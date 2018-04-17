Сирия, ИГИЛ, последние новости 17 апреля 2018
- 13:28 Сирийский “Панцирь”.
- 13:27 Россия нашла участников съемок постановочного видео «химатаки» в Сирии.
- 11:16 Тюрьма “Джейш-аль-Ислам” в Думе.
- 10:45 «Игры в войну»: британский журнал поместил на обложку обрюзгшего Трампа с ракетами и Путина с голым торсом (ФОТО).
- 09:49 США хотят заменить американский контингент в Сирии на военных из арабских стран.
- 09:00 Израиль прокомментировал сообщения об авиаударах по сирийской провинции Хомс.
- 08:28 Ракетный обстрел Сирии 17.04.2018.
- 07:43 Times: Российские «Чёрные дыры» не позволили британской подлодке атаковать Сирию.
- 07:21 МО РФ: США лукавят – аэродромы тоже входили в число целей для КР.
- 05:31 Разведка боем началась: военные советники РФ и Генштаб САР готовят новый удар после Гуты (ВИДЕО).
- 04:00 «Сигнал плохим парням»: Лавров рассказал о последствиях ударов США и союзников по Сирии.
- 03:00 Россия выиграла без единого выстрела, — западные СМИ об ударе по Сирии.
- 02:00 «Это была постановка боевиков»: Американские журналисты не нашли следов химатаки в Думе.
- 01:40 МОЛНИЯ: Новый удар по Сирии отражён силами ПВО (ВИДЕО).
- 00:00 Россия готова рассмотреть любую помощь сирийской армии, — Лавров.
- Вчера 23:56 Брифинг в Минобороны РФ о ситуации в Сирии 16.08.2018.
- Вчера 22:54 112 ракет СССР и России против 103 ракет НАТО: Минобороны сообщает о провале удара США.
- Вчера 22:43 Подробности отражения американского удара.
- Вчера 22:36 Удар в Сирии: Мир всколыхнули массовые акции протеста против действий западной коалиции.
Сирийский “Панцирь”
Министерство обороны Сирии выпустило ролик посвященный последнему успеху своих ПВО. В частности, на кадрах можно увидеть ЗРК "Панцирь" после проделанной работы.
Надо понимать, что после боя 14 апреля, спрос на "Панцири" существенно вырастет.
И еще пара фотографий.
Кто может уточнить, что это за ракета?
PS. Днем сирийские медиа сообщили, что их же ночные сообщения об атаке авиабаз Шайрат и Думейр были ложными https://colonelcassad.livejournal.com/4126312.html. Система ПВО срегаировала на ложную тревогу и осуществила пуски зенитных ракет, но как таковой атаки не было. Чтобы это не значило.
Россия нашла участников съемок постановочного видео «химатаки» в СирииАндрей Аркадьев
Постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) рассказал о постановочном характере инцидента в сирийской Думе.
Смотреть видео
Видеоролик, представленный в качестве «доказательства» химической атаки в сирийском городе Дума, является постановочным. При этом России удалось найти участников этих съемок.
Об этом в понедельник заявил постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин на специальном заседании исполнительного совета ОЗХО в Гааге.
«На основе нашего, подчеркиваю, национального расследования мы не нашли ни одного признака того, что в Думе применялось химоружие», – приводит РИА Новости заявление дипломата.
Он подчеркнул, что Россия не обнаружила «ни одного свидетеля, ни одного отравленного в госпитале», а также никаких остатков химических боеприпасов. По словам Шульгина, никакой химической атаки 7 апреля в сирийской Думе не было, а имела место инсценировка, за которой стоят спецслужбы Великобритании и США.
В ночь на 14 апреля США, Британия и Франция нанесли ракетные удары по правительственным объектам в Сирии. Было выпущено более 100 ракет, большую часть которых сбила сирийская ПВО.
Президент России Владимир Путин назвал действия Соединенных Штатов и их союзников «актом агрессии против суверенного государства».
Андрей Аркадьев
Тюрьма “Джейш-аль-Ислам” в Думе
Военкоры Anna-News вместе с сирийскими военными побывали на территории тюрьмы "Джейш-аль-Ислам" в Думе, где боевики держали заложников.
Там были обнаружены захоронения казненных, в том числе и обезглавленных. Один в один как на территориях, которые освобождали от ИГИЛ.
Страшные находки в освобождённой от боевиков Думе
«Anna News» побывали в обнаруженной «Силами Тигра» тюрьме, в которой боевики «Джейш аль-Ислам» несколько лет удерживали заложников и пленных сирийских военнослужащих.
Мы шли за саперами «Сил Тигра», осматривающими сеть подземных тоннелей, соединяющих окрестные здания с главным входом в тюрьму. Страшная находка ожидала во внутреннем дворе, где сложно было дышать из-за трупного запаха.
«Силы Тигра» обнаружили массовое захоронение. Офицеры вызвали «сирийскую гражданскую самооборону», и ее сотрудники вскоре приступили к эксгумации тел. Встречались как недавно казненные, так и скелетированные останки. На большинстве была военная сирийская форма, а неподалеку сожженные документы и сохранившиеся в огне личные жетоны, вероятнее всего, принадлежавшие казненным. Некоторые тела были обезглавлены.
При нас было изъято около 15 мешков с останками. Напомним, что по информации сирийского правительства, в плену у боевиков находилось свыше 4 тысяч заложников и пленных. При выходе из Думы они выпустили около 200 человек. Подробности ожидайте в нашем репортаже.
http://anna-news.info/strashnye-nahodki-v-osvobozhdyonnoj-ot-boevikov-dume/ – цинк (я так понял сегодня-завтра выйдет отдельный репортаж на эту тему – выложу отдельно, как появится)
Плюс еще по Думе:
Бронетехника боевиков, которую они уничтожили накануне выезда.
Журналист американского канала One America News Network побывал в Думе, пообщался с местными жителями и не обнаружил каких-либо следов химической атаки.
Пресс-тур в Думе для иностранных журналистов.
Система подземных тоннелей под Думой.
Текучка как обычно в Телеграм https://t.me/boris_rozhin
«Игры в войну»: британский журнал поместил на обложку обрюзгшего Трампа с ракетами и Путина с голым торсом (ФОТО)
Британский журнал The Spectator поместил на обложку нового номера карикатуру, иллюстрирующую противостояние лидеров государств по сирийскому вопросу.
Картинка изображает огромную фигуру Дональда Трампа, вооруженного ракетами. Рядом с ним стоит карликовый президент Франции Эммануэль Макрон в мундире Наполеона Бонапарта. Из-за спины главы Белого дома выглядывает старушка, в образе которой угадывается премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.
Этой группе противостоят два человека, стоящие на поле боя: обнаженный по пояс президент России Владимир Путин и стоящий за его спиной глава Сирии Башар Асад.
Карикатура сопровождается подписью, символизирующей тему номера, — «Игры в войну» (War games).
Сопровождающая статья «Трамп, вероятно, будет твитить, стрелять и забывать. Его ракетный удар не поможет Сирии» посвящена стратегическим промахам американской администрации. Ее автор Пол Вуд (Paul Wood) неоднократно отмечает, что ничего, кроме смерти мирных жителей, американские военные действия не принесут.
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США хотят заменить американский контингент в Сирии на военных из арабских стран
Администрация Дональда Трампа планирует заменить американский военный контингент в Сирии на военнослужащих из арабских стран.
Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.
По данным источников издания, советник по национальной безопасности США Джон Болтон недавно звонил исполняющему обязанности главы Службы общей разведки Египта генералу Аббасу Камелю, чтобы узнать, захочет ли Каир оказать содействие в реализации плана.
Газета отмечает, что Белый дом обращался к Саудовской Аравии, Катару и ОАЭ с просьбой выделить миллиарды долларов на восстановление северной части Сирии. По данным чиновников, руководство страны также хочет, чтобы арабские страны направили в регион военных.
Как отмечает издание, цель инициативы — избежать возникновения «вакуума в области безопасности» в Сирии, который может позволить боевикам ИГИЛ* вернуться в регион.
При этом старший научный сотрудник аналитического центра Институт Ближнего Востока Чарльз Листер считает, что созыв новых сил проблематичен, потому что «Саудовская Аравия и ОАЭ сохраняют военное присутствие в Йемене, а Египет не захочет защищать территорию, которая не контролируется режимом президента Башара Асада», отмечает издание.
Также, по его мнению, арабские страны не согласятся посылать военных в Сирию, если Соединенные Штаты не сохранят военное присутствие в стране.
Накануне Белый дом заявил, что США намерены как можно скорее покинуть Сирию. При этом постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли отмечала, что американские войска уйдут только после того, как выполнят все поставленные задачи.
Среди них – победа над ИГИЛ, получение гарантий того, что химическое оружие не несет рисков для США, и отслеживание действий Ирана.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация.
Израиль прокомментировал сообщения об авиаударах по сирийской провинции Хомс
Армия обороны Израиля не располагает данными об ударах в сирийской провинции Хомс. Об этом заявили в пресс-службе израильской армии.
«Нам ничего не известно о каких-либо инцидентах такого рода», — цитируют государственные израильские СМИ слова представителя пресс-службы.
Ранее в Пентагоне также открестились от атаки на Хомс, заявив, что США не проводят военные операции в районе авиабазы Шайрат в Сирии.
Как сообщала «Русская Весна», 17 апреля сирийские силы ПВО в районе Дамаска сбили ракеты, вошедшие в воздушное пространство САР и попытавшиеся поразить военный объект в провинции Хомс.
Всего по авиабазе «Шайрат» было выпущено шесть ракет, которые были перехвачены. Три ракеты, нацеленные на авиабазу под Дамаском, также были сбиты расчётами ПВО.
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Ракетный обстрел Сирии 17.04.2018
Ночью произошла очередная попытка ракетного обстрела Сирии.
1. США сразу заявили, что это не они. ЦАХАЛ также опровергает свою причастность. Удар наносился со стороны Ливана, ракеты были запущены самолетами из воздушного пространства Ливана.
2. По данным сирийских СМИ было запущено 9 ракет. Как сообщает SANA – 6 ракет были выявлены на подходе к авиабазе Шайрат и 3 на подходе к авиабазе Думейр.
3. Как заявляют сирийцы, все запущенные ракеты были перехвачены штатными средствами сирийской ПВО.
4. Некоторые российские источники на утро 17 апреля опровергают факт обстрела Шайрата, в тоже время сирийские государственные медиа настаивают как на факте атаки, так и на успешном ее отражении.
Times: Российские «Чёрные дыры» не позволили британской подлодке атаковать Сирию
Британская субмарина не смогла принять участие в карательной операции НАТО против Сирии, так как была вынуждена прятаться от преследовавших её российских подводных лодок, которые западные военно-морские эксперты называют «Чёрными дырами» за тишину хода.
