Подготовка к первому космическому полёту. Часть II: Дорога к “Поехали!”. П. Шубин и А. Короткевич
Ведущий российский историк гражданской космонавтики Павел Шубин и Александр Короткевич продолжают разговор о подготовке к пилотируемому полёту в космос. Уже создаются первые отряды покорителей космоса в США и СССР, а в это время на первых экспериментальных кораблях космос штурмуют животные. Наконец, когда есть понимание, что все опасения медиков сняты и техника готова, 12 апреля 1961 года мы услышали легендарное: “Поехали!”
За прошедшее после первого полёта человека в космос время родились некоторые мифы, которые мы постараемся развеять.
Ведущий: сотрудник Института теоретической физики имени Л. Д. Ландау РАН, UNM, профессор, к.ф-м.н. Александр Олегович Короткевич.
Павел Шубин:
https://boosty.to/shubinpavel
vk.com/pashubin
Подготовка к первому космическому полёту.Часть I: Собака и обезьяна — друзья человека!
https://youtu.be/AhQ7NE9I3Ks
Исследования Луны автоматическими аппаратами: первый этап. Павел Шубин и Александр Короткевич
https://youtu.be/o-XhljiCzqw
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