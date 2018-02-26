ХОРОШИЕ НОВОСТИ РОССИИ: Обзор производств, новые заводы и цеха России в 2016 году.

Русский не тот, кто носит русскую фамилию, а тот, кто любит Россию и считает ее своим отечеством. /А.И. Деникин/

Несмотря на ужесточившуюся международную обстановку стараниями злейших друзей России, а также участившиеся вбросы о десятках тысяч закрывшихся заводов, новые заводы и цеха продолжают открываться с завидным постоянством и малообъяснимым, с точки зрения либеральной парадигмы, упорством.

Январь 2016 года:

1. 15 января – в г. Кохма Ивановской обл. открыта новая фабрика по выпуску жаккардовых тканей и трикотажа «Стеллини.ру».

Мощность: 500 тыс. м/п трикотажа и 800 тыс. м жаккарда в год.

Инвестиции: 700 млн. руб.

2. 20 января – в г. Тюмень открыто новое производство полиуретана и продукции из него ООО ТД «Промтехснаб».

Мощность: до 8000 штук изделий одного типоразмера в сутки.

3. 20 января - в г. Ишим Тюменской обл. открылся новый завод по производству минеральных удобрений.

Мощность: 7 тыс. тонн сложнокомпонентных удобрений в месяц.

Инвестиции: 58 млн. руб.

4. 27 января – в г. Красновишерск Пермского края открыт завод по резке, обработке и отделке декоративного и строительного камня ООО «Красновишерский камнеобрабатывающий завод».

Мощность: 102 тыс. м3 модульной плитки, 6,7 тыс. тонн мраморного щебня, 3420 тыс. шт. гиперпрессованного кирпича, 1,5 тыс. куб. м. переработанных мраморных блоков в год.

Инвестиции: 250 млн. руб.

5. 29 января – в г. Санкт-Петербург открыт завод по производству посуды с антипригарным покрытием ЗАО «Нева металл посуда».

Мощность: 4 тыс. изделий в смену.

Инвестиции: 372 млн. руб.

6. 29 января – в Ярославскй обл. открыто крупнейшее в области мясоперерабатывающее производство СХП «Вощажниково».

Февраль 2016 года:

1. 10 февраля – в п. Колодезный Воронежской обл. открыт завод по производству комбикормов ООО «Корм Центр».

Мощность: 35 тыс. тонн белковых концентратов и 7 тыс. тонн отрубей в год.

Инвестиции: 450 млн. руб.

2. 11 февраля – в г. Москва открыт новый производственный корпус ООО НПП «Элемер» по производству средств автоматизации для предприятий топливно-энергетического комплекса России, атомной и тепловой энергетики, предприятий машиностроения, химии и нефтехимии.

Инвестиции: 450 млн. руб.

3. 12 февраля - в г. Менделеевск Татарстана запущен комплекс по производству аммиака, метанола и гранулированного карбамида.

Мощность: глубокая переработку до 1 млрд кубометров природного газа в год. Объем выпуска продукции составляет 717 тыс. тонн аммиака, столько же карбамида, 233 тыс. тонн метанола, 300 тыс. тонн аммиачной селитры.

Инвестиции: более 60 млрд руб.

4. 12 февраля - в г. Электросталь Московской области открыт новый инструментальный цех металлургического завода „Электросталь“.

Инвестиции: 1 млрд руб.

5. 12 февраля - в г. Кондрово Калужской области открыто новое производство предприятия „Гигиена-Сервис“.

Инвестиции: 1,3 млрд. руб.

6. 15 февраля – в г. Воскресенск Московской обл. открыто производство водорастворимых удобрений завода «Воскресенские минеральные удобрения» ОАО «ОХК «Уралхим».

7. 16 февраля – в г. Будённовск Ставропольского края на базе предприятия „Ставролен“ запущена первая очередь газоперерабатывающего комплекса.

Инвестиции: 150 млрд. руб.

8. 21 февраля - в г. Киров состоялось открытие нового завода концерна ВКО „Алмаз-Антей“.

Инвестиции: 20 млрд. руб.

9. 25 февраля – в г. Шахты Ростовской обл. открыт новый производственный цех хлебозавода «Аютинский хлеб».

10. 25 февраля – в г. Ульяновск в индустриальном парке «Заволжье» открыт завод по производству пластиковой упаковки для различных отраслей промышленности.

Инвестиции: 700 млн. руб.

Март 2016 года:

1. 2 марта – в г. Ершов Московской обл. Одинцовского р-она открыта новая линия по производству плавленого сыра финской компании Valio.

Мощность: 5 тыс. тонн сыра в год.

Инвестиции: 1,5 млрд. руб.

2. 2 марта – в г. Бердск Новосибирской обл. откыт центр промышленных биотехнологий «ПромБиоТех».

Инвестиции: 57 млн. руб.

3. 3 марта - в г. Карачев Брянской обл. открыта новая линия по производству полимерных композиций для антикоррозионного покрытия стальных труб АО «Метаклэй».

Мощность: до 90 тыс. тонн продукции в год, обеспечивая не менее 80% потребности российского рынка материалов для изоляции труб.

4. 4 марта- в г. Новосибирск открыт новый производственно-сборочный корпус по выпуску оптической техники АО «Катод».

Инвестиции: 500 млн. руб.

5. 4 марта – в п. Малое Раменье Вохомского р-она Костромской обл. открыто производство топливных гранул ООО «Экотек».

Мощность: 60 тонн топливных гранул в сутки.

6. 4 марта – в Белгородской обл. открыт новый цех по производству светодиодных светильников уличного, офисного и промышленного назначения группы компаний «Билайт».

Мощность: 2,5 тыс. светильников в месяц.

Инвестиции: 700 млн. руб.

7. 4 марта – в г. Екатеринбург открыто сборочное производство токарных станков Genos L Уральской машиностроительной корпорации «Пумори».

8. 5 марта - в п. Молодёжный Тюменской обл. открылась первая очередь нового рыбоперерабатывающего комплекса.

Мощность: 250 наименований рыбной продукции.

Инвестиции: 810 млн. руб.

9. 9 марта – в г. Тверь открылось новое производство на базе Тверьстеклопластика ООО «Тиокол».

Мощность: 4 тыс. тонн пластизолей в год.

Инвестиции: 63млн. руб.

10. 10 марта - в г. Сальск Ростовской области запущено производство бумажной упаковки для промышленного использования.

Инвестиции: 3 млрд. руб.

11. 10 марта – в г. Якутск открыт цех по производству биоразлагаемой упаковки ООО «Сахапак».

Инвестиции: 13,6 млн. руб.

12. 11 марта - в ОЭЗ «Тольятти» Самарской области открыт новый завод по производству автокомпонентов.

Инвестиции: 313 млн. руб.

13. 12 марта – в Кетовском р-оне Курганской обл. открыто предприятие по глубокой переработке древесины КФХ «Невзоров А.Ф.».

14. 14 марта – в г. Санкт-Петербург открыто производство электроагрегатов большой мощности из российских комплектующих АО «Звезда-Энергетика».

Мощность: до 150 электроагрегатов в год.