По сути моряки ВМС Великобритании были заблокированы в Средиземном море двумя лодками ВМФ России проекта «Варшавянка», сообщает авторитетное лондонское издание The Times со ссылкой на собственные источники в минобороны страны.
«Таймс» уточняет, что с британской субмарины класса Astute по целям в Сирии должны были быть выпущены крылатые ракеты, но российские военные моряки устроили «игру в кошки — мышки», преследуя своих противников. В итоге судно не смогло участвовать в агрессии против Сирии из страха быть обнаруженным.
Кроме того, газета сообщает, что британской подлодке также пришлось скрываться от двух фрегатов ВМФ РФ и от противолодочного самолёта. Из-за этой охоты подводники не смогли приблизиться на достаточное расстояние и подняться на нужную глубину для эффективного удара по Сирии, так как они несколько дней пыталась избежать обнаружения.
Сообщается, что «Чёрными дырами» оказались вышедшие из сирийского порта Тартус многоцелевые подводные лодки проекта 636 «Варшавянка» (по кодификации НАТО — Improved Kilo). Два дизельных генератора и электропривод позволяют этим боевым кораблям совершать длительные переходы и развивать большую скоростью. Отечественные подлодки данного типа вооружены торпедами, крылатыми и противолодочными ракетами.
Отмечается, что самолёт ВМС США Boeing P-8 Poseidon пытался оказать помощь британским союзникам, разведчик следил за российскими военными кораблями и самолётами, но это не помогло.
Специалист британского Института стратегических исследований Ник Чайлдс рассказал The Times, что командиров подлодок королевских ВМС обучают выпускать одновременно лишь небольшое количество ракет, чтобы их не успел засечь потенциальный противник.
Также в статье говорится, что субмарины класса Astute обладают сравнительно небольшой ударной мощью — они могут нести на своем борту не более 20 крылатых ракет Tomahawk, в тоже время некоторые американские подводные лодки несут до 154 ракет.
Как сообщала «Русская Весна», по инициативе США, американские, британские и французские военные силы в минувшую субботу нанесли массированные удары крылатыми ракетами по сирийским объектам, которые, по лживым обвинениям Запада, якобы использовались для производства и хранения химического оружия. Западная коалиция выпустила свыше 100 ракет, основная часть которых была перехвачена советско-российскими зенитно-ракетными комплексами ПВО САР. Военнослужащие ВС РФ в отражении атаки задействованы не были, но отслеживали все пуски противника.
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МО РФ: США лукавят – аэродромы тоже входили в число целей для КР
“Реальными целями удара США, Великобритании и Франции 14 апреля были не только объекты в Барзе и Джарамани, но и сирийские военные объекты, включая аэродромы”.
“Как хорошо видно на распространенных западными СМИ космических фотоснимках, это обычные здания на поверхности. Хочу напомнить, что, например, боевая часть крылатой ракеты “Томагавк” в зависимости от типа составляет до полутонны в тротиловом эквиваленте. Поэтому для их уничтожения по любым методикам расчёта было достаточно не более 10 ракет на каждый из трёх объектов с учетом трёхкратного перекрытия для их гарантированного уничтожения”.
“На фотоснимке объекта в районе Барзы (Барзе) характер разрушений в результате ракетного удара не соответствует масштабу разрушений от применения трех десятков крылатых ракет. Более того, проведенное обследование территории этого и других объектов не выявило ни такого количества обломков и осколков боеприпасов, ни соответствующего числа воронок”.
“Сирийская ПВО использовала для отражения удара США, Франции и Великобритании 112 зенитных ракет, в том числе из комплекса “Панцирь” – 25 ракет. Они поразили 23 цели.
“Бук” – выпущено 29, поразили 24 цели. “Оса” – выпущено 11, поразили пять целей. С-125 – выпущено 13, поразили пять целей. “Стрела-10″ – выпущено пять, поразили три цели. “Квадрат” – выпущено 21, поразили 11 целей. С-200 – выпущено восемь ракет, целей не поразили. Никого не должны вводить в заблуждение низкие показатели зенитного ракетного комплекса С-200, так как комплекс предназначен для поражения прежде всего самолетов и не так давно уничтожил истребитель одного из соседних государств”.
Разведка боем началась: военные советники РФ и Генштаб САР готовят новый удар после Гуты (ВИДЕО)
Вооружённые силы САР перебрасывают подкрепления и готовятся к операции по освобождению стратегически важного района Ярмук в столичном регионе Сирии, из которого ранее были изгнаны боевики умеренной оппозиции. Теперь здесь остались только непримиримые банды ИГИЛ.
Военный источник рассказал «Русской Весне», что главарям группировки выдвинут ультиматум: они должны сложить оружие или же будут полностью уничтожены.
«Командование планирует начать широкомасштабное наступление в течение недели», — рассказал собеседник РВ.
Эта военная кампания проводится при активном участии российских военных советников, помогающих подобрать правильную стратегию и тактику.
На линии фронта в лагере Ярмук уже начались военные операции, бойцы САА проводят разведку боем, прощупывая оборону боевиков и не давая им расслабиться. Таким образом также создаются ложные цели главного удара, которые держат влага в постоянном напряжении и мешают полевым командирам исламистов адекватно организовывать оборону на опасных направлениях.
Одно из таких боестолкновений можно увидеть в коротком видеорепортаже «Русской Весны» из Ярмука.
Мирные жители — живой щит ИГИЛ
Окруженные Сирийской Арабской армией и понимающие неизбежность скорого штурма террористы ИГИЛ используют мирное население в качестве живого щита.
