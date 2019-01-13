Cоциал-демократия — важный инструмент глобального паразитизма

Конечно, падение экономики, разгул сатанизма, разрушение культурных традиций на Западе это связанные, объективные и абсолютно закономерные процессы. Для того, чтобы понять их причину, необходимо вчерне разобраться в системном строении биосферы, раскопать корни социалистической идеологии, рассмотреть типологию, формы, историческую практику социалистических направлений, понять мотивацию и конечные цели основоположников и деятелей социалистических движений.

Сейчас на наших глазах, когда мир затянуло в системный кризис, которому пока не видно конца, благополучие в странах Запада и в его сырьевом придатке России стало сыпаться как мишура с засохшей новогодней ёлки. Напряжённая полуторавековая борьба западной социал-демократии за социальные права трудящихся пошла насмарку. А ведь нас предупреждали, когда до перестройки на политзанятиях называли западную социал-демократию предательством идей социализма, ревизионизмом и соглашательством. Но народ тогда только ёрничал да посмеивался, у него в одно ухо влетало, а из другого тут же вылетало.

Строй в так называемых «развитых странах», который нам подают как капиталистический, на самом деле по большей части является социал-демократической формой социализма. При этом под буйными цветастыми побегами социал-демократии, как будет показано, прячется ядовитый корень иезуитства-иллюминизма-люциферианства и сатанинская конечная цель порабощения человечества транснациональным кагалом .

Однако, социалистические и демократические формы очень разнообразны и могут скрытно служить не интересам народа, а его врагов. Одной из лживых сказок, разрушившей СССР и продолжающей толкать нас в сторону современной Западной цивилизации, является мифологема западной социал-демократии. Вспомним, как перед перестройкой советские трудящиеся с завистью взирали на уровень жизни в европейских странах, особенно в Германии и Швеции. Это и явилось одной из причин помешательства и бездумной поддержки политики перестройки.

…И прежде всего потому, что в своём настоящем виде капитализм смертельно опасен для Руси. Без должного патронажа власти в виде социальной защиты, без общественного управления, планирования и контроля в экономике не только развиваться, но и просто выжить в наших условиях народу нереально. А так как без контроля народа никакие формы политического строя, последовательно служащего общественным интересам, невозможны, то я твёрдый сторонник народовластия.



Как верно отмечает глубокоуважаемый Андрей Ильич Фурсов, Россия принципиально антикапиталистическая страна, в которой рынок не может решить проблемы и задачи, так как в ней производится недостаточный по величине общественный продукт.



В результате, чтобы верхним 15 % правящей «элиты» можно было жить также шикарно как элите на Западе, им надо отнимать у народа не только весь прибавочный продукт, но и часть минимально необходимого для поддержания жизни и воспроизводства.



Чтобы принять эту аксиому всем проживающим в нашей любимой и богоспасаемой России, прогуливавшим в своё время уроки географии и при этом строящим различные фантасмагоричные планы относительно капиталистического будущего нашей страны и своей семьи, хорошо бы наконец уяснить её особое геоклиматическое положение.

Уровень получаемых в результате производства основных благ напрямую связан с производящими возможностями территории, то есть с условиями их производства и доставки к потребителю.

Неслучайно, что зарождение древних цивилизаций произошло на январской среднемесячной изотерме +12 ° по Цельсию. Россия же имеет на большей территории изотерму января холоднее -10 ° мороза.

Девяносто пять процентов России находится в зоне ниже среднемесячой изотермы января минус 10 градусов.

Чем севернее и восточнее наши территории, тем более холодный и резкий континентальный климат мы имеем. Именно у нас в Оймяконе в северной части Дальнего Востока находится полюс холода Северного полушария, где температура достигает ниже 54 градусов. А вот в Лондоне, Париже и на севере Германии погода как в Крыму.

Лишь южная часть Крыма и побережья Чёрного моря имеют среднюю температуру января выше ноля градусов, которая свойственна территориям 3 Италии, Франции и Великобритании. Даже в большей части Скандинавии январская изотерма благодаря Гольфстриму имеет значение от минус 8 до минус 4 градусов Цельсия.

