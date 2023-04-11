Главная » Невероятное в мире, Политика

Европа. Конец социального государства

10 1


О нарастании протестных настроений в Европе и массовых протестов против Макрона во Франции. Генезис протестных явлений и их долгосрочные перспективы.

Без СССР в социальном государстве нет нужды, поэтому его планомерно сворачивают.


Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8285517.html
Метки: Видео, Европа, капитализм, макрон, Митинги, протесты, социализм, ссср, Франция
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Cоциал-демократия — важный инструмент глобального паразитизма
МВФ, пенсионный возраст и все, все, все
МВФ, пенсионный возраст или откуда на нас свалилась эта напасть
Каннибалократия
Scofield: Война систем. От Кабула и Гаваны до Санкт-Петербурга
Один комментарий » Оставить комментарий
  • 29144 24718
    марина час назад

      разумеется конец-это ведь не от гениальности европейцев и их гомосеков -им так жилось..Закончился Проект -аля витрина Капитализма и некому их кормить дешевой энергией и ресурсами ..Откуда ж брать ,чтобы где то прибывало -нужно ,чтобы где то убывало..
      Ну нет ,конечно будут цепляться и делиться ,но не с народами..
      “Венгрия продлила соглашение с Газпромом о дополнительных поставках газа и договорилась о льготном режиме оплаты основных объемов топлива, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после переговоров с вице-премьером России Александром Новаком…
      п.с. главное с кем танцевал Путин в Австрии…венгры здесь сбоку припека…

    Оставить комментарий

    Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

    Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
    Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

    (Обязательно)

    Быстрый переход:

    Информация о сайте

    Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

    Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
    Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
    Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

    Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

    Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru