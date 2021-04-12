«Высокое достижение цивилизации»: как Юрий Гагарин подарил человечеству космос
60 лет назад был совершён первый полёт человека в космос. Космонавтом номер один стал 27-летний советский лётчик Юрий Гагарин. По мнению экспертов, первый пилотируемый полёт на орбиту был одним из величайших научных достижений в истории человечества, закрепившим за Советским Союзом роль мирового лидера в развитии космонавтики. Несмотря на некоторые технические сложности при посадке, Юрий Гагарин успешно выполнил свою миссию и вернулся на Землю.
12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества космический полёт. Он провёл на орбите 108 минут и успешно вернулся на Землю.
Дорога в космос
Научные работы в сфере организации космических исследований начались в России более 100 лет назад. Теоретическое обоснование возможности полётов в космос с использованием специальных аппаратов было сделано в начале ХХ века Константином Циолковским. Вскоре к аналогичным выводам пришёл изобретатель Юрий Кондратюк.
В 1921 году в Москве была создана газодинамическая лаборатория, а ещё через десять лет — группа изучения реактивного движения. Впоследствии они были объединены в Реактивный институт. В 1930-е годы конструктор Сергей Королёв провёл пуски первых отечественных ракет с жидкостным ракетным двигателем.
В 1957 году СССР удалось запустить первый в мире искусственный спутник Земли, созданный советскими учёными во главе с Королёвым, а ещё два года спустя — автоматическую межпланетную станцию «Луна-3», позволившую впервые в истории получить снимки обратной стороны Луны. Параллельно обсуждалась перспектива организации пилотируемых полётов в космос.
В 1960 году был подписан приказ главкома ВВС №267, согласно которому 12 советских лётчиков-истребителей зачислялись на должности слушателей-космонавтов. В их числе был и Юрий Гагарин — выпускник 1-го Чкаловского военного авиационного училища лётчиков им. К.Е. Ворошилова, проходивший службу в 122-й истребительной авиационной дивизии ВВС Северного флота.
«В программу подготовки первых космонавтов входили тренировки в центрифуге, в барокамере, общефизические упражнения, специальная подготовка на тренажёрах корабля», — рассказал в беседе с RT действительный член Российской академии космонавтики имени К.Э. Циолковского Александр Железняков.
Кроме того, космонавты посещали теоретические занятия. Около месяца они проходили парашютную подготовку в Саратовской области. Познакомились космонавты и с человеком, создававшим для них космические корабли, — с Сергеем Королёвым.
Почти полгода продолжалась предполётная подготовка. Будущие космонавты изучали корабль и разбирались с функционированием его систем. В начале 1961 года члены отряда в течение двух дней сдавали экзамены, показав отличное знание корабля «Восток», на котором одному из них предстояло отправиться на орбиту, и других вопросов, связанных с путешествием в космос.
«В ходе подготовки были отработаны любые ситуации, которые могли бы возникнуть во время полёта, даже самые необычные. Выясняли, какой запас прочности психики и здоровья у каждого из космонавтов. А запас был великолепный. Они испытали на себе крайне трудную программу и вышли победителями», — рассказал RT заслуженный лётчик России генерал-майор Владимир Попов.
20 марта 1961 года космонавты провели тренировку по надеванию и регулировке скафандров. На следующий день космический аппарат был подготовлен к стыковке с ракетой. В конце марта для будущих покорителей космоса провели экскурсию по стартовому комплексу и занятия по коррекции глобуса на пульте пилота.
Основными кандидатами на роль первого космонавта на завершающей стадии подготовки к полёту стали Юрий Гагарин и Герман Титов. Они отрабатывали операции по ручной ориентации космического аппарата, тренировались использовать специальную радиопереговорную линию.
Согласно официальной версии, Гагарин стал основным кандидатом в космонавты номер один на заседании Госкомиссии 8 апреля 1961 года. Однако некоторые документы, в частности заявка на попытку установления рекорда по продолжительности полёта, поданная в Авиационную спортивную комиссию Центрального аэроклуба СССР начальником отдела по подготовке и обеспечению космических полётов Главного штаба ВВС Николаем Каманиным, указывают на то, что на самом деле это могло произойти по крайней мере за месяц до полёта.
«Для первого полёта в космос нужно было отобрать лучшего из лучших. Большую роль при этом играли психофизиологические качества. Гагарин был улыбчивым, весёлым, лёгким в общении, но при этом умным, усидчивым, работоспособным, хорошо физически развитым и с достаточным опытом службы в авиации», — рассказал Владимир Попов.