В результате больше половины нашей территории покрыта мерзлотой.





Средняя температура воздуха в январе





Большую часть нашей страны занимает тайга и приполярная тундра, расположенные в арктической и субарктической зонах.

Да что тут распинаться? Все мы прекрасно знаем нашу погоду, вот только многие почему-то никак не связывают её со своим материальным благополучием… И так было уже много столетий назад.



Ещё в XIII веке Марко Поло отмечал, что «самый сильный холод в свете в России».



Под 1389 годом Патриаршая летопись сообщала о том, что уже с 5 по 9 сентября беспрерывно шел дождь, сменившийся резко снегопадом и резким понижением температуры.



Сигизмунд Герберштейн описывает в XVI веке резко континентальный характер климата России: «…Холод там бывает временами настолько силен, что, как у нас в летнюю пору от чрезвычайного зноя, там от страшного мороза земля расседается; в такое время даже вода, пролитая на воздухе, или выплюнутая изо рта слюна замерзают прежде, чем достигают земли.



Мы лично, приехав туда в 1526 году, видели, как от зимней стужи прошлого года совершенно погибли ветки плодовых деревьев… Иногда такой сильной стуже соответствует и чрезмерный зной, как это было и 1525 году по рождестве Христовом, когда чрезвычайным солнечным жаром были выжжены почти все посевы».

Причина, почему именно Россия является самой холодной страной северного полушария Земли, хорошо известна со школьной скамьи.



На нашу территорию почти не распространяется влияние течения Гольфстрим, действие которого можно представить в виде многих десятков тысяч экологически безопасных и чистых атомных электростанций, которые задарма обогревают халявщиков в Западной Европе, Скандинавии, Канаде и США. Течение огибает весь юго-запад Евразии и Африки и под другими названиями заходит в Тихий океан. Россия же находится от этого праздника жизни в противоположной северо-восточной стороне.





Карта мировых океанических и морских течений.

Даже в Тихом океане нам не повезло, так как основные сливки от тёплого течения Куросио достались японцам, а нашим Чукотке и Сахалину само собой — холодное Курильское течение.

Благодаря течению Куросио в Японии живут теплолюбивые обезьяны, огромные уловы рыбы и масса отъевшихся на ней японцев, которые ютятся на мизерных площадях, но при этом не жалуются, так как им всем хватает отличного и полезного для здоровья пропитания.



Вообще, фантазёрам от политики и экономики пора бы уже уяснить, что показатель плотности населения на квадратный километр — это показатель благоприятных условий для проживания прежде всего с точки зрения пропитания.



Где несколько урожаев риса в году на плодородных почвах с муссонными дождями можно снять, там и плотность зашкаливает. Если ты посеял килограмм семян и гарантированно через несколько месяцев собрал с них тонну, то можешь размножаться как кролик.

Если же угораздило родиться в северных широтах, то хорошим условиям жизни способствует близость тёплого течения. Даже у нас на Дальнем востоке благодаря отзвуку Кюрасао тоже неплохой климат — растёт женьшень, теплолюбивые виды растительности и водятся амурские тигры.



Но в целом нам с климатом явно не повезло. И хотя у нас есть большие чернозёмы на юге, наша урожайность значительно ниже не то что китайской на лёссовых равнинах реки Хуанхэ, но и урожайности в Западной Европе, где земля далеко не чернозёмная.

Как известно, морские перевозки товаров являются самыми дешёвыми, поэтому в значительной степени определяют стоимость товаров.



Если мы переходим от внутреннего и от регионального торгового рынка к мировому, то чтобы выдержать конкуренцию, мы должны осуществлять торговлю с помощью морского транспорта.







Но чтобы иметь возможность выходить на океанские пути надо иметь к ним выходы и развитые порты. Стоимость товара на мировом рынке складывается из стоимости его производства и стоимости его доставки потребителю.



А так как Россия в целом самая холодная страна в мире, в ней в среднем как самая высокая стоимость производства, так и самая высокая цена доставки.





На карте океанических (морских) торговых путей видно, что практически все они лежат вдалеке от России.



