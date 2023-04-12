Производство аммиака из Норвегии эмигрирует в США | Геоэнергетика Инфо
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Производство аммиака из Норвегии эмигрирует в США. Геоэнергетика Инфо
В этом видео мы расскажем о производстве аммиака в Норвегии и о том, как оно перемещается в США. Мы также обсудим, как этот шаг повлияет на энергетическую промышленность и что он означает для будущего производства энергии.
Трубопроводная компания Enbridge и производитель аммиака Yara из Норвегия планируют вложить в строительство завода в Техасе (производство низкоуглеродистого голубого аммиака) почти 3 миллиарда долларов. Синий аммиак, в отличие от зеленого, получают из возобновляемых источников энергии. Его добывают из природного газа. Завод планируется построить недалеко от Корпус-Кристи. Ввод в эксплуатацию должен состояться в 2027-2028 годах.
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