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Немного позитива по России: новые производства 2018 года

10:05. 3 февраля 2019 Просмотров - 119 Один комментарий Опубликовал:

В своей недавней публикации я подвел статистику по общему количеству производств.

В 2018 году было реализовано 215 новых инвестиционных проектов связанных с производством промышленной продукции.

Но часть из них это небольшие производства. Почему мы их считаем? На то есть две причины:

1. Часто объемы инвестиций не разглашаются, и не всегда можно «на глазок» оценить стоимость проекта. Может сложится ситуация, когда крупные проекты будут приняты как мелкие или наоборот. Поэтому лучше считать все.

2. Часто важные и нужные стране производства не требуют громадных вложений. Особенно это касается импортозамещения, когда казалось бы мелочь, какие-нибудь медицинские повязки или перчатки Россия полностью импортировала. И свое производство, пусть оно и не слишком большое, но стратегически важное. И такие проекты нельзя исключать из обзоров.

Но все же, хочется подвести небольшой итог именно по крупным производствам.

А их в стране открылось 53 — с инвестициями более 1 млрд рублей. То есть каждое четвертое производство или ≈ 25%.

Для сравнения в 2017 году миллиардных проектов было 46. Впрочем, в процентном отношении их оказалось больше ≈ 27%.

Самым дорогим проектом 2018 года стал проект «КуйбышевАзот» по производству аммиака стоимостью 20 млрд рублей.

На втором месте производство метанола-аммиака ОАО «Щекиноазот» стоимостью 18.5 млрд. рублей.

Третье место достается новой доменной печи запущенной на Нижнетагильском металлургическом комбинате — она обошлась инвесторам в 15 млрд. рублей.

Четвертое место завод «Русские электрические двигатели» в Челябинске — 12 млрд

Итого 4 производства с инвестициями более 10 млрд рублей.

Всего на 53 крупнейших предприятия приходится 178 млрд. рублей инвестиций из суммарных 211 млрд, или ≈ 85%. То есть на остальные 102 производства с объявленными инвестициями остается 33 млрд — то есть около 323 млн на одно.

Но стоит так же помнить, что у 60 производств размер инвестиций не сообщается, и среди них есть предприятия стоимостью явно более миллиарда рублей, например ГК «ТЕРМОКУЛ» — завод по производству холодильного и климатического оборудования. Но, необъявленные инвестиции мы не считаем, и «на глазок» не прикидываем.

А теперь самое интересное. Посмотрим в каких отраслях чаще всего открываются крупные производства:

Химическая промышленность — 13

Металлургия и металлообработка — 12

Стройматериалы и ремонт — 10

Медицина и фармацевтика — 5

Электроника и электротехника — 5

Машиностроение — 3

Упаковочные материалы — 3

Деревообработка — 2

В лидерах Химпром, Металлургия и стройматериалы. Сразу видно какие отрасли в России развиваются прежде всего. Но порадовала и фармацевтика — 5 новых крупных производств.

А удивило производство упаковки — даже не знал к какой отрасли это отнести, но целых 3 крупных производства упаковочных материалов — заставляют задуматься.

Все профессии нужны, все профессии важны — писал классик. И в этом плане статистика показывает, что Россия развивается достаточно сбалансировано. Нет перекоса ни в одну из областей промышленности, ни в сторону крупных или очень мелких производств.

Также заметно, что в первую очередь строятся базовые производства, являющиеся основой промышленности — химические и металлургические, призванные стать основой производств более высокого передела, и это тоже вселяет оптимизм.

***

Источник: https://ss69100.livejournal.com/4307941.html

Метки: развитие, Россия, статистика, технологии
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Один комментарий»

  • 2346 1486
    siberss 3 февраля 2019 в 11:49 Ссылка Пометить
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    Твердый всеравно не поверит-будет так и блажить что все разрушено и ничего не строится. Надо будет приехать специально в Красноярск -снять видео про большие микрорайоны с 20этажными жилыми домами и показать всем как хреново живут в этом городе с разрушенными предприятиями. Только в Красноярске как и в Тюмени Новосибирске многие покупают новые крартиры и от новых маших километровые пробки в центре

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