Если представить страны мира как планетарную систему, то она предстанет как тесно связанное шаровидное раскалённое скопище, от которого огромная Россия удалена как Плутон в холодной космической дали.

Лишь благодаря эху Кюрасао у нас на юго-востоке есть незамерзающий порт Владивосток.



И условно незамерзающий порт Мурманск стал возможным только благодаря гаснущему влиянию Гольфстрима.



В огромной России, занимающей 1/7 часть всей суши, и в которой половина территории окружена морями, всего лишь 7 несколько портов, с помощью которых можно осуществлять морские перевозки: это Мурманск, Махачкала, Находка, Новороссийск, в Сахалинской области Холмск, Невельск, Корсаков и Калининград на Балтике.



Остальные требуют ледовой проводки судов от 2 до 6 месяцев в году. При этом Махачкала это порт изолированного прикаспийского региона. Новороссийск и Калининград — это морские порты, не выводящие напрямую на океанские трассы. Мурманск лишь условно незамерзающий и выходит на северные задворки Евросоюза, от которых до основных трасс ещё плыть и плыть.



Все основные океанические торговые пути находятся далеко от России. В туманной перспективе, если благодаря потеплению северный морской путь расчистится от льда, у нас может развиться выгодная трасса, но пока движение по ней незначительное.

До развала СССР у нас была Одесса, порты в Прибалтике и Грузии. Поэтому одной из целей «перестройки» по Гарвардскому проекту у наших западных «партнёров» было лишить Россию стратегических морских выходов, а заодно и отрезать тёплые урожайные благоприятные для жизни густонаселённые территории.

С запада мы зажаты Прибалтикой и Украиной. Чтобы выйти в Атлантику нам надо пройти через Босфор (Стамбульский пролив), за контроль над которым мы веками боролись, но коалиция западных стран с Турцией нам это так и не позволили осуществить. А с востока наша страна надёжно заэкранирована Японией и Южной Кореей.

Как отмечал ещё геополитик генерал А.Е. Вандам (Едрихин) в своей знаменитой книге «Наше положение» (1912) судьба России могла сложиться гораздо более удачно, если бы мы сумели закрепиться на тихоокеанском побережье.



Однако, осознав огромную опасность своему хозяйничанью на морях и океанах, этому воспрепятствовали США в союзе с «царицей морей» Великобританией.

«Систематически наступавшие с юга англичане нанесли сильный удар нашему престижу в Китае. Летом 1840 г. их флот овладел Гонконгом. Поднявшись затем в устье Янтсекианга, и захватив Вузунг и Шанхай, англичане по договору 1842 г. заставили Китай открыть свои порты для европейской торговли; причем ближайшая соседка Китая Россия умышленно не была включена в число держав, получивших право на посещение открытых портов.»



Положение с потерей Амура как возможного выхода в Охотское и Японское море было временно исправлено храбрым Невельским, который в 1850 году самовольно основал в устье Амура, на территории, согласно Нерчинскому договору принадлежавшей империи Цин, Николаевский пост и объявил эти земли владением Российской империи.

«Обдумывая над картой возможное в ближайшем будущем занятие Россией Амурского бассейна, руководители американской политики обратили внимание на то, что главные японские острова Иезо, Ниппон и Киу-Сиу, вытянувшись дугой от Сахалина до Корейского пролива, представляют как бы гигантский бар, заграждающий собою то море, к которому не сегодня-завтра Россия должна была выйти по Амуру.»



Поэтому они решили, не теряя времени, подготовить из Японии сильный англосаксонский авангард против России.

«С этою целью по приказанию президента сформирована была и в ноябре 1852 г. отправлена в Тихий океан сильная эскадра в 10 военных судов под начальством командора Перри.



Подойдя летом 1853 г. к берегам Японии, Перри, после отказа японцев впустить его в Куригамскую бухту, приступил к бомбардировке прибрежных городов. <…> …заставили принять к себе особых советников по иностранным делам.



Последние же, внимательно следя за каждым нашим шагом в Азии и постепенно внушая японцам страх к России и ненависть ко всему русскому, начали превращать нашего легко поддающегося чужому влиянию соседа в подозрительного и опасного врага…

В результате все выходы из моря, как на юг, через Корейский пролив, так и на востоке — через Лаперузов, находятся под ударами Японии, за спиной которой стоят США.

