его в том, что необходимо ограничиться ударами только по объектам химического оружия, — отметил французский президент. — Мы достигли той точки, когда эти удары были необходимы для восстановления доверия к (мировому. — прим. ред.) сообществу». Неудачные попытки заставить уважать красные линии привели к тому, что российские власти стали считать западных политиков «милыми и слабыми», пояснил Макрон: «Теперь он (Владимир Путин. — прим. ред.) понял, что это не так». Также Макрон отметил, что Россия, обеспечивая сирийскому лидеру Башару Асаду военную и политическую поддержку, несёт ответственность за действия Дамаска. «Конечно они (русские. — прим. ред.) соучастники. Сами они хлорин не использовали, но систематически мешали мировому сообществу действовать через дипломатические каналы, чтобы не допустить использования химического оружия». И всё же Макрон отметил, что готов вести диалог со всеми сторонами, вовлечёнными в сирийский конфликт, в том числе и с Москвой, чтобы найти политическое решение. Он подчеркнул, что не отменил свою поездку в Россию в следующем месяце. Также президент Франции сказал пару тёплых слов в адрес Турции: «Этими ударами мы разделили русских и турков. Турки осудили использование химического оружия». Читайте также: Как сирийская армия советскими ПВО современные американские ракеты перехватывала (ВИДЕО)

Трамп начал оправдываться перед американцами за удар по Сирии

Америка «взвела курок» для новой атаки по Сирии

Не успели в Сирии посчитать ущерб от ночного разбойничьего налета 14 апреля, как Вашингтон уже планирует нанесение дальнейших ударов по «неудобной» стране. В ход идет все та же дезинформационная кампания по обвинению Дамаска в наличии и применении химоружия. Постоянный представитель США в ООН Никки Хейли, рассказывая о своем разговоре с президентом Дональдом Трампом, подчеркнула, что он готов к дальнейшим действиям в том же духе: …Он [Трамп] сказал, что если сирийский режим решит вновь использовать отравляющий газ, то у США оружие заряжено и курок взведен По словам Хейли, если нынешний американский президент обозначил «красную черту», то он добивается своего. Сирия якобы сама вынудила его действовать таким образом. Постпред США полагает, что время для переговоров, направленных на мирное разрешение сирийского кризиса, истекло. Утверждения американской стороны похожи на оправдание насильника, который объясняет свои действия тем, что у жертвы была слишком короткая юбка. Главная проблема состоит в том, что, похоже, в мире фактически не осталось механизмов, чтобы привлечь этого насильника к заслуженной ответственности. Несмотря на грубейшее попрание Вашингтоном принципов ООН и международного права, его действия остаются без серьезного ответа на международном уровне. Так, на экстренном заседании Совета Безопасности ООН, посвященном обсуждению американской агрессии в отношении Сирии, Россия предложила проект резолюции, в которой данная агрессия осуждается. Также в документе предлагалось воздержаться от дальнейших силовых действий. Лишь три члена Совбеза — сама Россия, Китай и Боливия — поддержали данный проект. Четыре государства воздержались — Перу, Экваториальная Гвинея, Эфиопия и Казахстан. И, конечно же, США и их ближайшие союзники проект категорически отвергли. Тем временем, Вашингтон выдвигает Сирии новые условия. Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт в эфире Fox News заявила, что вернуться к диалогу в женевском формате станет возможно только в том случае, если Дамаск задекларирует свои запасы химоружия. Она надеется на то, что ракетные удары подтолкнут Дамаск к такому решению. Возникает только одна проблема — все химическое оружие было вывезено из Сирии и уничтожено под международным контролем. Это было сделано еще в 2014 году. Но Запад не останавливается в своей лжи и намерен использовать Совбез ООН как трибуну для того, чтобы дезинформировать мировое сообщество о химоружии в Сирии. Теперь США, Франция и Британия внесли на рассмотрение СБ свой проект резолюции. В нем речь идет о «новом механизме» расследования фактов применения химоружия (когда даже по старому механизму расследование не было проведено!) Проект этих стран включает в себя осуждение Сирии за применение отравляющих веществ (заведомо непроходной пункт, учитывая, что Россия отрицает сам этот факт). Руководство САР призывают к сотрудничеству с Организацией по запрещению химического оружия (Запад стучит в открытую дверь, поскольку Сирия сотрудничает с ОЗХО еще с 2013 года). Речь также идет о прекращении огня (под которым Вашингтон, Париж и Лондон понимают остановку борьбы сирийской армии против террористов). Цель данного проекта — не только оправдать собственную агрессию в отношении Сирии, но и создать почву для очередного давления и дальнейших провокаций. Затем Сирию намерены обвинить в несоблюдении резолюции СБ, и все пойдет по замкнутому кругу. Впрочем, его авторы наверняка отдают себе отчет в том, что проект вряд ли будет принят. Можно ожидать новой порции осуждения в адрес России и других стран, которые посмеют не поддержать эту «филькину грамоту». Читайте также: ТРЕВОГА: Орды русских троллей начали мощную атаку на США Елена Громова

