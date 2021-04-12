60 лет назад был совершён первый полёт человека в космос. Космонавтом номер один стал 27-летний советский лётчик Юрий Гагарин. По мнению экспертов, первый пилотируемый полёт на орбиту был одним из величайших научных достижений в истории человечества, закрепившим за Советским Союзом роль мирового лидера в развитии космонавтики. Несмотря на некоторые технические сложности при посадке, Юрий Гагарин успешно выполнил свою миссию и вернулся на Землю.

12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества космический полёт. Он провёл на орбите 108 минут и успешно вернулся на Землю.

Дорога в космос

Научные работы в сфере организации космических исследований начались в России более 100 лет назад. Теоретическое обоснование возможности полётов в космос с использованием специальных аппаратов было сделано в начале ХХ века Константином Циолковским. Вскоре к аналогичным выводам пришёл изобретатель Юрий Кондратюк.

В 1921 году в Москве была создана газодинамическая лаборатория, а ещё через десять лет — группа изучения реактивного движения. Впоследствии они были объединены в Реактивный институт. В 1930-е годы конструктор Сергей Королёв провёл пуски первых отечественных ракет с жидкостным ракетным двигателем.

В 1957 году СССР удалось запустить первый в мире искусственный спутник Земли, созданный советскими учёными во главе с Королёвым, а ещё два года спустя — автоматическую межпланетную станцию «Луна-3», позволившую впервые в истории получить снимки обратной стороны Луны. Параллельно обсуждалась перспектива организации пилотируемых полётов в космос.

В 1960 году был подписан приказ главкома ВВС №267, согласно которому 12 советских лётчиков-истребителей зачислялись на должности слушателей-космонавтов. В их числе был и Юрий Гагарин — выпускник 1-го Чкаловского военного авиационного училища лётчиков им. К.Е. Ворошилова, проходивший службу в 122-й истребительной авиационной дивизии ВВС Северного флота.

«В программу подготовки первых космонавтов входили тренировки в центрифуге, в барокамере, общефизические упражнения, специальная подготовка на тренажёрах корабля», — рассказал в беседе с RT действительный член Российской академии космонавтики имени К.Э. Циолковского Александр Железняков.

Кроме того, космонавты посещали теоретические занятия. Около месяца они проходили парашютную подготовку в Саратовской области. Познакомились космонавты и с человеком, создававшим для них космические корабли, — с Сергеем Королёвым.

Юрий Гагарин во время вестибулярной тренировки в Центре подготовки космонавтов. Кадр из документального фильма «Первый рейс к звёздам» РИА Новости

Почти полгода продолжалась предполётная подготовка. Будущие космонавты изучали корабль и разбирались с функционированием его систем. В начале 1961 года члены отряда в течение двух дней сдавали экзамены, показав отличное знание корабля «Восток», на котором одному из них предстояло отправиться на орбиту, и других вопросов, связанных с путешествием в космос.

«В ходе подготовки были отработаны любые ситуации, которые могли бы возникнуть во время полёта, даже самые необычные. Выясняли, какой запас прочности психики и здоровья у каждого из космонавтов. А запас был великолепный. Они испытали на себе крайне трудную программу и вышли победителями», — рассказал RT заслуженный лётчик России генерал-майор Владимир Попов.

20 марта 1961 года космонавты провели тренировку по надеванию и регулировке скафандров. На следующий день космический аппарат был подготовлен к стыковке с ракетой. В конце марта для будущих покорителей космоса провели экскурсию по стартовому комплексу и занятия по коррекции глобуса на пульте пилота.

Основными кандидатами на роль первого космонавта на завершающей стадии подготовки к полёту стали Юрий Гагарин и Герман Титов. Они отрабатывали операции по ручной ориентации космического аппарата, тренировались использовать специальную радиопереговорную линию.

Последние напутствия главного конструктора Сергея Павловича Королёва (справа) Юрию Гагарину перед стартом. Космодром Байконур, 12 апреля 1961 года РИА Новости © Алексей Свердлов

Согласно официальной версии, Гагарин стал основным кандидатом в космонавты номер один на заседании Госкомиссии 8 апреля 1961 года. Однако некоторые документы, в частности заявка на попытку установления рекорда по продолжительности полёта, поданная в Авиационную спортивную комиссию Центрального аэроклуба СССР начальником отдела по подготовке и обеспечению космических полётов Главного штаба ВВС Николаем Каманиным, указывают на то, что на самом деле это могло произойти по крайней мере за месяц до полёта.

«Для первого полёта в космос нужно было отобрать лучшего из лучших. Большую роль при этом играли психофизиологические качества. Гагарин был улыбчивым, весёлым, лёгким в общении, но при этом умным, усидчивым, работоспособным, хорошо физически развитым и с достаточным опытом службы в авиации», — рассказал Владимир Попов.

