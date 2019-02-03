Немного позитива по России: новые производства 2018 года



В своей недавней публикации я подвел статистику по общему количеству производств.



В 2018 году было реализовано 215 новых инвестиционных проектов связанных с производством промышленной продукции.



Но часть из них это небольшие производства. Почему мы их считаем? На то есть две причины:



1. Часто объемы инвестиций не разглашаются, и не всегда можно «на глазок» оценить стоимость проекта. Может сложится ситуация, когда крупные проекты будут приняты как мелкие или наоборот. Поэтому лучше считать все.



2. Часто важные и нужные стране производства не требуют громадных вложений. Особенно это касается импортозамещения, когда казалось бы мелочь, какие-нибудь медицинские повязки или перчатки Россия полностью импортировала. И свое производство, пусть оно и не слишком большое, но стратегически важное. И такие проекты нельзя исключать из обзоров.



Но все же, хочется подвести небольшой итог именно по крупным производствам.



А их в стране открылось 53 — с инвестициями более 1 млрд рублей. То есть каждое четвертое производство или ≈ 25%. В своей недавней публикации я подвел статистику по общему количеству производств.В 2018 году было реализовано 215 новых инвестиционных проектов связанных с производством промышленной продукции.Но часть из них это небольшие производства. Почему мы их считаем? На то есть две причины:1. Часто объемы инвестиций не разглашаются, и не всегда можно «на глазок» оценить стоимость проекта. Может сложится ситуация, когда крупные проекты будут приняты как мелкие или наоборот. Поэтому лучше считать все.2. Часто важные и нужные стране производства не требуют громадных вложений. Особенно это касается импортозамещения, когда казалось бы мелочь, какие-нибудь медицинские повязки или перчатки Россия полностью импортировала. И свое производство, пусть оно и не слишком большое, но стратегически важное. И такие проекты нельзя исключать из обзоров.Но все же, хочется подвести небольшой итог именно по крупным производствам.А их в стране открылось 53 — с инвестициями более 1 млрд рублей. То есть каждое четвертое производство или ≈ 25%.



Для сравнения в 2017 году миллиардных проектов было 46. Впрочем, в процентном отношении их оказалось больше ≈ 27%.



Самым дорогим проектом 2018 года стал проект «КуйбышевАзот» по производству аммиака стоимостью 20 млрд рублей.



На втором месте производство метанола-аммиака ОАО «Щекиноазот» стоимостью 18.5 млрд. рублей.



Третье место достается новой доменной печи запущенной на Нижнетагильском металлургическом комбинате — она обошлась инвесторам в 15 млрд. рублей.



Четвертое место завод «Русские электрические двигатели» в Челябинске — 12 млрд



Итого 4 производства с инвестициями более 10 млрд рублей.



Всего на 53 крупнейших предприятия приходится 178 млрд. рублей инвестиций из суммарных 211 млрд, или ≈ 85%. То есть на остальные 102 производства с объявленными инвестициями остается 33 млрд — то есть около 323 млн на одно.



Но стоит так же помнить, что у 60 производств размер инвестиций не сообщается, и среди них есть предприятия стоимостью явно более миллиарда рублей, например ГК «ТЕРМОКУЛ» — завод по производству холодильного и климатического оборудования. Но, необъявленные инвестиции мы не считаем, и «на глазок» не прикидываем.



А теперь самое интересное. Посмотрим в каких отраслях чаще всего открываются крупные производства:



Химическая промышленность — 13



Металлургия и металлообработка — 12



Стройматериалы и ремонт — 10



Медицина и фармацевтика — 5



Электроника и электротехника — 5



Машиностроение — 3



Упаковочные материалы — 3



Деревообработка — 2



В лидерах Химпром, Металлургия и стройматериалы. Сразу видно какие отрасли в России развиваются прежде всего. Но порадовала и фармацевтика — 5 новых крупных производств.



А удивило производство упаковки — даже не знал к какой отрасли это отнести, но целых 3 крупных производства упаковочных материалов — заставляют задуматься.



Все профессии нужны, все профессии важны — писал классик. И в этом плане статистика показывает, что Россия развивается достаточно сбалансировано. Нет перекоса ни в одну из областей промышленности, ни в сторону крупных или очень мелких производств.



Также заметно, что в первую очередь строятся базовые производства, являющиеся основой промышленности — химические и металлургические, призванные стать основой производств более высокого передела, и это тоже вселяет оптимизм.





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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4307941.html