Все эти факторы накладывают необыкновенные трудности для экономического освоения нашей территории и проживания населения, которые многократно усугубляются в условиях неравноправного соперничества при бездумном включении нашей экономики в мировую.



Наши геоклиматические условия диктуют необходимость разумной изоляции с помощью государственного таможенного регулирования, и других приоритетных условий для своих производителей и торговцев.



Но это неизбежно оборачивается ограничением потребления импортных товаров и услуг, а потому наталкивается на яростное сопротивление правящей верхушки.



Ведь именно импортный дефицит, роскошь и услуги веками являются вожделенной целью наших антинародных псевдоэлит, нашего высшего и среднего классов, и прислуживающей им интеллигенции, которые в XIX веке продавали хлеб и масло в Европу, отнимая их у голодающих крепостных, а сейчас гонят туда зерно, нефть и газ из уже недоедающей и вымирающей России, русские регионы которой по большей части так и остаются не газифицированными.

От интеграции России в мировую экономику выигрывают только несколько процентов самозваной псевдоэлиты, в виде жирной слизи, оседающей на стенках трубы, по которой выкачиваются все соки из России.



Находясь в неравном положении под давлением суровых геоклиматических условий, Россия, при объединении с мировой экономикой, обречена быть её донором и вечно влачить нищенское состояние.





При народной власти в благоприятных условиях регулируемой изоляции (автаркии) промышленность в СССР развивалась в 6 раз быстрее, чем в остальном мире. В середине 80-х годов удельный вес населения СССР в мире составлял 5,5 %.



При этом согласно данным ежегодного статистического сборника ЦРУ, доля промышленной продукции Советского Союза в мировом объеме достигала уже 14,5 %, а уровень промышленного производства на душу населения почти втрое 9 превышал средний мировой уровень.



Наш Госкомстат давал еще более высокую оценку доли промышленной продукции в мировом объеме — 20 %.

Во времена благодатного «железного занавеса» СССР имел вторую в мире по объёму экономику, а его доля в мировой торговле достигала в 1983 г. 3,4 % https://newsland.com/user/4297798077/content/byl-li-ekonomicheskii-rost-sssr-nizkim/4549823).



В дальнейшем усилиями предателей-перестройщиков эта доля постепенно снижалась, составив 1,8 % в 1990 г., и к середине 90-х годов она уже составляла менее 1 %.

В 2017 году Россия заняла по экспорту товаров лишь позорное 16 место в мире (https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_стран_по_экспорту), находясь между ОАЭ и малюсенькой Швейцарией.



Если величина валового внутреннего продукта Швейцарии, рассчитанного по паритету покупательной способности (ВВП по ППС) равна 0,41 % от мирового, а России 3,16, то это означает, что экспорт из Швейцарии почти в 8(!) раз более интенсивный. И это при том, что Россия сугубо криптоколониальная сырьевая помойка-придаток западной экономики, то есть строго вынуждена жить от экспорта согласно «каренси борд».

По причине того, что богатства России технологически очень трудно и дорого добыть и доставить потребителю, по содержанию разведанных полезных ископаемых Россия является самой богатой страной в мире.



Нам принадлежит по разным подсчётам от 30 до 60 % богатств Земли, не считая ледяного материка Антарктиды.



Если приблизительно принять 40 % на 1 % населения мира, то потенциально в среднем на одного жителя России приходится в 66 раз больше богатств, чем на одного среднестатистического жителя мира!



Но при этом по вышеуказанным причинам по международному индексу счастья (англ. Happy Planet Index), отражающему благосостояние людей и состояние окружающей среды, Россия находится ниже Лесото в конце списка из 178 стран на 172 месте.

Но на Земле есть территории значительно богаче России. Ещё более богатой является территория обледенелого материка Антарктиды, так как там вообще никто не ведёт добычи ископаемых. Или на Луне и Марсе, где прилетевшему космонавту по факту будут принадлежать все ископаемые планеты.



