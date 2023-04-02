Подготовка к первому космическому полёту.Часть I: Собака и обезьяна — друзья человека!
Ведущий российский историк гражданской космонавтики Павел Шубин и Александр Короткевич говорят о начальном этапе подготовки к пилотируемому полёту в космос.
Когда ещё до создания первых отрядов покорителей космоса место человека в первых, далёких от совершенства ракетах, заняли животные: обезьяны в США и собаки в СССР.
Ведущий: сотрудник Института теоретической физики имени Л. Д. Ландау РАН, UNM, профессор, к.ф-м.н Александр Олегович Короткевич.
Павел Шубин:
https://boosty.to/shubinpavel
vk.com/pashubin
Исследования Луны автоматическими аппаратами: первый этап. Павел Шубин и Александр Короткевич
https://youtu.be/o-XhljiCzqw
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