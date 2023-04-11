Европа. Конец социального государства
О нарастании протестных настроений в Европе и массовых протестов против Макрона во Франции. Генезис протестных явлений и их долгосрочные перспективы.
Без СССР в социальном государстве нет нужды, поэтому его планомерно сворачивают.
разумеется конец-это ведь не от гениальности европейцев и их гомосеков -им так жилось..Закончился Проект -аля витрина Капитализма и некому их кормить дешевой энергией и ресурсами ..Откуда ж брать ,чтобы где то прибывало -нужно ,чтобы где то убывало..
Ну нет ,конечно будут цепляться и делиться ,но не с народами..
“Венгрия продлила соглашение с Газпромом о дополнительных поставках газа и договорилась о льготном режиме оплаты основных объемов топлива, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после переговоров с вице-премьером России Александром Новаком…
п.с. главное с кем танцевал Путин в Австрии…венгры здесь сбоку припека…