15. 19 марта – в производство технологических систем и трубопроводов для сжиженного газа ООО «Кливер» (Калининградская обл.)

16. 20 марта – в Рязанской обл. открыта новая линия по производству субстратов из каменной ваты для тепличных комплексов корпорации «ТехноНиколь».

Инвестиции: 250 млн. руб.

17. 29 марта - в г. Нижний Новгород состоялось открытие «Нижегородского завода 70-летия Победы» концерна ВКО «Алмаз — Антей».

Инвестиции: 45 млрд. руб.

18. 29 марта – в г. Кировоград Свердловской обл. открыто производство монолитного инструмента для различных отраслей промышленности ОАО «Кировградский завод твердых сплавов».

19. 29 марта - в г. Каспийск Дагестана открыта первая очередь Авиамеханического завода — филиала ОАО «Концерн «КЭМЗ».

20. 29 марта - в г. Лысьва Пермского края завершён первый этап реализации проекта «Строительство листопрокатного комплекса на ЗАО «Лысьвенский металлургический завод».

Инвестиции: около 15 млрд. руб.

21. 31 марта - в г. Ноябрьск Ямало-Ненецкого АО введена в эксплуатацию вторая очередь Вынгапуровского газоперерабатывающего завода.

Мощность: переработка попцтного нефтяного газа (ПНГ) до 1,4 млрд. м3 в год.

Апрель 2016 года:

1. 6 апреля – в г. Казань открыто производство бортовых комплексов обороны АО «Стелла-К».

Мощность: 100 комплексов в год.

2. 12 апреля – в г. Лакинск Владимирской обл. открыт завод по производству кормовых добавок для животноводства АО «Де Хёс».

Мощность: до 50 тысяч тонн премиксов в год.

3. 13 апреля - в г. Ревда Свердловской области на базе «Ревдинского кирпичного завода» запущено новое производство строительных материалов.

Мощность: 60 млн. единиц продукции в год.

Инвестиции: 1,5 млрд. руб.

4. 13 апреля - в Самарской области, на территории ОЭЗ «Тольятти» открыт завод «Атсумитек Тойота Цусе Рус».

Инвестиции: 725 млн. руб.

5. 15 апреля – в г. Арамиль Свердловской обл. открылся завод по производству сухих строительных смесей ООО «Корпорация «КРЕПС».

Мощность: 50 тонн готовой продукции в час.

6. 15 апреля - в Сергиево-Посадском районе Московской области состоялось официальное открытие «Загорского трубного завода».

Инвестиции: 7 млрд. руб.

7. 21 апреля – в г. Ставрополь открылась первая очередь индустриального парка «Мастер», созданного по инициативе ПАО «КАМАЗ».

8. 21 апреля - в Кинельском районе Самарской области открыт завод по производству сухих строительных смесей и добавок в бетон немецкой компании MC-Bauchemie.

Мощность: 75 тысяч тонн сухих смесей в год и 60 тысяч тонн добавок в бетон и смазок в год.

Инвестиции: 550 млн. руб.

9. 22 апреля - в г. Набережные Челны Татарстана открыт завод по производству холодильников китайской компании «Haier».

Инвестиции: 3,2 млрд. руб.

10. 22 апреля - в г. Клин Московской области запущено новое производство автокомпонентов из пластмассы.

Инвестиции: 850 млн. руб.

11. 25 апреля - в г. Челябинск на территории индустриального парка «Станкомаш» открыт завод по производству насосных агрегатов для транспортировки нефти и нефтепродуктов.

Инвестиции: 4,1 млрд. руб.

12. 28апреля – в г. Пермь открылась новая линия по производству готовых завтраков ООО «Сириал Патнерс Рус» компании «Nestle».

Мощность: до 35 тысяч тонн цельнозерновой продукции в год.

Инвестиции: 1,3 млрд. руб.

13. 29 апреля – в селе Роговатое Старооскольского округа Белгородской обл. открыт комбикормовый завод АПК «ПромАгро».

Мощность: 10 тонн гранулированных кормов в час.

Май 2016 года:

1. 5 мая – в г. Екатеринбург запущен термический цех производства валков (рабочих частей прокатных станов) ПАО «Уралмашзавод».

Мощность: 6 тыс. тонн в год.

Инвестиции: более 900 млн. руб.

2. 18 мая - в Белореченском районе Краснодарского края открыта первая очередь завода по изготовлению метизных изделий.

Мощность: до 300 тонн самонарезающихся винтов в месяц.

Инвестиции: 533 млн. руб.

3. 19 мая – в г. Москва открыта линия по производству радиофармпрепаратов АО «НИИТФА».

4. 19 мая - в г. Новошахтинск Ростовской области начала работу первая очередь рыбокомбината «Донской».

Мощность: 3,5 тыс. тонн снеков из рыбы и кальмара в год.

Инвестиции: 500 млн. руб.

5. 19 мая – в г. Москва открыта линия по производству длинномерных лент-подложек для высокотемпературных сверхпроводников второго поколения АО «НИИТФА».

Мощность: высокопроводящая лента длиной до 1 тыс. м.

6. 19 мая – в г. Сызрань Самарской обл. открыто производство набивки сидений для автомобилей ГК «Криста».

Мощность: 250 тыс. единиц готовой продукции в год.

Инвестиции: более 200 млн. руб.

7. 20 мая - д. Магалинщина Смоленской обл. открыта первая очередь мебельной фабрики ООО «Аквавита».

Мощность: 40 тыс. единиц продукции в месяц.

Инвестиции: 180 млн руб.

8. 20 мая - производственный комплекс «Артек Брейдинг» НЦ «Техноспарк» по производству композитных заготовок для различных отраслей промышленности.

9. 23 мая - в Петушинском район Владимирской области состоялся запуск завода по производству иммунобиологических препаратов.

Инвестиции: более 2 млрд. руб.

10. 23 мая – в Орловской обл. открыта линия по производству инсулина последнего поколения ЗАО «Санофи-Авентис Восток».

11. 23 мая - в г. Казань Татарстана, на территории технополиса «Химград» открыт завод по производству упаковки.

Инвестиции: 700 млн. руб.

12. 24 мая - в г. Рязань открыт завод по производству новых для России теплоизоляционных материалов из жесткого пенополиизоцианурата.

Мощность: 30 млн м2 продукции в год.

Инвестиции: 1,7 млрд. руб.

13. 25 мая – в г. Белгород открыт новый цех по производству лакокрасочных материалов ООО «Краски КВИЛ».

Мощность: 20 тыс. тонн готовой продукции в год.

Инвестиции: 650 млн руб.

14. 26 мая - в г. Псков запущен комплекс по производству сжиженного природного газа с автомобильной газонаполнительной станцией.

Инвестиции: 756 млн. руб.

15. 26 мая - в Тербунском районе Липецкой области открыт завод по производству кормовых смесей для животных и птиц.

Мощность: 140 тыс тонн премиксов в год.

Инвестиции: 1,5 млрд. руб.

16. 26 мая – в г. Киров открыт новый цех по производству сухого молока ЗАО «Кировский молочный комбинат».

Мощность: 14 тонн сухого молока в сутки.

Инвестиции: 457 млн. руб.

17. 27 мая – в д. Новая Новгородского района открыт новый корпус электронной литографии и фотошаблонов ОАО «ОКБ-Планета».

Инвестиции: 281 млн. руб.

18. 30 мая – в г. Серпухов Московской обл. открыто производство комплексной трубной изоляции группы компаний «Мосфлоулайн».

Мощность: до 1000 метров ППУ трубной продукции в день.

Инвестиции: 100 млн. руб.

19. 31 мая - в г. Волгоград на предприятии «Лукойл-Волгограднефтепереработка» запущен крупнейший в России комплекс глубокой переработки нефти на базе гидрокрекинга вакуумного газойля.

Мощность: 3500 тыс. тонн вакуумного газойля глубокой переработки в год.

Инвестиции: 100 млрд.руб.

20. 31 мая - в Нерюнгринском районе Якутии состоялось открытие первой очереди обогатительной фабрики ГОКа «Ингалинский».

Инвестиции: 23 млрд. руб.

21. 31 мая – в п. Субутак Агаповского р-она Челябинской обл. открылась новая линия по производству молотого мрамора швейцарской компании Omya.

Мощность: 80 тыс. тонн продукции в год.

22. 31 мая – в с. Сукпак Тува открыт мясоперерабатывающий комплекс «КФХ Оюн».

Мощность: 5 тонн продукции в сутки.

Инвестиции: 105 млн. руб.

23. 31 мая - в г. Пермь на заводе немецкой компании Henkel запущены новые производственные и логистические мощности подразделения «Чистящие и моющие средства».

Инвестиции: 2 млрд. руб.

Июнь 2016 года:

1. 1 июня - в Калужской области, на территрии индустриального парка «Ворсино» открыт новый завод компании «Гален».

Инвестиции: 700 млн. руб.

2. 2 июня - в г. Санкт-Петербург состоялось открытие нового научно-производственного центра ЗАО «Элкус».

Инвестиции: 1 млрд. руб.

3. 2 июня - в с. Заворонежское Мичуринского района Тамбовской обл. открыт мини-завод по переработке молока ООО «Утро на ферме».

Мощность: до 20 тонн готовой продукции в сутки.

4. 3 июня - в Нижегородской области, на ООО «Павловский автобусный завод» начато серийное производство автобусов нового семейства Вектор NEXT.

Инвестиции: 800 млн. руб.

5. 3 июня - в г. Иваново открылся завод по производству силовых и огнестойких кабелей ООО «Ивановский кабельный завод».

Мощность: 2,5 тыс. км кабеля в месяц.

6. 3 июня – в г. Вольск Саратовской обл. открылась швейная фабрика группы компаний «Элис».

Мощность: 218,07 тыс. единиц продукции женской одежды в год.

Инвестиции: 200 млн. руб.

7. 7 июня – в г. Воронеж открыт новый цех автоматизированного монтажа печатных плат АО «Концерн «Созвездие».

Мощность: 200 тыс. электронных модулей в год.

Инвестиции: 13,6 млрд. руб.

8. 7 июня – в г. Майкоп Краснодарского края (Адыгея) открылась новая линия по производству гофроящиков АО «Картонтара» группы компаний SFT.

Мощность: 24 тыс. шт. 4-клапанных гофроящиков в час.

Инвестиции: 500 млн. руб.

9. 8 июня – в г. Железногорск Курской области открыта новая линия по производству волокнистых утеплителей ООО «Нипромтекс».

Мощность: 45 тонн высокотехнологичных волокнистых утеплителей в месяц.

Инвестиции: 240 млн. руб.

10. 8 июня - в г. Новосибирск открыта первая очередь Медицинского промышленного парка.

Инвестиции: 2 млрд. руб.

11. 8 июня - в г. Электросталь Московской области запущена вторая очередь завода по производству автоклавного ячеистого бетона.

Мощность: 590 тыс. м3 в год.

Инвестиции: 1,5 млрд. руб.

12. 9 июня - в г. Советск Тульской области завершено строительство второй очереди завода шведской компании SCA.

Инвестиции: 4,4 млрд. руб.

13. 13 июня – в г. Новомосковск Тульской обл. открыт сушильно-складской комплекс по выпуску добавок в бетоны ООО «Полипласт Новомосковск».

Мощность: 60 тыс. тонн добавок в бетон в год.

Инвестиции: 973 млн. руб.

14. 14 июня – в Талдомском районе Московской области открыт мини-завод по переработке молока КФХ «Возрождение».

Мощность: переработка 1,5 тыс. литров молока в сутки.

Инвестиции: 90 млн. руб.

15. 15 июня – в г. Санкт-Петербург открыто серийное производство телеуправляемого рентгенодиагностического комплекса с поворотным многофункциональным столом-штативом НИПК «Электрон».

Мощность: 100 столов и 100 комплексов при односменной работе в год.

Инвестиции: 1 млрд. руб.

16. 15 июня – в г. Пермь открыты новые производственные линии ЗАО «Соленис Технолоджис МСП» по производству АКД эмульсий Aquapel.

Мощность: 5 тысяч тонн Аquapel, а также 300 тонн Advantagе в год.

Инвестиции: 350 млн. руб.

17. 15 июня – в г. Лобня Дитровского р-она Московской обл. иоткрыт завод по производству полипропиленовых труб и фитингов ООО «Альтерпласт».

18. 20 июня - в г. Лакинск Владимирской области открыт завод по производству кормовых добавок для сельскохозяйственных животных.

Мощность: 60 тыс. тонн премиксов в год.

Инвестиции: 400 млн. руб.

19. 21 июня – в г. Калуга открыт завод по производству упаковочных материалов и тары на основе сотовых бумажных заполнителей АО «Рекаст».

Мощность: до 8 млн. м2 упаковочных сотовых панелей и изделий из неё в год.

Инвестиции: более 240 млн. руб.

20. 21 июня – в г. Канаш (Чувашия) открыт завод по производству неорганических химических соединений (минеральных солей) ООО «Аурат-СВ».

Мощность: 40,0 тыс. тонн полиоксихлорида алюминия (ПОХА) в год.

Инвестиции: 513,8 млн.руб.

21. 21 июня – в г. Пенза открыта новая линия по производству гофрокартона ЗАО «Декор-Трейд».

Мощность: 12 млн. м2 в год.

22. 22 июня - в г. Новочебоксарск Чувашии открылся «Чебоксарский домостроительный комбинат».

Мощность: 140 тыс. м2 жилья в год.

Инвестиции: 1 млрд. руб.

23. 22 июня – в г. Калуга открыта новая линия по производству подметально-вакуумных машин швейцарской компании BUCHER Municipal и ООО «Меркатор Холдинг».

Мощность: 50 машин в месяц.

Инвестиции: 500 млн. руб.

24. 24 июня – в Окуловском районе Новгородской области открылся завод по производству зубных щеток и пластиковой упаковки ООО «Органик Фармасьютикалз» компании SPLAT.

Мощность: 7 млн зубных щеток в год.

Инвестиции: 550 млн. руб.

25. 24 июня – в г. Симферополь (Крым) открылся новый цех по розливу безалкогольных напитков АО «Пивобезалкогольный комбинат «Крым».

Мощность: 14 тыс. бутылок в час.

Инвестиции: более 230 млн. руб.

26. 24 июня – в г. Воронеж открыт новый цех по производству кормовой добавки для животноводства ООО «Воронежские дрожжи» французской группы компаний Lesaffre.

Мощность: 2 тысячи тонн кормовых добавок в год.

Инвестиции: 400 млн. руб.

27. 28 июня - в Ногинском районе Московской области открыт завод немецкой группы компаний Wilo.

Инвестиции: 2 млрд. руб.

28. 28 июня - в г. Тула состоялось открытие нового производственного комплекса британо-нидерландской компании Unilever.

Инвестиции: 12,5 млрд. руб.

29. 29 июня – в г. Ульяновск открыт цех для сборки компонентов самолета МС-21 АО «Авиастар-СП».

30. 30 июня – в Первомайском районе Тамбовской области открыт цех по производству кормов из кукурузы для животных ОАО «Крахмалпродукт».

Мощность: 15 тыс. тонн кормов в год.

Инвестиции: 80 млн. руб.

31. 30 июня – в г. Ульяновск открыто новое производство печатных плат НПО «Марс» АО «Концерн «Моринформсистема-Агат».

Инвестиции: 518,6 млн. руб.

Июль 2016 года:

1. 1 июля - в г. Чебоксары Чувашии открыта вторая очередь нового многофункциональногь комплекса НПП «Экра».

Инвестиции: 1 млрд. руб.

2. 2 июля – в г. Невинномысск Ставропольского края открыта новая линия по производству алюминиевых баллонов для аэрозольных продуктов ОАО «Арнест».

Мощность: 50 миллионов изделий в год.

Инвестиции: 500 млн. руб.

3. 4 июля – в г. Казань (Татарстан) открыта новая линия по производству стерильных глазных мазей, капель и нестерильных наружных мазей, гелей ОАО «Татхимфармпрепараты».

Мощность: 20 млн. упаковок в год.

4. 7 июля - в Киреевском районе Тульской области запущено новое трикотажное производство.

Мощность: 10 млн. м высококачественных трикотажных полотен различных видов и 17 млн. единиц трикотажных изделий, включая чулочно-носочную продукцию, нательное белье, верхний трикотаж в год.

Инвестиции: более 650 млн. руб.

5. 8 июля – в г. Невьянск Свердловской обл. открыта новая линия по производству бурильных труб ООО «Техномаш» китайской группы компаний Hilong.

Мощность: 15 тыс. тонн бурильных труб и 1,5 млн м внутреннего полимерного покрытия в год.

Инвестиции: 1 млрд. руб.

6. 12 июля - в г. Екатеринбург Свердловской области,на Уральском дизель-моторном заводе, входящем в группу компаний «Синара», открыт комплекс по выпуску дизелей нового поколения.

Мощность: 300 двигателей в год.

Инвестиции: 2 млрд. руб.

7. 18 июля – в г. Егорьевск Московской обл. открыта новая линия по производству строительных паст французской компании Saint-Gobain.

Мощность: 6-7 тыс. тонн продукции в год.

Инвестиции: более 100 млн руб.

8. 21 июля - в индустриальном парке «Родники» Ивановской области открыто новое производство домашнего текстиля.

Инвестиции: 670 млн. руб.

9. 21 июля – в г. Нижний Новгород открылся завод по производству металлорежущего инструмента немецкой компании Guhring.

Инвестиции: 400 млн. руб.

10. 21 июля – в Кумторкалинском районе Дагестана открыт завод по производству сэндвич-панелей ООО «Югагрохолдинг».

Мощность: более 300 тысяч квадратных метров панелей в год.

Инвестиции: 210 млн. руб.

11. 21 июля – в г. Великий Новгород открыт новый цех филиала АО «Научно-производственная корпорация «Системы прецизионного приборостроения».

Инвестиции: 55 млн. руб.

12. 22 июля – в г. Углич Ярославской обл. открыта новая линия по производству ленты капельного полива ООО «Угличский полимерный завод».

13. 22 июля – в г. Дубна Московской обл. открыт лабораторно-производственный корпус ООО «Эйлитон» группы компаний «Юнимед».

Мощность: более 50 млн. капиллярных пробирок и 180 млн. вакуумных пробирок в год.

14. 25 июля – в г. Стрельня Ленинградской обл. открыта новая линия по выпуску стационарных систем вибрационного контроля гидроагрегатов группы компаний «Ракурс».

Мощность: до 30 ССВК в год.

Инвестиции: 475 млн. руб.

15. 27 июля – в г. Волгоград открыта новая линия по производству технического углерода волгоградского филиала Омск Карбон Групп.

Мощность: 40 тыс. тонн техуглерода в год.

Инвестиции: 400 млн. руб.

16. 27 июля – в г. Махачкала (Дагестан) открыта новая линия по производству ортопедических матрасов ПО «Магнат».

Мощность: более 4800 шт. изделий в месяц.

Инвестиции: 350 млн. руб.

17. 29 июля - в г. Великий Новгород запущен проект «Аммиак-4» ПАО «Акрон».

Мощность: 2060 тонн аммиака в сутки.

Инвестиции: 20 млрд. руб.

18. 29 июля - в г. Великий Новгород, на промышленной площадке ПАО «Акрон» запущен комплекс переработки апатит-нефелиновых руд для получения редкоземельных элементов.

Инвестиции: 2 млрд. руб.

19. 29 июля - в г. Омск, на базе производственного объединения «Полёт» открыт сборочный цех универсальных ракетных модулей для семейства ракет-носителей «Ангара».

20. 29 июля – в в Аксайском районе Ростовской обл. открыта первая линия нового цеха по производству барьерной пленки для пищевых продуктов ООО «Атлантис-Пак» группы «Агороком".

Мощность: 1 тыс. тонн плёнки в год.

Инвестиции: 400 млн. руб.

Август 2016 года:

1. 1 августа - в Николаевском районе Хабаровского край заработал крупнейший в регионе рыбоперерабатывающий комплекс.

Мощность: до 500 тонн в сутки.

Инвестиции: 1 млрд. руб.

2. 3 августа - в Зеленоградском административном округе г. Москвы введена в эксплуатацию микроэлектронная фабрика «Ангстрем-Т».

Инвестиции: 45 млрд.руб.

3. 4 августа – в Нарофоминском районе Московской области открыт новый цех по производству полимерной смолы завода электроизоляционных материалов группы компаний «Элинар».

Мощность: до 500 тонн материала в год.

Инвестиции: около 100 млн. руб.

4. 4 августа – в г. Екатеринбург открыто новое производство изоляционных строительных материалов и упаковки группы компаний «Пенотерм».

Мощность: 28,5 млн. м2 готовой продукции в год.

Инвестиции: 300 млн. руб.

5. 9 августа – в г. Сафоново Смоленской обл. открыто сборочное производство насосных агрегатов для горнодобывающих предприятий ООО «Веир Минералз РФЗ» британской компании Weir Minerals.