Если же говорить серьёзно, то дело не в том, чтобы под ногами были сокровища, а в том, чтобы их добыть, сделать из них востребованный товар и перевезти его к покупателю на мировой рынок, куда нас во вред стране и народу втащили в перестройку жадные продажные предатели из высшего руководства КГБ и КПСС…





…В среднем житель нашей планеты имеет кредит почти в 3 раза больше, чем россиянин, то есть в три раза больше возможностей для жизни и развития.

Причина того, что нам не дают долгосрочные и дешёвые в обслуживании кредиты, банальна. Кредиторы знают арифметику и видят невыгодность вложений в Россию по сравнению с другими регионами мира.



Они вкладывают средства либо туда, где гарантировано получат наиболее высокую прибыль, либо в те страны, которые им расово, культурно, цивилизационно, идеологически ближе, родственнее. Например, в страны Британского Содружества наций или в протестантские страны северной Европы.



В наиболее выгодном положении для кредитования находятся страны-хабы, находящиеся на оживлённых океанических и морских торговых путях, островные страны-порты вроде Сингапура, Тайваня, Великобритании.

Список МВФ по номинальному размеру валового внутреннего продукта (ВВП) в странах на душу населения, показывающий средний уровень произведённых в странах благ на одного человека в 2017 г. в $ США.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_стран_по_ВВП_(номинал)_на_душу_населения №



В 2017 году в среднем гражданин Люксембурга имел в 10 раз больше благ, чем россиянин, житель США в 5,6 раз, европеец в три раза. Наш уровень жизни сравним с уровнем в Турции и Румынии, в которых и в помине нет наших гигантских сокровищ.

Всё показанное выше доказывает, что для России самой Природой, Провидением или, если угодно, самим Богом жёстко предписано обязательное государственное социалистическое регулирование как в сфере производства, так и в сфере распределения благ.



Иначе даже то небольшое население, которое чудом сумело выжить в тяжелейших условиях русской заснеженной равнины, в подавляющей массе в условиях открытой мировой экономической конкуренции просто будет вымирать как мамонты.



Что мы и наблюдаем за прошедшие 27 лет, когда даже по официальным данным с нашей территории исчезло население такой страны как Бельгия.



А возможно от нас скрывают и подтасовывают статистику, и в действительности вымерло около 50 млн человек. Факт того, что в России в результате включения в мировую экономику исчезло около 800 городов и посёлков городского типа вместе с дорогами и всей инфраструктурой, не считая многих тысяч деревень, говорит сам за себя.



Пустить производство и потребление на самотёк, на свободный рынок явилось не просто затмением ума, а скорее умышленным геноцидом народа, и прежде всего русского народа.



Нашей «элите», то есть той её части, которая ещё не продала свою душу дьяволу и не служит сознательно западным врагам России, пора бы понять, что если погибнет народ, на котором она жирует, то исчезнет и она сама. А за рубежом никому она не нужна, достаточно вспомнить судьбу белой эмиграции.

Неслучайно издревле общинная жизнь, руководствующаяся принципом справедливости, является глубинной традицией нашего народа. В той или иной форме общинный или социалистический уклад в производстве и потреблении неизбежно воспроизводится и обязан воспроизводиться на особой территории с названием Русь.



Либо нашей территории грозит стать кладбищем. Альтернативы социализму нет, если только кардинально не потеплеет. Но не на 1-2 градуса, а на 10–15, чтобы наше положение хотя бы уравнялось с положением европейских стран.

Всё это продолжает оставаться актуальным, несмотря на то, что в современных кардинально изменившихся исторических условиях впервые за последние несколько тысяч лет современные технологии настолько подняли уровень производительности труда, что мир уже страдает от стабильного кризиса перепроизводства, в результате чего в странах Евросоюза, чтобы не снижались цены и прибыли, ежегодно уничтожается треть произведённого продовольствия, а фермеров штрафуют за превышение разрешённого количества урожая.