Находясь в бывшем лагере палестинских беженцев Эль-Ярмук, исламисты пытаются всеми силами отстоять свой последний оплот в Сирии.
Поводом для тревоги боевиков стало полное освобождение ключевых населенных пунктов Восточной Гуты и проходящая там зачистка.
«Игиловцы»* понимают, что правительственные войска продолжат выбивать банды исламистов и прозападных боевиков из всех пригородов Дамаска.
В ближайшее время Верховное командование ВС САР планирует начать штурм района Эль-Ярмук. По сообщению источника в полиции города Дамаск, все попытки мирных жителей выйти из района или установить контакт с гражданской администрацией — мгновенно пересекаются боевиками. Патрули террористов захватывают граждан в плен с целью прикрываться ими при начале наступления сирийской армии.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
«Сигнал плохим парням»: Лавров рассказал о последствиях ударов США и союзников по Сирии
Ракетные удары и риторика США, Великобритании и Франции стали «сигналом» боевикам для проведения провокаций и активизации военных действий. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Между тем постоянный представитель РФ при ОЗХО Александр Шульгин считает, что Вашингтону не нужно расследование инцидента с якобы применённым химическим оружием в Думе, который послужил формальным поводом для атаки Запада. Американцы, по его словам, «уже всё для себя решили».
Своим решением нанести удар по Сирии, не дожидаясь результатов экспертов с места предполагаемой химатаки в городе Дума, США и союзники создали опасную ситуацию на грани войны. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу BBC.
«Я считаю, что данную ситуацию создали наши западные коллеги, которые повели себя крайне безответственно. Они обвинили сирийские власти в применении химического оружия против мирного населения — и заодно обвинили нас как союзников сирийского правительства. Причём они сделали это, не дожидаясь, пока инспекторы ОЗХО осмотрят место происшествия. На самом деле, именно в тот момент, когда представители ОЗХО были готовы отправиться из Ливана в Сирию, и были нанесены эти удары», — сказал министр.
Он отметил, что некоторое время назад США, Британия и Франция предупредили, что в случае применения Асадом химического оружия они применят силу.
«Я рассматриваю этот как сигнал „плохим парням“, в частности „Белым каскам“, для проведения провокации. Теперь, после авиаудара 14 апреля, они снова заявляют: „В случае дальнейших инцидентов мы снова применим силу“. Фактически, это сигнал боевикам и экстремистам к возобновлению военных действий, и они на него откликнулись. Сразу же после авиаудара они предприняли попытку наступления на Дамаск», — констатировал министр иностранных дел.
«Москве нужны жёсткие факты»
Россия не согласна с заявлениями США, Великобритании и Франции о том, что целью ударов по Сирии было предотвратить дальнейшее применение химического оружия Дамаском, так как нет никаких доказательств того, что 7 апреля там произошла именно химатака, подчеркнул он.
«Ваша программа называется HARDtalk — „Жёсткий разговор“, а нам нужны hard facts — „жёсткие“ факты. А все эти заявления про highly likely — „с высокой долей вероятности“ — это просто курам на смех», — отметил министр.
Дипломат добавил, что все аргументы Запада основаны на информации из СМИ и соцсетей.
«Вы цитировали тут лидеров Франции, Великобритании и Соединённых Штатов. Но ведь все те доказательства, на которые они ссылаются, почерпнуты из средств массовой информации и социальных сетей. Те баллоны, о которых вы говорите, — я видел эту фотографию. Газовый баллон лежит на кровати. Кровать при этом не сломана. Окно не разбито. Слушайте, давайте уже как-то посерьёзнее, а? Хорошо, вот вы мне объясните одну вещь: зачем бомбить, если на следующий день инспекторы ОЗХО должны были прибыть на место и во всём разобраться?» — заметил министр.
Дума, Сирия
Он напомнил, что Россия ещё в 2017 году завершила программу по уничтожению химического оружия, что было верифицировано ОЗХО, в то время как Соединённые Штаты так и не выполнили взятых на себя обязательств.
«Но я сейчас хочу сказать вот о чем: когда кто-то пытается возложить на Россию ответственность за выполнение Асадом обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия, это просто возмутительно. Мы проводили эту работу совместно с США», — резюмировал глава МИД РФ.
Как подчеркнул Лавров, произошедшее в Думе — ни что иное как инсценировка, никакого применения химоружия сирийскими властями на деле не было. И сирийская, и российская стороны приветствовали намерение экспертов ОЗХО собрать пробы на месте, однако расследованию помешали именно нанесённый США и союзниками удар.
«Уже всё для себя решили»
Американцам не нужно никакое расследование произошедшего в сирийском городе Дума, уверен постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин.
«Им никакое расследование не нужно, ни тогда, ни сейчас, ни раньше. После Хан-Шейхуна им не нужно было расследование, уже всё для себя решили. Сейчас тоже говорят о том, что (президент Сирии Башар. — прим.ред.) Асад во всем виноват, поэтому им ничего не нужно, проект им не нужен», — сказал он.
Постпред также рассказал, что на созыве исполсовета ОЗХО американский представитель представил удары по САР как акцию возмездия.
«Ракетный удар так называемой западной коалиции по Сирии американский посол представлял как своеобразную акцию возмездия — мол, теперь Асад дважды подумает, перед чем травить свой народ», — сказал он.
По словам постпреда РФ, «американцу активно подпевали англичанин и француз».
Шульгин заявил, что провокацию в сирийской Думе с якобы применением химоружия выполнили неправительственные организации, которые на платной основе сотрудничают с властями Великобритании и США.
«Непосредственными исполнителями этой провокации стали псевдогуманитарные НПО, опекаемые противниками правительства Сирии. Среди них — пресловутые „Белые каски“, которых так любят превозносить некоторые из присутствующих здесь делегаций. Мы уже говорили, и подтверждаем это ещё раз, что эти структуры на платной основе сотрудничают с правительствами США, Великобритании и некоторых других стран», — заявил он на заседании исполнительного совета организации в Гааге.
Постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин (в центре)
Российские специалисты не обнаружили ни одного признака применения химоружия в сирийской Думе, однако нашли участников видеосъёмок, представленных в качестве доказательства якобы имевшей место химатаки.
«На основе нашего, подчёркиваю, национального расследования мы не нашли ни одного признака того, что в Думе применялось химоружие. Ни одного свидетеля, ни одного отравленного в госпитале найти не удалось. Не было обнаружено никаких остатков химических боеприпасов. Зато удалось найти непосредственных участников съёмок постановочного видео, которое представлялось в качестве „доказательства“ химатаки», — сообщил дипломат.
По его словам, эти люди сами показали кадры с их участием в снятом постановочном ролике. Оба участника имеют медицинское образование, работают в скорой помощи города Думы.
Как сообщил Шульгин на пресс-конференции, Россия привезёт на следующую встречу Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) участников постановочного видео.
«Мы предупредили их, что в следующий раз, когда они заходят обсуждать сирийскую тематику, мы привезём сюда в Гаагу тех людей, которые принимали участие в постановочных съёмках „Белых касок“. Которые вольно или невольно были соучастниками грандиозных провокаций, будь то в сирийской Думе или в Хан-Шейхуне», — сказал он.
По словам постпреда, возникшая вокруг Сирии является подтверждением пагубного курса, проводимого США и их ближайшими союзниками в ОЗХО на протяжении последних лет.
«Сегодня мы стали свидетелями отвратительного спектакля: делегации США, Великобритании и Франции фарисействуют, не моргнув глазом, выставляют себя в качестве блюстителей международного права, оправдывают свою агрессию. На деле же, за исключением группы их союзников, слепо плетущихся в фарватере любых, пусть и совершенно безрассудных, авантюр Вашингтона, никто больше не сомневается: главная угроза миру исходит со стороны этих вожаков западного лагеря», — резюмировал Шульгин.
Дорога в Думу
Между тем генеральный директор ОЗХО Ахмет Узюмджю сообщил, что направленные для проверки информации о химатаке эксперты пока не добрались до города Дума.
Группа из девяти специалистов, по его словам, была сформирована 9 апреля.
«В минувшую субботу, 14 апреля, эксперты прибыли в Дамаск. Группа пока не разместилась в Думе. Представители Сирии и России, которые приняли участие в подготовительных встречах в Дамаске, проинформировали команду ОЗХО о том, что перед размещением необходимо всё ещё решить некоторые вопросы безопасности», — говорится в заявлении гендиректора организации.
Тем временем, отметил он, власти Сирии предложили группе экспертов провести беседу с 22 свидетелями, которых могут доставить в Дамаск
«Надеюсь, что все необходимые приготовления будут сделаны по линии Департамента по вопросам охраны и безопасности ООН, чтобы эксперты могли попасть в Думу как можно скорее», — добавил Узюмджю.
Между тем ОЗХО, по его словам, направила Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) запрос о предполагаемых пострадавших от так называемой химатаки в Сирии.
Как сообщил постпред РФ при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов, ВОЗ направила в Думу делегацию для оценки медицинской обстановки.
«Насколько нам известно, сегодня туда (в Думу. — прим.ред.) отправляются представители ВОЗ, которые в рамках мандата также будут предпринимать действия по определению объективной обстановки с точки зрения медико-санитарных условий в районе, где, якобы, было применено химическое оружие», — сказал он.
Постпред РФ добавил, что в беседе с гендиректором ВОЗ Тедросом Адханомом Гебрейесусом он призвал дать более объективную оценку случившемуся после того, как в Думе будут завершены все мероприятия по линии экспертов.
По словам Гатилова, гендиректор ВОЗ выразил признательность России за приглашение посетить сирийскую Думу и готовность обеспечить безопасность работы представителей международной организации в этом районе.
Объяснение Лондона
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на выступлении в парламенте объяснила участие страны в ударах по Сирии национальными интересами.
«Мы не следовали приказам Америки, а исходили из своих национальных интересов… Мы посчитали, что это будет правильным, и присоединились вовсе не по требованию президента (США Дональда. — прим.ред.) Трампа», — сказала она.
Глава британского правительства также объяснила, почему не привлекла палату общин к обсуждению военной акции против САР. По её словам, это было продиктовано необходимостью тщательного планирования авиаударов и интересами безопасности военных.
Мэй также подчеркнула, что поскольку речь шла о точечных ударах, а не о широкомасштабной операции, правительство могло принять данное решение самостоятельно.
Тереза Мэй
Ракетные удары
14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по территории Сирии. Поводом для атаки послужили появившиеся 7 апреля сообщения о том, что в городе Дума в Восточной Гуте сирийскими войсками якобы было применено химическое оружие.
Минобороны РФ опровергло эти заявления, предоставив доказательства того, что появившееся видео «Белых касок» о якобы последствиях химатаки было постановочным. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) направила в Дамаск специалистов для проведения расследования.
Не дождавшись анализа экспертов, коалиция выпустила более 100 ракет по военным и гражданским объектам инфраструктуры Сирии. Силам сирийской ПВО удалось сбить 71 из них.
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Анастасия Иванова
Россия выиграла без единого выстрела, — западные СМИ об ударе по Сирии
Формальные итоги решительного удара западных стран по Сирии подведены. Россия предложила осудить атаку Совету Безопасности ООН. Три постоянных участника Совбеза (они же участники атаки) оказались против. Резолюция не принята.
В мире реальных фактов цифры тоже в целом установлены: выпущены 103 ракеты. Правда, президент США Дональд Трамп, обещавший, что они будут «новые и умные», опять всех переиграл — прилетели в основном пожилые «Томагавки». На подлете ко всем стратегически важным объектам их поголовно сбили пожилые же системы ПВО Сирии, разработанные в Советском Союзе как раз для борьбы с «Томагавками».
Британцы выпустили восемь ракет «Скальп», зато, как гордо отметили в Би-би-си, «каждая была по пять метров в длину». К тому же они новее: их разработали всего двадцать лет тому назад.
Непонятной остается история с французами: по уверению руководства Франции, они выпустили тоже восемь «Скальпов» с истребителей и три — с кораблей. Однако российские ВС цинично отмечают, что никаких французских «Рафалей» в небе не было. Так что не исключено, что эти союзники США получили зачет по участию условно — для поддержания коллективистского духа.
Ущерб: наиболее успешно все это упало на неиспользуемые здания в провинциях Дамаск и Хомс — в том смысле, что там ракетам и управляемым авиабомбам все же удалось достичь поверхности Сирии. В остальном, несмотря на внезапность атаки и тот факт (усиленно подчеркиваемый американскими официальными представителями), что «Россию даже не предупредили»:
— не погиб ни один мирный житель;
— не погиб ни один солдат Сирийской арабской армии (САА);
— не было разрушено ни одного самолета или вертолета САА;
— не было ни одного случайного залета в зону ответственности российских систем ПВО;
— не пострадал ни один используемый аэродром сирийских Вооруженных сил;
— семьдесят одна из ста трех ракет потеряны.
Фактический эффект акции оказался даже ниже, чем у атаки на авиабазу Шайрат годичной давности: тогда 59 «Томагавкам» удалось по крайней мере:
а) испортить несколько самолетов, б) повредить рулежные дорожки, выведя аэродром из строя на несколько часов, и в) убить нескольких сирийцев.
На этом факты заканчиваются, потому что группа экспертов Организации по запрещению химоружия прибыла в Сирию лишь спустя несколько часов после налета. А именно она должна установить, случилось ли вообще то, на что решительно отвечали США. И что именно произошло в городе Дума.
Поэтому главная битва развернулась уже после удара — и, как положено в нашу странную эпоху, это случилось в медийном пространстве. Баталия закипела вокруг вопроса, как понимать случившееся.
Дональд Трамп, Тереза Мэй и Эммануэль Макрон настаивают на том, что это был мускулистый и выверенный удар возмездия. Что цели достигнуты и возможности монстра Асада хохоча производить химическое оружие для отравления своих людей резко уменьшены. И что если он еще раз попробует, то столь же сокрушительная кара вновь прилетит, несмотря на все возражения России, ибо время для переговоров прошло.
Пресса западных стран в могучести и сокрушительности кары не уверена. Huffington Post, например, с горечью констатирует, что:
1. Заявленными целями Трампа было пресечь «убийственное поведение Асада и показать крутизну его патронам — России и Ирану». Но ни одна из целей не достигнута.
2. Все мало—мальски значимые в военном и административном отношении цели оказались к моменту атаки под российским «зонтиком», который Трамп побоялся задеть.
3. В итоге Асад «не прекратит наступление», а России «не брошен вызов».
В редакционном комментарии Reuters «Главная опасность в Сирии — Россия» сообщается, что:
1. Асад «уже почти победил в шестилетней войне» и не намерен останавливаться.
2. Москва, предупредившая заранее, что «в случае создания угрозы жизни российским служащим будут сбиваться не только ракеты, но и их носители», превратила акцию беспредельной справедливости во что-то бесцельное. Потому что, отмечает автор, ни Россия, ни США не заинтересованы в настоящей схватке между собой в Сирии. Более того, они не заинтересованы даже в том, чтобы показывать друг другу действие своих новейших ракет и противоракетных систем, — зачем кормить противника информацией. Поэтому над пустынями и горами древней страны сражались древние же железные гоплиты холодной войны из прошлого тысячелетия.
3. Итогового толку никакого. Даже хуже: теперь ясно, что США, безусловно, могут стянуть к Сирии очень много больших страшных кораблей и даже подогнать авианосец. И потратить много старых ракет. Но это будет не столько демонстрация силы, сколько «демонстрация невозможности демонстрации силы». А Россия, как обычно, «показывает мастер-класс того, как добиваться максимальных целей ограниченными силами».
То есть Россия, даже не сделав ни единого залпа из своих С-400 и «Панцирей», эффективно установила рамки, в которых Запад ее картинно не послушался.
Отметим, что это все сообщает не какая-то «российская госпропаганда, пытающаяся сохранить лицо Кремля». Это британско-американские авторитетные СМИ так видят.
Впрочем, другие, тоже авторитетные, СМИ тех же стран исправно торжествуют и отрабатывают версию Трампа — Мэй — Макрона. Кровавый тиран получил урок, если надо, можем повторить, и так далее.