6. 16 августа – в г. Тольятти Самарской обл. открыто новое производство полиэтиленовых труб группы компаний «Регион».

Инвестиции: около 500 млн. руб.

7. 18 августа - в г. Подольск Московской области открыта вторая фабрика бельгийской компании Puratos Group по производству пищевых ингредиентов для хлебопекарной и кондитерской промышленности.

Инвестиции: 1,1 млрд. руб.

8. 18 августа – в г. Череповец Вологодской обл. открыт новый цех по производству крупногабаритных деталей для оборудования металлургических предприятий ООО «Автоспецмаш».

9. 19 августа – в г. Набережные Челны (Татарстан) открыт завод по производству хоккейных клюшек из композитных материалов ООО «Заряд».

10. 23 августа - в г. Шахты Ростовской области открыт новый завод по производству биаксиально-ориентированной полипропиленовой пленки.

Инвестиции: 8,4 млрд. руб.

11. 23 августа – в г. Грозный (Чечня) открыта первая очередь российско-корейского завода по производству литиевых аккумуляторов.

Мощность: аккумуляторов на 30 МВт/ч в год.

Инвестиции: 570 млн. руб.

12. 26 августа- в г. Тольятти Самарской области запущен новый производственный цех АО «КуйбышевАзот».

Мощность: 70 тыс. тонн капролактама в год.

Инвестиции: 9,8 млрд. руб.

13. 30 августа – в Сухобузимском районе Красноярского края открыт мясоперерабатывающий комплекс ЗАО «Сангилен +".

Мощность: переработка 60 тыс. голов в год.

Инвестиции: 350 млн. руб.

14. 26 августа - в Майкопском районе Адыгеи состоялось открытие гипсового завода «ВОЛМА-Майкоп».

Мощность: 180 тыс. тонн гипсовых строительных смесей и 540 тыс. м2 пазогребневых плит в год.

Инвестиции: 2 млрд. руб.

15. 27 августа - в г. Жигулёвск Самарской области запущена первая очередь производства новых типов аккумуляторных батарей высокой циклической стойкости.

Инвестиции: 1,2 млрд. руб.

16. 27 августа - в г. Ишим Тюменской области открыта вторая очередь завода «АминоСиб» по глубокой переработке зерна.

Инвестиции: более 6 млрд. руб.

17. 30 августа - в г. Пермь, на хладокомбинате «Созвездие» состоялось открытие фабрики по производству мороженого.

Мощность: 8 твс. Тонн мороженого в год.

Инвестиции: более 600 млн. руб.

18. 30 августа - в г. Хабаровск введен в эксплуатацию завод по производству базальтовой теплоизоляции.

Инвестиции: 2 млрд. руб.

19. 30 августа - в г. Нижний Новгород открыт новый производственно-заготовительный корпус АО «Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник» (входит в корпорацию «Уралвагонзавод») .

Инвестиции: 1,26 млрд. руб.

20. 30 августа – в г. Радужный Владимирской обл. открыт новый цех по производству мясных продуктов ООО «Владимирский стандарт».

Мощность: 1,5 тыс. тонн продукции в месяц.

Инвестиции: 300 млн. руб.

21. 30 августа - в г. Ноябрьск Ямало-Ненецкого АО открыт завод по антикоррозийной обработке труб ООО «ТМС-Ноябрьск».

22. 31 августа - в Октябрьском районе Амурской области запущена первая очередь нового завода по производству семян сои.

Инвестиции: 800 млн. руб.

Сентябрь 2016 года:

1. 1 сентября - в г. Большой Камень Приморского края запущена первая очередь новой судостроительной верфи.

Мощность: 170 судов до 2035 года.

Инвестиции: 145,5 млрд. руб.

2. 1 сентября – в г. Набережные Челны (Татарстан) открыта новая линия по производству варёных колбас АПК «Камский».

Мощность: 10 тонн колбас в сутки.

Инвестиции: 1,5 млрд. руб.

3. 2 сентября - в Хабарлинском районе Астраханской области открыт крупнейший в России завод по производству томатной пасты.

Инвестиции: 4 млрд. руб.

4. 4 сентября – в Боровском районе Калужской обл. открыт новый завод по производству специализированных продуктов для строительства, ремонта, реставрации, гидроизоляции, защиты зданий и сооружений ЗАО «Триада-Импекс».

Мощность: 30 тыс. тонн материалов в год.

Инвестиции: 1,5 млрд. руб.

5. 5 сентября - в г. Невинномысск Ставропольского края запущен электросталеплавильный цех ООО «Ставсталь».

Мощность: 500 тыс. тонн стальных заготовок в год.

Инвестиции: 4,9 млрд. руб.

6. 6 сентября - в г. Березники Пермского края запущена новая производственная линия предприятия «Сода-Хлорат».

Инвестиции: 3,6 млрд. руб.

7. 6 сентября – в Азовском районе Ростовской области открыт завод по производству промышленных газов американской компании Air Products.

Мощность: 200 тонн в сутки.

Инвестиции: 1 млрд. руб.

8. 6 сентября – в Татарстане на территории Химграда открыта станция по производству технических газов и газовых смесей для нужд промышленных предприятий французской компании Аir Liquide.

9. 6 сентября – в технополисе Химград г. Казань открыт лабораторно-промышленный комплекс Nanopharma Development по разработке и производству лекарственных средств.

Мощность: 600 тысяч упаковок лекарств в год.

Инвестиции: 559 млн. руб.

10. 7 сентября - в д. Подберёзье Новгородской области открыта новая фабрика по производству мебели шведской компании IKEA.

Мощность: 7 млн. товарных единиц в год.

Инвестиции: около 4 млрд. руб.

11. 7 сентября - в пос. Вольгинский Владимирской области открыт новый производственный комплекс фармацевтичекой компании «Верофарм».

Инвестиции: 2 млрд. руб.

12. 7 сентября – в г. Черняховск Калиниградской обл. открыт новый производственный корпус мебельной фабрики «Интердизайн».

Инвестиции: 1,3 млрд. руб.

13. 8 сентября - в г. Самара состоялось открытие нового завода по производству соков.

Мощность: 1000 га яблоневых садов.

14. 8 сентября – в Ипатовском районе Ставропольского края открыт завод по производству керамического кирпича ООО «Экокирпич».

Мощность: 50 млн кирпичей в год.

Инвестиции: 332 млн. руб.

15. 8 сентября – в г. Вологда открыт новый цех по производству ультразвукового оборудования ООО «Александра-Плюс».

16. 8 сентября – в Ульяновской области, на территории ПОЭЗ «Ульяновск» запущена первая очередь завода «Промтех-Ульяновск».

Инвестиции: 718 млн. руб.

17. 9 сентября – в г. Белгород открыт новый цех по производству мягких желатиновых капсул фармацевтического завода «Верофарм».

Инвестиции: более 3 млрд. руб

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18. 9 сентября – в г. Курск открыто новое производство технических тканей ООО «Рабэкс Текстиль».

Мощность: 400 тыс. м2 технических тканей в месяц.

Инвестиции: 217 млн. руб.

19. 9 сентября - в пос. Минькино Мурманской области начал работу крупнейший в регионе комплекс по переработке рыбы — фабрика «Полярное море+".

