МВФ, пенсионный возраст или откуда на нас свалилась эта напасть
10:23. 10 января 2019 Просмотров - 62 Нет комментариев Опубликовал: brahman
От редакции НЖ: Статья наглядно показывает, что Россия несуверенна в своей экономической политике. Да и не только в экономической политике… Но не все страны являются колониями как Россия, есть и свободные:
https://narzur.ru/o-dvizhenii-kapitala-mezhdu-stranami/
Как эта система работает? Кто управляет потоками капитала? Думаю, МВФ и ЕЦБ плотно регулируют денежно-кредитную политику большинства центробанков в мире, доводят до них контрольные цифры по курсу валюты, уровню процентных ставок, темпам роста денежной массы, что и определяет объем экспорта (импорта) капитала. Поэтому иногда действия отдельных центробанков выглядят нелепо. Большинство стран в мире подчиняются этому регулированию потому что либо проиграли в ВМВ (Холодной войне), либо полностью зависят от США (как Корея или Саудовская Аравия), либо полностью зависят от Германии (Италия, Прибалтика, Чехия, Словакия и пр.). Исключением являются Китай, Индия, Иран, которые похоже на то что реально независимы.
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У многих в голове возникает непонимание, кто же в реальности координирует процесс повышения пенсионного возраста. Приведу небольшой обзор с активными ссылками.
ИСТОРИЯ № 1.
2016 год. МВФ рекомендует Молдове увеличить пенсионный возраст.
Президент Молдовы Игорь Додон назвал пенсионную реформу в Молдавии «социальным геноцидом» и заявил, что отмена пенсионной реформы – один из приоритетов его работы.
Правительство Молдовы повысило пенсионный возраст с 1 июля 2017 года — до 63 лет у мужчин и у женщин.
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ИСТОРИЯ №2.
2016 год. МВФ рекомендует Белоруссии повысить пенсионный возраст.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко уточнил, что, по его мнению, МВФ не хочет «удушить» Белоруссию, однако требования фактически сводятся к этому. Он назвал условия МВФ для получения кредита унизительными и неприемлемыми:
«Нищим белорусский народ мы делать не имеем права».
И подписал указ о первом этапе повышения пенсионного возраста — на три года.
В 2018 году готовится новый указ об очередном этапе повышения пенсионного возраста в Белоруссии.
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ИСТОРИЯ № 3
2016 год. МВФ требует от Украины повысить пенсионный возраст.
Министр социальной политики Украины Андрей Рева назвал пенсионную реформу «шоковой» и заявил, что Международный валютный фонд настаивает на повышении пенсионного возраста, хотя он видит, что пенсионная реформа не решит проблем Пенсионного фонда:
«Я не знаю по каким соображениям МВФ настаивает, чтобы мы повысили пенсионный возраст… По моему убеждению, есть много альтернативных возможностей, которые позволили бы наполнить Пенсионный Фонд», — утверждает Рева.
3 октября 2017 года Верховная Рада Украины приняла законопроект № 6614, которым внедряется пенсионная реформа,значительно увеличивающая трудовой стаж при выходе на пенсию, но повышать пенсионный возраст отказалась еще в течение 10 лет.
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ИСТОРИЯ №4
2017 год. МВФ порекомендовал поднять пенсионный возраст в России.
Премьер-министр Дмитрий Медведев: «Нам рано или поздно придется принимать решение о том, чтобы пенсионный возраст увеличивать. Во всем мире растет продолжительность жизни, растет и возраст выхода на пенсию. Это объективный процесс».
14 июня 2018 года в Госдуме на обсуждении законопроекта о повышении пенсионного возраста Дмитрий Медведев:
«Законодательное регулирование пенсионной сферы будет приведено в соответствие с международным законодательством. Пора это сделать»
Проект закона о повышении пенсионного возраста будет в ближайшее время внесен в Госдуму.
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Кто-то наверняка уверен, что виноват Медведев и душат только нас. Но все немного сложнее.
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ИСТОРИИ № 5, 6, 7 и т.д.
МВФ считает, что Германия должна повысить возраст выхода на пенсию до 67 лет.
МВФ требует от Испании повышения пенсионного возраста.
МВФ требует поднять пенсионный возраст в Хорватии.
«Италия находится под давлением МВФ и ЕС, которые требуют пенсионной реформы», — заявляет Сильвио Берлускони в 2003 году, когда пенсионный возраст в Италии был 57 лет. В 2018 году — уже 65.7 лет.
В Великобритании пенсионный возраст повысят с 67 лет до 68.
Ведь по мнению главы Международного валютного фонда Кристин Лагард, увеличение пенсионного возраста в Европе не должно остановиться на уровне 65 лет.
Видимо, поэтому в Литве уже говорят о грядущем повышении до 70 лет. Ведь балтийские страны традиционно идут впереди во всех социальных экспериментов.
Но МВФ занято не только Европой.
МВФ требует поднять пенсионный возраст в Тунисе.
МВФ требует поднять пенсионный возраст в Пакистане.
И так далее.
Все свои вопросы и пожелания отправляйте в МВФ по адресу:
P.S. Я решила все-таки дополнить пост. Поскольку никаких иллюзий в отношении будущего у меня нет. Целенаправленный конец социального государства наблюдается во всем мире и во всех странах.
С 80-х гг «институты свободного мира» начали активно продвигать контроль рождаемости, то есть в Европе стало рождаться все меньше и меньше детей, а население стало стареть. Сейчас в качестве оправдания для повышения пенсионного возраста эти же институты ссылаются на старение населения и недостаток работающих.
Почему-то предлагаемый МВФ всем странам цивилизационный путь развития даже не обсуждается, как будто он единственный. Но это очевидно не так.
И мне кажется, что если наше правительство будет безальтернативно продолжать идти по модели, предложенной МВФ, то через 30-40 лет мы и наши дети будут обладать не правом на пенсию, а правом платить за право оставаться в живых.
Источник: nashaplaneta.su