«Мы готовили студентов, а не химоружие» — учёные уничтоженного США сирийского института (ФОТО, ВИДЕО)

Военкор КП.ру Александр Коц на руинах Научно-исследовательского института развития фармацевтической и химической промышленности Барзе в Дамаске встретился с его сотрудниками. Доктор Яруб Хаддур по щиколотку в строительной пыли вместе с двумя коллегами аккуратно пробирается по месиву из крошеного бетона и изогнутого и оплавленного металлического лома. Еще с десяток сотрудников НИИ Барзе отрешенно наблюдают, как их коллеги в этих апокалиптических декорациях пытаются найти свои бывшие рабочие места. Это невозможно. Массированный удар крылатыми ракетами буквально стер в пыль и корпуса Института и все, что было внутри — аппаратура, компьютерные серверы, лаборатории… Не осталось ничего, что бы напоминало об «ученом прошлом» этих еще дымящих кое-где руин. Такого не бывает ни при пожарах, ни при землетрясениях. США не пожалели ракет на этот объект. Я насчитал около десятка попаданий, хотя жители близлежащих домов говорят о порядка 15 мощных разрывов.

Такого не бывает ни при пожарах, ни при землетрясениях. Фото: Александр КОЦ — Когда я узнал, что Америка разрушила наши корпуса, я просто рыдал, — оттряхивает брюки от пыли доктор Хаддур. — Это ведь мой второй дом. У меня такое чувство, будто уничтожили мой дом вместе с находившейся в нем семьей. Все эти годы мы усердно работали со студентами… Очень печально. И очень трудно понять, почему они это сделали.

Массированный удар крылатыми ракетами буквально стер в пыль и корпуса Института. Фото: Александр КОЦ Территория научного центра поражает своими размерами. Вокруг разрушенного института — учебные корпуса, жилые дома, где проживают семьи сотрудников, детский садик всего в 300 метрах от лабораторий… Но крылатые ракеты били четко только по корпусам НИИ. В соседних зданиях лишь повышибало окна. Остается только догадываться, что в эту ночь пережили ученые и их дети, когда в нескольких сотнях метрах от них разрывались «Томагавки», превращая в руины то, что создавалось годами. Вместе с доктором Хаддуром мы ходим по развалинам некогда одного из крупнейших научных центров страны. Числится он за Минобороны, но в большинстве своем здесь работали гражданские специалисты.

Но крылатые ракеты били четко только по корпусам НИИ. Фото: Александр КОЦ Вот бывшие лаборатории. В железном месиве угадываются остатки компьютеров и серверов. На бетонной плите лежит чудом уцелевшие лабораторные весы. Рядом валяются фотографии — молодой девушки и детей. Видимо стояли у кого-то на столе. Местами попадаются блестящие осколки ракет, обгоревшие учебники, дымит тлеющая проводка…

США не пожалели ракет на этот объект. Фото: Александр КОЦ — Вот здесь преподавалась теория, — показывает Яруб Хаддур на отдаленно напоминающий кабинет бетонный хлам с обрушившимся лестничным пролетом. — Тут преподавались естественные науки. Рядом — лаборатории для научных опытов. Здесь стояло учебное оборудование. Никаких отравляющих веществ здесь не разрабатывалось, тут просто не было необходимой для этого аппаратуры.

Общий вид разрушенного НИИ. Фото: Александр КОЦ — А вы что преподавали? — Информационную технологию. Все, что связано с компьютерами, оборудование, программное обеспечение, базовые сетевые технологии, продвинутые. Курсы по работе с операционными системами… Вот здесь как раз были наши аудитории… — преподаватель немного задумывается. — Но мы отстроим все заново, каждый кирпич, разрушенный американцами, мы восстановим. Логику ударов по этому объекту назвать сложно. Институт находится в плотной городской застройке. И если бы в этом НИИ действительно производились какие-то отравляющие вещества, американцы очень рисковали устроить в одном из районов столицы Сирии локальную химическую катастрофу. Мало бы никому не показалось. И, пожалуй, надо быть очень уверенным в том, что в этом НИИ никаких средств массового поражения нет, чтобы без малейших опасений сравнять его с землей.