Даже в России на днях из-за рекордного улова тысячи тонн лосося с икрой были выброшены рыбопромышленниками на побережье и в лесах Камчатки, чтобы не снижались цены и просто потому, что не хватило объемов на переработку.

https://www.1tv.ru/news/2018-09-17/352456- v_rossii_rekordnyy_ulov_lososya_no_vmesto_magazinov_tonny_ryby_okazalis_v_kamchatskom _lesu .

Причина этого лежит в субъективной области, то есть связана с аморальной бесовской характеристикой действий сил глобального паразитизма.



К сожалению, исторический материализм, как учение о борьбе классов на социальном уровне, в принципе не может дать системные знания по формированию надсоциального этажа, населённого в том числе не только ноосферными учителями и светилами, но и обыкновенными бесами, которым прислуживают правящие классы общества.

(http://www.trinitas.ru/rus/doc/0009/001a/00091106.htm).

Каждое царство живых организмов как самостоятельный объект познания, имеющий только ему присущие морфологические характеристики и структурные связи, для изучения его строения требует выработки особых научных методов.



Благодаря этому мы имеем разные самостоятельные направления научного знания. Например, для исследования животного царства многоклеточных организмов мы пользуемся методами биологии, а для социального царства, населённого социальными много организменными системами, особыми методами социологии и политологии.



Однако для изучения четвёртого суперсистемного этажа требуемые специальные научные дисциплины, которые должны пользоваться своими особыми методиками, отличными от наук о животных, о человеке и обществе, ещё не сформированы, и даже необходимость такого формирования в научных кругах пока не осознана.

Трудность вопроса состоит в том, чтобы обозреть более высокий надсоциальный уровень, для чего необходимо не только выйти из шор более низкого социального уровня, но и подняться на самый высокий системный уровень биосферы в целом.



По аналогии эта задача такой же необыкновенной сложности как для какого-либо животного выйти на осознание человеческого бытия. Структурно меньшее не вмещает большее, низшее не охватывает высшее.



Конечно, это сравнение нельзя воспринимать буквально: человеческий разум не имеет границ, разумные люди не животные, а бесы или глобальные паразиты — это не люди.

Однако факт заключается в том, что формирующаяся в наше время наука глобалистика, изучающая глобальный суперсистемный этаж биосферы, пока остаётся в шорах его усечённого социального восприятия, при котором он представляется как «совокупность макросоциоприродных систем» и изучает его в рамках подходов, применяемых в науках об обществе, описывающих «кризисные проблемы бытия человечества».

Глобалистика — научное направление, быстро обретающее признаки новой самостоятельной науки, предметом исследований которого служат происхождение, проявления, пути решения глобальных проблем, а также, в самом общем виде, макросоциоприродные системы и их динамика.

Глобалистика в современных научных исследованиях выступает как совокупность теоретических подходов (политологических, социологических, культурологических, социально-философских), формирующихся в соответствии с глобализмом как принципом, требующим:



— структурно-целостного взгляда на систему совокупных взаимосвязей человека, общества и природы;



— понимания состояния этой системы как перманентно кризисного, поскольку в границах исследовательского поля так или иначе оказываются все напряженности и конфликты, все взрывы и катастрофы, характеризующие сегодняшнее бытие человечества (представление о нормальности и неизбежности кризисов и конфликтов, разноплановых и многомерных, составляет здесь важное отличие как от позитивности ориентированного взгляда на них как на своего рода патологию, так и от проникнутой монизмом диалектики противоречия);



— разработки проблематики управленческого овладения кризисным развитием (в противном случае, способным довести человечество до полного хаоса и гибели). https://socialeconom.academic.ru/Глобалистика



Мы видим, что в современном научном поле пока нет даже чёткого осознания того факта, что субъектами или действующими лицами (акторами) социального уровня являются не отдельные люди и не человечество как количественное сборище индивидов, а социальные системы (народы, государства, национальные корпорации и диаспоры), которые также могут образовывать между собой союзы.



Зачастую мы наблюдаем ещё даже биологический асоциальный подход к социальным проблемам, выдвигающий индивидуума как центральное действующее лицо социального процесса. В действительности же член общества играет пускай и очень важную, но определённую системой социальную роль или функцию.