…Все это подтверждает печальную версию, высказанную нами накануне атаки: «По сути, единственным объяснимым двигателем происходящего оказывается какой-то проклятый всеобщий хайп, из которого элита Запада никак не может вырваться.
Более того. Складывается впечатление, что и реальные результаты предполагаемой кары никому не нужны. Кажется, самих западных лидеров удовлетворило бы нанесение сокрушительного удара в виртуальной стрелялке, имей они возможность потом убедить свою аудиторию, что враг понес тяжкие потери».
В итоге мы наблюдаем шизофреническую картинку. На основании вирусных видеороликов, не имеющих никакого независимого подтверждения, были подняты в воздух настоящие самолеты и выпущены настоящие ракеты.
Было потрачено, по разным прикидкам, от 70 до 150 миллионов настоящих долларов.
Однако весь этот реальный мегаудар в реальном мире никого не задел. И более того — по факту понадобился только для того, чтобы в мире виртуальном (там, где хайпуют, твитят и обмениваются интерпретациями) кто-то убедил свою аудиторию в том, что у него есть первичные волевые признаки.
Отрадно, что руководство США и подчиненных держав пока что все же отделяет свои внутренние медиавойнушки от суровой реальности. И «праздник непослушания России» проводит в специально отведенных для этого местах.
Но штука вся вот в чем. Следующее поколение западных руководителей может уже не различать, где кончается пиар и начинается реальная война. И это делает наш, реальный мир все менее безопасным и все более тревожным.
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Виктор Мараховский
«Это была постановка боевиков»: Американские журналисты не нашли следов химатаки в Думе
Журналисты американского телеканала One America News Network посетили сирийский город Дума и не обнаружили там следов применения химического оружия.
Ранее о том, что в Думе 7 апреля было применено химическое оружие, сообщили ряд общественных организаций, включая «Белые каски», которые возложили ответственность за атаку на власти Сирии. Эти обвинения стали основанием для США, Великобритании и Франции для нанесения удара по сирийским объектам, где, как утверждалось, производилось химоружие. В минобороны РФ заявили, что никаких следов такой атаки они в Думе не обнаружили, и назвали соответствующие видеокадры постановочными.
Опрос жителей
Журналист телеканала Пирсон Шарп сообщил в прямом эфире, что вместе с представителями властей Сирии посетил место предполагаемой химатаки и побеседовал с местными жителями, но никто из них не подтвердил факт инцидента.
«Я поговорил примерно с десятью жителями района, который находится в квартале, где предположительно была совершена атака. Никто из людей, с которыми я говорил, не сказал, что видел или слышал что-то о химической атаке. Они сказали, что в тот день в этом районе все было как всегда и ничего необычного они не заметили», — рассказал корреспондент.
По его словам, он также опросил еще 40–50 человек по всему городу и никто из них ничего не слышал про химическую атаку.
«Когда я спросил их, что это была за атака, по их мнению, они сказали, что это была постановка боевиков, которые занимали в то время город… Когда я спросил, зачем, мне ответили, что это потому, что боевики были в отчаянии и им нужна была уловка, чтобы скрыться от сирийской армии, которая наседала на них», — сказал Шарп.
Свидетельства врачей
Корреспондент рассказал, что ему удалось побывать на самой площади, где, как утверждалось, была химическая атака, но где он не нашел никак свидетельств, подтверждающих это. Затем он посетил больницу, находившуюся под контролем боевиков, и зашел в комнату, которую показывали в видеороликах и куда, как утверждалось, привозили пострадавших от химатаки людей.
«Я поговорил с одним из врачей… В тот день, во время атаки, он был на дежурстве. Я спросил, что он тогда видел. Он сказал, что это был обычный день, но было очень пыльно, многие приходили с кашлем, с раздражением (дыхательных путей), но других травм не было… Внезапно в комнату ворвалась группа неизвестных с криками, что произошла химическая атака. Они принесли людей, которые, как утверждалось, пострадали, и стали поливать их водой из шлангов… Врачи стали оказывать людям помощь, а эти неизвестные, которые принесли пострадавших, стали все снимать на видео», — рассказал корреспондент.
Со ссылкой на очевидцев журналист рассказал, что после того, как неизвестные провели видеосъемку, они «собрались и ушли, и на этом все кончилось».
«Врач рассказал, что когда люди были (в больнице), он не видел никаких признаков химической атаки… Люди, которые пришли, выглядели полностью здоровыми», — добавил корреспондент.
«Умеренная оппозиция»
Сотрудник телеканала также сообщил, что интересовался мнением местных жителей об «умеренной оппозиции», которая контролировала город.
«Они сказали, что нет такой умеренной оппозиции, а люди, при которых они (сирийцы) жили, морили их голодом до смерти… Боевики не давали им еды, лекарств, все забирали себе, и, как говорят, если кто-то жаловался, то они убивали его самого и его семью», — сказал Шарп.
Сотрудник телеканала добавил, что местные жители благодарны президенту Сирии Башару Асаду за освобождение города.
Корреспондент рассказал также, что посетил бывший «штаб боевиков» группировки «Джейш аль-Ислам», которая ранее контролировала Думу.
Шарп сообщил, что видел там туннели и цеха по производству оружия, «целые комнаты, набитые минометами».
Шарп отметил, что в ходе своей поездки в Думу он сам выбирал людей, с которыми общался и которых опрашивал.
«Это не пропаганда, в которой обвиняют, это просто факты, которые мы обнаружили на месте, то, что мы видели своими глазами», — сказал корреспондент.