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Невероятные кадры: Армия России вошла в последнюю крепость боевиков в Гуте — реакция жителей (ВИДЕО)

Вчера боевики полностью сдали свою последнюю крепость в Восточной Гуте — город Думу. Из него выехали последние три тысячи боевиков и членов их семей. Не помог бандитам и их кураторам даже ход с химическим оружием, оплот банд, нависавший над Дамаском долгие годы, перешёл под полный контроль Армии Сирии. Об этом в репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.​ Эта быстрая и большая победа стала возможна благодаря напряженной работе российских офицеров из Цента по примирению враждующих сторон. Наши военные убедили боевиков покинуть хорошо укреплённые городские кварталы Восточной Гуты, штурм которых мог затянуться на месяцы и обернуться большими жертвами для атакующих бойцов САА и их союзников. Ещё на днях набитые оружием и военной техникой бандформирований пригороды Дамаска снова потихоньку становятся спокойным местом Последним оплотом банд стала Дума. Боевые действия в этом городе недавно закончились, но долгожданная мирная жизнь в освобожденные от боевиков дома еще придет нескоро. За годы боевых действий многие дома превратились в развалины, в которых несмотря отсутствие элементарных бытовых удобств проживают семьи, идти просто некуда…. Сразу на освобождённые от боевиков территории направились представители Центра по примирению воюющих сторон с членами Комитета национального примирения и временной администрацией города Думы. Как ранее сообщили в российском военном ведомстве российская и сирийская сторона уже начала восстанавливать жизнь в этих разбитых войной кварталах. Уже сегодня подразделения военной полиции Минобороны РФ отправились охранять порядок в Думе. На уникальных кадах ниже видно, как жители встречают русских миротворцев, на лицах у детей и взрослых неподдельные улыбки, они рады, что война для них наконец-то закончилась и банды не смогут больше держать в страхе их их малую родину. А в ближайшие дни гуманитарную помощь получит каждый нуждающийся. С момента освобождения Думы Центром по примирению враждующих сторон оказана гуманитарная помощь более 500 мирным жителям. Людям выдано свыше 400 продовольственных наборов и свежий хлеб. Читайте также: Котёл в Дамаске: Военные вертолёты кружат над Гутой, проводя психологическую операцию — репортаж РВ (ВИДЕО)

Как сирийская армия советскими ПВО современные американские ракеты перехватывала (ВИДЕО)

Опубликована видеоподборка перехватов ПВО САА крылатых ракет возглавляемой США антисирийской коалиции. Данные кадры в очередной раз подтверждают лживость заявлений Пентагона, что якобы все запущенные ракеты достигли своих целей. Читайте также: Силы ПВО сбили все ракеты, выпущенные по авиабазе Думейр, — Минобороны РФ

Коротко по Сирии. 15.04.2018

О благих намерениях

Всякое-разное по Сирии из накопившегося за последние пару дней.Рост курса акций корпорации Ratheon производящей крылатые ракеты "Томагавк". Один из гешефтополучателей "Арабской весны".Как 76 ракет "Томагавк" могут поместиться в одном разрушенном научном центре.Вот так это выглядит с воздуха. Отличный способ списать сбитые над сирийскими авиабазами ракеты на один комплекс. Нет.Лейтенант Хасан Шелф. Зенитная батарея под его руководством сбила 16 ракет.Корреспондент CNN нюхает детский рюкзак, чтобы обнаружить следы химического оружия.Не "Новичок" ли это?Сожженный флаг США на демонстрации в Багдаде.Даже призывающий к большей независимости Ирака от Ирана Муктада ас-Садр пришел на митинг в поддержку Сирии.Дети вырастут и запомнят, кто их настоящий враг.На перекрестке подземных тоннелей под Замалкой в Восточной Гуте.Саудовская грусть.Еще добро для Асада.Пехота "Лива-аль-Кудс" готовится к штурму Ярмука.Греция.Митинг в Лос-Анджелесе.Митинг в Вашингтоне.Митинг в Ливерпуле.Нарезка попаданий по американским ракетам в небе Сирии.Последний эпизод вставлен ошибочно. Это ЛНР.Пол Крейг Робертс волнуется.С основном тезисом трудно поспорить – новые провокации такого рода будут неизбежны, пока им не будет дан жесткий отпор. Не обязательно, что следующие провокации произойдут именно в Сирии, отравление Скрипаля показывает, что география подобных провокаций может быть весьма обширной, тем более есть еще такие мусорные страны как Украина, где можно творить вообще любую дичь. Поэтому угроза военной эскалации сохраняется. Попытки увещевания США и Британии очевидно к успеху не приведут, так как по доброй воле США не признают ослабление и тем более утрату своей всемирной гегемонии. Вполне резонно, что часть американских интеллектуалов, прекрасно зная нутро американской политики, опасаются, что ради судорожных попыток удержать мировое лидерство, нынешние американские элиты выберут военный вариант, который может иметь непредсказуемые последствия. Но они в меньшинстве, основные мейнстримовые СМИ с удовольствием рассказывают об исключительности США и праве игнорировать международное право, что в итоге и формирует общественное мнение, поддерживающее подобный курс подводящий мир к опасной черте.