Тем более наивно ожидать правильного видения действующих сил, когда наука приступает к исследованию более высокого глобального этажа. То есть ожидать от науки понимания того, что на глобальном и, следовательно, надсоциальном уровне такими акторами выступают уже даже не социальные системы, а новый класс существ — живые суперсистемы в виде транснациональных корпораций, наднациональных институтов, сетевых организаций и кланов транснациональной корпоратократии.



Научное познание, как одна из форм общественного или социального сознания, находясь на социальном уровне, и будучи внутренне присуще социальной природе, элементарно не видит и не воспринимает глобальный, то есть надсоциальный суперэтаж биосферы как самостоятельный объект познания, занимающий особый раздел (царство) живой природы, и не отделяет многомерные аспекты и вопросы глобализации от социального уровня.

Поэтому глобалистике ещё только предстоит выработать (если её к этому допустят глобальные силы) свои особые, отличные от используемых в науках о человеке и обществе, инструменты и подходы.



Но для этого ей надо выйти из социальных шор и воспринять проблему глобального паразитизма не как сомнительную малодоказательную конспирологическую «теорию заговоров» и тайных обществ, а как объективное явление системного надсоциального развития жизни на Земле, требующее систематического методичного изучения в специально созданных для этого научных институтах.

В своё время И.В. Сталин снижал продолжительность рабочего дня и предполагалось, что в будущем трудящимся будет достаточно работать лишь один день в неделю или один час в день, а в остальное время они смогут повышать свой культурный и образовательный уровень, развлекаться и отдыхать.



Действительно, вожделенная и обещанная классиками марксизма-ленинизма коммунистическая эпоха, когда развитие производительных сил обеспечит возможность всеобщего благоденствия, когда может быть осуществлён принцип «от каждого по способностям и каждому по потребностям» в наше время обрела материальный базис.



Но реализация этого на практике возможна лишь при народной власти, контролирующей социалистическое, то есть разумное и справедливое распределение благ, но никак не в современной мировой цивилизации, когда правящие элиты соревнуются в своём безумстве.



Какой бы высочайший уровень производства ни достигло человечество, все его достижения при капитализме пойдут насмарку, они будут либо изыматься, либо уничтожаться.



Для тех, кому повезло быть рабочей скотиной, глобальными паразитами будет выделяться только необходимое для выполнения ими барщины и для воспроизводства новых рабов. А человеческий балласт, который не вписался в процесс эксплуатации, будет лишён даже этих минимальных благ.

Идеологи коммунизма, будучи материалистами, наивно полагали, что бытие определяет сознание, и не понимали, что коммунизм на органичных принципах единства многообразия и справедливости можно построить только в человеческом обществе, но абсолютно невозможно среди безжалостных паразитов-бесов, с точки зрения человеческой морали страдающих эгоизмом, тупой жадностью и безумством.

В действительности же эти качества являются функциональными особенностями их хищной природы, так как общественное бытие является для них лишь пищевым ареалом (потребляемой социомассой). Поэтому они в принципе не поддаются социальному исправлению, так как целенаправленно воспитываются в своей надсоциальной культурной, идеологической, религиозной бесовской среде.

Основоположники социализма и коммунизма не учли, что история формируется не столько борьбой или взаимодействием классов на социальном уровне, сколько наднациональными глобальными силами капитала, которые играют классовыми интересами в своих паразитических целях.



Социальный уровень — это уровень социальных национальных систем, но не транснациональный уровень финансового интернационала, социалистического интернационала, глобального кагала общечеловеков-кочевников.



Борьба людей и бесов вечна как борьба добра и зла.



Лишь на несколько десятилетий в эпоху сталинизма национальным имперским силам удалось вывернуть руль истории в интересах народов, населяющих СССР, но удержать так и не удалось, и теперь тяжелейшая задача восстановления социальной справедливости опять встала перед народом во весь свой рост.

В действительности сейчас мы наблюдаем конец социального государства XX века не только в странах бывшего соцлагеря, но и в странах западной социал-демократии.



Либеральный миф о том, что «настоящий социализм был построен на Западе», крошится и рушится на наших глазах.



С уничтожением соцлагеря, пропала надобность в содержании убыточного «общества всеобщего благосостояния» и происходит откат к пещерной идеологии и практике капитализма конца XIX — начала XX веков.