Мощность: до 12 тыс. тонн готовой продукции в год.

Инвестиции: 1,4 млрд. руб.

20. 12 сентября - в Рамонском районе Воронежской области запущен завод по переработке кукурузы.

Инвестиции:около 700 млн руб.

21. 12 сентября – в районе села Бухтал Нижнетавдинского района Тюменской обл. открыта вторая очередь завода по производству оборудования для нефтегазовой отрасли немецкой компании Dynaenergetics.

Мощность: 24 тыс. перфораторов в год и 1,5 млн кумулятивных зарядов в год.

22. 12 сентября – в г. Димитровград Ульяновской обл. открыта новая линия по изготовлению рефлекторов на блок-фары ООО «Автосвет».

Мощность: 700 тысяч комплектов светотехники в год.

Инвестиции: 2 млрд. руб.

23. 12 сентября – в г. Ульяновск открыт новый производственный участок по выпуску сверхчастотных модулей АО «НПП «Завод Искра».

Мощность: 5 тыс. комплектов в месяц.

24. 13 сентября - в г. Невинномысск Ставропольского края состоялось открытие нового завода по производству сухих строительных смесей.

Мощность: 20 тыс. тонн сухих строительных смесей в год.

Инвестиции: 850 млн. руб.

25. 14 сентября – в г. Санкт-Петербург открыта новая производственная линия жевательной резинки завода американской компании Wrigley.

Инвестиции: более 500 млн. руб.

26. 15 сентября - в г. Новосибирск, на базе Научно-исследовательского института электронных приборов концерна «Техмаш» открыт инженерно-производственный комплекс.

Инвестиции: 900 млн. руб.

27. 16 сентября – в г. Орск Оренбургской обл. открыта новая линия по производству бытовых плит ООО ТПК «Орские заводы».

Мощность: 100 тысяч плит в год.

Инвестиции: 800 млн. руб.

28. 15сентября – в г. Ульяновск открыта новая линия по производству пряников и печенья кондитерской фабрики «Глобус».

Мощность: 500 тонн готовой продукции в месяц.

Инвестиции: более 350 млн. руб.

29. 15 сентября – в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края открыт новый цех обработки алюминиевых сплавов филиала компании «Сухой» Комсомольско-на-Амуре авиационного завода.

30. 16 сентября- в г. Ставрополь, на заводе «Монокристалл» открыт комплекс по выпуску сапфиров больших и сверхбольших размеров.

Инвестиции: 2 млрд. руб.

31. 16 сентября – в г. Волгоград открыто новое производство по нанесению полимерного покрытия на оцинкованный стальной лист ООО «Радуга Цинк Лист».

Мощность: 120 тыс. тонн в год.

Инвестиции: 1,8 млрд. руб.

32. 16 сентября – в г. Миасс Челябинской обл. открыт новый цех по производству крано-манипуляторных установок и полуприцепной техники ООО «УЗСТ».

33. 21 сентября – в г. Ярославль открыта новая линия по производству биопрепаратов для лечения аутоиммунных и онкологических заболеваний АО «Р-Фарм».

Мощность: 5 миллионов упаковок в месяц.

Инвестиции: более 3 млрд. руб.

34. 21 сентября – в г. Череповец Вологодской обл. открыто совместное производство по переработке каменноугольной смолы в пек, нафталин и технические масла ПАО «Северсталь» и бельгийской компании Rutgers group.

Мощность: 300 тыс. тонн в год.

Инвестиции: около 3 млрд. руб.

35. 22 сентября – в г. Рязань открыт завод по производству монтажной пены корпорации «Технониколь».

Мощность: 40 баллонов в минуту.

Инвестиции: 500 млн. руб.

36. 22 сентября – в г. Дзержинск Нижегородской обл. открыт завод по производству промышленных газов немецкой комании Linde Gas.

Мощность: 200 тонн жидкого кислорода в день.

Инвестиции: 3,5 млрд. руб.

37. 24 сентября – в Калининградской обл. открыта новая линия по производству сухих строительных смесей завода «Аэроблок» ООО «Техносервис».

38. 28 сентября - в Руднянском районе Смоленской области открыта первая очередь нового комбината по производству металлической тары.

Мощность: 12 млн. банок в месяц.

Инвестиции: 700 млн. руб.

39. 29 сентября - в Грязинском районе Липецкой области, на территории ОЭЗ «Липецк» открыт новый производственный комплекс немецкого концерна OBO Betterrmann.

Инвестиции: 2 млрд. руб.

40. 30 сентября - в г. Санкт-Петербург, на Октябрьском электровагоноремонтном заводе открыт новый комплекс по выпуску подвижного состава для городского рельсового транспорта.

Мощность: 200 вагонов метро и 70 трамваев в год.

Инвестиции: 1 млрд. руб.

41. 30 сентября – в Челябинской обл. на Саткинском чугуноплавильном заводе открыт новый цех по производству марганцевого агломерата ЗАО «Саткинский чугуноплавильный завод».

Инвестиции: 1,3 млрд. руб.

42. 30 сентября – в г. Волгоград открыта новая линия по производству добавок в бетон швейцаарскргор концерна Sika.

Мощность: 30 тыс. тонн в год.

Инвестиции: 110 млн. руб.