Взгляд других СМИ Американское агентство Associated Press также в понедельник рассказало о поездке в Думу, которую организовали власти Сирии.
Корреспондент агентства ссылается на разговор с местным жителем Халедом Махмудом Нусейром, который утверждал, что его жена и дочери погибли в результате химатаки. Однако вину за произошедшее мужчина возлагает на боевиков из «Армии Ислама», так как на месте инцидента был обнаружен неповрежденный баллон с ядовитым газом, который наверняка был бы разрушен в случае, если бы его сбросили с вертолета сирийской армии. Эту информацию агентству подтвердили еще два человека, которых корреспондент не называет.
Также СМИ приводит слова медика, который чувствовал запах хлора, а также слова людей, которые слышали, как кричали «хлор» во время инцидента.
Канал One America News Network
Кабельный телеканал One America News Network был основан в 2013 году, главный офис находится в Сан-Диего в Калифорнии. Согласно информации на сайте канала, он принадлежит частной компании Herring Networks, Inc., которая позиционирует себя как «независимая медиаорганизация».
Канал ориентирован на консервативную и правоцентристскую аудиторию. В ходе избирательной кампании 2016 года он поддерживал Дональда Трампа.
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МОЛНИЯ: Новый удар по Сирии отражён силами ПВО (ВИДЕО)
Сирийские силы ПВО в районе Дамаска сбили ракеты, вошедшие в воздушное пространство САР и попытавшиеся поразить военный объект в провинции Хомс. Об этом сообщают местные СМИ.
Агентство SANA уточняет, что вражеские ракеты перехвачены рядом на пути к Хомсу.
Наиболее вероятно, что ракеты выпустили боевые самолёты ВВС Израиля.
Целью могли являться иранские военные или подразделения ливанской «Хезболлы» на авиабазах «Шайрат» и Т-4, которые ранее атаковались ЦАХАЛом.
Удар был нанесён из воздушного пространства Ливана, местные жители слышали гул военных самолётов в небе.
Обновлено
По сирийским данным, по военному аэродрому «Шайрат» было выпущено 6 ракет, которые были перехвачены. 3 ракеты, нацеленные на авиабазу под Дамаском, также были сбиты расчётами ПВО.
В Минобороны США уже заявили о своей непричастности к данным инцидентам. Власти Сирии в этой агрессии обвинили Израиль.
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Россия готова рассмотреть любую помощь сирийской армии, — Лавров
Удары западной коалиции по Сирии убедили Москву в том, что Россия будет готова рассмотреть любую помощь сирийской армии, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу Би-би-си.
«Это (удары Запада по Сирии, — прим. ред.) убеждает нас в том, что мы будем готовы рассмотреть любую помощь сирийской армии для того, чтобы сдержать агрессию», — заявил глава российского внешнеполитического ведомства, отвечая на вопрос, планирует ли Россия поставить Сирии ЗРК С-300.
«Президент Путин уже высказался по этому поводу. Он напомнил о том, что несколько лет назад по просьбе наших партнеров мы решили не осуществлять поставки С-300 в Сирию. Теперь, когда США, Франция и Великобритания совершили этот возмутительный акт агрессии, мы можем подумать о том, как убедиться в том, что Сирия находится под защитой», — подчеркнул министр.
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Брифинг в Минобороны РФ о ситуации в Сирии 16.08.2018
112 ракет СССР и России против 103 ракет НАТО: Минобороны сообщает о провале удара США
В Минобороны России рассказали о результатах перехватов крылатых ракет НАТО в Сирии.
Всего сирийскими подразделениями ПВО была уничтожена 71 крылатая ракета из 103-х, выявленных в воздушном пространстве САР.
По аэродрому ДЮВАЛИ применялось 4 ракеты – все сбиты.
По аэродрому ДУМЕЙР – 12 ракет, все сбиты.
По аэродрому БЛЭЙ – 18 ракет, все сбиты.
По аэродрому ШАЙРАТ – 12 ракет, все сбиты.
По аэродрому ТИФОР – 2 ракеты, все сбиты.
По аэродрому МЕЗЗЕ – 9 ракет, 5 сбито.
По аэродрому ХОМС – 16 ракет, 13 сбито.
Ни один аэродром не имеет серьезных разрушений.
При отражении удара всего было израсходовано 112 зенитных управляемых ракет. Из них:
«Панцирь» — выпущено 25, поразили 23 цели.
«Бук» — выпущено 29, поразили 24 цели.
«Оса» — выпущено 11, поразили 5 целей.
С-125 — выпущено 13, поразили 5 целей.
«Стрела-10» — выпущено 5, поразили 3 цели.
«Квадрат» — выпущено 21, поразили 11 целей.
С-200 — выпущено 8 ракет, целей не поразили.
Представитель Минобороны генерал Конашенков добавил, что «никого не должны вводить в заблуждение низкие показатели зенитного ракетного комплекса С-200.
Данный комплекс предназначен для поражения прежде всего аэродинамических носителей ракет — то есть самолетов. Хотя не так давно именно этот комплекс уничтожил истребитель одного из соседних государств, попытавшегося нарушить границу воздушного пространства Сирии».
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Подробности отражения американского удара
Брифинг МО РФ с подробностями отражения удара США и их сателлитов по Сирии 14 апреля.
Есть ряд новой статистики, особенно по количеству выпущенных ракет и работе ЗРК "Панцирь", который по данным МО РФ показал максимальную эффективность среди всех средств ПВО стоящих на вооружении Сирии.