«Общество всеобщего благосостояния», которое было ситуативным оружием для борьбы с СССР, вынуждавшим капиталистов улучшать условия жизни рабочих и служащих, дабы снизить вероятность революционных выступлений и ослабить социальную базу местных компартий, активно демонтируется уже с 90-х годов. А непрекращающийся с 2008 года системный кризис привёл к ускорению его гибели.

С 70-х годов «общество благосостояния» начало выстраиваться на кредитном пузыре, когда благополучие сейчас, покупалось за счет растущих долгов будущего.

С 90-х, кривая долга поползла резко вверх и обнаружилось, что даже при очень крупных заимствованиях, содержать эту систему не получается. Те, кто послабее, как Греция, рухнули сразу. Те, кто посильнее, разбирают старую систему постепенно.

Лавочка закрывается. Мировой банковский фашизм заявил о завершении эры социальных государств! 4 января 2016 Король Нидерландов Виллем-Александр по национальному телевидению в послании к народу объявил, что отныне люди должны сами взять ответственность за своё будущее, социальную и финансовую безопасность с меньшей долей участия правительства.



«Классическое социальное государство всеобщего благосостояния второй половины XX-го века уже не может поддерживать эти сферы в их нынешнем виде», — сказал король в своей речи перед парламентом.

https://www.youtube.com/watch?v=0vV1uAhZbzQ&feature=em-uploademail Идущее на смену «общество активного участия», возникло не сегодня: пособия по безработице и субсидии на здравоохранение регулярно снижаются на протяжении последнего десятилетия. Пенсионный возраст был повышен до 67 лет.

В замечательной статье Алексея Сахнина «Кризис эпохи демонтажа социального государства» («Эксперт» №44 (1095) от 29 октября 2018) дана исчерпывающая характеристика социально-экономического состояния западной цивилизации и России как её сырьевого придатка.

«Капитализм, освобожденный от балласта социальных обязательств, привел к фантастическому взлету неравенства и не вызвал экономического и технологического роста. Но элитаризм власти не оставляет альтернативы.



<…> Случай Швеции показательный. Десятилетиями эта страна была витриной социального государства на Западе. Стабильная занятость, социальные гарантии, инвестиции в человеческий капитал и профессиональный рост — все это быстро уходит в прошлое.



С 1990 года доля временно занятых на шведском рынке труда выросла более чем на 60 % и продолжает увеличиваться. Причем главным образом за счет трудовых контрактов «по мере необходимости», то есть фактически за счет поденщиков.



Эта группа 17 сегодня составляет почти половину временно занятых по сравнению с 12 % в 1992 году.



<…> Почти забытое слово «поденщик» относилось к самым низам дореволюционного российского общества. Сельские батраки, чернорабочие, отходники, бурлаки — эти герои Горького и Гиляровского буквально перебивались с хлеба на воду, чередуя случайные грошовые заработки с воровством, проституцией и каторгой.



Это смрадное дно старого общества было расчищено за счет построения государства всеобщего благоденствия, Welfare state, оплаченного неисчислимыми жертвами XX столетия. Теперь, на исходе первой четверти XXI века, мы вновь наблюдаем возвращение этого мира, причем повсеместно, даже в самых богатых странах.



<…> Современные «отходники», мигранты, ютятся в строительных вагончиках.



<…> Среди коренной западной молодежи все больше распространяется «коллективное общежитие», как в сериале «Друзья», когда люди годами живут коммунами, только не ради социального или сексуального эксперимента, а из-за недоступности или дороговизны жилья. В Калифорнии в таких коммунах живет 26 % молодежи.

Не нашедшие себе достойного места на рынке труда люди, занятые на временных и поденных заработках, вынуждены совмещать самые разные виды работ.



<…> Неустойчивая занятость отрицательно сказывается на свободном времени: у людей просто нет сил и возможности планировать досуг, отдых или заниматься семьей и собственным развитием.



<…> Демонтаж солидарных пенсионных систем и повышение пенсионного возраста сделали уязвимой значительную долю пожилых граждан.