Октябрь 2016 года: 1. 4 октября - в Ясногорском районе Тульской области открыт новый завод по производству кормовых добавок для селькохозяйственных животных и птиц венгерской компании Agrofeed. Мощность: 128 тонн кормовых добавок в день. Инвестиции: около 500 млн. руб. 2. 4 октября – в г. Грозный открыт завод по производству комбикормов ИП "Тимур Цакаев". Мощность: 120 тонн готовой продукции в сутки. Инвестиции: более 70 млн. руб. 3. 6 октября - г. Старый Оскол Белгородской области состоялось открытие нового мясоперерабатывающего завода АПК "Промагро". Инвестиции: 1,8 млрд. руб. 4. 7 октября - в г. Уфа Башкирии открыта новая производственная площадка завода "Уфимкабель". Инвестиции: более 1,5 млрд. руб. 5. 7 октября - в г. Тюмень состоялся официальный запуск комбинированной двухсекционной установки глубокой переработки мазута АО "Антипинский НПЗ". Инвестиции: более 100 млрд. руб. 6. 8 октября - в Елабужском районе Татарстана, на терриории ОЗЗ "Алабуга" открыт новый завод по производству строительного (листового) стекла, зеркал и стекол с напылением. Это проект СП "Тракья Гласс Рус" и турецкой группы компаний «Sisecam» и французской «Saint-Gobai». Мощность: 250 тыс. тонн в год листового стекла и 4,5 млн. кв.м в год зеркал. Инвестиции: 7 млрд. руб. 7. 8 октября - в Елабужском районе Татарстана, совместно с турецкой компанией «Sisecam» на терриории ОЭЗ "Алабуга" открыт новый завод по производству автомобильного стекла. Инвестиции: 3,9 млрд. руб. 8. 8 октября - в Дзержинском районе Калужской области, на территории индустриального парка "Росва" состоялось открытие завода по производству автоклавного газобетона. Мощность: 450 тысяч м2 автоклавного газобетона в год. Инвестиции: более 1,5 млрд. руб. 9. 10 октября - в Боровском районе Калужской области, на территории индустриального парка "Ворсино" открыт завод по производству комплектующих для бытовой техники. Инвестиции: 1,2 млрд. руб. 10. 10 октября – в г. Тольятти Самарской обл. открыто производство полипропиленовых труб для систем холодного, горячего водоснабжения и отопления ООО "СЛТ Аква". Мощность: от 2,5 до 4 тыс. тонн труб однослойных, а также трехслойных полипропиленовых труб, армированных стекловолокном в год. Инвестиции: 400 млн. руб. 11. 10 октября - в г. Тихвин Ленинградской обл. начато крупносерийное производство высокопрочного чугуна марки с изотермической закалкой для производства вагонокомплектов ПАО "НПК ОВК". Мощность: 30 тыс. вагонокомплектов в год. Инвестиции: более 1 млрд. руб. 12. 11 октября - В Ленинградской обл., в промышленной зоне Тосно, открылось производство косметических изделий ООО «Интерфил» французской компании «Fareva Group». Мощность: около 25 млн единиц аэрозолей в год. Инвестиции: около 350 млн руб. 13. 13 октября – в г. Якутск открыто производство железобетонных изделий ООО "Бетонснаб". Мощность: до 150 м3 бетонных блоков в день. 14. 17 октября - в промпарке "Северный" под г. Белгород открыто производство ушных бирок для сельскохозяйственных животных группы компаний "ВИК". Мощность: до 2 млн бирок в год. Инвестиции: 240 млн руб. 15. 19 октября - в Воловском районе Тульской области запущен мясоперерабатывающий комплекс ООО "Воловский бройлер". Мощность: до 51 тыс. тонн мяса бройлеров вгод. Инвестиции: более 1 млрд. руб. 16. 19 октября – в Новосибирской обл. открыта новая производственная линия по выпуску кормов для домашних животных американской компании Mars. Мощность: 81 тыс. тонн продукции в год. Инвестиции: 580 млн. руб. 17. 19 октября – в г. Тольятти Самарской обл. открыт завод по производству свечей зажигания чешской компании "Brisk". Мощность: 4,5-5 млн. свечей зажигания в год. Инвестиции: 350 млн. руб. 18. 25 октября – в г. Казань открыта новая линия по сборке высокоточных датчиков давления для предприятий нефтегазохимического комплекса НПО "ГКС". Мощность: 5 тысяч датчиков давления в год. Инвестиции: 210 млн. руб. 19. 27 октября - в Солнечногорском районе Московской области открыт завод по сборке и ремонту тяжелой строительной техники британской компании JCB. Инвестиции: 2,5 млрд. руб. 20. 27 октября – в г. Королёв Московской обл. открыто новое производство кабелей для ракет-носителей и косических аппаратов АО "НПО измерительной техники" холдинга "Российские космические системы". Мощность: до 6 тысяч сложных кабельных изделий в час. 21. 28 октября – в г. Первомайск Нижегородской обл. открыто производство систем дискового тормоза для электропоездов АО "Транспневматика". Инвестиции: 350 млн. руб. 22. 28 октября - в г. Санкт-Петербург открыт новый производственный комплекс АО "Концерн "НПО "Аврора". Инвестиции: 2 млрд. руб. 23. 31 октября – в г. Томск НПО «РеаСиб» в режиме пуско-наладки запустило завод с опытно-промышленным производством реагентов для буровых растворов на Северной площадке томской особой экономической зоны (ОЭЗ). Мощность: 1 тыс. тонн смазывающей добавки «Горизонт» и 500 тонн эмульгатора DDP в год. Инвестиции: 300 млн. руб. Ноябрь 2016 года: 1. 1 ноября - в г. Томск введён в эксплуатацию новый завод по производству древесно-стружечных плит. Мощность: до 350 тыс. м3 плит в год. Инвестиции: 6,2 млрд. руб. 2. 8 ноября – в г. Москва открыто производство твердотельных усилителей мощности для космических аппаратов различного назначения (навигации, связи, дистанционного зондирования Земли) ООО «Синертек». 3. 9 ноября – в г. С.-Петербург открыта новая линия по производству контрастных препаратов для проведения компьютерной и магнитно-резонансной томографии ООО «НТФФ «Полисан». 4. 11 ноября - в Оричевском районе Кировской области открыт новый корпус по производству вакцин и других биотехнологических препаратов компании «Нанолек». Мощность: 42 млн. преднаполненных шприцев и 35 млн. флаконов в год. 5. 12 ноября - в г. Ярославль, на Ярославский моторном заводе «Автодизель» группы «ГАЗ» запущено производство газовых двигателей ЯМЗ-530 экологического стандарта Евро-5. 6. 13 ноября – в г. Дубна Московской обл. открыта новая линия по сборке и криогенным испытаниям сверхпроводящих магнитов Объединённого института ядерных исследований. 7. 14 ноября - в селе Большая Елховка Лямбирского района Мордовии начал работу новый комбикормовый завод агрофирмы "Октябрьская". Мощность: 20 тонн комбикормов в час. 8. 15 ноября - в г. Сургут запустили уникальное для округа производство 3D ограждений и кладочной сетки компании «Макро-Строй». Мощность: более 400 тонн в месяц. 9. 17 ноября – в поселке Мохсоголлох Хангаласского района Якутии открыта новая линия по производству железобетонных плит ООО «Сокол». 10. 18 ноября - в Усманском районе Липецкой области открыта первая очередь завода по производству асинхронных электродвигателей. Инвестиции: 1,3 млрд. руб. 11. 18 ноября – в селе Агаповка Челябинской области открыто новое предприятие по пошиву детской и подростковой обуви ООО «Фабрика Богатырь». 12. 21 ноября – в в станице Барсуковской Кочубеевского района Ставропольского края открыт завод деревянных сборных строений ООО «Ротас-групп». Инвестиции: 320 млн. руб. 13. 21 ноября – в Ивановской обл. открыто производство геотекстиля для дорожного строительства ООО «Ультрастаб». Мощность: 200 тыс. кв. метров в месяц. Инвестиции: 500 млн. руб. 14. 