За день до полёта прошли последние испытания, и ракета с космическим кораблём «Восток-1» была установлена в стартовое сооружение.
«Поехали!»
Утром 12 апреля 1961 года на корабле прошла проверка шифра «логического замка». Спуском аппарата с орбиты можно было управлять в ручном режиме, но у медиков не было уверенности в правильности принятия решения космонавтом, оказавшимся в одиночестве на орбите в состоянии невесомости. Чтобы не допустить несвоевременного включения тормозной двигательной установки, в кабине был установлен дополнительный пульт с кнопками — «логический замок». Космонавту нужно было на орбите распечатать специальный конверт и нажать три кнопки из девяти.
Продуктов питания Юрию Гагарину загрузили на десять дней. Если бы тормозная двигательная установка отказала, спуск должен был произойти за счёт естественного торможения корабля в верхних слоях атмосферы. В этом случае Гагарину пришлось бы пробыть на орбите около десяти суток.
Незадолго до пуска стало понятно, что на центральном пульте управления один из трёх транспарантов, сигнализирующих о прижиме крышки люка спускаемого аппарата, не горит. Сергей Королёв принял решение максимально оперативно устранить неисправность, и это удалось сделать в кратчайшие сроки.
12 апреля 1961 года в 9 часов 07 минут ракета с космическим аппаратом стартовала с космодрома Байконур. Из динамиков раздалось знаменитое гагаринское «Поехали!».
«Землю окружал ореол нежно-голубоватого цвета, затем эта полоса постепенно темнела, становилась бирюзовой, синей, фиолетовой и переходила в угольно-чёрный цвет. С трепетным волнением всматривался я в этот новый и непривычный для меня мир, стараясь всё разглядеть и запомнить. В иллюминаторы виднелись удивительно яркие и холодные звёзды. До них было ещё далеко — ой как далеко! — и всё же с орбиты «Востока» они казались ближе, чем с Земли», — описывал свои впечатления от полёта Юрий Гагарин.
Космонавт номер один поддерживал связь с Землёй и контролировал работу систем управления кораблём. В 10:02, на 55-й минуте полёта, ТАСС распространил сообщение о первом полёте человека в космос. Причём речь в нём шла не о старшем лейтенанте, а о майоре Гагарине. Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущёв настоял на присвоении первому космонавту внеочередного воинского звания.
По словам Александра Железнякова, на завершающей стадии полёта возникли технические трудности.
«Самая неприятная ситуация — это несвоевременное разделение отсеков на участке спуска. Вот эта неприятность заставила поволноваться конструкторов, которые находились на Земле и не могли вмешаться. Гагарин тоже испытал не самые приятные минуты своей жизни. К счастью, всё закончилось благополучно. Пусть и с опозданием, но разделение отсеков состоялось. Только из-за нештатного разделения посадка произошла с отклонением», — рассказал эксперт.
Спускаемый аппарат приземлился в районе Саратова, возле деревни Смеловка. Возвращение Юрия Гагарина из первого космического полёта вызвало во всём мире небывалый восторг и воодушевление.
«Все ликовали. Я жил далеко в горах, и там тоже все ликовали. Хотели узнать, что такое космос, зачем полетел, как полетел», — вспоминает заслуженный лётчик-испытатель, Герой России Магомед Толбоев.
По словам историка авиации Николая Бодрихина, первые празднования никому даже не пришлось специально организовывать.
«Воодушевление царило повсюду. Я это запомнил. Энтузиазм присутствовал, народ стал собираться на Красную площадь, радоваться. Самостоятельные демонстрации начались уже вечером 12 апреля», — поделился своими воспоминаниями с RT Николай Бодрихин.
14 апреля 1961 года Юрию Гагарину было присвоено звание Героя Советского Союза, а в мае он стал командиром отряда космонавтов. Позднее он дважды избирался депутатом Верховного Совета СССР. В течение двух лет после полёта первый космонавт посетил с миссией мира более 30 стран. В 1963 году Гагарин стал заместителем начальника Центра подготовки космонавтов.
«Полёт Гагарина вызвал сильную растерянность на Западе. Американцы были просто шокированы — они не думали, что первым космонавтом станет гражданин СССР», — отметил Николай Бодрихин.
По словам Владимира Попова, полёт Юрия Гагарина сыграл эпохальную роль в истории и стал достоянием всего мира.
«Это было высокое достижение цивилизации. Своим первым шагом за пределы Земли Гагарин подарил человечеству космос», — резюмировал Магомед Толбоев.