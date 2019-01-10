МВФ, пенсионный возраст или откуда на нас свалилась эта напасть

От редакции НЖ: Статья наглядно показывает, что Россия несуверенна в своей экономической политике. Да и не только в экономической политике… Но не все страны являются колониями как Россия, есть и свободные:Как эта система работает? Кто управляет потоками капитала? Думаю, МВФ и ЕЦБ плотно регулируют денежно-кредитную политику большинства центробанков в мире, доводят до них контрольные цифры по курсу валюты, уровню процентных ставок, темпам роста денежной массы, что и определяет объем экспорта (импорта) капитала. Поэтому иногда действия отдельных центробанков выглядят нелепо. Большинство стран в мире подчиняются этому регулированию потому что либо проиграли в ВМВ (Холодной войне), либо полностью зависят от США (как Корея или Саудовская Аравия), либо полностью зависят от Германии (Италия, Прибалтика, Чехия, Словакия и пр.). Исключением являются Китай, Индия, Иран, которые похоже на то что реально независимы._______________________________________________________У многих в голове возникает непонимание, кто же в реальности координирует процесс повышения пенсионного возраста. Приведу небольшой обзор с активными ссылками.ИСТОРИЯ № 1.2016 год. МВФ рекомендует Молдове увеличить пенсионный возраст.Президент Молдовы Игорь Додон назвал пенсионную реформу в Молдавии «социальным геноцидом» и заявил, что отмена пенсионной реформы – один из приоритетов его работы.Правительство Молдовы повысило пенсионный возраст с 1 июля 2017 года — до 63 лет у мужчин и у женщин.______________________________________________________ИСТОРИЯ №2.2016 год. МВФ рекомендует Белоруссии повысить пенсионный возраст.Президент Белоруссии Александр Лукашенко уточнил, что, по его мнению, МВФ не хочет «удушить» Белоруссию, однако требования фактически сводятся к этому. Он назвал условия МВФ для получения кредита унизительными и неприемлемыми:«Нищим белорусский народ мы делать не имеем права».И подписал указ о первом этапе повышения пенсионного возраста — на три года.В 2018 году готовится новый указ об очередном этапе повышения пенсионного возраста в Белоруссии._________________________________________________________ИСТОРИЯ № 32016 год. МВФ требует от Украины повысить пенсионный возраст.Министр социальной политики Украины Андрей Рева назвал пенсионную реформу «шоковой» и заявил, что Международный валютный фонд настаивает на повышении пенсионного возраста, хотя он видит, что пенсионная реформа не решит проблем Пенсионного фонда:«Я не знаю по каким соображениям МВФ настаивает, чтобы мы повысили пенсионный возраст… По моему убеждению, есть много альтернативных возможностей, которые позволили бы наполнить Пенсионный Фонд», — утверждает Рева.3 октября 2017 года Верховная Рада Украины приняла законопроект № 6614, которым внедряется пенсионная реформа,значительно увеличивающая трудовой стаж при выходе на пенсию, но повышать пенсионный возраст отказалась еще в течение 10 лет._________________________________________________________ИСТОРИЯ №42017 год. МВФ порекомендовал поднять пенсионный возраст в России.Премьер-министр Дмитрий Медведев: «Нам рано или поздно придется принимать решение о том, чтобы пенсионный возраст увеличивать. Во всем мире растет продолжительность жизни, растет и возраст выхода на пенсию. Это объективный процесс».14 июня 2018 года в Госдуме на обсуждении законопроекта о повышении пенсионного возраста Дмитрий Медведев:«Законодательное регулирование пенсионной сферы будет приведено в соответствие с международным законодательством. Пора это сделать»Проект закона о повышении пенсионного возраста будет в ближайшее время внесен в Госдуму._______________________________________________________Кто-то наверняка уверен, что виноват Медведев и душат только нас. Но все немного сложнее._______________________________________________________ИСТОРИИ № 5, 6, 7 и т.д.МВФ считает, что Германия должна повысить возраст выхода на пенсию до 67 лет.МВФ требует от Испании повышения пенсионного возраста.МВФ требует поднять пенсионный возраст в Хорватии.«Италия находится под давлением МВФ и ЕС, которые требуют пенсионной реформы», — заявляет Сильвио Берлускони в 2003 году, когда пенсионный возраст в Италии был 57 лет. В 2018 году — уже 65.7 лет.В Великобритании пенсионный возраст повысят с 67 лет до 68.Ведь по мнению главы Международного валютного фонда Кристин Лагард, увеличение пенсионного возраста в Европе не должно остановиться на уровне 65 лет.Видимо, поэтому в Литве уже говорят о грядущем повышении до 70 лет. Ведь балтийские страны традиционно идут впереди во всех социальных экспериментов.Но МВФ занято не только Европой.МВФ требует поднять пенсионный возраст в Тунисе.МВФ требует поднять пенсионный возраст в Пакистане.И так далее.Все свои вопросы и пожелания отправляйте в МВФ по адресу:P.S. Я решила все-таки дополнить пост. Поскольку никаких иллюзий в отношении будущего у меня нет. Целенаправленный конец социального государства наблюдается во всем мире и во всех странах.С 80-х гг «институты свободного мира» начали активно продвигать контроль рождаемости, то есть в Европе стало рождаться все меньше и меньше детей, а население стало стареть. Сейчас в качестве оправдания для повышения пенсионного возраста эти же институты ссылаются на старение населения и недостаток работающих.Почему-то предлагаемый МВФ всем странам цивилизационный путь развития даже не обсуждается, как будто он единственный. Но это очевидно не так.И мне кажется, что если наше правительство будет безальтернативно продолжать идти по модели, предложенной МВФ, то через 30-40 лет мы и наши дети будут обладать не правом на пенсию, а правом платить за право оставаться в живых.

Источник: nashaplaneta.su