22 ноября - в Железногорском районе Курской области состоялось открытие нового мясоперерабатывающего комбината. Инвестиции: 8 млрд. руб. 15. 24 ноября - в г. Тольятти Самарской области открыто новое производство технологических газов, совместный проект ОАО «КуйбышевАзот» и американской компании Praxair. Инвестиции: 4 млрд. руб. 16. 29ноября - в Новолакском районе Дагестана открыт завод по изготовлению металлоконструкций ЗАО «Алмар Каспиан». 17. 29 ноября - в г. Старый Оскол Белгородской области открыт один из крупнейших в Европе комплексов по производству железорудных окатышей группы НЛМК. Инвестиции: 34 млрд. руб. 18. 30 ноября – в г. Мамадыш (Татарстан) открыто роизводство женских платьев и зимних курток ООО «Вятка Плюс». 19. 30 ноября – в Костромской обл. открыта линия по производству хелатных удобрений ОАО «Буйский химический комбинат». Инвестиции: 70млн. руб. 20. 30 ноября – в г. Брянск открыт новый цех фасовки и упаковки сыров ЗАО «Умалат». Мощность: 12 тонн продукции в сутки. Инвестиции: 300 млн. руб. 21. 30 ноября – в г. Серов Свердловской обл. запущен участок кузнечно-прессового оборудования для объемной штамповки заготовок АО «Серовский мехагнический завод». 22. 30 ноября - в поселке Андреево Судогодского района Владимирской обл. открыт лесопильно-деревообрабатывающий комбинат ООО «КовровЛесПром». Инвестиции: 500 млн. руб. Декабрь 2016 года: 1. 2 декабря – в Карачаево-Черкесии открыт производственный комплекс по отгрузке и паллетированию цементной продукции АО «Кавказцемент» холдинга «Евроцемент групп». Мощность: 24 тыс. тонн цемента в сутки. Инвестиции: 500 млн. руб. 2. 2 декабря – в деревне Виллози Ломоносовского района Ленинградской обл. открыто новое производство нитритной соли для колбасных изделий ПАО «Соль Руси». Мощность: 2 тыс. тонн соли в месяц. 3. 2 декабря – в г. Пермь открыт новый цех по производству комплектующих для реактивных систем залпового огня АО «Мотовилихинские моторы». 4. 4 декабря - в г. Кыштым Челябинской области открыта вторая очередь фабрики глубокого обогащения кварца. Инвестиции: 1,5 млрд. руб. 5. 2 декабря – в Подольском районе Московской обл. открыт новый производственный корпус по выпуску гигиенической продукции ООО «Белла» польской компании TZMO SA. 6. 5 декабря – в г. Волгоград открыт новый цех по выпуску полимерных упаковочных многослойных пленок ЗАО «Силд Эйр Каустик». Мощность: 800 кг продукции в час. Инвестиции: 650 млн. руб. 7. 5 декабря - в г. Челябинск, на промплощадке Челябинского трубопрокатного завода запущена новая линия предприятия «Этерно». Инвестиции: 7,2 млрд. руб. 8. 9 декабря – в г. Тамбов открыта новая линия по производству акриловых дисперсий ПАО «Пигмент». Мощность: 16 тыс. тонн в год. Инвестиции: 355 млн. руб. 9. 9 декабря – в г. Белгород открыта линия по производству лекарственных препаратов для лечения онкологических заболеваний АО «Верофарм». Инвестиции: более 3 млрд. руб. 10. 14 декабря - в Подольском районе Московской области открыт завод по производству основных несущих конструктивных элементов зданий. Инвестиции: 2 млрд. руб. 11. 14 декабря – в г. Санкт-Петербург открыта линия по производству лекарственных препаратов компании Pfizer ООО «НТФФ «Полисан». Мощность: 15,5 млн. упаковок лекарственных препаратов в год. 12. 15 декабря – в поселке Гидроторф Балахнинского района Нижегородской области открыт завод по производству газгольдеров промышленного и бытового назначения ЗАО «Реал-Инвест». Мощность: около 1 тыс. единиц продукции в год. Инвестиции: 194 млн. руб. 13. 16 декабря - в г. Когалым Ханты-Мансийского АО введён в промышленную эксплуатацию завод вентильных двигателей ПАО «Лукойл». Мощность: 5000 двигателей в год. 14. 16 декабря – в г. Казань открыто производство антистатических стеклопластиковых труб высокого давления с одностенными углеродными нанотрубками ООО НПП «Завод стеклопластиковых труб». 15. 17 декабря – в г. Ярославль начато производство топливных насосов высокого давления экологического стандарта «Евро-5» ОАО «Ярославский завод дизельной аппаратуры» группы ГАЗ. Инвестиции: 500 млн. руб. 16. 18 декабря – в г. Чистополь Татарстан открыт новый производственный корпус приборостроительного предприятия ООО «НТЦ «Восток». Инвестиции: 85 млн. руб. 17. 19 декабря - в г. Невинномысск Ставропольского края открыта первая очередь завода по производству по производству алюминиевых радиаторов отопления. Мощность: до 7 млн секций в год. Инвестиции: более 1 млрд. руб. 18. 19 декабря – в г. Лесосибирск Красноярского края открыто производство пиломатериалов ООО «Ксилотек-Сибирь». Мощность: 184 тыс. м3 пиломатериалов и 110 тыс. т пеллет в год. Инвестиции: 1,2 млрд. руб. 19. 20 декабря - в ЗАТО Заречный Пензенской области открыто новое производство подразделения госкорпорации «Росатом» АО «НИИграфит». 20. 18 декабря – в г. Таштагол Кемеровской обл. открылась первая очередь деревообрабатывающего комплекса ООО «НашЛес». Мощность: 25 тыс. м3 товарной продукции в год. Инвестиции: 450 млн. руб. 21. 18 декабря – в г. Воронеж открыта новая линия по производству печенья ООО «Келлогг Рус». Мощность: 18 тыс. тонн печенья в год. Инвестиции: 310 млн. руб. 22. 19 декабря – в Ленинградской обл. открыта новая линия по переработке молока группы компаний «Галактика». Мощность: 140 тыс. тонн молочной продукции в год. Инвестиции: 200 млн. руб. 23. 21 декабря – в поселке Малиновое Озеро Михайловского района Алтайского края открыто производство гранулированного сульфата аммония ОАО «Михайловский завод химических реактивов». Мощность: 2 760 тонн продукции в месяц. Инвестиции: 45 млн. руб. 24. 22 декабря - в г. Курган состоялось открытие нового фармацевтического предприятия. Инвестиции: 1,1 млрд. руб. 25. 22 декабря - в г. Самара открыт производственный комплекс ПАО «Салют» по выпуску комплектующих для авиационного и морского вооружения. Инвестиции: 800 млн. руб. 26. 23 декабря – в г. Пенза запустили домостроительный комбинат «ХХI век» ООО «Жильё-инвест» и НПЦ «Стройтех». Инвестиции: 260 млн. руб. 27. 26 декабря – в Белгородской обл. открыта линия по производству сливочного масла и спреда ООО «Тульчинка.Ru». Мощность: 3,5 тонн продукции в час. Инвестиции: 320 млн. руб. 28. 30 декабря – в селе Новоберёзовка Тальменского района Алтайского края открыт комбикормовый завод полностью на отечественном оборудовании ООО «Новоеловская птицефабрика». Мощность: 5 тонн кормов в час. Инвестиции: 120 млн. руб. 29. 30 декабря - в Акатьевском сельском поселении Коломенского района Московской обл. открыт новый цех по производству минерального порошка для асфальтобетонных смесей ООО «Стройиндустрия-В». Мощность: 8 тыс. тонн минпорошка в год. Итого за 2016 год: 262 новых объекта, что составляет ввод в строй одного производства за 1,39 дня. Таким образом, скорость ввода производств в 2016 году практически осталась на уровне рекордного 2015 года, несмотря на колоссальное санкционное давление и попытки изолировать Россию от всего, так называемого цивилизованного мира.

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