За день до полёта прошли последние испытания, и ракета с космическим кораблём «Восток-1» была установлена в стартовое сооружение.

«Поехали!»

Утром 12 апреля 1961 года на корабле прошла проверка шифра «логического замка». Спуском аппарата с орбиты можно было управлять в ручном режиме, но у медиков не было уверенности в правильности принятия решения космонавтом, оказавшимся в одиночестве на орбите в состоянии невесомости. Чтобы не допустить несвоевременного включения тормозной двигательной установки, в кабине был установлен дополнительный пульт с кнопками — «логический замок». Космонавту нужно было на орбите распечатать специальный конверт и нажать три кнопки из девяти.

Продуктов питания Юрию Гагарину загрузили на десять дней. Если бы тормозная двигательная установка отказала, спуск должен был произойти за счёт естественного торможения корабля в верхних слоях атмосферы. В этом случае Гагарину пришлось бы пробыть на орбите около десяти суток.

Незадолго до пуска стало понятно, что на центральном пульте управления один из трёх транспарантов, сигнализирующих о прижиме крышки люка спускаемого аппарата, не горит. Сергей Королёв принял решение максимально оперативно устранить неисправность, и это удалось сделать в кратчайшие сроки.

12 апреля 1961 года в 9 часов 07 минут ракета с космическим аппаратом стартовала с космодрома Байконур. Из динамиков раздалось знаменитое гагаринское «Поехали!».

«Землю окружал ореол нежно-голубоватого цвета, затем эта полоса постепенно темнела, становилась бирюзовой, синей, фиолетовой и переходила в угольно-чёрный цвет. С трепетным волнением всматривался я в этот новый и непривычный для меня мир, стараясь всё разглядеть и запомнить. В иллюминаторы виднелись удивительно яркие и холодные звёзды. До них было ещё далеко — ой как далеко! — и всё же с орбиты «Востока» они казались ближе, чем с Земли», — описывал свои впечатления от полёта Юрий Гагарин.

Космонавт номер один поддерживал связь с Землёй и контролировал работу систем управления кораблём. В 10:02, на 55-й минуте полёта, ТАСС распространил сообщение о первом полёте человека в космос. Причём речь в нём шла не о старшем лейтенанте, а о майоре Гагарине. Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущёв настоял на присвоении первому космонавту внеочередного воинского звания.

Кадр из документального фильма «Советы в космосе» РИА Новости

По словам Александра Железнякова, на завершающей стадии полёта возникли технические трудности.

«Самая неприятная ситуация — это несвоевременное разделение отсеков на участке спуска. Вот эта неприятность заставила поволноваться конструкторов, которые находились на Земле и не могли вмешаться. Гагарин тоже испытал не самые приятные минуты своей жизни. К счастью, всё закончилось благополучно. Пусть и с опозданием, но разделение отсеков состоялось. Только из-за нештатного разделения посадка произошла с отклонением», — рассказал эксперт.

Спускаемый аппарат приземлился в районе Саратова, возле деревни Смеловка. Возвращение Юрия Гагарина из первого космического полёта вызвало во всём мире небывалый восторг и воодушевление.

Юрий Гагарин — первый человек, побывавший в космосе globallookpress.com

«Все ликовали. Я жил далеко в горах, и там тоже все ликовали. Хотели узнать, что такое космос, зачем полетел, как полетел», — вспоминает заслуженный лётчик-испытатель, Герой России Магомед Толбоев.

По словам историка авиации Николая Бодрихина, первые празднования никому даже не пришлось специально организовывать.

«Воодушевление царило повсюду. Я это запомнил. Энтузиазм присутствовал, народ стал собираться на Красную площадь, радоваться. Самостоятельные демонстрации начались уже вечером 12 апреля», — поделился своими воспоминаниями с RT Николай Бодрихин.

Первый в мире космонавт Земли Юрий Гагарин после приземления спускаемого аппарата космического корабля «Восток-1». Рядом с Юрием Гагариным — поисковая команда, возглавляемая командиром ракетного дивизиона майором А. Гасиевым, и местные жители РИА Новости © Александр Сергеев

14 апреля 1961 года Юрию Гагарину было присвоено звание Героя Советского Союза, а в мае он стал командиром отряда космонавтов. Позднее он дважды избирался депутатом Верховного Совета СССР. В течение двух лет после полёта первый космонавт посетил с миссией мира более 30 стран. В 1963 году Гагарин стал заместителем начальника Центра подготовки космонавтов.

«Полёт Гагарина вызвал сильную растерянность на Западе. Американцы были просто шокированы — они не думали, что первым космонавтом станет гражданин СССР», — отметил Николай Бодрихин.

По словам Владимира Попова, полёт Юрия Гагарина сыграл эпохальную роль в истории и стал достоянием всего мира.